마릴린 먼로 탄생 100주년, 여성 영화가 필요한 이유

부산국제영화제

특별상영작 <플레시 임팩트> 스틸컷매기 질렌할 감독은 이번 작품의 프로젝트가 제네시스를 통해 먼저 제안되었다고 밝혔다. 부산국제영화제의 스폰서이기도 한 제네시스는 지금 살아 있다면 정확히 100년, 지난 6월 생일을 맞이했을 마린 먼로에 대한 단편영화를 만들어보자며 제안했다고 한다. 하지만 막상 제안을 받았을 때는 자신이 이 작업을 할 수 있을까에 대해 많은 고민이 있었다고. 그가 맡은 주요 배역이나 작품에 대해서는 당연히 잘 알고 있었지만, 깊이 있게 알아본 적은 없었기 때문이다. 그리고 일주일. 마릴린 먼로와 관련한 여러 자료를 읽고 영화도 다시 보는 과정에서 아이디어가 떠올랐고, 그렇게 이 프로젝트를 시작하게 되었다.다코타 존슨과 앨렌 버스틴 배우를 캐스팅한 이유에 대해서는 마릴린 먼로의 정확한 얼굴과 관련이 있다고 말했다. 두 배우가 훌륭한 배우라는 것은 이미 잘 알고 있지만, 너무나 아이코닉한 외모로 어떤 판타지를 주는 인물이 가진 진짜 모습이 어떤 것인지 잘 보여줘야만 했다. 마릴린 먼로는 내면보다 외면적인 화려함이 더 먼저, 서로 다른 모습으로 소개되어 왔으니 말이다. 결과적으로는 잘 보여줬다고 생각하고, 두 배우 역시 스스로에 대해 더 잘 알 수 있게 되지 않았을까 생각한다고 감독은 말한다.한편, 올해 베니스국제영화제 심사위원장을 맡은 매기 질렌할은 경쟁부문 가운데 단 한 편만이 여성 감독의 연출작인 점을 비판한 바 있다. 이날 기자회견장에서도 이와 관련한 질문이 쏟아졌다. 특히 이번 부산국제영화제의 경쟁 부문 13편의 작품 가운데 단 4편 만이 여성 작품이라는 점이 함께 지적되었다. 이에 대해 매기 질렌할 감독은 다음과 같이 소신을 밝혔다.