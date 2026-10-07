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김성호의 씨네만세 민낯 까발려진 한국 출판계, 이 드라마를 보라

민낯 까발려진 한국 출판계, 이 드라마를 보라

[김성호의 씨네만세 1450] TBS <중쇄를 찍자!>

김성호(starsky216)
26.10.07 10:19최종업데이트26.10.07 10:19
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어느 날 친구가 드라마 한 편을 추천해왔다. 나온 지 10년은 된 일본 드라마 <중쇄를 찍자!>, 그 중에서도 5화였다. "이건 반드시 봐야 해!"라고 확언하는 그에게 이유를 물었더니 "즐겁다"는 답이 돌아왔다. "재밌어"와 "즐거워"의 차이를 구분할 줄 아는 이라면 내가 그의 추천을 무시할 수 없었던 이유를 이해할 테다. 즐거움이란 명랑해지는 마음이다. 흥미와 자극 대신, 마음을 깨끗하고 활달하게 이끄는 것이다. 재미는 뇌의 영역이지만 즐거움은 마음과 닿아야 한다. 가깝지만 먼 둘의 차이는 오로지 말과 마음을 오래 들여다 본 이만이 구분한다. 구태여 재미가 아니라 즐거움을 말한 이의 기대에 맞추어 나는 그가 말한 5화로 다가갔다.

제목 '중쇄를 찍자!'에서 짐작할 수 있듯, 드라마는 일본 출판계의 이야기다. 출판가에서 흔히 쓰는 말로, 발간 당시 계획한 부수에서 추가로 인쇄하는 일을 뜻한다. 말하자면 책이 많이 팔려 수요를 조달하기 위한 증쇄로, 흔히 2쇄, 3쇄 등 앞에 증쇄의 횟수를 붙여서 얼마나 추가로 더 찍었는지를 말한다. 중쇄는 곧 책이 흥행했다는 증표이기에 한국 출판사에선 더 많이 찍었다는 흔적을 드러내려 각 쇄 당 인쇄하는 부수를 줄이는 편법 또한 횡행한다. 쇄당 못해도 2000부는 찍었던 과거에 비해 500부, 300부, 심지어는 100부 씩 찍어 쇄를 늘리는 식이다. 중쇄는 출판인의 꿈이다. 초판 부수도 모두 팔지 못해 재고가 쌓이기 일쑤인 출판가에서 독자의 선택을 받아 살아남은 드문 책이 되었다는 뜻이기 때문이다.

<중쇄를 찍자!>를 본 시기가 꽤나 적절했던 듯하다. 작품을 한창 보던 중 한국 출판가에 전례 없는 사건들이 연달아 터졌기 때문이다. 하나는 한국 문학 출판 분야의 기둥이었던 문학동네가 매물로 나온 사건이다. 1993년에 설립돼 비교적 후발주자로 분류됐으나 신경숙, 김영하, 박민규, 황석영, 은희경, 김애란, 최은영 등 한국 작가들과 무라카미 하루키, 알랭 드 보통 등 해외 작가 단행본을 출간하며 입지를 확고히 한 유력 출판사다. 독보적 인기를 자랑하는 민음사에 비해 질적으로 떨어지지 않는 세계문학전집 또한 문학동네의 자산이다. 신경숙, 박민규 등과 관련한 표절 사태로 휘청이긴 했으나 그래도 한국 출판가에서 일류를 자임하던 곳 아닌가.

중쇄를 찍자! 스틸컷
중쇄를 찍자!스틸컷TBS

무너지는 업의 현실 가운데서

다른 하나는 널리 알려진 사재기 사태다. 인기 작가 이기주가 출판사 대표와 공모해 2024년 출간한 <보편의 단어>를 사재기해 순위를 끌어올린 혐의로 재판에 넘겨진 사건은 한국 출판가의 민망한 현실을 그대로 노출한다. 이기주는 한국 에세이 분야에 있어 기록적 성취를 거둔 작가다. 기존보다 훨씬 짧고 감성적인 글로 'SNS형 에세이'의 전성시대를 연 <언어의 온도> 저자로, 지난 십수 년을 통틀어도 그보다 더 에세이를 많이 판 작가는 단 몇 명으로 추려진다. 하루 수십 권 사들이는 것만으로도 순위가 뒤바뀔 만큼 좁은 시장에서 사재기 문제가 이제 터진 게 도리어 뉴스감이라는 출판인이 결코 적지 않다.

<중쇄를 찍자!> 앞에 다른 사례를 말하는 것은 이 드라마의 의미가 바로 이와 같은 현실 가운데 빛을 발하기 때문이다. 전술했듯 드라마는 일본 출판사의 이야기다. 한때 유도 국가대표 상비군이었으나 부상으로 꿈을 포기한 주인공 쿠로사와 코코로(쿠로키 하루 분), 일명 새끼곰이 출판사 흥도관에서 발행하는 만화주간지 '바이브스'의 신입 편집자로 입사하며 겪는 일을 다룬다.

지난해 성인 독서율 40%(1년에 1권 이상 읽는 인구비율)선이 깨지며 아시아에서도 책 안 읽는 국가로 손꼽히게 된 한국에 비해 일본은 60%선을 지켜내며 아직 독서 저변이 갖춰진 나라로 분류된다. 그렇다곤 해도 영상 중심으로 콘텐츠 시장이 변화하는 흐름이 일본만 비켜갈 리 만무하다. 잡지든 만화든 판매량은 나날이 줄어가고, 종이로 출간되는 책은 그보다도 더 극심한 변화를 마주하고 있다. 일선 서점 또한 타격을 고스란히 맞는다. 당장 생존이 위태로운 상황에서 분투하는 흥도관, 그리고 '바이브스'의 이야기가 한국의 사정과 얼마 다르지 않다.

중쇄를 찍자! 스틸컷
중쇄를 찍자!스틸컷TBS

본질을 지키려는 분투

<중쇄를 찍자!>를 한 마디로 표현하자면 '출판업의 본질을 지키려는 이들의 분투' 쯤이 되겠다. 신입사원 새끼곰이 마주하는 현실은 결코 만만치가 않다. 만화가를 보좌해 좋은 작품을 끌어내고, 매주 발간되는 잡지에 탈 없이 싣도록 하는 것이 무엇보다 중요한 업무다. 그러나 이쯤에서 그치지 않는다. 맡고 있는 작가에 더하여 신진작가를 발굴하고, 그가 연재할 수 있는 기량이 되기까지 지원을 아끼지 않는 것도 편집자의 역량이다. 전자책 등 변화하는 시대에 독자와 만날 수 있는 새로운 장을 열기도 하고, 인기리에 연재되는 작품은 단행본으로도 발간해야 한다. 특히 단행본이 성공해 중쇄를 찍는 건 출판인 모두의 꿈이라 해도 좋다. 원제인 '중판출래! 重版出来！', '중판을 찍는다'는 말이 제목이 된 건 이것이 새끼곰의 목표이기 때문이다.

드라마 가운데 가슴에 꽂혀 각별히 오래 남는 대사 하나가 있다. 어느 화였던가. 한때 잘나가는 만화가였던, 이제는 쇠락해 알코올 중독으로 선하나 제대로 긋지 못하는 이의 집을 편집장과 새끼곰이 찾던 에피소드다. 편집장과 새끼곰은 그에게 오래 전 발간됐던 만화를 전자책으로 새로 내자는 제안을 하지만 그는 좀처럼 응하려 들지 않는다.

한때 그 만화를 무진장 좋아했던 편집장은 굴하지 않고 그를 찾고 또 찾아 설득하려 든다. 그 과정에서 터무니없이 모욕을 당하기도 하지만 무릎을 꿇고서 만화를 오늘의 독자 앞에 보여야 하지 않느냐고 말한다. 그런데 그 작가에겐 중학생쯤으로 보이는 딸이 하나 있다. 늘 아버지의 못난 모습만 봐서 더 실망할 것조차 없는 아이가 편집장과 새끼곰을 보며 느끼는 것이 적지 않다. 세상엔 결코 못난 어른만 있는 것이다. 제 업에 선을 다하는 이, 열심히 살아가며 제대로 일하는 이들이 있다.

어른들이 제대로 일하는 모습을 보면 뭔가 안심이 돼요.

결코 짧지 않는 시간이 흘러 터져 나온 아이의 말간 표정과 위의 대사가 보는 이를 활짝 웃도록 한다. 그렇다. 제대로 일한다는 것, 그것은 그저 노동하는 이, 그 노동으로 자본을 벌어들이는 회사만이 누리는 가치가 아니다. 사회, 그 미래의 구성원인 아이들에게 공동체가 건강히 존속할 것이란 믿음을 심는 일이다.

중쇄를 찍자! 스틸컷
중쇄를 찍자!스틸컷TBS

그러나 판타지다

그러나 나는 이 즐거운 드라마가 판타지라는 것을 안다. 새끼곰을 둘러싼 환경이, 그가 만나는 사람들이, 맺는 관계와 누리는 문화가 실제와는 거리가 있단 것을 안다.

편집자들은 하나 같이 제 업에 마음을 두고 있다. 만화를 애정하고 출판의 가치를 이해하며 편집자로서의 책무에 열과 성을 다한다. 독자에 충성하고 작가를 지원하기 위해 자본과 권력에 맞설 줄 안다.

이들의 회의는 살아 있다. 이것이 이래야 하고, 저것은 저래야 한다고 전력으로 말한다. 저편에서 콘티를 짜고 그림을 그리는 작가를 대변하고, 이편에서 오매불망 다음호를 기다리는 독자를 위한다. 더 나은 그림, 진심 담긴 글이 누군가의 삶을 바꿔낼 수 있으리란 믿음을 간직한다. 이들이 전력을 다하는 이유다.

그 의지가 주변으로 퍼져나간다. 작가와 편집자, 영업사원과 서점직원으로 이어지는 업의 고리가 하나하나 제 몫을 해낸다. 독자를 감동케 하는 훌륭한 작품, 그 하나의 목표를 위해 정진하는 이들의 수고로움이 저마다 업을 가졌을, 혹은 갖게 될 스크린 너머의 관객들에게 닿아 울림을 전한다.

중쇄를 찍자! 포스터
중쇄를 찍자!포스터TBS

판타지다, 마땅히 이뤄져야만 하는

그러나 나는 의심한다. 몸담았던 많은 터에서 나는 제 업의 의미를 다하는 이를 얼마 보지 못했다. 회의는 늘 죽어있었다. 상급자가 하급자를 찍어 누르고 누구도 속마음을 편히 말하지 못했다. 월급루팡이란 말이 지지를 얻고 업의 본질보다는 자본과 권력이 힘을 발했다. 원청은 하청을 착취했다. 원청 직원은 명함을 등에 업고서 하청 직원 위에 군림하려 들었다. 감독자란 완장을 찬 이들은 피감독자가 쩔쩔매는 것을 마땅하다 여겼다. 경영자는 이익을 다른 주머니로 빼돌리곤 했고, 손실은 말단 직원들이 책임져야 했다. 업의 본질을 생각한단 건 업계를 모른단 말과 다르지 않았다. 그 가운데서 업이 아닌 돈의 가치만이 성공의 주된 잣대로써 퍼져나갔다.

<중쇄를 찍자!>는 현실 가운데 존재하지 않는 판타지다. 나는 편집자가 모욕을 당하거나 성추행을 당한 뒤 그만둔 사례들을 안다. 책을 사재기한다거나 힘 있는 이에게 뒷돈을 찔러주는 방식으로 출판사가 베스트셀러를 만드는 사례에 대해서도 들어본 일 있다. 걸출함이며 탁월함을 알아보고 함께 길러내려던 편집자들이 하나 둘 업계를 떠나는 모습 또한 본 일이 있다. 그들이 비운 자리에서 작가를 맥 풀리게 하는 모자란 편집자들만 자리를 지키고 눌러앉는 모습 또한 숱하게 보아왔다.

그러나 이 드라마에서처럼 진심의 연쇄로써 업의 본질을 찾아가는 모습만큼은 단 한 번도 본 적이 없다. 새끼곰이 그 흔한 부조리며 성추행을 겪지 않고, 나태와 무력감에 빠지지도 않으며, 재테크나 연애 등 사적인 일에 열을 올리지도 않는 걸 도무지 믿기 어렵다. 그리하여 업계가 한 명의 유망한 편집자를 얻게 되니 이제껏 살며 수십 명의 편집자를 만나본 나로선 당혹감에 고개를 쳐들고 되뇌게 되는 것이다. 이것은 판타지다. 진실로, 모든 업의 영역에서 마땅히 이뤄져야만 하는 판타지다, 라고.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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