'메가데스'가 구원한 락페... 역대급으로 기억될 또 다른 이유

본인 촬영

"와, 오늘 메가데스가 나온다고?"

2026 부산국제록페스티벌 무대에 오른 메가데스2026년 대한민국 록 페스티벌 최대의 사건은 단연 부산에서 벌어졌다. 고별 투어를 진행 중인 스래시 메탈의 거장, 밴드 메가데스(Megadeth)가 그 중심에 있었다.지난 10월 2~4일, 부산 사상구 삼락생태공원에서 2026 부산국제록페스티벌(아래 부산락페)이 열렸다. 탄탄한 라인업으로 음악 팬들의 기대감이 높았지만, 생각지 못한 위기가 찾아왔다. 페스티벌을 하루 앞둔 목요일, 금요일 헤드라이너(간판 공연자)는 공연할 예정이었던 미국의 헤비메탈 밴드 어벤지드 세븐폴드의 출연 취소 소식이 전해졌다. 보컬 M 섀도우스의 목상태 문제가 심각했던 것으로 전해졌다.하루는 대체자를 구하기에 촉박한 시간이다. 그것이 페스티벌의 성패를 좌우하는 헤드라이너라면 더 그렇다. 많은 관객들은 부산락페가 첫날 파행으로 치닫는 것은 아닌지 걱정했다. 구원 투수로 등장한 주인공은 메가데스였다. 원래 토요일에 헤드라이너로 공연할 예정이었던 메가데스가 10월 2일 금요일에도 흔쾌히 헤드라이너로 나서기로 한 것. 이 소식이 금요일 낮에 전해지자, 삼락생태공원으로 향하고 있던 록 팬들은 일제히 환호성을 질렀다. 취소의 상실감은 전설을 두 번이나 볼 수 있다는 행복감으로 바뀌었다.삼락생태공원 현장에는 메가데스의 티셔츠를 입은 관객들이 어렵지 않게 보였다. 아티스트도 마찬가지였다. 잔나비의 최정훈은 공연 중 "사랑해요 메가데스"라고 적힌 태권도복을 입었다. 인디 밴드 고고학 역시 공연 중 메가데스의 곡을 잠시 연주하며 설레는 마음을 드러냈다.무대에 오른 데이브 머스테인은 지난 1월에 발표한 마지막 정규 앨범 <메가데스(Megadeth)>가 빌보드 1위를 한 사실을 자랑하며, "메탈이 살아있기 때문이다"라고 말했다. 그 말처럼 메가데스는 이틀 동안 메탈의 존재 이유를 증명했다. 2023년부터 메가데스의 기타리스트로 활동하고 있는 티무 맨티사리는 명곡 '토네이도 오브 소울즈(Tornado Of Souls)'의 송곳같은 기타 솔로를 이틀에 걸쳐 들려 주었다. '스웨팅 뷸릿츠(Sweating Bullets)'를 부르는 머스테인의 냉소적인 목소리에도 카리스마가 있었다.