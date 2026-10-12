몰락 앞둔 마을, 틀어박힌 청년... 이 일본 애니에 극찬이 쏟아졌다

부산국제영화제

스틸컷이들은 몇 년이 더 지나 재회한다. 한국으로 치면 면사무소 공무원쯤이 된 센타로가 도쿄 대학교 동아리에서 말괄량이다운 기질을 펼치고 있던 카오루를 찾아오면서다. 말단 공무원 주제에 꽤나 인정받고 있다고 썰을 푼 센타로는 여기저기 사업 벌리는 재주가 있는 카오루를 데리고 고향으로 돌아간다. 겉으로는 이런저런 사업을 함께 벌여보자는 것이지만 속내는 따로 있다. 지난 몇 년 고향집에 틀어박혀 농성하는 케이타로를 예고된 철거날 전까지 집에서 끌어내주길 바라는 것이다.그렇다. <파리스 그린이 밝는 날에>는 철거를 앞둔 낙후된 마을과 도무지 나올 생각을 않는 청년 케이타로, 그 사이에서 갈등하는 센타로의 이야기다. 고향으로 돌아온 카오루는 가뜩이나 고집 세던 케이타로가 철거에 완강히 저항하고 있다는 사실을 알게 된다.그는 카오루가 도쿄에 떠나있던 내내 공방에 틀어박혀서 아버지가 개발하던 불꽃놀이 폭약 '슈하리' 연구에 몰두해왔다. 그러나 경험도 지식도 일천한 탓으로 도저히 아버지가 하던 것을 흉내도 내지 못하고 있는 터다. 시간은 하루하루 흘러 공무원들이 철거장을 집행하는 날까지 단 이틀만이 남아 있을 뿐이다. 에라 모르겠다, 카오루는 케이타로와 함께 그날까지 슈하리를 터뜨려보기로 결심한다.<파리스 그린이 밝는 날에>는 기존 일본 애니와 상당 부분 차별화된다. 일본 애니의 특징이라 할 수 있었던 만화책을 근간으로 하는 필치와 배경묘사 대신에 마치 수채화를 보는 듯한 화려한 색채가 눈을 사로잡는다. 일본화가 출신다운 감각이 이야기 속 금지된 색채를 좇는 인물들의 모습과 절묘하게 맞닿는다.이제는 거장이라 불러도 손색 없는 신카이 마코토의 작품을 도와왔던 시노미야 요시토시가 적어도 미적인 부분에서만큼은 홀로서기를 해도 충분하다는 사실을 일깨운다. 유럽 애니에서나 보던 회화풍의 장면들은 순간순간 미술관 명작 앞에 선 듯한 감상마저 일으킨다. 이 모두가 그대로 일본 애니의 자산이란 사실이 적어도 극장판 가운데는 걸출한 작품을 가져보기 힘든 한국 애니의 현실을 돌아보게 한다.