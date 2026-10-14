"너라는 걸 증명해 봐"... '손톱 먹은 쥐' 설화의 현대적 재해석

▲넷플릭스 오리지널 드라마 <들쥐> 포스터 넷플릭스

오랜만에 찾아온 조용한 밤, 아이의 고단한 숨소리가 조용히 방 안을 채운다. 손주를 돌보는 '황혼 육아'를 시작한 이후로 여러 편짜리 드라마 시리즈를 정주행한다는 것은 일종의 사치였다. 매일 이어지는 육아 노동의 피로도 피로거니와, 혹여 화면에서 흘러나오는 소리가 아이의 깊은 잠을 깨울까 늘 조심스러웠기 때문이다.



평소 어둡고 섬뜩한 스릴러나 공포 장르는 멀리하는 편이었다. 포스터만 보고도 선뜻 손이 가지 않아 오랫동안 시청을 미뤄두었던 넷플릭스 오리지널 시리즈 <들쥐>. 공개 직후 1위를 차지했다는 소식에도 "언젠가 봐야지" 하며 지나쳤던 그 작품을, 그날 밤은 왠지 모를 끌림에 무심코 재생했다. 그리고 그 선택은 잊고 살았던 '나'라는 존재의 근간을 뒤흔드는 강렬한 질문과의 만남으로 이어졌다.



"네가 진짜라는 걸 증명할 수 있어?"



드라마 1화부터 펼쳐지는 전개는 예사롭지 않다. 주인공인 은둔 소설가 제문재(류준열 분)의 평온했던 일상은 한순간에 모래성처럼 무너져 내린다. 손에 쥔 휴대폰이 먹통이 되고, 수년 동안 사용하던 지문 인식이 거부당하며, 심지어 자신이 살던 집조차 자신의 것이 아니게 되는 절망적인 상황이 펼쳐진다. 세상의 모든 사회적 시스템이 그를 순식간에 '없는 사람', 혹은 '가짜'로 규정해 버린 것이다.



"네가 진짜 너라는 걸 증명해 봐."

"신분증 보여 드려요?"

"그거 위조 가능. 차라리 옛날에 종이에 직접 적어놨던 시절이 좋았던 거다. 시간이 지나서 쌓인 먼지는 조작이 불가능하거든."



극 중 사건을 파헤치는 박순용 형사와 막내 형사가 나누는 이 대사를 듣는 순간, 등골에 서늘한 소름이 돋았다. 오늘날 우리는 주민등록증, 운전면허증, 여권, 지문, 심지어 안면 인식 같은 정교한 디지털 장치로 스스로의 신분을 증명하며 살아간다.



하지만 모든 정보가 데이터로 환원되는 현대 사회에서, 누군가 악의를 품고 나의 모든 디지털 정보를 복제해 버린다면 어떻게 될까? 나의 신원과 존재를 '가짜'가 송두리째 빼앗아 가버린다면, 나는 과연 내가 '진짜 나'라는 사실을 국가와 시스템 앞에 어떻게 증명할 수 있을까?



드라마는 계속해서 잔인할 정도로 근본적인 질문을 던진다. "내가 나인 걸 어떻게 증명해?" 그 질문 앞에 거친 흥신소 사장 노자는 매섭게 몰아친다.



"내가 어떤 사람인지는 남이 해 주는 거다. 나보다 남이 더 잘 아니까."



손톱을 먹고 주인 행세를 하는 현대판 '들쥐'



작품의 핵심 모티브는 우리가 어린 시절 한 번쯤 들어보았을 전래동화 '손톱 먹은 쥐'다. 사람이 무심코 버린 손톱을 먹고 자란 쥐가 그 사람의 형상으로 변해 진짜 주인을 쫓아내고 안방을 차지한다는 옛날이야기. 드라마 <들쥐>는 이 예스러운 징크스를 현대의 디지털 신분 도용과 심리 스릴러라는 그릇에 담아 치밀하게 재해석해 낸다.



주인공 문재는 자신을 쫓던 사채업자이자 전직 조폭 출신의 흥신소 사장 '노자'(설경구 분)와 기이한 동맹을 맺는다. 떼인 돈을 회수하러 왔다가 예기치 않게 문재의 '빼앗긴 삶' 추적기에 말려든 노자는, 작중 가장 거칠면서도 역설적으로 가장 인간적인 온기를 지닌 인물로 그려진다.



배우 설경구가 연기한 노자는 압도적인 무력과 날카로운 직관을 지닌 캐릭터지만, 모든 것을 잃고 벼랑 끝에 몰린 문재를 향해 묵직한 한마디를 건넨다.



"진짜 노잣돈이다. 내 가진 거 다다. 문재야, 가짜가 되면 안 돼. 아무리 개 같은 인생이라도 진짜로 살아야 돼, 너."



타인의 자리를 탐내고 남의 삶을 신분 세탁하여 살아가는 '들쥐'들의 세상. 사소한 질투와 욕망이 만들어낸 괴물들이 판치는 속에서, 노자가 던지는 "아무리 개 같아도 진짜로 살아야 한다"는 투박한 일침은 이 드라마가 통과하는 가장 뼈아픈 메시지다.



주변 사람이 나를 증명할 수 없을 때 밀려오는 공포



화면 속 긴박한 추격전이 이어지는 내내, 나의 시선은 TV 화면 너머의 내 삶으로 자꾸만 옮겨갔다.



'지금 나와 한지붕 아래에서 살고 있는 내 가족들은 나를 온전히 증명해 줄 수 있을까? 어느 날 내 모든 외형과 정보, 심지어 말투까지 복제한 가짜가 나타난다면 내 친구와 이웃들은 진짜 나를 알아볼 수 있을까?'



생각이 여기에 다다르자 스릴러 영화보다 더 먹먹한 현실적 공포가 밀려왔다. 결국 나라는 사람을 나이게 해주는 것은 내가 가진 스펙이나 컴퓨터 시스템에 기록된 행정 데이터가 아니라, 오랜 시간 나와 깊은 관계를 맺고 나를 알아봐 준 '사람들'이다. 하지만 만약 주변의 그 누구도 나를 증명해 줄 수 없거나 외면하는 고립된 상황에 처한다면, 인간은 얼마나 무기력하게 섬처럼 갇혀버리는가.



드라마 후반부, 제문재라는 이름에 얽힌 잔혹한 인연과 파양의 상처를 가진 박순용 형사(이규형 분)의 서사, 그리고 자신이 들쥐였다는 사실조차 꿈과 현실의 경계에서 혼란스러워하는 심연의 연출은 보는 이의 숨을 턱턱 막히게 한다.



후반부 전개의 다소 늘어지는 호흡이나 개연성에 대한 호불호는 존재한다. 그러나 1인 2역의 심리적 균열을 처절하게 소화해 낸 류준열과, 극에 거친 질감과 훈훈한 몰입감을 동시에 불어넣은 설경구의 열연만으로도 이 작품은 충분히 깊은 울림을 남긴다.



끝에서 시작되는 '진짜 나'의 삶



손주를 돌보는 바쁜 일상 속에서 우연히 접한 넷플릭스 <들쥐>는 단순한 오락용 스릴러 그 이상이었다. 이름과 신분이라는 겉껍데기에 기대어 살아가는 현대인들에게 던지는 묵직한 실존적 질문이었다.



사람은 타인이 붙여준 이름과 데이터로 사는가, 아니면 이름 없이 그냥 '나'라는 존재 자체의 진정성으로 사는가?



오늘도 아침 일찍 일어나 아이의 간식을 챙기고, 집안일을 다독이며 바쁜 하루를 보냈다. 누군가의 아내, 누군가의 할머니, 누군가의 엄마라는 이름표를 달고 살아가는 일상이지만, 아이가 잠든 깊은 밤 홀로 앉아 나 자신을 가만히 돌아본다.



내 존재를 증명해 주는 것은 타인에게 보여주기 위한 화려한 이력서도, 주머니 속의 주민등록증도 아닐 것이다. 오늘 하루 내가 사랑하는 이들에게 남긴 온기, 누군가의 기억 속에 차곡차곡 쌓인 먼지처럼 그 누구도 조작할 수 없는 진심 어린 시간들이다.



"끝의 시작... 저는 그 뜻이 끝이 시작되는 게 아니라 끝에서부터 시작된다고 생각했습니다. 제게 마지막 기회를 준다면, 이 끝에서 다시 시작해보고 싶습니다."



가짜와 위선이 판치는 세상일지라도, 우리는 저마다의 삶에서 '진짜'로 살아가야 한다. 곤히 잠든 아이의 얼굴을 바라보고, 덤덤하게 내 곁을 지켜주는 가족들의 눈빛을 맞추며, 나라는 사람을 온전히 증명해 주는 이 소중한 관계들에 대해 다시금 깊은 감사함을 느껴본다.



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