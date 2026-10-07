노박 조코비치 102번째 ATP 투어 레벨 우승, 페더러 대기록 가까이

2026 차이나 오픈(ATP 500) 결승 결과(10월 6일, 내셔널 테니스센터 - 베이징)

★ 노박 조코비치 1-0 (7-6 TB 7-3, 0-1 기권) 알렉스 드 미노

◇ 주요 기록 비교

서브 에이스 : 조코비치 0개, 드 미노 4개

더블 폴트 : 조코비치 0개, 드 미노 2개

첫 서브 적중률 : 조코비치 53%(20/38), 드 미노 68%(34/50)

첫 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 90%(18/20), 드 미노 74%(25/34)

세컨드 서브로 포인트 성공률 : 조코비치 72%(13/18), 드 미노 56%(9/16)

서브 포인트 성공률 : 조코비치 82%(31/38), 드 미노 68%(34/50)

리턴 포인트 성공률 : 조코비치 32%(16/50), 드 미노 18%(7/38)

서브 최고 속도 : 조코비치 200km/h, 드 미노 208km/h

첫 서브 평균 속도 : 조코비치 185km/h, 드 미노 190km/h

세컨드 서브 평균 속도 : 조코비치 146km/h, 드 미노 161km/h

브레이크 포인트 성공률 : 조코비치 0%(0/2), 드 미노 0%(0/1)

전체 포인트 : 조코비치 47개, 드 미노 41개

위너 : 조코비치 6개, 드 미노 18개

언포스드 에러 : 조코비치 10개, 드 미노 21개

네트 포인트 성공률 : 조코비치 100%(3/3), 드 미노 83%(5/6)

◇ 오픈 시대 이후 ATP 투어 레벨 우승 기록 탑3

1위 지미 코너스(은퇴) 109회

2위 로저 페더러(은퇴) 103회

3위 노박 조코비치 102회

세계 남자 테니스계의 살아있는 전설 노박 조코비치가 11년 만에 차이나 오픈 우승 트로피를 들어 올리며 ATP 투어 레벨 102번째 우승 기록을 만들어냈다. 은퇴한 전설 로저 페더러의 같은 기준 103회 우승 기록도 충분히 뛰어넘을 수 있다는 자신감을 드러낸 것이다.남자 프로테니스 단식 세계랭킹 8위 노박 조코비치(세르비아)가 한국 시간으로 6일(화) 밤 중국 베이징에 있는 내셔널 테니스센터에서 벌어진 2026 차이나 오픈(ATP 500 시리즈) 결승에서 호주의 알렉스 드 미노(9위)가 두 번째 세트 초반 기권(7-6, 0-1 )하는 바람에 11년 만에 이 대회 우승(개인 통산 7회) 트로피를 들어 올렸다.2015년 라파엘 나달을 물리치고 차이나 오픈 우승 기록을 남긴 이후 11년 만에 다시 베이징 코트로 돌아온 노박 조코비치는 드 미노와의 첫 세트에서 양보 없는 접전을 펼쳤다. 1세트 다섯 번째 게임 서브권을 조코비치가 쥐고 있었지만 알렉스 드 미노의 절묘한 백핸드 크로스 앵글 위너가 빠져나가며 브레이크 포인트 기회가 드 미노에게 찾아왔다.조코비치는 이 절체절명의 랠리 상황에서 19번째 타구를 기막히게 백핸드 다운 더 라인 위너로 마무리하며 듀스 포인트로 본격적인 우승길을 만든 것이다. 이어진 타이 브레이크 상황에서도 드 미노가 날카로운 백핸드 위너로 2-4까지 따라 붙었지만 노박 조코비치의 스트로크는 흔들리지 않았다. 타이 브레이크 열 번째 포인트에서 알렉스 드 미노의 포핸드 리턴이 너무 길게 떨어져 7-3 타이 브레이크 포인트로 노박 조코비치가 첫 세트를 가져간 것이다.두 번째 세트를 앞두고 두 선수 모두 메디컬 타임아웃을 요청할 정도로 체력적인 어려움을 겪었지만 알렉스 드 미노가 2세트 첫 번째 게임을 위력적인 서브에 이은 포핸드 크로스 위너로 따냈다. 여기서 드 미노는 곧바로 조코비치에게 다가와 허벅지 근육이 더 이상 버틸 수 없다는 사실을 알리며 기권 의사를 밝혔다. 결승 시작 후 1시간 24분 만에 조코비치의 기권승이 결정된 순간이었다.이로써 노박 조코비치는 ATP 투어 레벨 우승 경력을 102회로 찍어내 은퇴한 로저 페더러(스위스)의 103회 우승 기록까지 바짝 따라붙었다. 오픈 시대 이후 이 부문 최다 우승 기록은 역시 은퇴한 지미 코너스(미국)의 109회에 이른다.또한 노박 조코비치는 이번 우승으로 21시즌 연속 ATP 투어 레벨 우승 경력을 자랑하는 최초의 선수가 되었다. 내년 5월 하순에 만 40살이 되는 노박 조코비치가 여전히 세계 남자 프로테니스계의 살아있는 전설로 불리는 이유이기도 하다.