몰락 앞둔 마을, 틀어박힌 청년... 이 일본 애니에 극찬이 쏟아졌다

이른바 메가솔라(대규모 태양광발전단지)는 일본 지역쇠락을 상징하는 모습이 됐다. 화석연료에서 탈피하기 위한 신재생에너지 대표주자인 대규모 태양광발전단지의 패널이 어째서 지역의 쇠락을 상징하는 것인지 잘 와 닿지 않을 수도 있겠다. 여기엔 일본의 심각한 노령화, 또 지방의 인구 및 산업유출이 맞물려 있다. 지방, 또 시골의 인구구조가 붕괴하고 전통적 삶의 방식이 더는 유지되지 못하는 가운데서 사람들이 지역을 떠나고 집과 마을이 텅 비어 방치되는 경우가 꾸준히 보고되고 있는 것이다.
이 같은 상황 가운데 민간 기업이 마을을 사들이고 메가솔라를 조성해 전력을 생산하거나 국가로부터 보조금을 받아가며 생산한 전기를 민간 업체에 파는 방식으로 사업을 영위하는 사례가 지속됐다. 후쿠시마 원전 사고 뒤 전원믹스에서 원자력발전을 급격하게 밀어내야 했던 상황 또한 원인이 되었을 테다. 막대한 전력을 생산해야 하는 제조업 기반 도시화된 국가가 마련할 수 있는 선택지가 생각만큼 다양할 수는 없었을 테니 말이다.
과연 이렇게 조성한 신재생에너지가 정말 친환경적인가 하는 물음부터, 산림을 파괴하고 세운 메가솔라가 산사태 등의 직접적 원인이 된다는 의혹까지가 거듭 제기돼 왔지만 뚜렷한 대안은 제기되지 못하였다. 몇 년 전인가는 시골마을에 일어난 산사태가 한국 기업이 조성한 메가솔라 때문이란 유언비어가 퍼져 극우파들의 혐한감정에 기름을 붓기도 하였다. 번뜩이는 태양광패널과 버려진 폐가들, 일본 지역의 쇠락을 보여주는 이 같은 풍경이 조금씩 일본 영화며 애니메이션에서 비춰지기 시작하는 건 차라리 자연스러운 일이라 해야 옳겠다.