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끝나지 않는 KIA 마무리 잔혹사... 3위 싸움 발목 잡나?

끝나지 않는 KIA 마무리 잔혹사... 3위 싸움 발목 잡나?

[KBO리그] '정해영→성영탁→이의리→집단 마무리' KIA 불펜, 가을야구 앞두고 커지는 뒷문 불안

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.07 17:58최종업데이트26.10.07 17:58
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시즌 중 마무리 보직을 맡았던 이의리와 성영탁 (출처: KIA 타이거즈)
시즌 중 마무리 보직을 맡았던 이의리와 성영탁 (출처: KIA 타이거즈)케이비리포트

KIA 타이거즈의 마무리 고민이 2026 KBO리그 막판까지 이어지고 있다. 여러 불펜 투수를 돌려가며 시즌 내내 답을 구했지만 안정적으로 9회를 맡길 적임자를 찾지 못했다. 수차례 고비를 이겨내고 포스트시즌 진출은 확정했지만 뒷문 불안으로 막판 3위 싸움에서 밀릴 형국이다.

KIA는 6일 광주 삼성 라이온즈 전에서 4-5로 역전패하고 말았다. 0-2로 뒤진 3회말 홈런 선두 김도영의 역전 3점포를 앞세워 경기를 뒤집었지만 경기 후반 리드를 지키지 못했다. 7회초 곽도규가 김성윤에게 동점 투런을 허용했고, 8회초에는 성영탁이 박계범에게 결승 솔로홈런을 맞았다. 연승 흐름을 이어가지 못한 KIA는 4위 LG 트윈스와 다시 경기차가 없어졌다.

초반 부진으로 마무리 자리를 내준 정해영
초반 부진으로 마무리 자리를 내준 정해영KIA 타이거즈

문제의 핵심은 필승조 한 둘의 부진이 아니라 마무리 투수가 계속 교체된다는 점이다. 통산 150세이브를 기록한 개막 마무리 정해영이 초반 흔들리자 신예 성영탁이 대신 9회를 맡았다. 하지만 성영탁 역시 전반기 중반 이후 기복을 보이면서 집단 마무리 체제로 전환됐다.

후반기에는 고질적인 제구 난조 탓에 불펜으로 보직이 바뀐 이의리가 강력한 구위를 앞세워 새로운 마무리 카드로 등장했다. 이의리는 8월 한때 연속 세이브를 기록하며 잠시 해답처럼 보였다.
하지만 9월 이후 제구가 흔들렸고 2사 만루에서 밀어내기 볼넷으로 동점을 허용하는 등 부진한 투구로 결국 마무리 자리에서 내려왔다.

결국 KIA는 9월 30일부터 곽도규와 전상현을 상황별 더블 스토퍼로 활용하기 시작했다. 그러나 첫 경기에서 곽도규가 동점 투런홈런, 전상현이 역전 솔로홈런을 허용하면서 구상 자체가 흔들렸다.
그렇다고 모든 가능성이 사라진 것은 아니다.

KIA 불펜 중 가장 안정감을 보이는 전상현
KIA 불펜 중 가장 안정감을 보이는 전상현KIA 타이거즈

3위를 탈환한 잠실 LG 3연전에서는 전상현이 3일 2이닝 무실점 승리, 4일 1이닝 무실점 세이브로 연속 호투했고, 5일에는 성영탁이 세이브를 기록하며 KIA의 시리즈 싹쓸이에 힘을 보탰다. 특히 전상현은 올 시즌 42경기에서 평균자책점 2.61 3승 2세이브 15홀드 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.98로 KIA 필승조 가운데 가장 안정감을 보이고 있다.

현시점에서 KIA의 마무리 선택지는 완전히 없다기보다는 한 투수에게 고정하기 힘든 상황으로 볼 수 있다. 좌완 곽도규, 이의리와 우완 전상현, 성영탁, 조상우 등을 상대 타선에 맞춰 배치하는 방식은 단기전에서 활용할 수 있다.

실제로 시즌 막판 최대 승부처였던 LG와의 3연전에서는 불펜 총력전을 통해 시리즈 스윕의 성과를 냈다. 다만 경기마다 마무리 투수가 달라질 경우 위기 상황에서의 역할 분담과 투수 운용 계산이 복잡해지는 약점은 여전하다. KIA가 LG와 두산과의 3위 경쟁에서 승리를 거두기 위해서도 불펜 불안 최소화가 관건이다.

마무리 해법을 찾아야 하는 이범호 감독
마무리 해법을 찾아야 하는 이범호 감독KIA 타이거즈

다만 가을야구에서는 상황이 더 까다로워진다. 대체로 팽팽한 승부가 연출되는 단기전에서는 경기 후반을 책임질 필승조의 역할이 더욱 커진다. KIA가 지금처럼 집단 마무리에 의존한다면 특정 투수의 컨디션에 따라 시리즈의 성패가 갈릴 수 있다. 반대로 남은 정규시즌에서 전상현이나 곽도규, 성영탁, 조상우 가운데 한 명이 확실한 신뢰를 보여준다면 가을야구에서의 불안도 상당폭 줄일 수 있다.

현시점에서 KIA의 가장 큰 숙제는 마무리 투수를 누구로 고정하느냐가 아니라 승리를 지키기 위해 투수들을 어떤 수순으로 내느냐다. KIA 벤치가 시즌 내내 풀리지 않았던 9회의 답을 정규시즌 마지막 5경기에서 찾아서 준플레이오프 직행 티켓을 거머쥘 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]


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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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