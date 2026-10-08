아크로바틱 자세에도 흔들리지 않는 음정... 자라 라슨의 압도적 무대

염동교

자라 라슨 내한 공연열 살 소녀 자라가 스웨덴 오디션 경연 프로그램에서 휘트니 휴스턴의 '그레이티스트 러브 올(Greatest Love Of All)'을 부른 유튜브 영상이 150만 이상의 높은 조회수를 기록 중이다. 너무도 능숙하게 고난도 곡을 소화하는 모습에 댓글은 "천상 디바", "고 녀석 노래할 줄 아네(She Can Sing)"라며 칭찬 일색.어머니 아그네사 라슨은 "잠에서 깨자마자 노래부터 불러요"라고 소개했다. 정상급 스타덤에 오른 가수 제니퍼 허드슨이 2026년 진행하는 쇼에서 "내 본질은 그저 노래하는 거예요"라고 말한 대목과 겹쳐 보인다.라이브네이션코리아의 주최 및 주관으로 지난 5일 서울 영등포구에 위치한 명화 라이브홀에서 열린 자라 라슨의 첫 단독 내한 공연은 절정기에 오른 가수가 일으킨 재능과 노력의 거대한 시너지였다. 성소수자 커뮤니티 결집과 아티스트와 어디언스의 소통도 인상적이었다.사운드체크를 관람하기 위해 일찍 도착한 공연장은 쨍한 원색으로 가득했다. "자기 자신만의 아름다움"을 강조하는 자라를 신봉하는 팬들은 화장과 의상에서 개성을 드러내길 꺼리지 않았다. 2025년에 나온 정규 5집 <미드나잇 선(Midnight Sun)>의 키 비주얼인 랑 꽃을 머리에 꽂은 관객들은 대기시간마저 하나의 파티인 양 스몰토크를 재잘댔다.오후 5시 30분부터 VIP 관객을 대상으로 한 사운드체크 이벤트는 두 개의 라이브와 질의응답으로 구성되었다. 리한나의 '엄브렐라(Umbrella)'에서 그로부터 받은 영감을 드러냈고, 소셜미디어에서 최애곡으로 꼽은 '미드나잇 선(Midnight Sun)'에선 세션 기타리스트 소피 베이에의 어쿠스틱 기타로 전자 음악풍 음원과 상반된 매력을 드리웠다.최애곡에 관한 질문엔 얼마 후 뮤직비디오 공개 예정인 '블루 문(Blue Moon)'과 '미드나잇 선(Midnight Sun)'을 언급했고 컨디션 관리에 있어선 잠의 중요성을 강조했다. 가장 기억에 남는 무대로는 미국 시카고의 초대형 페스티벌 "롤라팔루자 2026"을 들었다.