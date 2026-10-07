배우 강소라의 무협 입문 수업, 사람들이 이런 걸 보네?

▲
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'강소라
낯선 한자 용어를 요즘 시대 단어로 비유해 표현하는 일타강사급 말솜씨는 무협, 웹소설 등을 잘 모르는 일반 구독자들도 귀에 쏙쏙 들어오게 만드는 최고의 매력 포인트다. 1000명 중 50명만 살아남는다는 '마교' 입단 과정은 <오징어 게임>으로, 짐을 지키며 운송하는 '표사'는 물류센터 직원으로 치환하여 설명하는 방식은 감탄을 자아낸다.
마법사의 성장을 수식과 뇌의 연산 과정으로 풀어내는 웹 판타지 소설 설명에선 투모로우바이투게더(TXT)의 음악을 배경으로 깔며 케이팝 세계관에 과몰입하기도 한다. 지난 2일 오마이걸 미미가 출연한 '강소라의 첫 번째 덕질친구~덕메이트' 영상에서 강소라는 순정 만화, 아이돌 판타지 빙의물, 피폐물 등 각종 장르를 넘나들며 끝없는 지식을 쏟아냈다.
이는 단순히 대본을 외워서 흉내 내는 것이 아니라, 오랜 시간 해당 분야를 직접 소비하고 분석해 온 덕후였기에 보여줄 수 있는 강력한 '내공' 덕분이었다. 알고 보면 강소라는 초등학교~중학교 재학 시절 일찌감치 온라인에 무협소설을 연재하며 출판 제의까지 받았던 '작가 유망주'이기도 했다. 이렇게 쌓인 지식이 강소라표 해설 강의의 든든한 뿌리가 된 셈이다.
'덕질 연대기'가 연 연예인 유튜브의 새 길