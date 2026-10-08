2승 1무 1패 모레노호, 성적표 뒤에 숨은 '시한폭탄'

연합뉴스

큰사진보기 ▲지난 9월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 4대1로 경기가 종료된 뒤 어두운 표정을 짓고 있다 연합뉴스

이날 경기 후 돌연 황인범이 그라운드에 주저앉아 눈시울을 붉히는가 하면, 동갑내기 김민재, 황희찬과 함께 기념촬영을 하는 등 평소와 다른 석연치않은 모습들이 포착됐다. 이후 일부 언론에서 이들 3인방이 "대표팀 동반 은퇴를 고민하고 있다"는 이야기가 보도되기도 했다. 우즈벡전 승리와 손흥민의 득점 신기록도 96년생 멤버들의 갑작스러운 은퇴설 해프닝에 모두 묻혀버렸다.



하지만 황인범은 우즈베키스탄전 직후 믹스트존(공동취재구역)에서 "대표팀을 은퇴하는 것이냐"는 질문을 받자 "아니요"라고 부인했다. "11월 A매치에서도 볼 수 있느냐"는 질문에는 "감독님이 선택하실 문제라고 생각한다"고 애매모호한 답변만 남겼다. 김민재와 황희찬은 끝내 따로 입장을 밝히지는 않았다. 이들의 석연치않은 돌출행동은 대표팀 내부 기강 문제에 대하여 깊은 의구심을 남겼다.



사실 축구대표팀은 그동안 이전에도 내부적으로 여러 차례 불화설, 파벌설 등에 휘말린바 있다. 위르겐 클린스만이 이끌었던 2024년 아시안컵에서는 대회 중 손흥민과 이강인이 충돌 몸싸움까지 가는 사태가 벌어지기도 했다. 최근 북중미 월드컵에서도 일부 취재진의 선수 뒷담화로 벌어진 '선수단 인터뷰 보이콧 사태'가 뜨거운 감자가 됐다. 이 과정에서 대표팀 주축 선수들 간에 이견차로 인하여 갈등이 오래전부터 쌓여온 것이 아니냐는 의혹이다.



'96라인'의 일원인 김민재는 지난 2일 베네수엘라 전 직후 팀의 경기력에 강하게 불만을 터트리며 동료 선수들을 저격하는 듯한 발언을 하기도 했다. 김민재는 당시 "다 같이 싸워주고 경합하고 수비하고 해야 되는데 그런 부분이 잘 안되고 있는 것 같다. 솔직히 수비 선수들을 보면 불쌍하다"고 목소리를 높였다.



또한 황인범은 "오랜 기간 대표팀을 하고 있는데 변화가 필요한 부분이 많음에도 달라지는 게 없다. 감독님이 임시로 오셨고, 축구협회장님도 없다. 선수를 도와줄 사람이 없다"며 눈물을 보이기도 했다. 대표팀의 내부 문제와 갈등이 오랫동안 개선되지 않고 있다는 불만이 쌓이면서, 일부 선수들이 깜짝 동반 은퇴 고려라는 상황까지 치달은 것이 아니냐는 분석이다.



대표팀 주장 손흥민도 최근 팀내 분위기가 좋지 않았다는 사실을 솔직히 인정했다. 손흥민은 우즈벡전 이후 인터뷰에서 "선수들도 책임감을 가지고 있기 때문에 분위기가 무거웠던 건 사실이다"면서도 "하지만 제가 보기에 그것은 좋은 징조라고 생각한다. 축구라는 스포츠가 매번 이기거나 좋은 경기만 할 수 없다. 분위기가 다운되었다는 것은 그만큼 이 팀에 대하여 애정이 많고 팀을 생각하고 있다는 것을 확인할 수 있는 시간이었다"고 후배 선수들을 감쌌다.



문제는 이번 사태가 단순한 일회성 해프닝으로 종결된 것인지, 아직 정리되지않은 시한폭탄인지는 장담할 수 없다는 것이다. 국가대표 베테랑급 선수들의 연이은 돌출 언행은, 그들을 따르는 후배 선수들과 팀 분위기에도 큰 영향을 미칠수 밖에 없다. 그동안 대표팀을 둘러싼 각종 문제들이 단지 축구협회와 감독만의 탓을 넘어서, 선수단 역시 그 책임에서 자유로울 수 없다는 것을 확인시킨 장면이었다.



현재 96년생 멤버들은 모두 대표팀에서 대체불가한 주축 선수들로 꼽힌다. 그동안 국가대표팀을 비교적 젊은 나이에 은퇴한 스타 선수들도 있었지만, 최소한 이들은 고질적 부상 등 불가피한 사유가 있었거나, 감독및 협회와 충분한 사전조율을 통하여 은퇴 시기를 협의했다. 아무리 대표팀에 불만이 있다고 해도, 국가대표 은퇴를 감정 표출의 수단으로 사용한다면 태극마크를 단 선수로서의 책임감이 없는 행동이다. 지난 북중미월드컵의 부진에도 불구하고 축구대표팀 선수들을 변함없이 응원해왔던 축구팬들의 여론도, 이번 사태를 보면서 다시 싸늘해진 이유다.



현재 축구대표팀 주축 선수들은 개개인의 재능면에서는 한국축구 역사상 손꼽히는 '황금세대'로 불렸다. 하지만 아무리 좋은 선수들이라도 '하나의 팀'으로 뭉치지 못한다면 아무 소용이 없다. 아직 임시 감독에 불과한 모레노 감독으로서도 팀의 혼란한 상황을 중재할 수 있는 리더십을 발휘하는 데 한계가 있다. 모레노 감독은 이제 11월 A매치 기간에 불과 2경기를 남겨놓은 가운데, 이번 4연전에서 드러난 전술적인 해법 외에도 흔들리는 대표팀을 어떻게 다시 '원팀'으로 만들 수 있을지를 놓고, 더욱 어려운 고민에 직면하게 됐다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 지난 9월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 4대1로 경기가 종료된 뒤 어두운 표정을 짓고 있다이날 경기 후 돌연 황인범이 그라운드에 주저앉아 눈시울을 붉히는가 하면, 동갑내기 김민재, 황희찬과 함께 기념촬영을 하는 등 평소와 다른 석연치않은 모습들이 포착됐다. 이후 일부 언론에서 이들 3인방이 "대표팀 동반 은퇴를 고민하고 있다"는 이야기가 보도되기도 했다. 우즈벡전 승리와 손흥민의 득점 신기록도 96년생 멤버들의 갑작스러운 은퇴설 해프닝에 모두 묻혀버렸다.하지만 황인범은 우즈베키스탄전 직후 믹스트존(공동취재구역)에서 "대표팀을 은퇴하는 것이냐"는 질문을 받자 "아니요"라고 부인했다. "11월 A매치에서도 볼 수 있느냐"는 질문에는 "감독님이 선택하실 문제라고 생각한다"고 애매모호한 답변만 남겼다. 김민재와 황희찬은 끝내 따로 입장을 밝히지는 않았다. 이들의 석연치않은 돌출행동은 대표팀 내부 기강 문제에 대하여 깊은 의구심을 남겼다.사실 축구대표팀은 그동안 이전에도 내부적으로 여러 차례 불화설, 파벌설 등에 휘말린바 있다. 위르겐 클린스만이 이끌었던 2024년 아시안컵에서는 대회 중 손흥민과 이강인이 충돌 몸싸움까지 가는 사태가 벌어지기도 했다. 최근 북중미 월드컵에서도 일부 취재진의 선수 뒷담화로 벌어진 '선수단 인터뷰 보이콧 사태'가 뜨거운 감자가 됐다. 이 과정에서 대표팀 주축 선수들 간에 이견차로 인하여 갈등이 오래전부터 쌓여온 것이 아니냐는 의혹이다.'96라인'의 일원인 김민재는 지난 2일 베네수엘라 전 직후 팀의 경기력에 강하게 불만을 터트리며 동료 선수들을 저격하는 듯한 발언을 하기도 했다. 김민재는 당시 "다 같이 싸워주고 경합하고 수비하고 해야 되는데 그런 부분이 잘 안되고 있는 것 같다. 솔직히 수비 선수들을 보면 불쌍하다"고 목소리를 높였다.또한 황인범은 "오랜 기간 대표팀을 하고 있는데 변화가 필요한 부분이 많음에도 달라지는 게 없다. 감독님이 임시로 오셨고, 축구협회장님도 없다. 선수를 도와줄 사람이 없다"며 눈물을 보이기도 했다. 대표팀의 내부 문제와 갈등이 오랫동안 개선되지 않고 있다는 불만이 쌓이면서, 일부 선수들이 깜짝 동반 은퇴 고려라는 상황까지 치달은 것이 아니냐는 분석이다.대표팀 주장 손흥민도 최근 팀내 분위기가 좋지 않았다는 사실을 솔직히 인정했다. 손흥민은 우즈벡전 이후 인터뷰에서 "선수들도 책임감을 가지고 있기 때문에 분위기가 무거웠던 건 사실이다"면서도 "하지만 제가 보기에 그것은 좋은 징조라고 생각한다. 축구라는 스포츠가 매번 이기거나 좋은 경기만 할 수 없다. 분위기가 다운되었다는 것은 그만큼 이 팀에 대하여 애정이 많고 팀을 생각하고 있다는 것을 확인할 수 있는 시간이었다"고 후배 선수들을 감쌌다.문제는 이번 사태가 단순한 일회성 해프닝으로 종결된 것인지, 아직 정리되지않은 시한폭탄인지는 장담할 수 없다는 것이다. 국가대표 베테랑급 선수들의 연이은 돌출 언행은, 그들을 따르는 후배 선수들과 팀 분위기에도 큰 영향을 미칠수 밖에 없다. 그동안 대표팀을 둘러싼 각종 문제들이 단지 축구협회와 감독만의 탓을 넘어서, 선수단 역시 그 책임에서 자유로울 수 없다는 것을 확인시킨 장면이었다.현재 96년생 멤버들은 모두 대표팀에서 대체불가한 주축 선수들로 꼽힌다. 그동안 국가대표팀을 비교적 젊은 나이에 은퇴한 스타 선수들도 있었지만, 최소한 이들은 고질적 부상 등 불가피한 사유가 있었거나, 감독및 협회와 충분한 사전조율을 통하여 은퇴 시기를 협의했다. 아무리 대표팀에 불만이 있다고 해도, 국가대표 은퇴를 감정 표출의 수단으로 사용한다면 태극마크를 단 선수로서의 책임감이 없는 행동이다. 지난 북중미월드컵의 부진에도 불구하고 축구대표팀 선수들을 변함없이 응원해왔던 축구팬들의 여론도, 이번 사태를 보면서 다시 싸늘해진 이유다.현재 축구대표팀 주축 선수들은 개개인의 재능면에서는 한국축구 역사상 손꼽히는 '황금세대'로 불렸다. 하지만 아무리 좋은 선수들이라도 '하나의 팀'으로 뭉치지 못한다면 아무 소용이 없다. 아직 임시 감독에 불과한 모레노 감독으로서도 팀의 혼란한 상황을 중재할 수 있는 리더십을 발휘하는 데 한계가 있다. 모레노 감독은 이제 11월 A매치 기간에 불과 2경기를 남겨놓은 가운데, 이번 4연전에서 드러난 전술적인 해법 외에도 흔들리는 대표팀을 어떻게 다시 '원팀'으로 만들 수 있을지를 놓고, 더욱 어려운 고민에 직면하게 됐다. 모레노호 손흥민 김민재 황인범 황희찬 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 오버페이 논란 1년 만에... '201 안타' 대기록 세운 최원준

2일 울산 문수축구경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 축구 국가대표팀 평가전. 한국 모레노 감독이 경기 시작을 앞두고 생각에 빠져 있다.대한민국 축구대표팀이 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서 치른 9∼10월 A매치 4연전을 2승 1무 1패의 성적으로 마감했다. 하지만 기대에 못미친 경기력, 임시 감독으로서 전술및 리더십의 한계, 여기에 일부 주축 선수들의 은퇴설 소동으로 인한 내부 기강과 불화 의혹까지, 각종 문제점들을 확인하며 고민이 커졌다.스페인 출신의 모레노 감독은 11월까지 6번의 A매치에서 축구대표팀를 이끌 임시감독으로 낙점됐다. 모레노 감독은 유럽 명문클럽인 FC바르셀로나와 스페인 축구대표팀의 수석코치를 역임하며 능력을 인정받은 데이터 전문가이자 전술가로 많은 기대를 모았다.전임 홍명보호가 지난 북중미월드컵에서 조별리그 탈락이라는 최악의 성적을 기록하며 국민적인 비난에 직면했고, 이후 축구협회는 감독과 협회장의 동반 공백이라는 악재속에서 표류하고 있던 상황이었다. 모레노호에게는 시작부터 어떻게든 한국축구의 침체된 분위기를 반전시켜야 한다는 막중한 책임이 주어졌다.하지만 결과적으로 모레노호의 데뷔전이었던 9∼10월 A매치 4연전은, 한국축구의 위기가 아직도 현재 진행중이라는 사실만 확인시킨 시한폭탄같은 무대가 되고 말았다. 모레노호는 첫 경기였던 에콰도르전을 3-0으로 승리하며 순조롭게 출발하는 듯했다. 하지만 이후 우루과이에 일방적으로 밀리며 1-4로 대패했고, 베네수엘라와도 졸전 끝에 0-0으로 비기며 주춤했다. 다행히 마지막 우즈베키스탄전에서 2-0으로 승리하며 최악의 결과는 면했다.표면적인 성적은 나쁘지않았지만 내용 면에서는 사실 낙제점에 더 가까웠다. 유일하게 대승을 거둔 에콰도르전은 상대가 장거리 시차적응과 한국의 전술에 대하여 파악이 덜 된 상황이었고, 그럼에도 상대의 체력이 유지되었던 전반전에는 오히려 고전했다. 이후 3경기에서는 모두 불안한 조직력 속에 상대에게 밀리는 경기 양상을 반복하면서 팀이 올바른 방향으로 가고 있다는 믿음을 주지는 못했다.모레노 감독은 공언한대로 A매치 4연전에서 모두 4-4-2 전술을 가동했다. 모레노 감독은 취임 기자회견에서 무려 1700여 명에 이르는 한국 선수들과 한국축구의 데이터를 분석하여 최적의 전술이라는 결론을 내렸다며 자신감을 드러냈다. 그러나 정작 실전에서 모레노의 4-4-2는 심각한 문제점만 여기저기 드러냈다.중앙 미드필더를 2명만 두는 구조에서 최전방과 좌우 미드필더의 수비가담과 연계플레이가 이뤄지지 않아 중원 숫자 싸움에 서밀리기 일쑤였다. 또한 느리고 단조로운 후방 빌드업은 상대의 강력한 전방압박의 좋은 먹잇감이 되고 말았다. 한번 패스가 끊기면 포백 수비 라인이 상대 역습에 그대로 노출되기 일쑤였다. 유럽 빅클럽인 아틀레티코 마드리드(스페인)에서 절정의 활약을 펼치고 있던 '에이스' 이강인이, 정작 모레노호에서는 3경기 내내 무색무취한 우측 미드필더로 기용되며 전혀 존재감을 보이지 못했다는 것도 뼈아픈 대목이다.모레노호는 최근 1년 가까이 A매치 승리가 없을만큼 슬럼프에 빠져있던 우루과이에게 4실점을 내주며 완패했다, 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국보다 낮은 48위 베네수엘라를 상대로는 슈팅 수에서 7-12로 밀렸다. 한국이 32년간 무패행진을 이어왔던 우즈베키스탄전에서도 결과는 이겼지만, 점유율 46%-54%,로 오히려 밀릴 만큼, 최근 몇년간의 맞대결 중 경기력은 가장 좋지 않았다. 골키퍼 조현우의 선방이 아니었다면 비기거나 패했어도 이상하지 않았을 내용이었다. 과연 이런 경기력으로 모레노호에게 내년 2027 AFC 아시안컵까지 믿고 맡길수 있을지에 대한 의구심을 지우지 못했다.그나마 성과라면 2골을 터뜨린 에이스 손흥민의 부활과, 새로운 얼굴들의 약진이었다.손흥민은 지난 북중미월드컵에서의 무득점 부진과 경기 외적인 논란으로 마음고생을 해야했다. 모레노 감독은 손흥민에게 다시 한번 주장 완장을 맡겼고 4경기 내내 최전방 공격수로 기용하며 신뢰를 보냈다. 손흥민은 우즈베키스탄은 A매치 통산 59호골로 차범근을 제치고 한국축구 역사상 최다득점자에 이름을 올리며 한국축구의 역사를 새롭게 썼다.또한 모레노 감독은 이번 소집 명단에 김민수(레인저스), 김봉수(대전), 정승원, 구성윤(이상 서울), 조현택(울산), 박태준(김천 상무) 오세훈(시미즈) 등 그간 대표팀과 인연이 없었거나 한동안 부름을 받지 못한 새로운 자원을 대거 발탁하며 실험과 경쟁을 예고했다. 김민수는 빠른 드리블과 과감한 슈팅으로 활력을 불어넣었다. 오세훈은 조규성(미트윌란)이 부상으로 하차한 공격진에서 '제공권'이라는 확실한 장점을 보여주며 우즈벡전에서 헤더 득점포까지 가동하며 존재감을 알렸다.하지만 우즈베키스탄전 직후 벌어진 김민재, 황인범, 황희찬 등 대표팀 '96년생' 선수들의 갑작스러운 은퇴설 해프닝은 또다시 대표팀 분위기를 뒤흔드는 악재가 되면서 찜찜한 뒷맛을 남겼다.