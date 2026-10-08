1300만 원 들여 만든 영화, 프랑스가 먼저 알아봤다

▲에트랑제 페스티벌
포스터에트랑제페스티벌
멀리서 반가운 소식 하나가 날아들었다. 9월 1일부터 12일까지 열린 프랑스 '에트랑제 페스티벌'에서 한국 작품들이 상당히 선전했다는 얘기다. '이상한, 기묘한, 도발적인'이란 뜻의 에트랑제(Étrange)를 이름으로 삼았을 만큼 확고한 컬트성을 가진 이 장르영화제에서 한국 작품들이 이례적인 관심을 받았다고 했다.
영화 <신세계>로 유명한 박훈정의 신작 <슬픈 열대>가 최고상을 수상한 건 그중에서도 놀라운 소식이다. 시체스영화제와 브뤼셀판타스틱영화제 등과 함께 B급영화, 파격적인 잔혹극, 미술에서도 받아주기 어려울 만한 전위적 실험극까지를 망라하는 몇 남지 않은 컬트의 성지에서 한국 작품의 우수성을 인정받았다는 건 놀라운 일이기도 하다.
정치적이거나 사회적인 함의를 담은 독립영화와 상업성이 확실한 대중영화 사이에서, 영화적 쾌감에 집중하는 장르영화의 자리는 한국에서 좀처럼 모색되지 않는 듯 보이는 때문이다.
오늘 '씨네만세'에서는 국내 언론에서 거의 주목하지 않은 소외된 영역을 돌아보려 한다. 에트랑제 페스티벌에서 뜨거운 관심을 받는 것으로 유명한 단편 섹션 '이상한 변이들(Étranges mutations)'에 한국 영화 한 편이 출품돼 상당한 관심을 받았다는 소식을 들었기 때문이다.
감각적이고 패기 넘치는 작가들이 자리한 이 섹션에서는 영화라는 매체를 통해 극단적으로 뻗쳐가는 상상력과 영화에 대한 신뢰, 무엇보다 끓어오르는 표출 욕구를 정제되지 않은 단편 가운데 확인할 수 있다. 괴상한 영화를 즐길 줄 아는 영화계의 신사들이 유달리 이 섹션을 아끼는 이유를 알 만도 하다.
프랑스 장르영화제에 선보인 한국영화
영화 <해프닝>은 한국에서 그리 흔치 않은 잔혹물, 고어적 성격을 간접적으로 내비치는 일인극이다. 러닝타임 내내 카메라 앞에는 단 한 명의 등장인물만이 등장하는데, 영화는 벽으로 막힌 공간 저편에 묶인 채 고문당하는 누군가의 모습을 목소리를 통해 드러낸다.
영화는 주인공인 남자의 독백으로 시작한다. 죽음을 생각하고 있는 그는 스스로 죽기 전에 세운 세 가지 원칙을 읊조린다. 그중 하나가 은원을 정리하는 것이라 할까. 누구에게나 죽이고 싶은 사람 하나쯤 있는 게 아니냐는 그의 독백 앞에서, 아니라고 자신할 수 있는 이가 생각만큼 많은가를 짚어보게 된다.
영화는 사내가 이 방과 저 방을 옮겨가며 고문하고 생각하는 모습을 비춘다. 어두운 조명과 빛의 대비를 활용한 촬영, 누아르적 분위기는 20년도 더 돼 고전의 자리를 확보한 김지운의 <달콤한 인생> 속 이병헌이 나오는 장면을 떠올리게 하는데, 영화가 직접적으로 그 대사를 언급한다는 점에서 신인의 호기로움을 엿볼 수 있다.
이밖에도 감금과 고문, 정장 차림의 사내가 위스키를 마시는 모습, 피가 튈 것을 염려해 비닐로 보양작업을 해둔 모습 등에서도 유사한 많은 장르물의 흔적을 감추려 들지 않는다. 이 시대의 흔한 장르영화와 달리 전대의 영향을 감추기보다 도리어 적극적으로 드러내려 한다.
채 20분이 되지 않는 짧은 러닝타임 동안 독자적인 새로움을 도모하기보다, 하늘 아래 새로울 것 없다는 뻔뻔스러움으로 네 것 내 것 마구 빌려다 쓰는 자세가 헛헛한 웃음을 불러올 정도다. 그러고도 노골적인 표절이랄 것을 피해가는 본능적인 생존본능 또한 확실하니, 지난 시대 B급 장르영화의 대가들이 지녔던 자질 가운데 어느 하나는 분명히 갖추었다 보아도 좋겠다.