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김성호의 씨네만세 몰락 앞둔 마을, 틀어박힌 청년... 이 일본 애니에 극찬이 쏟아졌다

몰락 앞둔 마을, 틀어박힌 청년... 이 일본 애니에 극찬이 쏟아졌다

[김성호의 씨네만세 1456] 31회 부산국제영화제 일본 애니메이션 특별전 <파리스 그린이 밝는 날에>

김성호(starsky216)
26.10.12 16:22최종업데이트26.10.12 16:22
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이른바 메가솔라(대규모 태양광발전단지)는 일본 지역쇠락을 상징하는 모습이 됐다. 화석연료에서 탈피하기 위한 신재생에너지 대표주자인 대규모 태양광발전단지의 패널이 어째서 지역의 쇠락을 상징하는 것인지 잘 와 닿지 않을 수도 있겠다. 여기엔 일본의 심각한 노령화, 또 지방의 인구 및 산업유출이 맞물려 있다. 지방, 또 시골의 인구구조가 붕괴하고 전통적 삶의 방식이 더는 유지되지 못하는 가운데서 사람들이 지역을 떠나고 집과 마을이 텅 비어 방치되는 경우가 꾸준히 보고되고 있는 것이다.

이 같은 상황 가운데 민간 기업이 마을을 사들이고 메가솔라를 조성해 전력을 생산하거나 국가로부터 보조금을 받아가며 생산한 전기를 민간 업체에 파는 방식으로 사업을 영위하는 사례가 지속됐다. 후쿠시마 원전 사고 뒤 전원믹스에서 원자력발전을 급격하게 밀어내야 했던 상황 또한 원인이 되었을 테다. 막대한 전력을 생산해야 하는 제조업 기반 도시화된 국가가 마련할 수 있는 선택지가 생각만큼 다양할 수는 없었을 테니 말이다.

과연 이렇게 조성한 신재생에너지가 정말 친환경적인가 하는 물음부터, 산림을 파괴하고 세운 메가솔라가 산사태 등의 직접적 원인이 된다는 의혹까지가 거듭 제기돼 왔지만 뚜렷한 대안은 제기되지 못하였다. 몇 년 전인가는 시골마을에 일어난 산사태가 한국 기업이 조성한 메가솔라 때문이란 유언비어가 퍼져 극우파들의 혐한감정에 기름을 붓기도 하였다. 번뜩이는 태양광패널과 버려진 폐가들, 일본 지역의 쇠락을 보여주는 이 같은 풍경이 조금씩 일본 영화며 애니메이션에서 비춰지기 시작하는 건 차라리 자연스러운 일이라 해야 옳겠다.

파리스 그린이 밝는 날에 스틸컷
파리스 그린이 밝는 날에스틸컷부산국제영화제

일본 애니의 내일을 열 전율의 기대작

31회 부산국제영화제가 특별기획으로 마련한 세 개 섹션 가운데 '일본 애니메이션 특별전: 광기의 걸작, 전율의 기대작 12+1'이 있다. 제목에서 드러나듯 오늘날 디즈니 왕국에 맞서 아성을 유지한 유일한 사례인 일본 애니를 총정리하는 대형 특별전이다.

13편의 작품이 소개되는 가운데, 12 더하기 1이라 부제를 붙인 데는 한 편이 일본 애니의 원류를 여는 데 상당한 영향을 미쳤다 평가되는 프랑스 작품 <왕과 새>를 끌어온 때문이겠다. 광기의 걸작과 전율의 기대작으로 나뉘는 작품군 가운데서 신작이라 부를 건 모두 네 편이다. 나쓰메 신고, 가타노사카 료, 가도와키 고헤이, 그리고 시노미야 요시토시의 작품이 한국 관객 앞에 일본 애니의 오늘을 신고한다.

초청에 응한 데즈카 오사무, 오시이 마모루 등의 명작에 비추어서 신진들의 신작이 기대만큼의 작품일지 짐작하기란 쉽지 않다. 다만 <우리는 외계인> <고스트 - 밤의 끝>, <시라누이>, 그리고 오늘 다룰 <파리스 그린이 밝는 날에>까지가 하나하나 세계적인 기대를 받고 있는 만큼 부산의 선택에도 합당한 이유가 있었으리라 여길 뿐이다.

개중에서도 시노미야 요시토시의 <파리스 그린이 밝는 날에>는 대장격인 작품이라 할 만하다. 올해 세계 제일의 애니 영화제인 안시국제애니메이션영화제에서 주요 섹션 중 하나인 콩트르샹 심사위원상을 받았다. 최고상인 크리스탈 수상작 <바이올리니스트> 또한 부산국제영화제에 초청돼 올해 부산을 찾은 애니 팬들은 특별전과 오픈시네마 등 다채로운 섹션을 한 번에 즐길 수 있게 됐다.

안시애니메이션영화제 출품명은 'A New Dawn'(새로운 새벽)이지만, 일본 원제는 '花緑青が明ける日に 화록청이 밝아오는 날에'다. 일본 제목을 반영해 <파리스 그린이 밝는 날에>로 한국제목을 정한 것은 영화 속 주요한 설정인 초록빛 안료 '화록청'이 한국 관객에게 직관적으로 와닿지 않는 때문인 듯 보인다.

애니는 몰락해 남은 이 얼마 없는 시골마을에 남은 청년들의 이야기다. 말괄량이 소녀 카오루는 330년을 이어왔다는 지역 폭죽공방 오비나타 연화점의 형제 센타로, 케이타로와 소꿉친구 사이다. 쇠락하는 마을에서 희망을 찾을 길 없던 카오루는 성인이 되자마자 도쿄에 있는 대학에 진학해 꿈을 펼치려 한다. 반면 센타로와 케이타로는 고향에 남아 카오루와 떨어진다.

파리스 그린이 밝는 날에 스틸컷
파리스 그린이 밝는 날에스틸컷부산국제영화제

철거 앞둔 고향에서 전설의 폭죽 터뜨리기

이들은 몇 년이 더 지나 재회한다. 한국으로 치면 면사무소 공무원쯤이 된 센타로가 도쿄 대학교 동아리에서 말괄량이다운 기질을 펼치고 있던 카오루를 찾아오면서다. 말단 공무원 주제에 꽤나 인정받고 있다고 썰을 푼 센타로는 여기저기 사업 벌리는 재주가 있는 카오루를 데리고 고향으로 돌아간다. 겉으로는 이런저런 사업을 함께 벌여보자는 것이지만 속내는 따로 있다. 지난 몇 년 고향집에 틀어박혀 농성하는 케이타로를 예고된 철거날 전까지 집에서 끌어내주길 바라는 것이다.

그렇다. <파리스 그린이 밝는 날에>는 철거를 앞둔 낙후된 마을과 도무지 나올 생각을 않는 청년 케이타로, 그 사이에서 갈등하는 센타로의 이야기다. 고향으로 돌아온 카오루는 가뜩이나 고집 세던 케이타로가 철거에 완강히 저항하고 있다는 사실을 알게 된다.

그는 카오루가 도쿄에 떠나있던 내내 공방에 틀어박혀서 아버지가 개발하던 불꽃놀이 폭약 '슈하리' 연구에 몰두해왔다. 그러나 경험도 지식도 일천한 탓으로 도저히 아버지가 하던 것을 흉내도 내지 못하고 있는 터다. 시간은 하루하루 흘러 공무원들이 철거장을 집행하는 날까지 단 이틀만이 남아 있을 뿐이다. 에라 모르겠다, 카오루는 케이타로와 함께 그날까지 슈하리를 터뜨려보기로 결심한다.

<파리스 그린이 밝는 날에>는 기존 일본 애니와 상당 부분 차별화된다. 일본 애니의 특징이라 할 수 있었던 만화책을 근간으로 하는 필치와 배경묘사 대신에 마치 수채화를 보는 듯한 화려한 색채가 눈을 사로잡는다. 일본화가 출신다운 감각이 이야기 속 금지된 색채를 좇는 인물들의 모습과 절묘하게 맞닿는다.

이제는 거장이라 불러도 손색 없는 신카이 마코토의 작품을 도와왔던 시노미야 요시토시가 적어도 미적인 부분에서만큼은 홀로서기를 해도 충분하다는 사실을 일깨운다. 유럽 애니에서나 보던 회화풍의 장면들은 순간순간 미술관 명작 앞에 선 듯한 감상마저 일으킨다. 이 모두가 그대로 일본 애니의 자산이란 사실이 적어도 극장판 가운데는 걸출한 작품을 가져보기 힘든 한국 애니의 현실을 돌아보게 한다.

파리스 그린이 밝는 날에 스틸컷
파리스 그린이 밝는 날에스틸컷부산국제영화제

데뷔작으로 안시와 베를린을 놀라게 하다

화가로서 애니 작가와 협업을 하고, 본격적으로 애니 연출에 뛰어들어 빚은 첫 장편으로 안시국제애니메이션영화제에서 당당히 수상했다는 사실은 <파리스 그린이 밝는 날에>가 가진 저력을 그대로 보여준다. 작품이 베를린영화제 경쟁부문에까지 초청된 건 기존 애니 가운데서도 미학적으로 남다른 가치를 인정받았다는 뜻이겠다.

이러한 작품이 일본 사회의 첨예한 문제가 되어가고 있는 지역소멸과 신재생에너지 난개발을 가리키고 있다는 사실 또한 흥미롭다. 영화 속 언급되는 신재생에너지 업체와 지역 정치의 비위는 또한 많은 국가에서 실제 불거지고 있는 문제이기도 하다. 요컨대 사회와 괴리된 영화인 것도 아니라는 뜻이겠다.

<파리스 그린이 밝는 날에>에선 선명한 매력과 함께 아직은 여물지 않은 가능성을 발견할 수 있다. 오늘보다 나은 내일을 기대할 수 있다는 건 즐거운 일이다. 이토록 분명한 재능, 오늘보다 내일 더 나을 것이 확실한 가능성을 대체 얼마만에 마주하는가. 시노미야 요시토시가 있어 일본 애니의 내일이 더욱 기대된다.

부산국제영화제 포스터
부산국제영화제포스터부산국제영화제


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
부산국제영화제 BIFF 파리스그린이밝는날에 시노미야요시토시 김성호의씨네만세

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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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