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배우 강소라의 무협 입문 수업, 사람들이 이런 걸 보네?

배우 강소라의 무협 입문 수업, 사람들이 이런 걸 보네?

[리뷰] 오랜 덕력이 만든 뜻밖의 콘텐츠 '소라의 솔플레이'

김상화(steelydan)
26.10.07 11:17최종업데이트26.10.07 11:17
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유튜브 채널 '소라의 솔플레이'
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'강소라

요즘 들어 많은 여배우들이 유튜브 채널을 개설하며 대중과의 적극적인 소통에 임하고 있다. 하지만 몇몇 콘텐츠는 화려한 일상, 명품 쇼핑, 고급 레스토랑 방문 등 우아한 삶을 보여주는 수준에 그치는 경우가 많다. 그런데 배우 강소라의 유튜브 채널 <소라의 솔플레이>는 조금 다른 궤적을 그리고 있다.

멋짐 혹은 신비주의 대신, 동네에서 흔히 마주칠 법한 아이 친구 엄마의 친근함뿐만 아니라 서브컬처에 진심인 일명 '찐 덕후'의 면모를 전면에 내세웠다. 최근에는 무협 및 각종 웹소설 및 만화 강의 콘텐츠 등 일반 연예인 유튜브에서는 보기 힘든 소재 덕분에 단기간에 높은 조회수를 기록했다.

특히 정파·사파·마교의 세력도와 보법과 신법 등 마니아가 아니라면 좀처럼 이해하기 힘든 용어와 내용을 칠판 강의 형식으로 일목요연하게 풀어낸 '무협 입문 수업'은 보는 내내 감탄을 자아냈다. 배우와 무협 소설이라는 좀처럼 공통점이 보이지 않을 법한 두 단어의 조합이 오히려 시청자들의 호기심과 클릭을 유발한 것이다.

평범한 브이로그, '웹잘알 강의'로 변신
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'강소라

강소라의 유튜브 채널도 출범 초기에는 시행착오가 적지 않았다. 2020년 개설되었지만 출산, 육아 등으로 인해 공백기가 찾아왔고 2023년 무렵 지금의 형태로 재정비가 이뤄졌다. 이후 소개된 영상물들은 주로 연예인, 주부, 엄마로서 다룰 수 있는 브이로그, 먹거리, 피부 관리 등 평범한 소재 위주로 제작되었다.

여타 채널 대비 큰 차별화가 보이지 않는 구성 탓인지 몇 만 회 안팎의 높지 않은 조회수를 기록하는 게 대부분이었다. 그런데 지난 5월 공개된 '웹잘알 강소라가 추천하는 입문자용 웹툰·웹소설' 영상부터 분위기가 달라지기 시작했다. 해당 분야 '덕후'다운 해박한 지식을 앞세운 친절한 강의 형식이 접목되면서 조회수 50만 회를 넘겼고 후속편 제작 요청이 끊이지 않았다.

그 결과 9월 소개된 '강소라의 무협 개념 완성 1탄 무협 입문자가 꼭 알아야 할 A to Z'는 약 270만 회에 가까운 놀라운 수치를 달성하기에 이른다. 뒤이어 소개한 2탄 역시 좋은 반응을 얻으면서 무협 소설 팬들의 찬사가 쏟아졌다. 일련의 콘텐츠 속에는 알고 보면 강소라만의 남다른 '덕력'이 그 배경에 자리 잡고 있다.

현대적인 비유와 확실한 내공
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'강소라

낯선 한자 용어를 요즘 시대 단어로 비유해 표현하는 일타강사급 말솜씨는 무협, 웹소설 등을 잘 모르는 일반 구독자들도 귀에 쏙쏙 들어오게 만드는 최고의 매력 포인트다. 1000명 중 50명만 살아남는다는 '마교' 입단 과정은 <오징어 게임>으로, 짐을 지키며 운송하는 '표사'는 물류센터 직원으로 치환하여 설명하는 방식은 감탄을 자아낸다.

마법사의 성장을 수식과 뇌의 연산 과정으로 풀어내는 웹 판타지 소설 설명에선 투모로우바이투게더(TXT)의 음악을 배경으로 깔며 케이팝 세계관에 과몰입하기도 한다. 지난 2일 오마이걸 미미가 출연한 '강소라의 첫 번째 덕질친구~덕메이트' 영상에서 강소라는 순정 만화, 아이돌 판타지 빙의물, 피폐물 등 각종 장르를 넘나들며 끝없는 지식을 쏟아냈다.

이는 단순히 대본을 외워서 흉내 내는 것이 아니라, 오랜 시간 해당 분야를 직접 소비하고 분석해 온 덕후였기에 보여줄 수 있는 강력한 '내공' 덕분이었다. 알고 보면 강소라는 초등학교~중학교 재학 시절 일찌감치 온라인에 무협소설을 연재하며 출판 제의까지 받았던 '작가 유망주'이기도 했다. 이렇게 쌓인 지식이 강소라표 해설 강의의 든든한 뿌리가 된 셈이다.

'덕질 연대기'가 연 연예인 유튜브의 새 길
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'
유튜브 채널 '소라의 솔플레이'강소라

<소라의 솔플레이>에는 이제 일상 리뷰와 더불어 디즈니 공주와 투니버스 애니메이션, 신일숙·원수연의 순정만화를 거쳐 무협과 웹소설, 케이팝까지 강소라 개인의 취향 연대기가 마치 서브컬처의 지도처럼 펼쳐진다. 동시대를 경험한 3040 시청자에게는 추억 소환이, 젊은 세대에게는 장르 입문서 역할을 톡톡히 해주는 셈이다.

정작 강소라 자신은 지금의 방향에 확신이 없었다고 했다. 생각만큼 조회수가 나오지 않는 영상도 많아 콘텐츠 사이의 균형을 늘 고민한다고 털어놨다. 유튜브를 시작할 때 모든 걸 드러내면 작품 섭외가 끊길 수 있다는 주변의 만류가 있었다는 고백도 덧붙였다. 이에 '만화광' 미미는 "오타쿠는 마이웨이를 가야 한다"는 말로 격려를 아끼지 않았다.

배우라는 이름이 주는 무게감을 내려놓고, 자신이 좋아하는 분야를 신나게 설명하는 강소라의 표정은 그 어느 작품에서보다 생동감이 넘친다. 화려한 포장 대신 솔직함과 전문성을 무기로 내세운 일련의 영상물은 채널 주인장도 예상하지 못했던, 연예인 유튜브의 또 다른 가능성과 새로운 방향을 제시한다.

이제 필요한 것은 덕질의 깊이를 줄이는 것이 아니라 더 많은 사람들이 찾아올 수 있는 입구를 확장하는 일이다. 무협과 웹소설 등 자신이 잘 아는 분야의 해박한 지식을 계기로, 인간적이고 매력적인 이야기꾼의 진면목이 비로소 빛을 볼 수 있는 시간이 찾아왔다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
강소라 유튜브 솔플레이

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