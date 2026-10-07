배우 강소라의 무협 입문 수업, 사람들이 이런 걸 보네?

▲유튜브 채널 '소라의 솔플레이' 강소라

<소라의 솔플레이>에는 이제 일상 리뷰와 더불어 디즈니 공주와 투니버스 애니메이션, 신일숙·원수연의 순정만화를 거쳐 무협과 웹소설, 케이팝까지 강소라 개인의 취향 연대기가 마치 서브컬처의 지도처럼 펼쳐진다. 동시대를 경험한 3040 시청자에게는 추억 소환이, 젊은 세대에게는 장르 입문서 역할을 톡톡히 해주는 셈이다.

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정작 강소라 자신은 지금의 방향에 확신이 없었다고 했다. 생각만큼 조회수가 나오지 않는 영상도 많아 콘텐츠 사이의 균형을 늘 고민한다고 털어놨다. 유튜브를 시작할 때 모든 걸 드러내면 작품 섭외가 끊길 수 있다는 주변의 만류가 있었다는 고백도 덧붙였다. 이에 '만화광' 미미는 "오타쿠는 마이웨이를 가야 한다"는 말로 격려를 아끼지 않았다.



배우라는 이름이 주는 무게감을 내려놓고, 자신이 좋아하는 분야를 신나게 설명하는 강소라의 표정은 그 어느 작품에서보다 생동감이 넘친다. 화려한 포장 대신 솔직함과 전문성을 무기로 내세운 일련의 영상물은 채널 주인장도 예상하지 못했던, 연예인 유튜브의 또 다른 가능성과 새로운 방향을 제시한다.

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이제 필요한 것은 덕질의 깊이를 줄이는 것이 아니라 더 많은 사람들이 찾아올 수 있는 입구를 확장하는 일이다. 무협과 웹소설 등 자신이 잘 아는 분야의 해박한 지식을 계기로, 인간적이고 매력적인 이야기꾼의 진면목이 비로소 빛을 볼 수 있는 시간이 찾아왔다.

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