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'부국제'의 선택, 한 카페에서 시작된 확장

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[리뷰] 제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게>

조영준(joyjun7)
26.10.07 10:08최종업데이트26.10.07 10:08
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제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷부산국제영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

김종관 감독은 오래전부터 거대한 사건보다 사소한 순간이나 시간과 같은 작은 것들에 관심을 가져왔다. <최악의 하루>(2016), <더 테이블>(2017), <아무도 없는 곳>(2020) 등 그의 작품 속 인물들은 서로 만나고 이야기 나누며 자신도 미처 알지 못했던 감정을 드러내곤 했다.

특히 하나의 카페를 배경으로 네 커플의 대화를 담았던 <더 테이블>은 이러한 작업을 가장 간결하게 보여준 작품이었다. 김종관 감독이 약 10년 만에 다시 하나의 카페와 네 번의 대화(정확히는 6개의 대화에 가깝다)로 돌아왔다.

제31회 부산국제영화제 개막작으로 선정된 영화 <낮과 밤은 서로에게>다. 부산국제영화제는 감독이 오랫동안 탐색해 온 영화적 형식과 감성, 시선이 이 작품에서 확장되며 '그의 세계가 극점에 달했다'고 소개하고 있다.

한 가지 흥미로운 점은 영화의 영제가 <The Table : Day and Night>라는 사실이다. 김종관 감독이 두 영화를 직접적인 연작으로 규정한 것은 아니지만, 하나의 카페와 네 쌍의 인물, 그들이 나누는 대화를 중심에 둔 구성부터 전작을 떠올리지 않기는 어렵다. 공식 영제 역시 스스로 <더 테이블>을 불러낸다.

그렇다고 과거의 형식을 그대로 반복하는 영화는 아니다. 같은 테이블로 돌아왔지만, 그 위에서 오가는 말과 인물의 세계는 더 다층적이고, 그것을 바라보는 카메라의 태도 역시 달라졌다. 영화제가 이 작품을 김종관 감독이 자신의 형식과 감성을 거듭 시도하고 확장한 끝에 도달한 작품으로 평가한 이유도 이와 무관하지 않을 것이다.

제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷부산국제영화제

서로 다른 세계가 잠시 겹치는 순간

여름에서 가을로 넘어가는 어느 카페에 서로 다른 사람들이 머문다. 유진(김민하 분)과 현오(주종혁 분)는 같은 공간의 서로 다른 시간에서 우연히 연결되고, 중학교 시절 과외를 함께했던 상미(한선화 분)와 영민(장률 분)은 뜻밖의 재회를 갖는다. 인기 웹소설 작가 혜진(심은경 분)은 자신의 작품을 영상화하고 싶어 하는 감독 동남(이희준 분)을 만나고, 오랜 연인이었던 나경(전소영 분)과 종수(김동휘 분)는 이미 예정된 이별을 앞두고 마주 앉는다.

영화가 보여주는 것은 이들의 삶 전체가 아니다. 김종관 감독의 표현을 빌리자면, 네 번의 대화라는 '단면'을 확대해 그들이 어디에서 왔고 이후 어디로 흘러갈지 관객이 상상하게 만드는 작품이다. 그렇게 사소해 보이는 네 번의 만남 사이에서 영화는 저마다 다른 세계에 머물던 사람들이 잠시 서로에게 닿는 순간을 들여다본다.

제일 먼저 등장하는 첫 번째 이야기 <한여름 밤의 꿈>에서 현오는 '시계의 수만큼 서로 다른 세계가 있다'라고 말한다. 사람마다 누구에게나 자신만의 시간이 있고, 유사한 맥락으로 같은 장소에 머문다고 해서 반드시 같은 세계를 살아가는 것은 아니라는 이야기다. 실제로 유진과 현오는 처음부터 마주 앉아 대화를 나누지 않는다. 각자의 시간에서 이어지고 있던 두 이야기가 우연을 통해 연결되고, 서로 모르던 두 사람이 잠깐 같은 세계에 머물게 된다.

이어지는 다른 세 이야기도 서로 다른 세계가 만나는 방식에 관한 변주처럼 이어진다. 상미에게는 누군가 자신을 감시하고 있다는 누구도 쉽게 들어갈 수 없는 세계가 있고, 영민은 그것을 오롯이 이해하지 못한다. 혜진에게 자신이 쓴 웹소설은 돈을 벌기 위한 속된 작품에 가깝지만, 동남은 같은 글에서 인간에 대한 혐오와 비어 있는 틈을 발견한다. 한때 같은 시간을 살아온 나경과 종수 역시 이제 서로 다른 미래를 향해야 한다. 그렇다면 중요해지는 것은 서로 다른 세계를 가진 사람들이 '그렇게 겹치는 순간과 공간'에 어떻게 함께 머물 수 있게 되는지다.

제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷부산국제영화제

조금씩 달라지는 세계

그 서로 다른 세계 사이에 통로를 만드는 것은 '말'이다. 영화에서 대화는 단순히 인물의 사정을 관객에게 전달하는 설명에 머물지 않는다. 네 이야기 모두 대화를 나누기 전과 후의 관계가 달라진다.

다른 곳에 존재하던 두 대화가 연결되기도 하고, 느닷없이 나타난 인물이 한 사람의 평범했던 오후를 완전히 다른 시간으로 뒤바꿔놓기도 한다. 또 어떤 말은 자신을 낮게 보고 밀어내던 타인의 태도를 긍정적으로 옮겨오기도 하고, 이별 앞에서 막연하던 슬픔을 상대의 미래를 응원하는 쪽으로 조금은 해소하기도 한다. 말 자체가 하나의 사건처럼 여겨진달까.

특히 세 번째 에피소드인 '아직 나인 사람들'은 말이 반드시 서로의 이해를 전제로 하지 않는다는 사실을 보여주고 있다. 상미는 자신을 감시하는 사람들이 있고, 가까운 친구와 부모조차 믿어서는 안 된다는 이야기를 거침없이 쏟아낸다. 자기가 자신이 아닌 사람들이 너무 많으며, 오직 영민과 자신만이 여전히 '나인 사람들'이라고도 말한다. 영민은 그 말을 완전히 이해하거나 동의하지 못하지만, 자리를 떠나지 않고 그의 말을 끝까지 듣는다. 하지만 이 에피소드가 마무리될 즈음, 관객은 분명히 어떤 변화를 감각적으로 인지하게 되고 만다.

마지막 에피소드인 '가을 이야기'에서도 마찬가지다. 이들 커플의 대화에는 관계를 되돌릴 힘이 없다. 하지만 나경과 종수는 관계를 회복시키는 대신 끝나는 방식을 바꾸고자 한다. 연인을 끝까지 응원하겠다는 남자와 언젠가 꼭 다시 만나자고 말하는 여자 사이에는 여전히 마음이 남아 있기 때문이다. 이어지는 대화는 막연한 상실을 상대의 미래를 바라보는 마음으로 옮기게 하고, 남겨진 애정을 그렇게 쓰다듬는다. 그러니까, 이 영화 속 모든 세계는 조금씩 달라진다. 대화를 나누기 전과 후를 기준으로.

제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷
제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷부산국제영화제

조금 더 적극적인 카메라의 움직임, 호기심일까?

앞서 잠깐 언급했듯, 공식 영제인 <The Table : Day and Night>는 이 영화를 전작인 <더 테이블>과 나란히 바라보게 한다. 하지만 유사한 공간과 대화 구조보다 흥미로운 것은 그사이 생겨난 변화다.

영화 <더 테이블>의 카메라가 공간을 확보한 뒤 그 안에서 이루어지는 대화를 비교적 차분하게 기다렸다면, 이번에는 조금 더 적극적으로 인물을 궁금해하는 듯하다. 김종관 감독의 스타일이 달라졌다고 말하려는 것이 아니다. 전체적으로는 비슷한 환기를 유지하는 가운데, 상대적으로 조금 더 적극적으로 인물 사이를 오가고 가까이 접근하는 모습이다. 마치 던져진 말이 대상에게 도착한 뒤에 일어나는 변화를 확인이라도 하려는 듯 말이다.

이러한 움직임은 감독이 이야기한 '연극적인 요소'와도 흥미롭게 연결된다. 김종관 감독은 스포트라이트와 벤치 하나뿐인 무대에서도 배우의 연기와 관객의 상상이 더해지면 현실성을 얻게 되는 것에 연극의 아름다움이 있다고 언급한 바 있다. 카메라의 적극적인 움직임은 무대와 달리 평면적인 스크린에 일종의 역동감을 부여한다. 어떤 장면에서는 배우의 말과 행동, 모든 움직임에 집중하고 더 가까이 몰입하려는 관객의 의지를 대신해 주려는 듯 느껴지기까지 한다.

이런 시도가 주어지지 않았더라도 영화는 구조적으로 이미 연극의 형태를 옮겨온 듯한 인상을 준다. 작품의 가장 마지막에 놓이는 동남과 혜진의 모습이 바로 그렇다. 이런 모든 점을 두루 살펴보자면 역시 이번 작품 <낮과 밤은 서로에게>는 반복이 아닌 확장에 가깝다.

반드시 영화가 선택한 순서나 흐름이 아니어도 좋겠다. 어떤 기준으로 층위를 들여다보느냐에 따라 여러 갈래로 해석해 낼 여지가 있다는 것 또한 김종관 감독이 이끌어낸 확장의 또 다른 면모일 것이다. 그렇게 카페라는 공간에서 시작된 작고 사소한 말들이 마침내 하나의 영화가 되었고, 또 되어갈 것이다.
영화 부산국제영화제 개막작 낮과밤은서로에게 김종관

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