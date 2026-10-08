2승 1무 1패 모레노호, 성적표 뒤에 숨은 '시한폭탄'

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2일 울산 문수축구경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 축구 국가대표팀 평가전. 한국 모레노 감독이 경기 시작을 앞두고 생각에 빠져 있다.연합뉴스
대한민국 축구대표팀이 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서 치른 9∼10월 A매치 4연전을 2승 1무 1패의 성적으로 마감했다. 하지만 기대에 못미친 경기력, 임시 감독으로서 전술및 리더십의 한계, 여기에 일부 주축 선수들의 은퇴설 소동으로 인한 내부 기강과 불화 의혹까지, 각종 문제점들을 확인하며 고민이 커졌다.
스페인 출신의 모레노 감독은 11월까지 6번의 A매치에서 축구대표팀를 이끌 임시감독으로 낙점됐다. 모레노 감독은 유럽 명문클럽인 FC바르셀로나와 스페인 축구대표팀의 수석코치를 역임하며 능력을 인정받은 데이터 전문가이자 전술가로 많은 기대를 모았다.
전임 홍명보호가 지난 북중미월드컵에서 조별리그 탈락이라는 최악의 성적을 기록하며 국민적인 비난에 직면했고, 이후 축구협회는 감독과 협회장의 동반 공백이라는 악재속에서 표류하고 있던 상황이었다. 모레노호에게는 시작부터 어떻게든 한국축구의 침체된 분위기를 반전시켜야 한다는 막중한 책임이 주어졌다.
낙제점
하지만 결과적으로 모레노호의 데뷔전이었던 9∼10월 A매치 4연전은, 한국축구의 위기가 아직도 현재 진행중이라는 사실만 확인시킨 시한폭탄같은 무대가 되고 말았다. 모레노호는 첫 경기였던 에콰도르전을 3-0으로 승리하며 순조롭게 출발하는 듯했다. 하지만 이후 우루과이에 일방적으로 밀리며 1-4로 대패했고, 베네수엘라와도 졸전 끝에 0-0으로 비기며 주춤했다. 다행히 마지막 우즈베키스탄전에서 2-0으로 승리하며 최악의 결과는 면했다.
표면적인 성적은 나쁘지않았지만 내용 면에서는 사실 낙제점에 더 가까웠다. 유일하게 대승을 거둔 에콰도르전은 상대가 장거리 시차적응과 한국의 전술에 대하여 파악이 덜 된 상황이었고, 그럼에도 상대의 체력이 유지되었던 전반전에는 오히려 고전했다. 이후 3경기에서는 모두 불안한 조직력 속에 상대에게 밀리는 경기 양상을 반복하면서 팀이 올바른 방향으로 가고 있다는 믿음을 주지는 못했다.
모레노 감독은 공언한대로 A매치 4연전에서 모두 4-4-2 전술을 가동했다. 모레노 감독은 취임 기자회견에서 무려 1700여 명에 이르는 한국 선수들과 한국축구의 데이터를 분석하여 최적의 전술이라는 결론을 내렸다며 자신감을 드러냈다. 그러나 정작 실전에서 모레노의 4-4-2는 심각한 문제점만 여기저기 드러냈다.
중앙 미드필더를 2명만 두는 구조에서 최전방과 좌우 미드필더의 수비가담과 연계플레이가 이뤄지지 않아 중원 숫자 싸움에 서밀리기 일쑤였다. 또한 느리고 단조로운 후방 빌드업은 상대의 강력한 전방압박의 좋은 먹잇감이 되고 말았다. 한번 패스가 끊기면 포백 수비 라인이 상대 역습에 그대로 노출되기 일쑤였다. 유럽 빅클럽인 아틀레티코 마드리드(스페인)에서 절정의 활약을 펼치고 있던 '에이스' 이강인이, 정작 모레노호에서는 3경기 내내 무색무취한 우측 미드필더로 기용되며 전혀 존재감을 보이지 못했다는 것도 뼈아픈 대목이다.
모레노호는 최근 1년 가까이 A매치 승리가 없을만큼 슬럼프에 빠져있던 우루과이에게 4실점을 내주며 완패했다, 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국보다 낮은 48위 베네수엘라를 상대로는 슈팅 수에서 7-12로 밀렸다. 한국이 32년간 무패행진을 이어왔던 우즈베키스탄전에서도 결과는 이겼지만, 점유율 46%-54%,로 오히려 밀릴 만큼, 최근 몇년간의 맞대결 중 경기력은 가장 좋지 않았다. 골키퍼 조현우의 선방이 아니었다면 비기거나 패했어도 이상하지 않았을 내용이었다. 과연 이런 경기력으로 모레노호에게 내년 2027 AFC 아시안컵까지 믿고 맡길수 있을지에 대한 의구심을 지우지 못했다.
그나마 성과라면 2골을 터뜨린 에이스 손흥민의 부활과, 새로운 얼굴들의 약진이었다.손흥민은 지난 북중미월드컵에서의 무득점 부진과 경기 외적인 논란으로 마음고생을 해야했다. 모레노 감독은 손흥민에게 다시 한번 주장 완장을 맡겼고 4경기 내내 최전방 공격수로 기용하며 신뢰를 보냈다. 손흥민은 우즈베키스탄은 A매치 통산 59호골로 차범근을 제치고 한국축구 역사상 최다득점자에 이름을 올리며 한국축구의 역사를 새롭게 썼다.
또한 모레노 감독은 이번 소집 명단에 김민수(레인저스), 김봉수(대전), 정승원, 구성윤(이상 서울), 조현택(울산), 박태준(김천 상무) 오세훈(시미즈) 등 그간 대표팀과 인연이 없었거나 한동안 부름을 받지 못한 새로운 자원을 대거 발탁하며 실험과 경쟁을 예고했다. 김민수는 빠른 드리블과 과감한 슈팅으로 활력을 불어넣었다. 오세훈은 조규성(미트윌란)이 부상으로 하차한 공격진에서 '제공권'이라는 확실한 장점을 보여주며 우즈벡전에서 헤더 득점포까지 가동하며 존재감을 알렸다.
하지만 우즈베키스탄전 직후 벌어진 김민재, 황인범, 황희찬 등 대표팀 '96년생' 선수들의 갑작스러운 은퇴설 해프닝은 또다시 대표팀 분위기를 뒤흔드는 악재가 되면서 찜찜한 뒷맛을 남겼다.
베테랑들의 돌출행동까지... 해프닝일까 시한폭탄일까