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아크로바틱 자세에도 흔들리지 않는 음정... 자라 라슨의 압도적 무대

아크로바틱 자세에도 흔들리지 않는 음정... 자라 라슨의 압도적 무대

스웨덴 팝의 전통 잇는 슈퍼스타, 첫 내한

염동교(ydk8811)
26.10.08 10:24최종업데이트26.10.08 10:24
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자라 라슨 내한 공연
자라 라슨 내한 공연염동교

열 살 소녀 자라가 스웨덴 오디션 경연 프로그램에서 휘트니 휴스턴의 '그레이티스트 러브 올(Greatest Love Of All)'을 부른 유튜브 영상이 150만 이상의 높은 조회수를 기록 중이다. 너무도 능숙하게 고난도 곡을 소화하는 모습에 댓글은 "천상 디바", "고 녀석 노래할 줄 아네(She Can Sing)"라며 칭찬 일색.

어머니 아그네사 라슨은 "잠에서 깨자마자 노래부터 불러요"라고 소개했다. 정상급 스타덤에 오른 가수 제니퍼 허드슨이 2026년 진행하는 쇼에서 "내 본질은 그저 노래하는 거예요"라고 말한 대목과 겹쳐 보인다.

라이브네이션코리아의 주최 및 주관으로 지난 5일 서울 영등포구에 위치한 명화 라이브홀에서 열린 자라 라슨의 첫 단독 내한 공연은 절정기에 오른 가수가 일으킨 재능과 노력의 거대한 시너지였다. 성소수자 커뮤니티 결집과 아티스트와 어디언스의 소통도 인상적이었다.

그 가수의 그 팬

사운드체크를 관람하기 위해 일찍 도착한 공연장은 쨍한 원색으로 가득했다. "자기 자신만의 아름다움"을 강조하는 자라를 신봉하는 팬들은 화장과 의상에서 개성을 드러내길 꺼리지 않았다. 2025년에 나온 정규 5집 <미드나잇 선(Midnight Sun)>의 키 비주얼인 랑 꽃을 머리에 꽂은 관객들은 대기시간마저 하나의 파티인 양 스몰토크를 재잘댔다.

오후 5시 30분부터 VIP 관객을 대상으로 한 사운드체크 이벤트는 두 개의 라이브와 질의응답으로 구성되었다. 리한나의 '엄브렐라(Umbrella)'에서 그로부터 받은 영감을 드러냈고, 소셜미디어에서 최애곡으로 꼽은 '미드나잇 선(Midnight Sun)'에선 세션 기타리스트 소피 베이에의 어쿠스틱 기타로 전자 음악풍 음원과 상반된 매력을 드리웠다.

최애곡에 관한 질문엔 얼마 후 뮤직비디오 공개 예정인 '블루 문(Blue Moon)'과 '미드나잇 선(Midnight Sun)'을 언급했고 컨디션 관리에 있어선 잠의 중요성을 강조했다. 가장 기억에 남는 무대로는 미국 시카고의 초대형 페스티벌 "롤라팔루자 2026"을 들었다.

본 무대의 시작

사운드체크 중인 자라 라슨
사운드체크 중인 자라 라슨염동교

조명에 따라 달과 해가 두루 보였던 둥근 조형물을 중심으로 네 명의 연주자가 나란히 섰다. 댄스 팝과 일렉트로닉 뮤직 특성상 사전에 녹음된 트랙을 주로 활용하지만 드러머 페이튼 테일러가 폭발적으로 타격하다가 하이햇을 걸어잠궜던 '미드나잇 선(Midnight Sun)'과 한국계 연주자 혜인세인의 키보드가 돋보인 '스테이트사이드(Statedside)' 등 기악(器樂)이 도드라지는 시퀀스도 있었다. 소피 베이에는 지속적인 펑키(Funky) 기타를 공급했고 베이시스트 컬리 헨도는 소형 신시사이저로 전자 음향과 전체적 사운드 메이킹에 일조했다.

관중의 합창을 끌어낸 '블루 문(Blue Moon)(미국의 안무가이자 오랜 연인인 라민 홀멘에 관한 곡)'과 "둠칫둠칫"하는 원초적 리듬의 레게톤을 도입한 '캔트 테임 허(Can't Tame Her)'등 초반부터 뜨거웠다. 상대방에게 느끼는 강렬한 이끌림을 다룬 '애인트 마이 폴트(Ain't My Fault)는 2022년 네덜란드 남부 란드그라프에서 열린 핑크팝 페스티벌에서의 퍼포먼스를 반추했다.

진지하게 노래를 공부하다 현지는 기후 관련 기관에서 일하는 미국인 친구는 자라의 지치치 않는 체력과 떨어지지 않는 보컬 피치를 극찬했는데, 다리를 쫙 찢는 아크로바틱 자세와 격렬한 춤사위에도 흔들리지 않는 음정이 놀라웠다. 자신이 지은 작품 중 제일 아낀다는 '새턴즈 리턴(Saturn's Return)'에선 악기 소리가 잠잠해진 채 온전히 가창에 집중할 수 있었다.

"감사합니다"라며 한국어를 연발한 자라는 곡 시작 전후로 여러 이야기를 공유했는데, "나다움"에 대한 스토리텔링과 주제 의식을 강화했다. < 미드나잇 선(Midnight Sun) >의 첫 싱글로 낙점되어 스웨덴 싱글차트 14위까지 올랐던 '프리티 어글리(Pretty Ugly)'엔 "때론 좀 무너져도 좋아요, 어떻게 늘 뽀송하고 완벽하겠어요"란 코멘트를 곁들였다. "축복인 동시에 저주이죠"라며 야심의 양면성을 표현한 '디 앰비션(The Ambition)'에선 "다음에 한국에 올 땐 아레나를 잡겠어요"라며 포부를 나타냈다.
자라 라슨 내한 공연
자라 라슨 내한 공연염동교

공연 영상이 바이럴을 타며 올해 다시금 빌보드 핫100(싱글차트)에 진입한 2015년 작 '러쉬 라이프(Lush Life)'에선 팬과의 교감이 극에 달했다. 자라처럼 화려하게 스타일링한 어느 관객을 무대에 올려 함께 춤추고 노래한 것. 즉석에서 자라가 핑크색 스프레이로 "나 서울에서 공연했어! (Zara Was Here)" 라고 적은 머천다이즈 티셔츠까지 선물 받았으니 해당 팬은 얼마나 기뻤을까.

피처링 아티스트로 참여해 영국의 일렉트로닉 뮤직 듀오 클린 밴디트의 2017년 영국 싱글차트 넘버원에 조력한 '심포니(Symphony)'에 이어 '미드나잇 선(Midnight Sun)'이 수미쌍관으로 시작과 끝을 장식했다. 20주 이상 빌보드 핫100에 머물며 경력상 변곡점이 되어준 이 곡이 다시금 아티스트의 전성기를 실시간으로 상징했다.

영국과 더불어 유럽에서 가장 성공적으로 미국 시장을 두드려온 북유럽 국가 스웨덴. 아바와 록시트, 에이스 오브 베이스로 이어지는 스웨디시 팝 영광의 나날을 소환 중인 자라 라슨. 어느덧 가을바람이 선선해졌지만 아직 자라의 '유로섬머(Eurosummer)'와 '미드나잇 선(Midnight Sun)'은 질 줄 모른 채 찬란한 빛깔을 발산하고 있다.
자라라슨 MIDNIGHTSUN 내한공연 명화라이브홀 콘서트

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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