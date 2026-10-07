금메달 뒤 '군대 안 갑니다'…53년 병역특례 제도 흔들었다

대한민국축구협회

큰사진보기 ▲박승수는 팬이 던져줬다는 전역모를 쓴 채 찍은 사진을 자신의 SNS에 올려 많은 이들의 공분을 샀다. 박승수 SNS

금메달의 가치와 병역 혜택, 이제 다시 묻는다



아시안게임 금메달은 국가대표로서 국제무대에서 경쟁해 얻어낸 성과이고, 한국 스포츠 전체가 축적해온 경쟁력의 결과이기도 하다. 동시에 선수들에게는 병역 문제를 해결할 수 있는 현실적인 혜택이 주어진다는 점에서 경기력과 선수 경력에 직접적인 영향을 미치는 제도이기도 하다.



특히 축구처럼 선수 생명과 해외 진출 시기가 중요한 종목에서는 병역 문제의 해결이 선수의 커리어에 미치는 영향이 작지 않다. 실제로 이번 대표팀에서도 병역 혜택이 선수들에게 중요한 동기 가운데 하나였다는 점 자체를 이상하게 볼 필요는 없다. 문제는 그것을 국가대표의 공식 무대에서 어떤 방식으로 표현하느냐에 있다.



유승민 대한체육회장도 아시안게임 결산 기자회견에서 일부 발언이 국민 정서에 맞지 않았다고 지적하면서 국가대표 선수들이 인터뷰와 SNS에서 품위를 갖출 수 있도록 교육 방안을 모색하겠다고 밝혔다. 결국 이번 사태는 병역 혜택의 존재 자체와 함께 국가대표에게 요구되는 언행과 책임의 무게까지 동시에 드러낸 셈이다.



국방부의 발표 역시 당장 예술·체육요원 제도가 폐지된다는 의미는 아니다. 현재는 '궁극적으로 감축·폐지를 추진한다'는 정책 방향을 밝힌 단계이며, 구체적인 범위와 시기, 편입 기준을 어떻게 바꿀지는 앞으로의 검토와 제도 정비 과정을 거쳐야 한다. 현행 제도 역시 법률과 시행령에 근거하고 있어 실제 변경에는 별도의 절차가 필요하다.



한국 남자축구는 이번 대회에서 일본을 꺾고 사상 첫 아시안게임 4연패라는 큰 기록을 남겼다. 하지만 금메달 직후 나온 몇 마디가 그 성과보다 더 크게 기억되는 상황이 됐다.



1973년 시작된 예술·체육요원 제도는 이제 병역자원 감소라는 시대적 변화와 형평성이라는 사회적 요구 앞에서 다시 시험대에 올랐다. 이번 논란이 제도 폐지의 직접적인 원인이 됐다고 단정할 수는 없지만, 오랜 기간 이어져 온 병역특례 제도를 둘러싼 사회적 논의를 한층 빠르게 끌어올린 계기가 된 것은 분명하다.



금메달은 이미 한국 축구 역사에 기록됐다. 이제 남은 것은 그 금메달 뒤에 따라온 병역 혜택을 우리 사회가 어떤 기준과 원칙으로 바라볼 것인지, 그리고 국가대표 선수들이 그 혜택과 병역 의무의 의미를 어떤 자세로 받아들여야 하는지에 대한 답을 찾는 일이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 박승수는 팬이 던져줬다는 전역모를 쓴 채 찍은 사진을 자신의 SNS에 올려 많은 이들의 공분을 샀다.아시안게임 금메달은 국가대표로서 국제무대에서 경쟁해 얻어낸 성과이고, 한국 스포츠 전체가 축적해온 경쟁력의 결과이기도 하다. 동시에 선수들에게는 병역 문제를 해결할 수 있는 현실적인 혜택이 주어진다는 점에서 경기력과 선수 경력에 직접적인 영향을 미치는 제도이기도 하다.특히 축구처럼 선수 생명과 해외 진출 시기가 중요한 종목에서는 병역 문제의 해결이 선수의 커리어에 미치는 영향이 작지 않다. 실제로 이번 대표팀에서도 병역 혜택이 선수들에게 중요한 동기 가운데 하나였다는 점 자체를 이상하게 볼 필요는 없다. 문제는 그것을 국가대표의 공식 무대에서 어떤 방식으로 표현하느냐에 있다.유승민 대한체육회장도 아시안게임 결산 기자회견에서 일부 발언이 국민 정서에 맞지 않았다고 지적하면서 국가대표 선수들이 인터뷰와 SNS에서 품위를 갖출 수 있도록 교육 방안을 모색하겠다고 밝혔다. 결국 이번 사태는 병역 혜택의 존재 자체와 함께 국가대표에게 요구되는 언행과 책임의 무게까지 동시에 드러낸 셈이다.국방부의 발표 역시 당장 예술·체육요원 제도가 폐지된다는 의미는 아니다. 현재는 '궁극적으로 감축·폐지를 추진한다'는 정책 방향을 밝힌 단계이며, 구체적인 범위와 시기, 편입 기준을 어떻게 바꿀지는 앞으로의 검토와 제도 정비 과정을 거쳐야 한다. 현행 제도 역시 법률과 시행령에 근거하고 있어 실제 변경에는 별도의 절차가 필요하다.한국 남자축구는 이번 대회에서 일본을 꺾고 사상 첫 아시안게임 4연패라는 큰 기록을 남겼다. 하지만 금메달 직후 나온 몇 마디가 그 성과보다 더 크게 기억되는 상황이 됐다.1973년 시작된 예술·체육요원 제도는 이제 병역자원 감소라는 시대적 변화와 형평성이라는 사회적 요구 앞에서 다시 시험대에 올랐다. 이번 논란이 제도 폐지의 직접적인 원인이 됐다고 단정할 수는 없지만, 오랜 기간 이어져 온 병역특례 제도를 둘러싼 사회적 논의를 한층 빠르게 끌어올린 계기가 된 것은 분명하다.금메달은 이미 한국 축구 역사에 기록됐다. 이제 남은 것은 그 금메달 뒤에 따라온 병역 혜택을 우리 사회가 어떤 기준과 원칙으로 바라볼 것인지, 그리고 국가대표 선수들이 그 혜택과 병역 의무의 의미를 어떤 자세로 받아들여야 하는지에 대한 답을 찾는 일이다. 대한민국남자축구 아시안게임금메달 병역혜택 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '밥 먹다가 비행기 놓쳤다'... 여자 유도대표팀, 잇단 운영 논란

대한민국 축구대표팀은 전국민의 관심 속에서 금메달이라는 빛나는 성과를 거뒀지만 일부 선수들의 잘못된 언행으로 인해 비난 세례를 받고 있다.2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구에서 일본을 꺾고 4회 연속 금메달이라는 대기록을 세운 한국 축구대표팀이 대회 직후 뜻밖의 논란에 휘말렸다. 병역 혜택에 관한 선수들의 미성숙한 발언과 행동이 잇따라 도마 위에 올랐고, 결국 1973년 도입된 예술·체육요원 제도의 존폐 문제까지 다시 수면 위로 떠올랐다.한국은 지난 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 결승에서 엄지성의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다. 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타·팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치·나고야까지 4개 대회 연속 정상에 오르며 아시안게임 남자축구 사상 첫 4연패를 달성했다. 하지만 금메달의 여운이 채 가시기도 전에 일부 선수의 병역 관련 언행이 논란을 키웠다.주장 이기혁은 금메달 직후 방송 인터뷰에서 "금메달을 못 땄으면 한국에 돌아가서 군대를 가야했다. 입대가 9일 남았었다"라며 병역 혜택이 자신에게 특히 현실적으로 중요한 대회였다고 강조한데 이어 금메달을 들어 올리며 "군대 안 갑니다"라고 말했다.양민혁의 발언은 더욱 큰 파장을 불러일으켰다. 그는 "메달이나 트로피는 중요하지 않다고 생각했다. 군 면제(병역 혜택)라는 보상이 있으니, 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"라는 말로 지켜보는 이들까지 아찔하게 만들었다.막내 박승수는 금메달을 딴 뒤 라커룸에서 이른바 '전역모'를 착용한 사진을 SNS에 올렸다.세 선수는 논란이 커지자 잇따라 사과했다. 이기혁은 귀국 후 "주장인 만큼 말의 무게를 생각하고 얘기했어야 했다"며 국방의 의무를 가볍게 여긴 것은 아니라고 밝혔다.양민혁은 병역 혜택이 여러 동기 가운데 하나였다는 취지였지만 자신의 표현이 잘못됐다고 사과했다. 박승수 역시 팬에게 받은 모자를 경기 직후 기쁜 마음에 쓰게 됐으며 그 의미를 깊이 생각하지 못했다고 해명했다.대한축구협회도 일부 선수들의 경솔한 언행에 대해 사과하고 국가대표 소양·윤리 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 문제는 개인의 실언을 넘어 병역 혜택 제도 자체에 대한 논쟁으로 번졌다는 점이다.흔히 '군 면제'라고 부르는 아시안게임 금메달의 병역 혜택은 정확히 말하면 병역 의무 자체가 사라지는 제도가 아니다. 현행 병역법상 일정 요건을 충족한 선수는 예술·체육요원으로 편입돼 보충역으로 복무한다.병무청은 이 제도를 국위 선양과 문화 창달에 기여한 예술·체육 특기자가 군 복무 대신 해당 분야에서 복무하도록 한 제도로 설명하고 있다. 최초 도입은 1973년이다.체육요원 편입 기준은 현재 올림픽 3위 이상 또는 아시아경기대회 1위 입상자다. 따라서 이번 아시안게임 남자축구 금메달리스트 역시 현행 기준에 따라 예술·체육요원 편입 대상이 된다. 단체종목의 경우 과거와 달리 실제 출전 선수만 대상으로 하는 조항도 2020년 삭제됐다.예술·체육요원이 아무런 병역 의무 없이 활동하는 것도 아니다. 병무청에 따르면 이들은 문화체육관광부 장관의 지휘·감독 아래 34개월 동안 복무하며, 자신의 특기를 활용한 공익복무도 해야 한다. 공익복무 의무는 총 544시간이다.즉 '금메달을 따면 군대가 완전히 면제된다'는 표현은 제도의 법적 구조를 정확히 설명한 말은 아니다. 다만 현역병으로 입영하는 대신 예술·체육요원으로 편입된다는 점에서 일반적인 병역 의무와는 상당한 차이가 있는 것은 사실이다.이 제도가 53년 동안 유지된 만큼 이번 논란 역시 단순히 한 대회에서 나온 선수들의 발언만으로 설명할 수는 없다. 병역자원 감소와 병역 의무의 형평성 문제는 이미 정부 차원에서 제도 개선을 검토해 온 사안이었다.국방부는 6일 정례브리핑에서 이 점을 공식적으로 확인했다. 정빛나 국방부 대변인은 예술·체육 분야 병역특례 논란과 관련해 병역의무자 간 형평성과 공정성, 병역자원 감소 상황, 국민적 공감대 등을 종합적으로 고려하겠다며 "궁극적으로 예술·체육요원을 포함하는 보충역 감축·폐지를 국방개혁 기본계획에 반영해 추진할 계획이다"라고 밝혔다.최근 축구대표팀 일부 선수들의 병역 관련 언행에 대해서는 "굉장히 유감스럽게 생각한다"라고 말했다.국방부가 이번 논란을 계기로 제도를 처음 검토하기 시작한 것은 아니다. 연합뉴스에 따르면 홍소영 병무청장은 지난 8월 인터뷰에서 보충역 제도의 단계적 감축·폐지 방안이 새로운 국방개혁 기본계획에 담길 예정이며 최종 검토 단계라고 밝힌 바 있다.병무청은 예술·체육요원 제도 개선을 위한 정책연구용역도 진행 중이며, 용역 결과를 바탕으로 편입 요건 전반을 재검토할 계획이다.따라서 이번 축구대표팀의 발언을 두고 '선수들의 실언 때문에 병역특례 폐지가 결정됐다'고 단정하는 것은 정확하지 않다. 제도 축소·폐지 논의는 병역자원 감소라는 구조적인 문제가 먼저 자리 잡고 있었기 때문이다.다만 선수들의 발언이 이미 진행 중이던 논의에 불을 붙인 것은 부인하기 어렵다. 양민혁의 "군 면제 하나만 보고"라는 발언과 박승수의 전역모 게시물, 이기혁의 "군대 안 갑니다"라는 표현은 병역 혜택을 바라보는 사회적 시선과 맞물리면서 정치권의 제도 개편 요구로 이어졌다.국방부 역시 같은 날 해당 언행에 유감을 표하며 병역의 가치를 존중하는 사회문화를 강조했다.