고레에다 히로카즈 "35mm 촬영과 사계절 의도했다"

메가박스중앙㈜

큰사진보기 ▲영화 <룩백> 스틸컷 메가박스중앙㈜

<룩백>은 일본의 아름다운 사계절의 변화를 풍경을 35mm 필름 카메라에 담았다. 고레에다 히로카즈 감독은 "항상 이번 작품에 한정하지 않고 필름으로 담고 싶다. <룩백>의 영화화가 결정된 순간부터 35mm 촬영과 사계절을 의도했다. 필름 촬영은 지금 벌어지는 이 순간을 의식에 집중할 수 있다. 다시 찍거나 바꿀 수 없는데, 그 순간 현장의 긴장감이 그대로 영화에 담겼다"라고 설명했다.



특히, 마지막 장면에 애니메이션을 넣은 의도를 두고 고레에다 히로카즈 감독은 "후지노가 편의점에서 공모전에서 상을 받고 집에 가는 길에 '내 꿈은 작품이 애니메이션으로 만들어지는 거야'라고 한 후 헤어지게 된다. 결국 만나지 못하지만 미래에 두 사람이 만날지도 모른다는 단서다. 두 사람의 단절을 애니메이션으로 표현해 보자는 아이디어가 떠올랐다. 쿄모토가 그린 배경 속에 둘이 이루지 못한 꿈을 담아 보고 싶었다"라고 말했다.



후지노가 만화를 그리는 처음과 마지막의 뒷모습은 분명히 다르다. 마지막 장면에 대해 데구치 나츠키는 "영화에 등이 많이 등장했고, 뒷모습으로 표현해야 할 것이 많았다. 감독님이 '등으로 쿄모토를 느껴 달라'라는 디렉팅이 있었다. 늘 함께 촬영하다가 혼자 하려니 쓸쓸하고 외로웠다. 함께 있으면서도 혼자인 안타까운 마음이 허망함이 들었다"라고 답했다.



한편, 영화 <룩백>은 10월 8일 단독 개봉한다.

﻿ 룩백 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 '프로 내한러' 13번째 한국 찾은 톰 크루즈 역대급 변신

영화 <룩백> 스틸<괴물>이후 3년 만에 부산국제영화제를 찾은 소감에 대해 고레에다 히로카즈 감독은 "긴 시간 준비 해온 영화로 다시 부산을 찾게 되어 영광이다. 신작을 들고 부산에 올 수 있어 기쁘다"라고 말했다.성인 후지노 역의 데구치 나츠키는 "작년에 <올 그린스>로 부산을 찾았는데 이번에는 <룩백>으로 모든 배우가 함께 찾게 되어 기쁘다"라고 말했고, 성인 쿄모토 역의 마키타 아쥬는 "부산은 처음이다. 환대에 감사드린다"라고 말했다.어린 후지노 역의 나나세 후리는 "베니스를 먼저 다녀왔는데, 한국의 레드카펫은 분위기가 또 달랐다. 유명 인사도 볼 수 있어 좋았다"라고 말했고, 어린 쿄모토 역의 오카다 로카는 "부산영화제에 모든 멤버가 함께 참석하게 되어 기쁘다"라고 답했다.원작과 실사 영화의 차이점에 대해 고레에다 히로카즈 감독은 "만화의 인기가 대단했고, 서점에서 우연히 발견해서 읽게 된 만화였다. 그날 읽은 충격을 잊을 수 없었다. 인간의 창작 욕구가 궁금했다. 저에 대입해 '왜 영화를 만드는지' 질문받게 되는 계기였다. 창작자의 업과 책임을 통감하며 저를 마주 보게 된 작품이었는데, 그때의 충격을 영화에 표현하고 싶었다"라고 말했다.이어 "만화와 영화적 표현은 다르지만, 인간의 창작 욕구를 머릿속에 두고 연출했다. 네 배우가 마치 딸같이 느낄 만큼 현장 분위기가 평온하고 즐거웠다. 특별한 연출보다 네 명이 공유하는 시간, 공간의 사계절과 빛의 변화를 영화 속에 담고 싶었다. 네 배우가 실제 그 공간에 살고 있는 사람처럼 연기적 표현을 잘 해주어 행복했다"라고 말했다.