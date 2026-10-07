헤비메탈 르네상스 이끈 '블랙신드롬' 보컬 박영철 별세

큰사진보기 ▲1980~90년대 헤비메탈 르네상스를 이끈 거장의 마지막 길 온라인 갈무리

잠시의 공백, 그리고 화려한 복귀



대중음악의 변방으로 밀려나기 일쑤였던 척박한 1980년대 국내 록 음악 생태계 속에서도 블랙신드롬은 정통 헤비메탈의 자존심을 지켜냈다. 박영철은 1988년 데뷔 앨범 < Fatal Attraction >을 시작으로 폭발적인 가창력과 강렬한 무대 매너를 선보이며 한국 헤비메탈을 대표하는 보컬리스트로 자리매김했다.



당시 한국 록 음악계에서 활동했던 뮤지션들과의 인연도 각별했다. 특히 시나위와 아시아나 출신의 보컬리스트 임재범과는 오랜 기간 깊은 우정을 나눈 절친한 사이로 알려져 있다. 척박했던 한국 록 음악의 현장에서 같은 시대를 지나온 두 사람의 인연은 박영철이 걸어온 음악 여정을 보여주는 또 하나의 이야기이기도 하다.



그러나 1995년 록 음악의 전반적인 쇠퇴기와 밴드 안팎의 사정으로 인해 고인은 잠시 팀을 떠나야 했다. 하지만 음악에 대한 갈증과 무대를 향한 열정은 결국 그를 다시 친정팀으로 이끌었다. 2000년 블랙신드롬에 전격 복귀한 고인은 이듬해인 2001년, 정규 9집 앨범 < 9th Gate >를 발표하며 건재함을 과시했다. 같은 해 '부산국제록페스티벌'에 출연해 독일의 스래쉬 메탈 밴드 홀리 모세스(Holy Moses)와 압도적인 합동 무대를 선보였다.



팀 복귀 이후 고인의 행보는 더욱 거침이 없었다. 2003년에는 부활, 시나위, 백두산 출신의 전설적인 기타리스트 김태원, 신대철, 김도균과 함께 프로젝트 앨범 D.O.A.에 보컬로 참여해 큰 화제를 모았다. 또한 같은 해 열린 '게이트 인 서울(Gate in Seoul)' 페스티벌에서 독일의 세계적인 메탈 밴드 감마레이(Gamma Ray)와 역사적인 합동 공연을 펼치며 한국 록 역사에 굵직한 발자취를 남겼다.



비록 그의 폭발적인 샤우팅을 이제 더이상 무대에서 직접 들을 수 없게 되었지만, 척박한 땅에 헤비메탈이라는 씨앗을 뿌리고 땀과 열정으로 피워낸 그의 음악적 발자취는 한국 대중음악사에 영원히 기억될 것이다.

박영철 블랙신드롬 임재범 헤비메탈 1세대록밴드 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 최호림 (cromwell) 내방 구독하기 Every Life is News | 전) TBN 교통방송 & KTV 한국정책방송원 | 사상계(思想界) 객원기자 이 기자의 최신기사 아내와 생일 기념 나들이, 모델하우스 앞에서 유턴한 이유

척박했던 한국 헤비메탈 신에서 르네상스를 이끌었던 1세대 록 밴드 블랙신드롬(Black Syndrome)의 원년 보컬리스트 박영철씨가 지난 6일 별세했다. 향년 61세.고인의 아들 박건씨는 이날 고인의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 부친의 별세 소식을 알렸다. 1980년대 후반부터 1990년대에 이르기까지 한국 록 음악의 격동기를 온몸으로 관통했던 뮤지션의 갑작스러운 비보에 동료 음악인과 록 팬들의 애도가 이어지고 있다.파워 프로그레시브 메탈 밴드 크럭스의 드러머이자 블랙신드롬의 세션 드러머로 활동했던 신영은 7일 자신의 SNS에 갑작스러운 비보를 접한 심경을 전했다. 그는 "오늘 오전 날벼락 같은 소식을 접하고 사실이 아니길 바랐다"며 "며칠 전 내 생일에도 생일 축하한다고 인사를 주셨는데, 이렇게 갑자기 떠나실 줄은 몰랐다"고 안타까움을 나타냈다.특히 후배 뮤지션들을 각별히 아꼈던 고인의 모습을 회상했다. 그는 공연 때마다 자신의 드럼 세팅을 도와주던 박영철씨에 대해 "내가 심벌을 세팅하면 스탠드를 잡아주시고 위치를 꼼꼼히 모니터링해 주셨다"며 "처음으로 내가 드럼 세팅에 신경을 쓰게 만들어주신 형님"이라고 기억했다. 이어 "특별히 뮤지션 후배들을 사랑하셨던 형님이었다"며 "너무 황망하다"고 고인을 추모했다.박영철의 갑작스러운 별세 소식은 한국 헤비메탈의 한 시대를 기억하는 팬들에게도 깊은 아쉬움을 남기고 있다. 박영철은 1986년 블랙신드롬 결성 당시부터 보컬로 활동한 원년 멤버다. 베이시스트 이성열, 드러머 김욱, 기타리스트 이병두와 함께 밴드를 시작해 여러 이유로 멤버가 교체되는 과정을 거쳤다. 그리고 1988년 기타리스트 김재만, 베이스 방승현, 드럼 곽상근과 함께 역사적인 정규 1집 앨범을 발표하며 본격적인 활동을 세상에 알렸다.특히 그는 리더이자 기타리스트인 김재만과 함께 블랙신드롬의 이름과 역사를 가장 오랫동안 지켜온 상징적인 인물이다. 블랙신드롬은 총 11장의 스튜디오 앨범을 비롯해 라이브와 베스트 앨범 등을 발표했으며, 일본 시장에도 진출해 앨범을 발매하고 공연을 펼치는 등 한국 록 음악의 활동 영역을 넓혀왔다.록의 전성기였던 시기 시나위, 부활, 백두산, H2O, 블랙홀 등과 함께 한국 헤비메탈 1세대를 이끈 주역 가운데 하나로 꼽히는 블랙신드롬. 그 중심에는 오랜 시간 박영철의 목소리가 있었다.