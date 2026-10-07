민낯 까발려진 한국 출판계, 이 드라마를 보라

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어른들이 제대로 일하는 모습을 보면 뭔가 안심이 돼요.

스틸컷<중쇄를 찍자!>를 한 마디로 표현하자면 '출판업의 본질을 지키려는 이들의 분투' 쯤이 되겠다. 신입사원 새끼곰이 마주하는 현실은 결코 만만치가 않다. 만화가를 보좌해 좋은 작품을 끌어내고, 매주 발간되는 잡지에 탈 없이 싣도록 하는 것이 무엇보다 중요한 업무다. 그러나 이쯤에서 그치지 않는다. 맡고 있는 작가에 더하여 신진작가를 발굴하고, 그가 연재할 수 있는 기량이 되기까지 지원을 아끼지 않는 것도 편집자의 역량이다. 전자책 등 변화하는 시대에 독자와 만날 수 있는 새로운 장을 열기도 하고, 인기리에 연재되는 작품은 단행본으로도 발간해야 한다. 특히 단행본이 성공해 중쇄를 찍는 건 출판인 모두의 꿈이라 해도 좋다. 원제인 '중판출래! 重版出来！', '중판을 찍는다'는 말이 제목이 된 건 이것이 새끼곰의 목표이기 때문이다.드라마 가운데 가슴에 꽂혀 각별히 오래 남는 대사 하나가 있다. 어느 화였던가. 한때 잘나가는 만화가였던, 이제는 쇠락해 알코올 중독으로 선하나 제대로 긋지 못하는 이의 집을 편집장과 새끼곰이 찾던 에피소드다. 편집장과 새끼곰은 그에게 오래 전 발간됐던 만화를 전자책으로 새로 내자는 제안을 하지만 그는 좀처럼 응하려 들지 않는다.한때 그 만화를 무진장 좋아했던 편집장은 굴하지 않고 그를 찾고 또 찾아 설득하려 든다. 그 과정에서 터무니없이 모욕을 당하기도 하지만 무릎을 꿇고서 만화를 오늘의 독자 앞에 보여야 하지 않느냐고 말한다. 그런데 그 작가에겐 중학생쯤으로 보이는 딸이 하나 있다. 늘 아버지의 못난 모습만 봐서 더 실망할 것조차 없는 아이가 편집장과 새끼곰을 보며 느끼는 것이 적지 않다. 세상엔 결코 못난 어른만 있는 것이다. 제 업에 선을 다하는 이, 열심히 살아가며 제대로 일하는 이들이 있다.결코 짧지 않는 시간이 흘러 터져 나온 아이의 말간 표정과 위의 대사가 보는 이를 활짝 웃도록 한다. 그렇다. 제대로 일한다는 것, 그것은 그저 노동하는 이, 그 노동으로 자본을 벌어들이는 회사만이 누리는 가치가 아니다. 사회, 그 미래의 구성원인 아이들에게 공동체가 건강히 존속할 것이란 믿음을 심는 일이다.