고레에다 히로카즈 "35mm 촬영과 사계절 의도했다"

▲
영화 <룩백> 스틸메가박스중앙㈜
<괴물>이후 3년 만에 부산국제영화제를 찾은 소감에 대해 고레에다 히로카즈 감독은 "긴 시간 준비 해온 영화로 다시 부산을 찾게 되어 영광이다. 신작을 들고 부산에 올 수 있어 기쁘다"라고 말했다.
성인 후지노 역의 데구치 나츠키는 "작년에 <올 그린스>로 부산을 찾았는데 이번에는 <룩백>으로 모든 배우가 함께 찾게 되어 기쁘다"라고 말했고, 성인 쿄모토 역의 마키타 아쥬는 "부산은 처음이다. 환대에 감사드린다"라고 말했다.
어린 후지노 역의 나나세 후리는 "베니스를 먼저 다녀왔는데, 한국의 레드카펫은 분위기가 또 달랐다. 유명 인사도 볼 수 있어 좋았다"라고 말했고, 어린 쿄모토 역의 오카다 로카는 "부산영화제에 모든 멤버가 함께 참석하게 되어 기쁘다"라고 답했다.
원작과 실사 영화의 차이점에 대해 고레에다 히로카즈 감독은 "만화의 인기가 대단했고, 서점에서 우연히 발견해서 읽게 된 만화였다. 그날 읽은 충격을 잊을 수 없었다. 인간의 창작 욕구가 궁금했다. 저에 대입해 '왜 영화를 만드는지' 질문받게 되는 계기였다. 창작자의 업과 책임을 통감하며 저를 마주 보게 된 작품이었는데, 그때의 충격을 영화에 표현하고 싶었다"라고 말했다.
이어 "만화와 영화적 표현은 다르지만, 인간의 창작 욕구를 머릿속에 두고 연출했다. 네 배우가 마치 딸같이 느낄 만큼 현장 분위기가 평온하고 즐거웠다. 특별한 연출보다 네 명이 공유하는 시간, 공간의 사계절과 빛의 변화를 영화 속에 담고 싶었다. 네 배우가 실제 그 공간에 살고 있는 사람처럼 연기적 표현을 잘 해주어 행복했다"라고 말했다.