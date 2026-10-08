상실의 언어를 넘어 마주한 세계

▲제17회 대전국제소극장연극축제, 지족고등학교 연극동아리 샤우팅의 <다르게 운다> 무대 전경 조훈성

공연 전 일찍 객석에 들어섰을 때부터 무대가 눈에 들어왔다. 학생들의 공연이라고 해서 기대를 낮출 필요는 없겠다는 생각이 들었다. 무엇보다 이 젊은 배우들의 작품에는 극을 끌고 가는 힘이 있다. 단지 대사를 큰 소리로 말하거나 감정을 세게 표현하는 힘이 아니다. 서로의 대사를 듣고 받아들이며 장면의 흐름을 놓치지 않는 힘, 그리고 자신이 맡은 인물이 처한 상황을 이해하고 있다는 데서 나오는 힘이다.



'아마추어'라는 말은 종종 '미완성'의 동의어처럼 사용된다. 그러나 청소년 연극의 중요한 가치는 완성도만으로 가늠할 수 없다. 한 사람이 무대 위에서 타인의 삶을 상상하고, 동료와 호흡하며, 관객 앞에서 자기 목소리를 내는 경험 자체가 이미 중요한 예술교육의 과정이다.



물론 '학생들이어서 잘했다'는 식으로 칭찬할 필요는 없다. 오히려 이들의 무대가 가진 장점은 청소년이라는 조건에서 더욱 직접적으로 드러나는 진심과 집중에 있다. 작품의 제목처럼 사람은 모두 같은 방식으로 울지 않는다. 누군가는 눈물을 감추고, 누군가는 말 대신 몸으로 버티며, 누군가는 타인의 슬픔을 끝내 이해하지 못한다. '다르게 운다'는 것은 각자의 슬픔과 고통의 방식이 다르다는 뜻이며, 그 다름을 인정하지 못할 때 관계에는 균열이 생긴다.



앞으로 이 연극제에서 더 많은 시민연극동아리와 학교 연극동아리를 만날 수 있기를 바란다. 다만 참여의 확대가 단지 참가작의 수를 늘리는 데 머물러서는 안 된다. 청소년과 시민이 충분한 연습 과정과 기술적 지원, 그리고 진지한 관객의 호응 속에서 자신들의 작품을 선보일 수 있는 구조가 함께 마련되어야 한다.



결국 오늘의 연극이 말하는 것은 '인간성'에 대한 질문이겠다. 아이를 잃은 뒤에도 서로를 버티게 하는 몸, 선택받기 위해 타인을 밀어내야 하는 몸, 기술의 속도 속에서 소외와 갈증을 느끼는 몸, 아직 서툴지만 자기 목소리로 세계를 만들어 가는 몸에 깃든 구체적인 감각이다.



우리는 서로 다른 세계를 살아간다. 그러나 한편으로는 저마다 상실과 경쟁을 겪고, 미래사회의 소외를 두려워하며, 좀처럼 떨쳐 낼 수 없는 관계의 문제를 품고 살아간다. 그렇기에 연극은 계속되는지도 모르겠다. 10월 10일까지 이어지는 이 연극제에 손에 손을 잡고 소극장으로 향하는 걸음이 더 많아졌으면 한다. 그곳에서 우리가 잃어 가고 있는 '인간성'을 다시 만날 수 있기를 바라면서.



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