김성하, 마지막 한판 밭다리로 통산 두 번째 소백장사

대한씨름협회

김성하는 다양한 기술로 상대의 중심을 빼앗는데 능한 베테랑 테크니션이다.이번 괴산대회에서도 김성하는 한 가지 기술에 의존하지 않았다. 16강에서 유종배(문경시청)를 2-0으로 꺾은 뒤 8강에서 임성권(문경시청)을 2-1로 제압했고, 4강에서는 김덕일(울주군청)을 2-1로 꺾고 결승에 진출했다. 결승에서도 안다리와 밀어치기에 이어 밭다리를 성공시키며 서로 다른 기술로 승부를 풀었다.특히 기술의 종류보다 주목할 부분은 상대의 중심을 무너뜨리는 과정이다. 안다리는 다리 안쪽을 걸어 중심을 흔드는 기술이고, 밭다리는 다리 바깥쪽을 걸어 넘어뜨리는 기술이다. 두 기술 모두 상대의 체중이 어느 쪽으로 실리는지를 읽는 것이 중요하다. 밀어치기는 밀어내는 과정에서 중심을 무너뜨리는 기술로, 상대의 움직임과 자신의 힘을 함께 활용해야 한다.김성하는 결승에서 이 세 가지 기술을 각각 다른 상황에서 활용했다. 초반에는 안다리와 밀어치기로 우위를 만들었고, 마지막에는 밭다리를 선택했다. 경기 시작 직후 상대가 아직 본격적으로 힘을 주기 전 기술을 먼저 걸어 승부를 끝낸 것도 인상적이었다. 단순히 힘으로 밀어붙이기보다 상대의 중심이 완전히 자리 잡기 전에 공격 타이밍을 잡은 셈이다.이는 대한씨름협회가 김성하의 주특기로 소개한 '장기전'과도 연결된다. 장기전 능력은 단순히 체력이 좋다는 의미에 그치지 않는다. 상대의 기술 시도를 버텨내면서 자신의 움직임을 유지하고, 경기 후반에도 기술을 선택할 수 있는 판단력까지 포함한다. 5판까지 이어진 이번 결승에서 김성하가 마지막 순간까지 기술을 시도할 수 있었던 것도 이런 경기 운영의 한 단면이다.김도현의 추격도 의미가 있었다. 김도현은 이번 대회에서 생애 첫 소백장사에 도전했고, 초반 두 판을 내준 뒤 연속으로 승리하며 결승을 마지막 판까지 끌고 갔다. 비록 정상에는 오르지 못했지만 장사 결정전에서 보여준 경쟁력은 분명했다. 준우승은 김도현의 개인 최고 성적을 한 단계 끌어올릴 수 있는 발판이 됐다.김성하에게 이번 대회는 지난 3월의 첫 소백장사 우승이 우연이 아니었음을 확인한 무대이기도 하다. 소백급에 적응하는 과정에서 체중과 경기력을 함께 관리해야 했던 그는 이제 같은 체급에서 연속으로 정상에 오르며 자신의 경쟁력을 입증했다.이번 우승의 결정적인 장면은 짧았다. 마지막 판 시작과 동시에 들어간 밭다리 한 번이었다. 그러나 그 한 번의 기술이 나오기까지는 새로운 체급에 적응한 시간과 오랜 선수 생활에서 쌓은 경험, 그리고 경기 흐름을 읽는 능력이 있었다.김성하가 괴산에서 들어 올린 것은 두 번째 소백장사 타이틀만이 아니었다. 30대 후반에도 새로운 체급에서 다시 정상에 설 수 있다는 것을 스스로 입증했다.