'부국제'의 선택, 한 카페에서 시작된 확장

부산국제영화제

제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 스틸컷여름에서 가을로 넘어가는 어느 카페에 서로 다른 사람들이 머문다. 유진(김민하 분)과 현오(주종혁 분)는 같은 공간의 서로 다른 시간에서 우연히 연결되고, 중학교 시절 과외를 함께했던 상미(한선화 분)와 영민(장률 분)은 뜻밖의 재회를 갖는다. 인기 웹소설 작가 혜진(심은경 분)은 자신의 작품을 영상화하고 싶어 하는 감독 동남(이희준 분)을 만나고, 오랜 연인이었던 나경(전소영 분)과 종수(김동휘 분)는 이미 예정된 이별을 앞두고 마주 앉는다.영화가 보여주는 것은 이들의 삶 전체가 아니다. 김종관 감독의 표현을 빌리자면, 네 번의 대화라는 '단면'을 확대해 그들이 어디에서 왔고 이후 어디로 흘러갈지 관객이 상상하게 만드는 작품이다. 그렇게 사소해 보이는 네 번의 만남 사이에서 영화는 저마다 다른 세계에 머물던 사람들이 잠시 서로에게 닿는 순간을 들여다본다.제일 먼저 등장하는 첫 번째 이야기 <한여름 밤의 꿈>에서 현오는 '시계의 수만큼 서로 다른 세계가 있다'라고 말한다. 사람마다 누구에게나 자신만의 시간이 있고, 유사한 맥락으로 같은 장소에 머문다고 해서 반드시 같은 세계를 살아가는 것은 아니라는 이야기다. 실제로 유진과 현오는 처음부터 마주 앉아 대화를 나누지 않는다. 각자의 시간에서 이어지고 있던 두 이야기가 우연을 통해 연결되고, 서로 모르던 두 사람이 잠깐 같은 세계에 머물게 된다.이어지는 다른 세 이야기도 서로 다른 세계가 만나는 방식에 관한 변주처럼 이어진다. 상미에게는 누군가 자신을 감시하고 있다는 누구도 쉽게 들어갈 수 없는 세계가 있고, 영민은 그것을 오롯이 이해하지 못한다. 혜진에게 자신이 쓴 웹소설은 돈을 벌기 위한 속된 작품에 가깝지만, 동남은 같은 글에서 인간에 대한 혐오와 비어 있는 틈을 발견한다. 한때 같은 시간을 살아온 나경과 종수 역시 이제 서로 다른 미래를 향해야 한다. 그렇다면 중요해지는 것은 서로 다른 세계를 가진 사람들이 '그렇게 겹치는 순간과 공간'에 어떻게 함께 머물 수 있게 되는지다.