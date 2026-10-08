오락실의 전설이 스크린으로... '스트리트 파이터'

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오락에서 유명한 자동차 부수기 보너스 스테이지도 영화에서 재현된다.롯데엔터테인먼트
게임 캐릭터를 넘어 영화 속 인물로
이번 작품에서 가장 눈여겨볼 부분은 캐릭터 구성이다. 류는 앤드루 코지, 켄은 노아 센티네오, 춘리는 칼리나 리앙이 맡았다. 여기에 가일 역의 코디 로즈, 블랑카 역의 제이슨 모모아, M. 바이슨 역의 데이비드 다스트말치안, 발로그 역의 커티스 '50센트' 잭슨 등이 합류했다. 장기에프, 달심, 에드먼드 혼다, 아쿠마, 단 히비키 등 게임에서 익숙한 캐릭터들도 등장한다.
이런 대규모 캐스팅은 이번 영화가 특정 캐릭터 한 명의 이야기에만 집중하는 방식이 아니라, '스트리트 파이터'라는 세계관 전체를 실사로 확장하려는 시도임을 보여준다.
특히 영화의 중심에 류와 켄을 배치한 점은 원작 팬들에게 익숙하면서도 영화적으로 접근하기 좋은 선택이다.
게임에서는 류와 켄이 대표적인 플레이어블 캐릭터로서 서로 경쟁하고 성장하는 관계를 보여줬다. 영화에서는 여기에 두 사람이 왜 멀어졌는지, 다시 만나 어떤 선택을 하게 되는지를 서사의 중심에 놓았다.
춘리의 역할도 중요하다. 게임에서 춘리는 강력한 여성 무도인이자 시리즈를 대표하는 캐릭터 중 하나였지만, 이번 영화에서는 류와 켄을 월드 워리어 토너먼트로 이끄는 인물로 설정됐다. 공개된 공식 시놉시스만 놓고 보면 춘리는 단순히 게임 속 인기 캐릭터를 실사화한 것에 그치지 않고 이야기의 출발점을 만드는 역할을 맡는다.
감독은 키타오 사쿠라이가 맡았다. 캡콤과 레전더리는 게임의 대표적인 기술과 캐릭터를 영화에 구현하는 동시에 대형 액션 영화로서의 규모를 확보하는 방향을 택했다. 영화는 IMAX 촬영을 진행한 작품으로도 소개됐다.
결국 관건은 하나다. 게임에서 버튼 하나로 구현되던 움직임을 실제 배우의 몸으로 얼마나 설득력 있게 보여줄 수 있느냐는 것이다.