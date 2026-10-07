'A매치 59골' 손흥민, 대기록보다 더 박수받아야 사실

연합뉴스

24일 경기도 수원월드컵경기장에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 에콰도르의 경기. 한국 두 번째 골을 넣은 손흥민이 기뻐하고 있다.2026년에는 생애 4번째 월드컵 본선무대를 밟았던 북중미월드컵에서 무득점으로 침묵했고 팀도 조별리그에서 탈락하며 32강 진출에 실패하는 아픔을 겪었다. 하지만 팀이 어려운 와중에도 손흥민은 12경기 6골로 고군분투하며 34세의 나이에도 팀내 최고득점자 자리를 놓치지 않았다.지난 9월 28일 우루과이전(1-4)에서 A매치 58호골을 기록하며 드디어 차범근 전 감독을 따라잡고 동률을 이뤘다. 그리고 8일만인 우즈베키스탄에서 다시 골을 추가하며 마침내 한국축구 득점 역사의 GOAT(역대 최고선수) 반열에 올랐다.손흥민은 국가대표 커리어 동안 각각 4번의 월드컵(13경기)과 아시안컵 본선 (23경기)무대를 경험하며 역대 한국 선수 중 가장 오랫동안 태극마크를 달았고 가장 수많은 메이저대회 무대를 누빈 선수가 됐다.한때 손흥민은 국가대표로서는 클럽에서의 엄청난 활약상이나, 차범근-황선홍같은 대한민국 선배 레전드들의 임팩트에 비하면 다소 아쉽다는 평가를 받던 시절도 있었다. 하지만 손흥민은 세계 최고의 선수들이 모이는 월드컵 본선에서 3골 1도움으로 안정환-박지성과 함께 역대 한국 선수 최다득점 타이기록과 최다 공격포인트 기록을 보유하고 있다. 아시아 대륙간컵인 아시안컵 본선 역시 7골로 이동국(10위)에 이어 한국 선수 역대 득점 2위다.손흥민은 같은 지역예선에서 자주 상대해야 했던 이란-호주같은 아시아권 강호들은 물론이고 독일-멕시코-콜롬비아-알제리 등 각 대륙을 대표하는 강팀을 상대로 고루 골을 터뜨린 바 있다. 이는 손흥민이 큰 경기에 약하다거나 약팀을 상대로만 쉬운 골을 몰아친 게 아니라는 확실한 증거다.또한 손흥민이 활약했던 기간 동안 한국 대표팀은 무려 10명의 감독(임시감독 3명 포함)을 거치면서 사령탑이 자주 바뀌었고, 대표팀의 전력도 기복이 심했다. 무려 16년이라는 긴 시간 동안 어떤 감독과 시스템에서든 한번도 대표팀의 중심에서 밀려나지 않았다.팀 사정에 따라 측면 윙어에서 최전방 공격수까지 여러 포지션을 넘나들며 고군분투했고, 때로는 큰 부상을 당하고도 마스크를 쓰고 경기출전을 강행하는 투혼을 선보이기도 했다. 59골이라는 대기록은 손흥민이 오랜 세월 기복없이 꾸준한 활약과 기량을 유지해왔기 가능했던 정당한 보상이었다.대표팀에서 넣은 수많은 득점 중 가장 기억에 남는 골을 질문받자 손흥민은 "모든 한 골들이 너무나 소중하다"며 우문현답을 날렸다. 손흥민은 "남들이 봤을 때는 더 멋있는 골이나, 운이 좋았다고 볼만한 골들도 있을 수 있다. 제게는 그 한 골들이 어떠한 값어치로도 바꿀 수 없는 것이기 때문에, 무언가 한 골을 뽑는 것은 불공평하다"며 미소를 지었다.한편으로 대기록에도 불구하고 최근 대표팀을 둘러싼 상황이 복잡하고 어렵기 때문에 손흥민은 마음껏 기쁨을 표현할 수만은 없었다. 북중미월드컵 이후 파행을 겪고 있는 축구협회, 임시 감독체제로 운영되고 있는 대표팀, 모레노호 출범 이후에도 계속되는 경기력 논란, 황인범-김민재 등 96년생 선수들의 은퇴설 해프닝 등, 주장을 맡고 있는 손흥민으로서도 마음이 편할 수 없는 입장이다.하지만 손흥민은 그럼에도 의연한 태도로 한국축구에 대한 희망을 잃지 않았다. 그는 "선수들도 책임감을 가지고 있기 때문에 분위기가 무거웠던 건 사실이다. 하지만 제가 보기에 그것은 좋은 징조라고 생각한다. 축구라는 스포츠가 매번 이기거나 좋은 경기만 할 수 없다. 분위기가 다운되었다는 것은 그만큼 이 팀에 대하여 애정이 많고 팀을 생각하고 있다는 것을 확인할 수 있는 시간이었다"고 밝혔다.손흥민이 달성한 59골은, 그 압도적인 숫자만으로도 지금까지 그 누구도 도달하지 못한 경지를 개척했다는 점에서 한국축구의 기념비적인 역사로 남게 됐다. 하지만 골의 숫자보다도 훨씬 더 박수받아야 할 것은, 그 한 골들을 넣기 위하여 손흥민이 대표팀에서 16년간 땀과 눈물로 헌신했던 수많은 노력의 시간들이 아닐까. 그리고 손흥민의 기록 행진과 국가대표팀에서의 도전은 여전히 현재진행형이다.