상실의 언어를 넘어 마주한 세계

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제17회 대전국제소극장연극축제, 포스터대전연극협회
집에서 소극장까지 삼천 보 안팎이니 지척이나 다름없다. 제17회 대전국제소극장연극축제 덕분에 대전 원도심에 있는 '소극장 고도', '드림아트홀', '별별마당 우금치 관용극장', 그리고 '소극장 마당'까지 한 주 내내 걸음이 빈번하다. 9월 28일 지역참가작 극단 아라리의 < 6월 26일 >을 시작으로 10월 10일까지 연극제가 이어지니 이제 꼭 반환점을 돌았다.
올해 포스터 한가운데에 '모던 아시아'라는 문구가 자리한다. 아마도 이번 연극제가 지향하는 바를 압축해 보여 주는 말일 것이다. 오늘의 세계가 겪고 있는 상실과 경쟁, 기술과 고립, 그리고 다음 세대의 목소리까지 무대에 담아내려는 시도라고 읽힌다.
베트남 이클립스 시어터(Eclipse Theater)의 < Inner Death >, 창작조직 성찬파의 < 90분 >, 극단 상상창꼬의 <어느 날 아침 깨어나 보니 AI가 되어 있었다>, 지족고등학교 연극동아리 샤우팅의 <다르게 운다>까지 다섯 작품을 보았다. 작품의 양식도, 주제와 메시지도 저마다 다르다. 한 주간 보았던 연극들을 돌아보면서 이 작품들이 어떤 시대정신을 품고 있는지, 그리고 상실의 세계를 인간은 어떻게 견뎌 내고 있는지를 새겨보고자 한다.
Eclipse Theater의 <Inner Death>
(연출 John Andrew Cunnington / 소극장 고도 / 26.9.26~9.30)
지난 9월 29일 소극장 고도에서 본 베트남 Eclipse Theater의 < Inner Death >는 유산의 아픔을 겪은 한 커플의 정서를 역동적인 신체 스토리텔링과 현대무용, 연극적 퍼포먼스로 구성한 댄스시어터 작품이다. 두 배우 Nguyen Hoang Minh Thong과 Mai Thi Nhu Y의 움직임은 홍보물의 문구처럼 '언어를 넘어선 압도적인 신체 움직임'을 보여 준다.
상실 뒤에 남은 공허와 죄책감, 서로에게 다가가고 싶지만 쉽게 닿지 못하는 거리, 그래도 어떻게든 상대를 붙들고 버텨 내려는 마음이 신체의 긴장과 이완 속에서 드러난다. 몸은 때로 서로를 밀어내고, 때로 껴안으며, 때로는 한 사람의 고통을 다른 사람이 온전히 감당할 수 없다는 사실 앞에서 무너진다.