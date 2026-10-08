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오락실의 전설이 스크린으로... '스트리트 파이터'

오락실의 전설이 스크린으로... '스트리트 파이터'

각 캐릭터들의 실사 부활, 7080세대들의 추억 되살릴까

김종수(oetet)
26.10.08 09:15최종업데이트26.10.08 09:15
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레전드 오락게임 '스트리트 파이터'가 오랜만에 실사 영화로 돌아온다.
레전드 오락게임 '스트리트 파이터'가 오랜만에 실사 영화로 돌아온다.롯데엔터테인먼트

캡콤의 대표 게임 '스트리트 파이터'가 다시 실사영화로 돌아온다. 1987년 아케이드 게임으로 출발한 이 시리즈는 1991년 '스트리트 파이터 II'를 통해 세계적인 대전격투 게임으로 자리 잡았다. 이번 영화는 캡콤과 레전더리가 공동 제작하고 파라마운트가 배급하는 새로운 실사 프로젝트다.

이번 작품의 핵심은 단순한 게임 재현에 있지 않다. 제작진은 게임의 캐릭터와 기술, 세계관을 가져오면서도 류와 켄을 중심으로 새로운 영화적 서사를 구성했다.

영화는 1993년을 배경으로 한다. 과거 형제처럼 가까웠던 류와 켄이 어떤 이유로 멀어지고, 신비로운 여성 무술인 춘리가 두 사람 앞에 등장하면서 이야기가 시작된다. 춘리는 두 사람을 월드 워리어 토너먼트로 이끌었는데, 세계 각지의 격투가들이 모인 대회 뒤에는 거대한 음모가 숨겨져 있었다.

결국 서로의 생각이나 신념이 다른 인물들은 충돌할 수밖에 없었고 이렇게 거대한 격투 대전이 펼쳐진다. 게임에서 익숙했던 캐릭터들이 영화의 이야기 속 인물로 재구성되는 셈이다.

오락에서 유명한 자동차 부수기 보너스 스테이지도 영화에서 재현된다.
오락에서 유명한 자동차 부수기 보너스 스테이지도 영화에서 재현된다.롯데엔터테인먼트

게임 캐릭터를 넘어 영화 속 인물로

이번 작품에서 가장 눈여겨볼 부분은 캐릭터 구성이다. 류는 앤드루 코지, 켄은 노아 센티네오, 춘리는 칼리나 리앙이 맡았다. 여기에 가일 역의 코디 로즈, 블랑카 역의 제이슨 모모아, M. 바이슨 역의 데이비드 다스트말치안, 발로그 역의 커티스 '50센트' 잭슨 등이 합류했다. 장기에프, 달심, 에드먼드 혼다, 아쿠마, 단 히비키 등 게임에서 익숙한 캐릭터들도 등장한다.

이런 대규모 캐스팅은 이번 영화가 특정 캐릭터 한 명의 이야기에만 집중하는 방식이 아니라, '스트리트 파이터'라는 세계관 전체를 실사로 확장하려는 시도임을 보여준다.

특히 영화의 중심에 류와 켄을 배치한 점은 원작 팬들에게 익숙하면서도 영화적으로 접근하기 좋은 선택이다.

게임에서는 류와 켄이 대표적인 플레이어블 캐릭터로서 서로 경쟁하고 성장하는 관계를 보여줬다. 영화에서는 여기에 두 사람이 왜 멀어졌는지, 다시 만나 어떤 선택을 하게 되는지를 서사의 중심에 놓았다.

춘리의 역할도 중요하다. 게임에서 춘리는 강력한 여성 무도인이자 시리즈를 대표하는 캐릭터 중 하나였지만, 이번 영화에서는 류와 켄을 월드 워리어 토너먼트로 이끄는 인물로 설정됐다. 공개된 공식 시놉시스만 놓고 보면 춘리는 단순히 게임 속 인기 캐릭터를 실사화한 것에 그치지 않고 이야기의 출발점을 만드는 역할을 맡는다.

감독은 키타오 사쿠라이가 맡았다. 캡콤과 레전더리는 게임의 대표적인 기술과 캐릭터를 영화에 구현하는 동시에 대형 액션 영화로서의 규모를 확보하는 방향을 택했다. 영화는 IMAX 촬영을 진행한 작품으로도 소개됐다.

결국 관건은 하나다. 게임에서 버튼 하나로 구현되던 움직임을 실제 배우의 몸으로 얼마나 설득력 있게 보여줄 수 있느냐는 것이다.

게임 주인공 켄과 류는 영화에서도 주역으로 등장한다.
게임 주인공 켄과 류는 영화에서도 주역으로 등장한다.롯데엔터테인먼트

'파동권'과 '승룡권'을 영화 언어로 바꾸는 일

'스트리트 파이터'의 영화화에서 가장 흥미로운 지점은 바로 이 부분이다. 게임에서는 간단했다. 화면 속 캐릭터가 자세를 잡고 기술을 사용하면 된다. 하지만 실사영화에서는 그 움직임에 무게와 속도, 충격을 부여해야 한다.

공개된 예고편에는 파동권을 비롯해 게임을 연상시키는 대표적인 격투 액션이 담겼다. 캡콤 역시 이번 영화가 게임의 상징적인 기술과 캐릭터를 스크린으로 옮기는 작품이라고 소개하고 있다.

그러나 영화가 단순히 게임의 기술을 하나씩 보여주는 데 머문다면 한계가 분명하다. 원작 게임을 잘 아는 팬에게는 반가울 수 있겠지만, 게임을 모르는 관객에게는 캐릭터가 왜 싸우는지가 더 중요하기 때문이다.

그래서 이번 작품에서 주목할 부분은 '어떤 기술이 등장하느냐'보다 원작 속 다양한 기술이 캐릭터의 이야기 안에서 어떻게 기능하느냐에 있다. 공식 줄거리 역시 토너먼트 자체보다 그 뒤에 숨겨진 음모와 류·켄의 과거를 강조한다. 즉 격투 장면을 연결하는 별도의 서사를 만들어 게임과 영화 사이의 간격을 좁히려는 접근이다.

1994년 장클로드 반담 주연의 실사영화가 있었고, 2009년에는 '스트리트 파이터: 춘리의 전설'이 개봉한 바 있다. 이번 작품은 그 영화들의 후속작이라기보다 새로운 실사영화로 접근하는 작품이다. 최근 공개된 감독 인터뷰에서도 이번 작품을 게임의 캐릭터와 액션을 현대적인 영화 언어로 옮기는 작업으로 설명하고 있다.

따라서 이번 영화에 대한 평가는 개봉 이후 실제 완성도를 확인하고 내려야 한다. 현재 시점에서 확실하게 말할 수 있는 것은 원작의 이름만 빌린 작품은 아니라는 점이다.

캡콤이 제작에 직접 참여하고 있고, 류·켄·춘리를 중심으로 게임 속 주요 캐릭터들을 대거 실사화했으며, 1993년이라는 시대적 배경과 새로운 이야기를 통해 하나의 영화로 재구성했다. 현재 발표된 한국에서의 개봉일은 오는 14일이다.

여주인공 춘리는 류와 켄을 스토리 속으로 끌어들이는 역할을 한다.
여주인공 춘리는 류와 켄을 스토리 속으로 끌어들이는 역할을 한다.롯데엔터테인먼트

가일을 넘기 위해 춘리를 골랐던 그 시절

많은 오락실 세대 팬들이 그렇겠지만 나에게도 '스트리트 파이터'는 어린 시절의 많은 추억을 담고 있다. 해당 게임이 한창 인기를 끌던 당시 동네 오락실에서 대전으로 손가락 안에 들 정도로 게임을 잘했던 시절이 있었다.

당시에는 온라인도 없었고 전국적인 랭킹 기록도 없었다. 잘하는 사람을 확인하는 가장 확실한 방법은 직접 붙어보는 것이었다. 때문에 나와 실력이 비슷했던 친구와 함께 다른 지역 오락실까지 원정을 가서 실력을 겨뤄봤던 기억도 난다.

수십 년이 지난 지금도 기억난다. 그래서 이번 영화가 반갑다. 단순히 오래된 게임이 영화로 만들어졌기 때문만은 아니다. 류와 켄, 춘리, 가일, 블랑카, 달심 같은 이름을 다시 듣는 순간 한때 오락실에서 동전을 넣고 상대를 기다리던 시간이 함께 떠오르기 때문이다.

이번 '스트리트 파이터'가 게임의 추억을 얼마나 훌륭한 영화로 바꿔냈는지는 극장에서 확인할 일이다. 다만 한 가지는 확실하다. 스크린 속에서 가일이 등장하고 춘리가 움직이는 순간, 오락실 세대에게는 영화 밖의 기억 하나가 함께 시작될 것이다.
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