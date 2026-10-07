민낯 까발려진 한국 출판계, 이 드라마를 보라

어느 날 친구가 드라마 한 편을 추천해왔다. 나온 지 10년은 된 일본 드라마 <중쇄를 찍자!>, 그 중에서도 5화였다. "이건 반드시 봐야 해!"라고 확언하는 그에게 이유를 물었더니 "즐겁다"는 답이 돌아왔다. "재밌어"와 "즐거워"의 차이를 구분할 줄 아는 이라면 내가 그의 추천을 무시할 수 없었던 이유를 이해할 테다. 즐거움이란 명랑해지는 마음이다. 흥미와 자극 대신, 마음을 깨끗하고 활달하게 이끄는 것이다. 재미는 뇌의 영역이지만 즐거움은 마음과 닿아야 한다. 가깝지만 먼 둘의 차이는 오로지 말과 마음을 오래 들여다 본 이만이 구분한다. 구태여 재미가 아니라 즐거움을 말한 이의 기대에 맞추어 나는 그가 말한 5화로 다가갔다.
제목 '중쇄를 찍자!'에서 짐작할 수 있듯, 드라마는 일본 출판계의 이야기다. 출판가에서 흔히 쓰는 말로, 발간 당시 계획한 부수에서 추가로 인쇄하는 일을 뜻한다. 말하자면 책이 많이 팔려 수요를 조달하기 위한 증쇄로, 흔히 2쇄, 3쇄 등 앞에 증쇄의 횟수를 붙여서 얼마나 추가로 더 찍었는지를 말한다. 중쇄는 곧 책이 흥행했다는 증표이기에 한국 출판사에선 더 많이 찍었다는 흔적을 드러내려 각 쇄 당 인쇄하는 부수를 줄이는 편법 또한 횡행한다. 쇄당 못해도 2000부는 찍었던 과거에 비해 500부, 300부, 심지어는 100부 씩 찍어 쇄를 늘리는 식이다. 중쇄는 출판인의 꿈이다. 초판 부수도 모두 팔지 못해 재고가 쌓이기 일쑤인 출판가에서 독자의 선택을 받아 살아남은 드문 책이 되었다는 뜻이기 때문이다.
<중쇄를 찍자!>를 본 시기가 꽤나 적절했던 듯하다. 작품을 한창 보던 중 한국 출판가에 전례 없는 사건들이 연달아 터졌기 때문이다. 하나는 한국 문학 출판 분야의 기둥이었던 문학동네가 매물로 나온 사건이다. 1993년에 설립돼 비교적 후발주자로 분류됐으나 신경숙, 김영하, 박민규, 황석영, 은희경, 김애란, 최은영 등 한국 작가들과 무라카미 하루키, 알랭 드 보통 등 해외 작가 단행본을 출간하며 입지를 확고히 한 유력 출판사다. 독보적 인기를 자랑하는 민음사에 비해 질적으로 떨어지지 않는 세계문학전집 또한 문학동네의 자산이다. 신경숙, 박민규 등과 관련한 표절 사태로 휘청이긴 했으나 그래도 한국 출판가에서 일류를 자임하던 곳 아닌가.