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김성호의 씨네만세 1300만 원 들여 만든 영화, 프랑스가 먼저 알아봤다

1300만 원 들여 만든 영화, 프랑스가 먼저 알아봤다

[김성호의 씨네만세 1451] 32회 에트랑제페스티벌 이상한 변이들 출품작 <해프닝>

김성호(starsky216)
26.10.08 10:20최종업데이트26.10.08 10:20
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에트랑제 페스티벌 포스터
에트랑제 페스티벌포스터에트랑제페스티벌

멀리서 반가운 소식 하나가 날아들었다. 9월 1일부터 12일까지 열린 프랑스 '에트랑제 페스티벌'에서 한국 작품들이 상당히 선전했다는 얘기다. '이상한, 기묘한, 도발적인'이란 뜻의 에트랑제(Étrange)를 이름으로 삼았을 만큼 확고한 컬트성을 가진 이 장르영화제에서 한국 작품들이 이례적인 관심을 받았다고 했다.

영화 <신세계>로 유명한 박훈정의 신작 <슬픈 열대>가 최고상을 수상한 건 그중에서도 놀라운 소식이다. 시체스영화제와 브뤼셀판타스틱영화제 등과 함께 B급영화, 파격적인 잔혹극, 미술에서도 받아주기 어려울 만한 전위적 실험극까지를 망라하는 몇 남지 않은 컬트의 성지에서 한국 작품의 우수성을 인정받았다는 건 놀라운 일이기도 하다.

정치적이거나 사회적인 함의를 담은 독립영화와 상업성이 확실한 대중영화 사이에서, 영화적 쾌감에 집중하는 장르영화의 자리는 한국에서 좀처럼 모색되지 않는 듯 보이는 때문이다.

오늘 '씨네만세'에서는 국내 언론에서 거의 주목하지 않은 소외된 영역을 돌아보려 한다. 에트랑제 페스티벌에서 뜨거운 관심을 받는 것으로 유명한 단편 섹션 '이상한 변이들(Étranges mutations)'에 한국 영화 한 편이 출품돼 상당한 관심을 받았다는 소식을 들었기 때문이다.

감각적이고 패기 넘치는 작가들이 자리한 이 섹션에서는 영화라는 매체를 통해 극단적으로 뻗쳐가는 상상력과 영화에 대한 신뢰, 무엇보다 끓어오르는 표출 욕구를 정제되지 않은 단편 가운데 확인할 수 있다. 괴상한 영화를 즐길 줄 아는 영화계의 신사들이 유달리 이 섹션을 아끼는 이유를 알 만도 하다.

프랑스 장르영화제에 선보인 한국영화

영화 <해프닝>은 한국에서 그리 흔치 않은 잔혹물, 고어적 성격을 간접적으로 내비치는 일인극이다. 러닝타임 내내 카메라 앞에는 단 한 명의 등장인물만이 등장하는데, 영화는 벽으로 막힌 공간 저편에 묶인 채 고문당하는 누군가의 모습을 목소리를 통해 드러낸다.

영화는 주인공인 남자의 독백으로 시작한다. 죽음을 생각하고 있는 그는 스스로 죽기 전에 세운 세 가지 원칙을 읊조린다. 그중 하나가 은원을 정리하는 것이라 할까. 누구에게나 죽이고 싶은 사람 하나쯤 있는 게 아니냐는 그의 독백 앞에서, 아니라고 자신할 수 있는 이가 생각만큼 많은가를 짚어보게 된다.

영화는 사내가 이 방과 저 방을 옮겨가며 고문하고 생각하는 모습을 비춘다. 어두운 조명과 빛의 대비를 활용한 촬영, 누아르적 분위기는 20년도 더 돼 고전의 자리를 확보한 김지운의 <달콤한 인생> 속 이병헌이 나오는 장면을 떠올리게 하는데, 영화가 직접적으로 그 대사를 언급한다는 점에서 신인의 호기로움을 엿볼 수 있다.

이밖에도 감금과 고문, 정장 차림의 사내가 위스키를 마시는 모습, 피가 튈 것을 염려해 비닐로 보양작업을 해둔 모습 등에서도 유사한 많은 장르물의 흔적을 감추려 들지 않는다. 이 시대의 흔한 장르영화와 달리 전대의 영향을 감추기보다 도리어 적극적으로 드러내려 한다.

채 20분이 되지 않는 짧은 러닝타임 동안 독자적인 새로움을 도모하기보다, 하늘 아래 새로울 것 없다는 뻔뻔스러움으로 네 것 내 것 마구 빌려다 쓰는 자세가 헛헛한 웃음을 불러올 정도다. 그러고도 노골적인 표절이랄 것을 피해가는 본능적인 생존본능 또한 확실하니, 지난 시대 B급 장르영화의 대가들이 지녔던 자질 가운데 어느 하나는 분명히 갖추었다 보아도 좋겠다.

해프닝 스틸컷
해프닝스틸컷에트랑제페스티벌

1300만 원 제작비로 찍은 데뷔작

매년 수천 편이 접수되는 치열한 경쟁을 뚫고 <해프닝>이 당당히 초청받은 데는 이 영화에서 엿보이는 호기로움에 더하여 선명하다 못해 단순하게까지 느껴지는 연출이 영향을 미쳤을 테다. 어두운 배경 가운데 도리어 부각되는 노란색과 검정색, 파란색 등의 대조가 기묘한 분위기를 고조시킨다. 비닐 위로 튀는, 결코 세지도 약하지도 않은 피는 일견 노동자의 작업처럼 단조롭게까지 느껴진다. 고래고래 욕설을 내뱉는 피해자의 사연에는 또한 전혀 관심을 두지 않는다. 왜인가.

영화는 일견 확장을 거부하는 듯 보이기까지 한다. 통상의 영화라면 온갖 정치적이며 사회적이고, 도덕적이며 종교적인 함의를 담은 상징들을 늘어놓고 평자의 과다한 해석을 유혹하려 들 법한 순간이 적지 않으나, 그 모든 순간에 오로지 제 할 일에만 관심을 두는 무심한 직업인의 모습을 보는 듯 태평하기만 하다.

영화를 배운 적 없다는 길바닥 출신 감독이 누구나 카메라를 들 수 있는 시대와 만나, 작지도 크지도 않은 1300만 원의 제작비로 찍어낸 영화는 제목처럼 그대로 한 편의 '해프닝'이 되고 말았다. 그러나 그 특유의 무심함이 도리어 이 괴상한 영화제의 눈에 들어, 온갖 괴짜들이 찾는다는 에트랑제 페스티벌의 '이상한 변이들' 한 축을 차지하게 된 것이다. 어찌 소개하지 않을 수가 있을까.

돌아보면 거기서 거기인 온갖 신진 감독들이 좁은 문을 통과할 자격을 두고 치열한 경쟁을 벌이는 나날이다. 그 가운데서 특출한 자질을 찾으려는 눈 밝은 이 몇이 내게 한국을 건너뛰고 유럽까지 나아간 영화 한 편의 소식을 전해주었다.

몇 번의 요청 끝에 어렵사리 받아본 <해프닝>은 보는 시각에 따라 특별할 것 없는 작품일 수도, 영화제 측의 마음이 담긴 추천사에서 읽어낼 수 있듯 과거의 영광을 이어받을 드문 신예일 수도 있을 테다.

해프닝 포스터
해프닝포스터에트랑제페스티벌

한국에서도 보일 수 있었으면

나는 다만 지난 10여 년 이 판에서 굴러온 삼류 비평가로서, 감독을 키우는 것은 비범한 자질만이 아니라 그를 필요로 하는 이들의 관심과 욕망이 아닐까 짐작할 뿐이다. <해프닝>이 걸맞은 이들에게 닿기까지 아주 작은 바람이나마 보태고 싶은 것도 이 때문이다. 저 멀리서 우리 가운데까지 대단한 화제를 몰고 온 <백룸>과 <옵세션>의 충격이 이곳에서도 불가능한 일은 아니라고 여긴다.

어렵사리 인터뷰에 응한 <해프닝> 제작자 김범준은 "초반엔 하드보일드한 모습으로 표현되는 캐릭터가 한없이 찌질하게 변하는 모습에서 잘 짜인 개그물이라고 생각했다"며 "누구나 이런 내로남불적인 요소가 있지 않은가 생각해보면 충분히 세계에서도 통할 수 있다고 봤다"고 말했다. 이어 "치열한 경쟁이었음에도 멀리서 온 작은 영화를 에트랑제 페스티벌이 관심 깊게 지켜보고 발굴해줘 너무나도 고맙다"고 소감을 전했다.

현지에서도 화제를 모았다는 평가에 대해 김범준은 "사람들은 이 영화를 고어나 스릴러라고 생각할 수도 있겠지만, 내가 본 이 영화는 사실 잘 짜인 개그물이 아닌가 한다"며 "잘생긴 배우가 포마드로 머리를 넘기고 정장을 입은 채 거울을 보면서 중2병스러운 대사를 늘어놓으며 진지하게 복수에 임한다. 하지만 정작 자신이 죽게 된다는 자각을 하게 되자 약한 모습을 보인다는 점이 너무 웃겼다"고 말했다. "근주 감독님만의 감각을 이해하는 사람들이 현지에 많았던 덕분이 아닌가 싶다"고 강조했다.

김범준은 이어 "감독과 논의해서 한국에서도 관객과 만날 수 있는 창구를 찾기 위해 노력하고 있다"며 "영화를 전공한 것도 아닌 감독이 찍은 단편 독립영화를 상영할 수 있는 공간이 없는 게 한국의 현실이지만, 어떻게든 접점을 마련하고 싶다"고 기대를 전했다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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