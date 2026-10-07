오버페이 논란 1년 만에... '201 안타' 대기록 세운 최원준

"당시에는 누가 봐도 KT의 오버 페이로 봤다. 하지만 선수인 나는 그렇게 생각하면 안 되는 거니까. 한 시즌 부진했다고 내 야구가 끝난 게 아니라는 걸 증명하기 위해 더 독하게 시즌을 준비했다. 이제는 많은 분들이 오버페이 대신 '혜자 계약(합리적인 계약)'이라는 말까지 해주시더라."

프로야구 KT 위즈의 최원준이 '꿈의 200안타'라는 대기록을 돌파했다.최원준은 6일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그' KT와 키움 히어로즈의 시즌 16차전에 1번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 6타수 2안타 3득점의 맹활약을 기록하며 팀의 10-1 완승을 이끌었다.전날 정규시즌 우승을 확정한 KT는 파죽의 7연승을 질주하며 시즌 성적 87승49패5무(승률 0.640)로 창단 역대 최다승-승률 기록을 또다시 경신했다. 또한 경기 전까지 199안타를 기록 중이던 최원준은 이날 멀티히트로 2개의 안타를 추가하며 시즌 200안타 고지를 돌파했다.최원준은 3회초 선두 타자로 나서 키움 선발 박준현의 슬라이더를 받아쳐 우측 선상 2루타를 터뜨렸다. KBO리그 역대 3번째이자 국내 선수로는 2014년 서건창(201개) 이후 12년 만에 '국내선수 단일 시즌 200안타' 고지에 등극한 선수로 이름을 올리는 순간이었다.이어 4회초 다시 우전 안타를 추가하며 마침내 서건창의 '국내 선수 단일 시즌 최다안타 기록'과 어깨를 나란히 하게 됐다. 정규리그 3경기를 남겨 놓은 가운데 앞으로 최원준이 안타를 추가할 때마다 KBO리그 신기록을 경신하게 된다.KBO리그 역대 단일 시즌 최다안타 기록은 외국인 타자 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 2024년 작성한 202안타였다. 지금까지 한 시즌 200안타를 기록한 선수는 서건창과 레이예스 두 명 뿐이다. 공교롭게도 기존 기록 보유자인 레이예스 역시 이날 두산 베어스전에서 2안타를 추가해 시즌 201안타로 최원준과 최다안타 공동 선두에 올랐다.같은 시즌에 200안타를 넘긴 선수가 2명이나 나온 것은 역대 최초다. 최원준과 레이예스 중 누가 최다안타왕에 오르느냐에 따라, 리그 최다안타 신기록의 주인공도 경신될 전망이다. 일단 KT(1위 확정)와 롯데(가을야구 탈락) 모두 순위싸움은 확정된 가운데, 롯데(잔여 5경기)가 KT보다 2경기를 더 남겨 고 있어서 레이예스가 조금 더 유리한 편이다.비록 최다안타왕은 아직 경쟁중이지만 최원준은 이미 야구인생 최고의 한해를 보내고 있다. 최원준은 이날까지 타율 0.352(3위, 571타수 201안타), 9홈런 72타점 123득점(1위), 출루율 .430(3위)을 기록하며 커리어하이 시즌을 질주 중이다. KT는 최원준의 맹활약을 앞세워 5년만에 창단 2번째 정규리그 1위와 3번째 한국시리즈 진출을 확정지었다.최원준의 종전 한 시즌 최다 안타는 KIA 타이거즈에서 뛰던 2021년 기록한 174개(당시 3위)였다. KT 속으로서 단일 시즌 최다안타인 2016년 이대형과 2020년 멜 로하스 주니어가 기록한 192안타 기록도 이미 뛰어넘었다. 여기에 레이예스를 제치고 최다안타 타이틀과 신기록까지 완성한다면, 최원준은 생애 첫 외야수 부문 '골든글러브' 한 자리를 예약할 것이 확실시되고 있다.불과 1년전 최원준의 위상을 생각하면 그야말로 대반전이다. 최원준은 지난해 11월 KT와 4년 48억원에 FA 계약을 체결했다. 하지만 당시만 해도 전문들과 팬들의 반응은 의구심에 가까웠다. FA를 앞둔 2025년 최원준은 126경기 타율 .242(413타수 62안타)에 그치며 극도로 부진했다.시즌 중반에는 3대3 트레이드로 KIA 타이거즈를 떠나 NC 다이노스로 이적하기도 했으나 끝까지 반등은 없었다. 당초 FA 신청을 하는 것 자체가 무리수라는 예상도 있었지만, 시장의 평가를 받는 길을 선택했고, KT가 예상을 뛰어넘는 계약을 체결하며 최원준을 품에 안았다.KT의 선택에도 나름의 이유는 있었다. 최원준은 자질 면에서는 이미 어릴 때부터 5툴 플레이어로서 높은 평가를 받았던 선수였다. 전 소속팀 KIA는 2016년 신인드래프트 야수임에도 최원준을 2차 1라운드(3번)로 낙점할만큼 높은 기대감을 드러냈다.그러나 아쉽게도 최원준은 KIA에서는 재능을 꽃피우지 못했다. 2023년까지는 확실한 포지션 없이 내야수에서 외야수까지 플래툰 요원처럼 여러 멀티 포지션을 전전해야 했다. 군복무를 마치고 2024년에야 드디어 외야수로 정착했지만 나성범, 김호령 등과의 경쟁에서 밀려 어려움을 겪었다. 2025년 후반 NC로 트레이드된 이후에도 무언가 보여줘야 한다는 조급함에 자기 실력을 다 발휘하지 못했다.결국 최원준은 KT에 입단하기 전까지 규정타석을 채우고 3할을 친 경험도, 한 포지션에서만 주전으로 풀타임을 소화한 경험도 없었다. 당시만 해도 KT가 강백호(한화)의 이적과 박해민(LG)의 영입 실패로 전력보강에 조급해진 나머지, 최원준에 오버페이를 한 게 아니냐는 평가도 많았다.하지만 불과 1년이 흐른 지금, 최원준의 영입은 KBO리그 FA 역사에 남을 '신의 한 수'로 재평가 받고 있다.최원준은 경기 후 "이전까지 팀 순위 경쟁만 신경 썼다. 200안타 달성이 어려울 수 있을 것 같다고 생각했는데, 다행히 첫 안타가 빨리 나와서 좋았다"라며 "레이예스 선수의 잔여 경기 수가 나보다 많아서 안타왕은 욕심내지 않는다. 그보다 서건창 선배의 기록을 넘어서는 202안타 달성과 골든글러브를 받고 싶다"라는 목표를 털어놓았다.최원준은 KT에서의 반등 비결로 출산한 아내가 주는 안정감과 가장으로서의 책임감을 느끼면서 더 성숙해진 것 같다고 밝혔다. FA 계약 당시 저평가에 대해서도 당시에는 그럴만 했다고 쿨하게 받아들였다.어쩌면 야구인생에서 가장 불안정하고 힘들었던 시기를 극복하고, 최원준은 불과 1년만에 FA 대박에 이어 개인 성적과 팀 성적까지 가장 완벽한 시즌을 만들어가고 있다.