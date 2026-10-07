'부국제'의 선택, 한 카페에서 시작된 확장

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제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷부산국제영화제
조금씩 달라지는 세계
그 서로 다른 세계 사이에 통로를 만드는 것은 '말'이다. 영화에서 대화는 단순히 인물의 사정을 관객에게 전달하는 설명에 머물지 않는다. 네 이야기 모두 대화를 나누기 전과 후의 관계가 달라진다.
다른 곳에 존재하던 두 대화가 연결되기도 하고, 느닷없이 나타난 인물이 한 사람의 평범했던 오후를 완전히 다른 시간으로 뒤바꿔놓기도 한다. 또 어떤 말은 자신을 낮게 보고 밀어내던 타인의 태도를 긍정적으로 옮겨오기도 하고, 이별 앞에서 막연하던 슬픔을 상대의 미래를 응원하는 쪽으로 조금은 해소하기도 한다. 말 자체가 하나의 사건처럼 여겨진달까.
특히 세 번째 에피소드인 '아직 나인 사람들'은 말이 반드시 서로의 이해를 전제로 하지 않는다는 사실을 보여주고 있다. 상미는 자신을 감시하는 사람들이 있고, 가까운 친구와 부모조차 믿어서는 안 된다는 이야기를 거침없이 쏟아낸다. 자기가 자신이 아닌 사람들이 너무 많으며, 오직 영민과 자신만이 여전히 '나인 사람들'이라고도 말한다. 영민은 그 말을 완전히 이해하거나 동의하지 못하지만, 자리를 떠나지 않고 그의 말을 끝까지 듣는다. 하지만 이 에피소드가 마무리될 즈음, 관객은 분명히 어떤 변화를 감각적으로 인지하게 되고 만다.
마지막 에피소드인 '가을 이야기'에서도 마찬가지다. 이들 커플의 대화에는 관계를 되돌릴 힘이 없다. 하지만 나경과 종수는 관계를 회복시키는 대신 끝나는 방식을 바꾸고자 한다. 연인을 끝까지 응원하겠다는 남자와 언젠가 꼭 다시 만나자고 말하는 여자 사이에는 여전히 마음이 남아 있기 때문이다. 이어지는 대화는 막연한 상실을 상대의 미래를 바라보는 마음으로 옮기게 하고, 남겨진 애정을 그렇게 쓰다듬는다. 그러니까, 이 영화 속 모든 세계는 조금씩 달라진다. 대화를 나누기 전과 후를 기준으로.