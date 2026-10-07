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'메가데스'가 구원한 락페... 역대급으로 기억될 또 다른 이유

'메가데스'가 구원한 락페... 역대급으로 기억될 또 다른 이유

[리뷰] 모두가 완성시킨 2026 부산국제록페스티벌

이현파(hyunpa2)
26.10.07 15:57최종업데이트26.10.07 15:57
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2026 부산국제록페스티벌 무대에 오른 메가데스
2026 부산국제록페스티벌 무대에 오른 메가데스본인 촬영

2026년 대한민국 록 페스티벌 최대의 사건은 단연 부산에서 벌어졌다. 고별 투어를 진행 중인 스래시 메탈의 거장, 밴드 메가데스(Megadeth)가 그 중심에 있었다.

메탈의 전설, 위기의 페스티벌을 구원하다

지난 10월 2~4일, 부산 사상구 삼락생태공원에서 2026 부산국제록페스티벌(아래 부산락페)이 열렸다. 탄탄한 라인업으로 음악 팬들의 기대감이 높았지만, 생각지 못한 위기가 찾아왔다. 페스티벌을 하루 앞둔 목요일, 금요일 헤드라이너(간판 공연자)는 공연할 예정이었던 미국의 헤비메탈 밴드 어벤지드 세븐폴드의 출연 취소 소식이 전해졌다. 보컬 M 섀도우스의 목상태 문제가 심각했던 것으로 전해졌다.

하루는 대체자를 구하기에 촉박한 시간이다. 그것이 페스티벌의 성패를 좌우하는 헤드라이너라면 더 그렇다. 많은 관객들은 부산락페가 첫날 파행으로 치닫는 것은 아닌지 걱정했다. 구원 투수로 등장한 주인공은 메가데스였다. 원래 토요일에 헤드라이너로 공연할 예정이었던 메가데스가 10월 2일 금요일에도 흔쾌히 헤드라이너로 나서기로 한 것. 이 소식이 금요일 낮에 전해지자, 삼락생태공원으로 향하고 있던 록 팬들은 일제히 환호성을 질렀다. 취소의 상실감은 전설을 두 번이나 볼 수 있다는 행복감으로 바뀌었다.

"와, 오늘 메가데스가 나온다고?"

삼락생태공원 현장에는 메가데스의 티셔츠를 입은 관객들이 어렵지 않게 보였다. 아티스트도 마찬가지였다. 잔나비의 최정훈은 공연 중 "사랑해요 메가데스"라고 적힌 태권도복을 입었다. 인디 밴드 고고학 역시 공연 중 메가데스의 곡을 잠시 연주하며 설레는 마음을 드러냈다.

무대에 오른 데이브 머스테인은 지난 1월에 발표한 마지막 정규 앨범 <메가데스(Megadeth)>가 빌보드 1위를 한 사실을 자랑하며, "메탈이 살아있기 때문이다"라고 말했다. 그 말처럼 메가데스는 이틀 동안 메탈의 존재 이유를 증명했다. 2023년부터 메가데스의 기타리스트로 활동하고 있는 티무 맨티사리는 명곡 '토네이도 오브 소울즈(Tornado Of Souls)'의 송곳같은 기타 솔로를 이틀에 걸쳐 들려 주었다. '스웨팅 뷸릿츠(Sweating Bullets)'를 부르는 머스테인의 냉소적인 목소리에도 카리스마가 있었다.

2026 부산국제록페스티벌 무대에 오른 메가데스의 리더 데이브 머스테인
2026 부산국제록페스티벌 무대에 오른 메가데스의 리더 데이브 머스테인본인 촬영

엔딩곡 '홀리 워즈… 더 퍼니시먼트 듀(Holy Wars... The Punishment Due)'를 부를 때는, 머스테인과 드러머 더크 베뷰런의 속주가 교차 편집되는 연출이 일품이었다. 오랫동안 메가데스의 음악을 성경처럼 여겼던 '메탈헤드'는 물론, 해외 메탈 음악에 익숙하지 않은 Z세대 음악팬 역시 메가데스의 정교한 연주에 탄성을 내질렀다. '심포니 오브 디스트럭션(Symphony Of Destruction)'의 기타 리프에 맞춰 "메가데스 아관테 메가데스(Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth!)"라는 응원 구호를 외쳤다.

데이브 머스테인은 다소 거친 면모로 널리 알려져 있다. 메탈리카에서 해고당한 이후 여러 차례 분노와 복수심을 드러내곤 했다. 그러나 부산에서 만난 그의 모습은 사뭇 달랐다. 여러 차례 관객들에게 겸손하게 감사를 표했으며, 호응을 유도하고, 기타를 머리 위로 들어 올리는 등 팬 서비스 역시 확실했다.

그뿐 아니라 어벤지드 세븐폴드의 불참에 성난 관객들을 다독이고, "그가 정말 아프다"라며 후배를 감싸기도 했다. 인후암 투병과 희귀 질환(뒤퓌트랑 구축) 등으로 고통받았지만, 결코 노쇠하지 않은 모습으로 속주를 들려주었다. "너희들은 끝내줬다. 우리는 지금까지 메가데스였다"라는 트레이드 마크 격 멘트와 함께 무대를 떠나기 전까지, 노장의 실력과 품격이 무엇인지를 증명한 이틀이었다.

아티스트부터 관객까지, 모두가 힘을 합쳐 완성한 부산락페

2026 부산국제록페스티벌
2026 부산국제록페스티벌본인 촬영

메가데스만이 이 페스티벌을 완성한 주인공은 아니었다. 헤드라이너 변경에 따른 앞순서인 이승윤은 60분에서 80분으로 공연을 연장했다. 기꺼이 공연 연장을 받아들이고 무대에 올라 청중을 압도했다. 청년의 목소리를 간직한 송골매의 구창모, 세련된 그루브로 2010년대 일본 음악의 판도를 바꾼 밴드 서치모스, 하라주쿠의 귀여운 패션과 맹렬한 메탈코어를 결합한 걸밴드 하나비에 등 3일간 총 98팀의 다양한 음악인이 서로 다른 관객층과 교류했다.

부산을 대표하는 인디 밴드 세이수미를 비롯해 이승윤, 카디, 극동아시아타이거즈 등의 뮤지션들은 일제히 얼마 전 영업 정지 조치를 당한 라이브 클럽 '오방가르드'와 연대하며 대책 마련을 주문하기도 했다.

지난해 부산락페는 대한민국에서 열린 뮤직 페스티벌 중 최다 유료 관객(KOPIS 기준 4만 1105명)을 동원했다. 그러나 축제조직위원회는 지난해의 성공에 안주하지 않았다. 올해에는 반실내형 무대인 '웨이브 스테이지'를 신설했다. 날이 어두워질 때쯤엔 힙노시스 테라피, 타이거 디스코, J.E.B 같은 전자음악 뮤지션들이 이곳을 클럽으로 만들었다.

사상구 어머니회가 준비한 소고기국밥 등 지역색이 묻어 나오는 음식은 물론 관객이 직접 참여할 수 있는 참여형 프로그램도 많은 관심을 받았다. 그중 화룡점정은 단연 '관객노래자랑'. 관객들이 디지몬 어드벤쳐 OST '버터플라이', 린킨파크의 '넘브(Numb)' 등 추억 속의 노래를 부르는 동안, 평범한 회사원도 록스타로 변신했다.

파란만장한 페스티벌을 마무리한 주인공은 2000년대 초 영국 록의 간판 격이었던 밴드 리버틴즈(The Libertines)였다. 피트 도허티와 칼 바랏. 오랫동안 애증의 관계에 있던 밴드의 두 주축이 한 마이크 앞에서 얼굴을 맞대고 "지난날을 돌아보지 마!('돈 룩 백 인투 더 선(Don't Look Back Into The Sun)를 불렀다. 그리고 그 노래에 맞춰 장애인과 비장애인이 함께 어울려 춤을 추고 기차놀이를 하고 있었다. 장애인이 축제 문화를 자유롭게 즐길 수 있는 문화를 지향하는 단체 '우정원정대'가 펼친 명장면이었다. 어느모로 보나 '역대급'이라 할만한 부산락페가 그렇게 끝나가고 있었다.
부산국제록페스티벌 부산락페 메가데스 리버틴즈 이승윤

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