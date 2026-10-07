끝나지 않는 KIA 마무리 잔혹사... 3위 싸움 발목 잡나?

KIA 타이거즈

KIA 불펜 중 가장 안정감을 보이는 전상현3위를 탈환한 잠실 LG 3연전에서는 전상현이 3일 2이닝 무실점 승리, 4일 1이닝 무실점 세이브로 연속 호투했고, 5일에는 성영탁이 세이브를 기록하며 KIA의 시리즈 싹쓸이에 힘을 보탰다. 특히 전상현은 올 시즌 42경기에서 평균자책점 2.61 3승 2세이브 15홀드 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.98로 KIA 필승조 가운데 가장 안정감을 보이고 있다.현시점에서 KIA의 마무리 선택지는 완전히 없다기보다는 한 투수에게 고정하기 힘든 상황으로 볼 수 있다. 좌완 곽도규, 이의리와 우완 전상현, 성영탁, 조상우 등을 상대 타선에 맞춰 배치하는 방식은 단기전에서 활용할 수 있다.실제로 시즌 막판 최대 승부처였던 LG와의 3연전에서는 불펜 총력전을 통해 시리즈 스윕의 성과를 냈다. 다만 경기마다 마무리 투수가 달라질 경우 위기 상황에서의 역할 분담과 투수 운용 계산이 복잡해지는 약점은 여전하다. KIA가 LG와 두산과의 3위 경쟁에서 승리를 거두기 위해서도 불펜 불안 최소화가 관건이다.