사이트 전체보기
마릴린 먼로 탄생 100주년, 여성 영화가 필요한 이유

마릴린 먼로 탄생 100주년, 여성 영화가 필요한 이유

[현장] 제31회 부산국제영화제 특별상영 <플레시 임팩트> 매기 질렌할 감독 기자회견

조영준(joyjun7)
26.10.08 11:06최종업데이트26.10.08 11:06
구글 검색 선호 출처로 추가
[현장] 제31회 부산국제영화제 기자회견 매기 질렌할 감독 기자회견
[현장] 제31회 부산국제영화제 기자회견 매기 질렌할 감독 기자회견조영준

7일 부산 해운대구 영화의 전당에서 제31회 부산국제영화제 특별 상영작인 <플레시 임팩트> 매기 질렌할 감독의 기자회견이 진행되었다.

배우 겸 감독 매기 질렌할 감독이 연출한 영화 <플레시 임팩트>는 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념해 제작되었다. 제작을 지원한 제네시스는 끊임없는 도전으로 글로벌 럭셔리 브랜드로 성장해 온 브랜드의 행보와 어려운 환경을 극복하고 자신의 길을 개척하며 시대를 뛰어넘는 아이콘으로 거듭난 마릴린 먼로의 삶이 맞닿아 있다는 점에 주목했다고 밝혔다.

영화 <로스터 도터>(2022)로 매기 질렌할 감독과 호흡을 한번 맞춰 본 바 있는 배우 다코타 존슨이 젊은 시절의 먼로를 맡았고, 아카데미상 수상 배우인 엘렌 버스틴이 세상에 공개된 바 없는 노년의 먼로를 연기했다. 17분 분량의 단편 영화는 올해 베니스국제영화제에서 처음 공개됐으며, 부산에서 두 번째로 관객을 만난다.

특별상영작 <플레시 임팩트> 스틸컷
특별상영작 <플레시 임팩트> 스틸컷부산국제영화제

매기 질렌할 감독은 이번 작품의 프로젝트가 제네시스를 통해 먼저 제안되었다고 밝혔다. 부산국제영화제의 스폰서이기도 한 제네시스는 지금 살아 있다면 정확히 100년, 지난 6월 생일을 맞이했을 마린 먼로에 대한 단편영화를 만들어보자며 제안했다고 한다. 하지만 막상 제안을 받았을 때는 자신이 이 작업을 할 수 있을까에 대해 많은 고민이 있었다고. 그가 맡은 주요 배역이나 작품에 대해서는 당연히 잘 알고 있었지만, 깊이 있게 알아본 적은 없었기 때문이다. 그리고 일주일. 마릴린 먼로와 관련한 여러 자료를 읽고 영화도 다시 보는 과정에서 아이디어가 떠올랐고, 그렇게 이 프로젝트를 시작하게 되었다.

다코타 존슨과 앨렌 버스틴 배우를 캐스팅한 이유에 대해서는 마릴린 먼로의 정확한 얼굴과 관련이 있다고 말했다. 두 배우가 훌륭한 배우라는 것은 이미 잘 알고 있지만, 너무나 아이코닉한 외모로 어떤 판타지를 주는 인물이 가진 진짜 모습이 어떤 것인지 잘 보여줘야만 했다. 마릴린 먼로는 내면보다 외면적인 화려함이 더 먼저, 서로 다른 모습으로 소개되어 왔으니 말이다. 결과적으로는 잘 보여줬다고 생각하고, 두 배우 역시 스스로에 대해 더 잘 알 수 있게 되지 않았을까 생각한다고 감독은 말한다.

한편, 올해 베니스국제영화제 심사위원장을 맡은 매기 질렌할은 경쟁부문 가운데 단 한 편만이 여성 감독의 연출작인 점을 비판한 바 있다. 이날 기자회견장에서도 이와 관련한 질문이 쏟아졌다. 특히 이번 부산국제영화제의 경쟁 부문 13편의 작품 가운데 단 4편 만이 여성 작품이라는 점이 함께 지적되었다. 이에 대해 매기 질렌할 감독은 다음과 같이 소신을 밝혔다.

[현장] 제31회 부산국제영화제 기자회견 매기 질렌할 감독 기자회견
[현장] 제31회 부산국제영화제 기자회견 매기 질렌할 감독 기자회견조영준

"우리가 자라면서 봤던 많은 영화들은 모두 남성 연출가들이 만들었습니다. 그 중에는 훌륭한 작품, 제 인생을 바꿔놓은 작품도 많았어요. 제가 여기에 올 수 있었던 바탕이기도 합니다. 하지만 이들 작품에는 번역이 필요해요. 우리 여성이 경험한 것과 완전히 똑같지 않기 때문입니다. 이렇게 번역할 수 있다는 능력 자체가 재능이라고 생각해요. 아직 배우지 못한 분들도 많습니다. 여성 영화들은 분명 언어가 다릅니다. 지금 이야기하는 이 언어는 여성들만의 언어이기에 많은 관객분들께서 노력해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 여성의 언어를 배운다는 것은 정말 즐거울 겁니다."

마지막으로 매기 질렌할 감독은 앞으로 두 가지 아이디어를 갖고 있다고 밝혔다. 하지만 둘 모두 아직은 시작 단계이며, 특히 작품을 시작할 때 자신이 무엇을 말하려는 것인지 깊이 파는 경향이 있기 때문에 고민이 길어지고 있다고 한다. 정확히 핵심이 무엇인지, 이 프로젝트를 왜 지금 시작해야 하는지 깨달은 후에야 움직일 수 있다고 말이다.
영화 플레시임팩트 특별상영 매기질렌할

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조영준 (joyjun7) 내방

영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

이 기자의 최신기사 '부국제'의 선택, 한 카페에서 시작된 확장