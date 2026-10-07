'K리그 데뷔골' 황서웅, 스틸야드 '중원' 핵심으로 발돋움

한국프로축구연맹

9월 K리그 이달의 영플레이어상을 수상한 포항스틸러스 MF 황서웅K리그 데뷔골과 함께 이번 시즌 무서운 성장세를 보여주고 있는 포항 황서웅이 9월 이달의 영플레이어상을 받으며 본인의 가치를 입증했다.한국프로축구연맹은 7일 공식 채널을 통해 "포항 스틸러스 황서웅이 2026시즌 9월 이달의 영플레이어상을 수상했다"라고 발표했다.이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어지는 상이다. 후보 자격은 K리그1 선수 중 한국 국적 만 23세 이하(2003년 이후 출생) K리그 공식 경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔) 조건을 모두 충족해야 한다.해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상에 출전한 선수들이 후보에 포함된다. 이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자가 결정되는 구조다.황서웅은 박민재(제주), 채현우(안양), 박만호(김천 상무) 등을 제치고 최종 수상자로 선정됐다.수상자로 선정된 황서웅은 2005년생 포항 스틸러스 성골 '유스' 출신으로 포항제철중-제철고에서 핵심으로 활약, 졸업 이후 곧바로 프로 유니폼을 입으며 많은 기대를 받았다.큰 기대가 있었으나 역시 프로의 벽은 높았다. 2024시즌 공식 경기 출전은 단 4회에 그쳤고, 지난해에는 리그 12경기·아시아 챔피언스리그2 6경기에 나서며 존재감을 늘렸으나 아직 완벽하게 자리 잡지 못한 모습이었다.그렇게 맞이한 프로 데뷔 3번째 시즌. 황서웅은 본인에게 찾아온 기회를 절대 놓치지 않았다. 포항은 겨울 이적시장에서 오베르단을 비롯해 김준호(경남)·김종우(부천)·한찬희(수원FC·완전 이적)가 떠나가는 변수를 맞으며 중원 공백이 발생했다.베테랑 기성용과 재계약을 맺었으나 시즌 전체로 봤을 때, 홀로 중원에서 풀타임을 소화하기는 다소 애매했다. 또 강민준·니시야 켄토·김승호와 같은 자원이 존재했으나 2선에서 창의적인 패스와 활력을 불어넣어 줄 수 있는 캐릭터는 아니었다.이런 빈틈을 완벽하게 파고든 황서웅이다. 감바 오사카와 아시아 챔피언스리그2 16강 1·2차전에 모두 기회를 받은 가운데 K리그 개막전에서도 선발 출격하는 데 성공했다. 4-1-4-1 전형일 때는 공격형 미드필더 자리를 소화했고, 4-3-3에서는 미드필더·윙어에서 역할을 해냈다.전반기를 넘어 후반기에서도 주전으로 자리한 황서웅은 결국 9월 들어 스틸야드의 핵심으로 거듭났다. 9월에 열린 리그 5경기에 모두 선발로 나선 가운데 A매치 휴식기 전 마지막 경기였던 FC서울과 맞대결에서 전반 38분 조르지의 슈팅이 맞고 나오자, 중심이 무너지는 상황 속에서 정확한 왼발 슈팅으로 팀의 선제골이자 본인의 K리그 데뷔 득점을 터뜨렸다.수비 상황에서는 폭 넓은 활동량을 바탕으로 깊숙이 내려와 수비에 도움을 주며, 공격 시에는 발 빠르게 공간을 침투하는 움직임이 훌륭하다. 특히 패스 앤 무브가 상당히 인상적이며 과감한 드리블로 상대 수비진을 교란하는 패턴 플레이가 최대 강점 중 하나다.이는 기록으로도 명확하게 나타난다. 황서웅은 경기당 평균 드리블 0.38개를 성공시키며 K리그 전체 선수 중 26위에 해당하는 수치를 기록하고 있고, 또 패스 성공률 85%·키패스 0.35개·볼 차단 0.93개로 중원에서 인상적인 모습을 선보이고 있는 상황.이런 활약은 현재 위기에 봉착한 포항에 상당한 위로가 되고 있다. 이번 시즌 11승 7무 12패 승점 40점으로 30라운드가 종료된 시점 리그 7위에 자리하며 파이널B로 추락할 위기에 처한 가운데 만 21세의 성골 유스가 맹활약하고 있는 점은 긍정적이다.또 리그·챔피언스리그 엘리트로 이어지는 빡빡한 일정 속 에너자이저 임무를 100% 수행하며, 어느 자리든지 유려하게 소화할 수 있는 멀티성은 박태하 감독의 부담을 덜어줄 수 있다.데뷔골이 이달의 영플레이어상까지 이어졌다. 서서히 기량을 만개하고 있는 황서웅이 후반기 위기에 빠진 포항의 '영웅'으로 등극하며 파이널 A로 이끌 수 있을까.한편, 포항은 오는 9일 오후 4시 30분 인천 유나이티드와 리그 31라운드를 치른다.