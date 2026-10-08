오락실의 전설이 스크린으로... '스트리트 파이터'

롯데엔터테인먼트

게임 주인공 켄과 류는 영화에서도 주역으로 등장한다.'스트리트 파이터'의 영화화에서 가장 흥미로운 지점은 바로 이 부분이다. 게임에서는 간단했다. 화면 속 캐릭터가 자세를 잡고 기술을 사용하면 된다. 하지만 실사영화에서는 그 움직임에 무게와 속도, 충격을 부여해야 한다.공개된 예고편에는 파동권을 비롯해 게임을 연상시키는 대표적인 격투 액션이 담겼다. 캡콤 역시 이번 영화가 게임의 상징적인 기술과 캐릭터를 스크린으로 옮기는 작품이라고 소개하고 있다.그러나 영화가 단순히 게임의 기술을 하나씩 보여주는 데 머문다면 한계가 분명하다. 원작 게임을 잘 아는 팬에게는 반가울 수 있겠지만, 게임을 모르는 관객에게는 캐릭터가 왜 싸우는지가 더 중요하기 때문이다.그래서 이번 작품에서 주목할 부분은 '어떤 기술이 등장하느냐'보다 원작 속 다양한 기술이 캐릭터의 이야기 안에서 어떻게 기능하느냐에 있다. 공식 줄거리 역시 토너먼트 자체보다 그 뒤에 숨겨진 음모와 류·켄의 과거를 강조한다. 즉 격투 장면을 연결하는 별도의 서사를 만들어 게임과 영화 사이의 간격을 좁히려는 접근이다.1994년 장클로드 반담 주연의 실사영화가 있었고, 2009년에는 '스트리트 파이터: 춘리의 전설'이 개봉한 바 있다. 이번 작품은 그 영화들의 후속작이라기보다 새로운 실사영화로 접근하는 작품이다. 최근 공개된 감독 인터뷰에서도 이번 작품을 게임의 캐릭터와 액션을 현대적인 영화 언어로 옮기는 작업으로 설명하고 있다.따라서 이번 영화에 대한 평가는 개봉 이후 실제 완성도를 확인하고 내려야 한다. 현재 시점에서 확실하게 말할 수 있는 것은 원작의 이름만 빌린 작품은 아니라는 점이다.캡콤이 제작에 직접 참여하고 있고, 류·켄·춘리를 중심으로 게임 속 주요 캐릭터들을 대거 실사화했으며, 1993년이라는 시대적 배경과 새로운 이야기를 통해 하나의 영화로 재구성했다. 현재 발표된 한국에서의 개봉일은 오는 14일이다.