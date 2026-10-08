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극장가는 길 상실의 언어를 넘어 마주한 세계

상실의 언어를 넘어 마주한 세계

제17회 대전국제소극장연극축제, 마주한 네 편의 연극

조훈성(ggachifly)
26.10.08 13:08최종업데이트26.10.08 13:18
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제17회 대전국제소극장연극축제, 포스터
제17회 대전국제소극장연극축제, 포스터대전연극협회

집에서 소극장까지 삼천 보 안팎이니 지척이나 다름없다. 제17회 대전국제소극장연극축제 덕분에 대전 원도심에 있는 '소극장 고도', '드림아트홀', '별별마당 우금치 관용극장', 그리고 '소극장 마당'까지 한 주 내내 걸음이 빈번하다. 9월 28일 지역참가작 극단 아라리의 < 6월 26일 >을 시작으로 10월 10일까지 연극제가 이어지니 이제 꼭 반환점을 돌았다.

올해 포스터 한가운데에 '모던 아시아'라는 문구가 자리한다. 아마도 이번 연극제가 지향하는 바를 압축해 보여 주는 말일 것이다. 오늘의 세계가 겪고 있는 상실과 경쟁, 기술과 고립, 그리고 다음 세대의 목소리까지 무대에 담아내려는 시도라고 읽힌다.

베트남 이클립스 시어터(Eclipse Theater)의 < Inner Death >, 창작조직 성찬파의 < 90분 >, 극단 상상창꼬의 <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다>, 지족고등학교 연극동아리 샤우팅의 <다르게 운다>까지 다섯 작품을 보았다. 작품의 양식도, 주제와 메시지도 저마다 다르다. 한 주간 보았던 연극들을 돌아보면서 이 작품들이 어떤 시대정신을 품고 있는지, 그리고 상실의 세계를 인간은 어떻게 견뎌 내고 있는지를 새겨보고자 한다.

Eclipse Theater의 <Inner Death>
(연출 John Andrew Cunnington / 소극장 고도 / 26.9.26~9.30)

지난 9월 29일 소극장 고도에서 본 베트남 Eclipse Theater의 < Inner Death >는 유산의 아픔을 겪은 한 커플의 정서를 역동적인 신체 스토리텔링과 현대무용, 연극적 퍼포먼스로 구성한 댄스시어터 작품이다. 두 배우 Nguyen Hoang Minh Thong과 Mai Thi Nhu Y의 움직임은 홍보물의 문구처럼 '언어를 넘어선 압도적인 신체 움직임'을 보여 준다.

상실 뒤에 남은 공허와 죄책감, 서로에게 다가가고 싶지만 쉽게 닿지 못하는 거리, 그래도 어떻게든 상대를 붙들고 버텨 내려는 마음이 신체의 긴장과 이완 속에서 드러난다. 몸은 때로 서로를 밀어내고, 때로 껴안으며, 때로는 한 사람의 고통을 다른 사람이 온전히 감당할 수 없다는 사실 앞에서 무너진다.

제17회 대전국제소극장연극축제, Eclipse Theater의
제17회 대전국제소극장연극축제, Eclipse Theater의대전연극협회, 문익상

특별하게 느낀 것은 이 작품이 추상적인 감정을 즉흥적인 몸짓으로 흩뜨리지 않는다는 점이다. 장면마다 동작이 정밀하게 짜여 있고, 두 배우의 호흡 역시 서로의 무게를 감당하기 위해 오랫동안 훈련된 관계가 아니라면 보여 주기 어려운 움직임이다. 음악의 선택과 조명의 온오프, 색온도의 전환 역시 감정의 변화와 긴밀하게 연결되면서 장면의 정서를 밀고 당기며 소극장 무대를 빈틈없이 채운다.

좋은 연극은 때때로 관객에게 이상한 충동에 빠지게 한다. 노래를 따라 부르고 싶고, 배우의 몸짓을 흉내 내 보고 싶고, 어느 대사 한 토막을 입 밖으로 내고 싶어진다. < Inner Death >는 거기에서 한 걸음 더 나아가 무대 위 인물들의 어깨에 손을 얹어 주고 싶은 마음을 불러일으킨다.

극 중 유산의 상처는 한 개인에게 매우 구체적이고 깊은 고통일 수밖에 없다. 그러나 두 사람이 서로를 놓지 않기 위해 애쓰는 장면은 상실이라는 사적인 감정을 넘어 누구나 살아가며 마주하게 되는 애도와 위로의 정서로 번져 간다. 이 작품에 대한 잔상이 오래 남는 것은 죽음 앞에 점멸되는 이미지라기보다 무너지면서도 서로를 버티게 하는 동반자의 이미지가 짙기 때문이다.

창작조직 성찬파의 < 90분 >
(작·연출 박성찬 / 드림아트홀 / 26.10.1~10.2)

창작조직 성찬파의 < 90분 >을 10월 1일 저녁 드림아트홀에서 만났다. 극장에 들어서자마자 관객은 제목 그대로 무대 후면 중앙에 놓인 '90분'이라는 타이머와 여섯 개의 좌석을 마주한다. 제한된 시간과 공간 안에서 앞으로 벌어질 상황에 자연스레 긴장하게 된다. '대기업 최종 입사시험'이라는 상황 설정 속에서 객석은 마치 투명한 벽 너머로 이들을 관찰하고 평가하는 심사관의 자리가 된다.

이 작품의 긴장은 취업 경쟁이라는 보편적인 경험에서 비롯된다. 일자리를 얻기 위해 누군가에게 선택받아야 하고, 경쟁에서 탈락하지 않기 위해 곁의 사람들과 맞서야 하는 숨 막히는 풍경을 상황극의 형식으로 선명하게 연출한다. 이러한 상황극은 결말을 어느 정도 예상할 수 있다. 그러나 예측 가능한 설정을 끝까지 흥미롭게 끌고 가는 것은 전혀 다른 문제다. < 90분 >은 익숙한 경쟁의 규칙을 보여 주면서도 인물들이 서로를 견제하고 시험하고, 마침내 스스로를 무너뜨리는 과정을 극 중 지원자들을 통해 리듬감 있게 전개한다.

제17회 대전국제소극장연극축제, 창작조직 성찬파의 <90분> 무대 이미지
제17회 대전국제소극장연극축제, 창작조직 성찬파의 <90분> 무대 이미지조훈성

극 중 "예의는 지킵시다"라는 말이 기억에 남는다. 온건하고 상식적인 이 말이 발화되는 순간의 인물 감정에 주목할 필요가 있다. 한 사람의 인생이 걸린 치열한 경쟁의 현장, 더는 견디기 어려울 만큼 압박감이 높아진 입사시험장에서 '예의를 지키자'는 요청은 표면적으로는 공정한 경쟁을 위해 질서를 지키자는 정중한 말이다. 하지만 동시에 불안과 초조가 폭발하기 직전, 억눌러 온 폭력이 터져 나오기 전의 마지막 마지노선을 드러내는 말이기도 하다. 어쩌면 우리 사회 곳곳에서 절박함 속에 터져 나오는 목소리를, 우리가 '예의'라고 생각하는 침묵을 깨뜨렸다는 이유만으로 '무례'라고 규정해 온 것은 아닌지 생각하게 된다.

관객은 어느새 극 중 감독관이라도 된 것처럼 이들 가운데 누구를 선택할 것인가를 생각하게 된다. 한바탕 소란이 끝나고 단 90분 동안 우리가 발견하게 되는 것은 경쟁자 개인의 문제가 아니다. 그들을 통해 세대와 계층, 젠더를 비롯해 우리 사회를 가로지르는 여러 층위의 갈등이 모습을 드러낸다. 그리고 그것은 '하나의 답'을 찾아 해결되는 문제가 아니다. 타이머는 다시 90분을 가리키고 경쟁은 반복된다. 결국 관객은 제한시간을 끊임없이 재설정하며 인간을 다시 경쟁 속으로 밀어 넣는 시스템의 민낯을 불편한 시선으로 목도하게 된다.

극단 상상창꼬의 <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다>
(연출 김소정·작 민수인 / 소극장 고도 / 26.10.2~10.3)

10월 3일 소극장 고도에서 본 극단 상상창꼬의 <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다>는 제목부터 현재 우리가 살아가는 세계의 불안을 건드린다. 인간이 만든 인공지능이 인간의 자리를 대신할 수 있다는 두려움, 인간 자신이 기계의 판단과 속도에 맞추어 살아가게 될 것이라는 공포가 소극장 무대 위의 낯선 몸, 휴머노이드 로봇을 통해 비추어진다. 이 작품은 AI를 단순한 미래 기술의 소재로 환상화하지 않는다. 오히려 '인간다움이란 무엇인가'라는 오래된 질문을 다시 불러낸다. 고도화된 자본주의의 물질성과 21세기 기술 환경에 종속되어 가는 인간의 소외를 'AI 로봇 되기'라는 신체성을 극대화해 보여 준다.

제17회 대전국제소극장연극축제, 극단 상상창꼬의 <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다> 오프닝
제17회 대전국제소극장연극축제, 극단 상상창꼬의 <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다> 오프닝조훈성

어느 날 깨어났더니 AI가 되어 있다는 설정은 기괴하면서도 이상할 만큼 현실적이다. 우리는 이미 알고리즘의 추천을 따라 무언가를 보고, 플랫폼이 정한 속도에 맞추어 일하며, 데이터가 구성한 취향과 평가의 언어 속에서 자신을 설명한다.

그렇다면 인간이 AI가 된다는 것은 단순히 기계처럼 변한다는 뜻만은 아닐 것이다. 인간의 감정과 관계, 노동과 선택이 점점 계산 가능한 단위로 환원되는 현실을 뜻할 수도 있다. 그런 점에서 AI가 된 인간을 보여 주는 이 작품은 역설적으로 '인간으로 존재한다는 것은 무엇인가'를 되묻는다.

특히 차별화된 신체 움직임과 함께 소극장의 공간적 제약을 LED와 레이저, 플래시와 파노라마적 효과 등 실험적이고 감각적인 무대 연출로 돌파하려는 시도가 눈길을 끈다. '무대기술'과 '비인간화된 몸'의 강렬한 결합만으로도 관객의 시선을 붙들기에 충분하다. 앞서 <Inner Death>가 상실을 견디는 몸을 보여 주었다면, <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다>는 기술의 시대에 인간의 몸이 무엇을 잃어 가고 있는지를 묻는다.

지족고등학교 연극동아리 샤우팅의 <다르게 운다>
(별별마당 우금치 관용극장 / 26.10.4)

10월 4일, 별별마당 우금치 관용극장으로 걸어가면서 오늘 만나게 될 작품에 대한 기대를 키웠다. 지역 고등학교 학생들이 만든 아마추어 작품이지만, 국제연극제라는 장이 지역 청소년의 무대까지 품고 있다는 것 자체가 의미 있는 일이기 때문이다.

해외 초청작과 전문극단의 작품을 소개하는 데 그치지 않고 지역에서 연극을 시작하고 배우며 함께 만드는 젊은 세대의 무대를 마련하는 일은 지역 연극의 현재뿐 아니라 그다음을 내다보는 일이기도 하다. 지족고등학교 연극동아리 샤우팅은 2011년 만들어져 올해로 15년째 활동을 이어 오고 있으며, 2025년과 2026년 대전청소년연극제에서 연속으로 대상을 받은 동아리로 <다르게 운다>는 이강 작가의 단편드라마를 각색한 작품이다.

제17회 대전국제소극장연극축제, 지족고등학교 연극동아리 샤우팅의 <다르게 운다> 무대 전경
제17회 대전국제소극장연극축제, 지족고등학교 연극동아리 샤우팅의 <다르게 운다> 무대 전경조훈성

공연 전 일찍 객석에 들어섰을 때부터 무대가 눈에 들어왔다. 학생들의 공연이라고 해서 기대를 낮출 필요는 없겠다는 생각이 들었다. 무엇보다 이 젊은 배우들의 작품에는 극을 끌고 가는 힘이 있다. 단지 대사를 큰 소리로 말하거나 감정을 세게 표현하는 힘이 아니다. 서로의 대사를 듣고 받아들이며 장면의 흐름을 놓치지 않는 힘, 그리고 자신이 맡은 인물이 처한 상황을 이해하고 있다는 데서 나오는 힘이다.

'아마추어'라는 말은 종종 '미완성'의 동의어처럼 사용된다. 그러나 청소년 연극의 중요한 가치는 완성도만으로 가늠할 수 없다. 한 사람이 무대 위에서 타인의 삶을 상상하고, 동료와 호흡하며, 관객 앞에서 자기 목소리를 내는 경험 자체가 이미 중요한 예술교육의 과정이다.

물론 '학생들이어서 잘했다'는 식으로 칭찬할 필요는 없다. 오히려 이들의 무대가 가진 장점은 청소년이라는 조건에서 더욱 직접적으로 드러나는 진심과 집중에 있다. 작품의 제목처럼 사람은 모두 같은 방식으로 울지 않는다. 누군가는 눈물을 감추고, 누군가는 말 대신 몸으로 버티며, 누군가는 타인의 슬픔을 끝내 이해하지 못한다. '다르게 운다'는 것은 각자의 슬픔과 고통의 방식이 다르다는 뜻이며, 그 다름을 인정하지 못할 때 관계에는 균열이 생긴다.

앞으로 이 연극제에서 더 많은 시민연극동아리와 학교 연극동아리를 만날 수 있기를 바란다. 다만 참여의 확대가 단지 참가작의 수를 늘리는 데 머물러서는 안 된다. 청소년과 시민이 충분한 연습 과정과 기술적 지원, 그리고 진지한 관객의 호응 속에서 자신들의 작품을 선보일 수 있는 구조가 함께 마련되어야 한다.

결국 오늘의 연극이 말하는 것은 '인간성'에 대한 질문이겠다. 아이를 잃은 뒤에도 서로를 버티게 하는 몸, 선택받기 위해 타인을 밀어내야 하는 몸, 기술의 속도 속에서 소외와 갈증을 느끼는 몸, 아직 서툴지만 자기 목소리로 세계를 만들어 가는 몸에 깃든 구체적인 감각이다.

우리는 서로 다른 세계를 살아간다. 그러나 한편으로는 저마다 상실과 경쟁을 겪고, 미래사회의 소외를 두려워하며, 좀처럼 떨쳐 낼 수 없는 관계의 문제를 품고 살아간다. 그렇기에 연극은 계속되는지도 모르겠다. 10월 10일까지 이어지는 이 연극제에 손에 손을 잡고 소극장으로 향하는 걸음이 더 많아졌으면 한다. 그곳에서 우리가 잃어 가고 있는 '인간성'을 다시 만날 수 있기를 바라면서.
대전국제소극장연극축제 대전연극협회 90분 어느날아침깨어나보니AI가되어있었다 다르게운다

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조훈성 (ggachifly) 내방

대전에서 나고 자랐으며, 전통연희, 굿, 마당극 등을 연구하고, 또 그 마당을 보러 다녔다. 공연장 안팎을 분주히 걷다 보니,연극, 공연 축제에 대한 글을 쓰는 일이 생업이 되었다. 지역 문화예술정책에 관심이 많아 이와 관련한 심의, 자문 등의 일도 겸하고 있다. 2024년, 『묵음_ 다음에 걸음, 그리고 스페이스바』 (그래도, 2024) 등을 발간했다.

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