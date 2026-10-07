손흥민 59호골, 한국 축구의 살아있는 전설로 빛나다

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(용인=연합뉴스) 김성민 기자 = 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 후반전 한국 오세훈이 팀 두번째 골을 넣은 뒤 손흥민의 축하를 받으며 기뻐하고 있다. 2026.10.6게임 시작 후 5분 44초 만에 손흥민이 낮게 찬 오른발 직접 프리킥이 우즈베키스탄 골문 오른쪽 구석으로 빨려들어갔다. 손흥민이 151번째 A매치를 뛰며 59번째로 넣은 골이다. 바로 이 순간이 한국 남자축구대표팀의 새 역사로 찍혀 나왔다. 대선배 차범근 선수가 남긴 A매치 최다 58골 기록을 48년 만에 뛰어넘은 것이다.로베르트 모레노(스페인) 감독이 이끌고 있는 한국 남자축구대표팀이 10월 6일(화) 오후 8시 용인 미르 스타디움에서 벌어진 우즈베키스탄과의 평가전에서 투톱으로 나온 손흥민과 오세훈이 각각 한 골씩 터뜨리는 활약 덕분에 2-0으로 이겼다.오늘도 어김없이 주장 완장을 차고 나온 손흥민이 비교적 이른 시간에 결정적인 직접 프리킥 기회를 만들었다. 황희찬과 함께 만든 역습 기회에서 손흥민의 과감한 중거리슛이 나왔는데 바로 앞 우즈베키스탄 수비수 우로조프의 핸드 볼 반칙이 발생한 것이다.우즈베키스탄 페널티 에어리어 반원 안 직접 프리킥을 손흥민이 오른발(5분 44초)로 낮게 휘어찼는데 상대 수비벽 옆에서 골키퍼 시야를 가린 이재성의 역할도 돋보이는 순간이었다. 손흥민의 오른발 끝을 떠난 공이 골문 오른쪽 구석으로 향하는 순간 시야를 확보하지 못한 우즈베키스탄 골키퍼 네마토프가 자기 왼쪽으로 몸을 날렸지만 겨드랑이 밑으로 빨려들어갔다.한국 축구 전설 차범근 선수의 A매치 58호골 대기록을 드디어 뛰어넘은 손흥민(A매치 151게임 59골)은 초록 잔디 위로 미끄러지며 기뻐한 뒤 자신의 트레이드 마크인 찰칵 세리머니로 용인 미르 스타디움에 찾아온 팬들과 역사적인 감격을 나누었다.지난달 24일 페르가나에서 열린 A매치 홈 게임에서 아시아의 강팀 이란을 3-1로 당당히 이긴 우즈베키스탄은 이대로 주저앉지 않고 한국 골문을 줄기차게 위협했다. 왼쪽 날개 공격수 파이줄라에프의 대각선 슛(15분), 함다모프의 왼발 슛(34분), 모즈고보이의 오른발 가위차기(56분), 함로베코프의 오른발 중거리슛(57분)이 쏟아지면서 우리 조현우 골키퍼가 여러 차례 몸을 날려야 했다.그나마 다행인 것은 우즈베키스탄의 반격을 조현우 골키퍼 덕분에 이겨낸 직후 골잡이 오세훈의 결정적인 추가골이 59분 47초에 들어가면서 흐름을 내주지 않은 것이었다.후반 시작하면서 교체로 들어간 미드필더 황인범과 날개 공격수 송민규의 활약이 인상적이었다. 오른쪽 옆줄 앞으로 빠져나간 황인범이 하프 스페이스로 달려들어간 송민규를 겨냥해서 밀어준 스루패스 타이밍도 훌륭했고 송민규의 끝줄 바로 앞 로빙 크로스가 골문 정면에서 솟구친 오세훈의 이마에 정확하게 날아온 덕분이었다.한국 축구팬들에게도 낯익은 이탈리아 국가대표 전설 파비오 칸나바로 감독이 이끌고 있는 우즈베키스탄은 2027년 1월 7일 사우디 아라비아에서 개막하는 AFC(아시아축구연맹) 아시안컵에서 조별리그를 통과할 경우 우승길로 향하는 토너먼트에서 한국이 만날 가능성도 있는 팀이기 때문에 AFC 아시안컵 개막 93일을 앞두고 만난 이번 평가전은 더 특별한 의미를 둘 수 있다.한국은 아랍에미리트, 예멘, 베트남과 E조에서 아시안컵을 시작하며 우즈베키스탄은 북한, 요르단, 바레인과 B조에 묶여 있다.(10월 6일 화요일 오후 8시, 용인 미르 스타디움)[골, 도움 기록 :(5분 44초),(59분 47초,도움-)]선수들(4-4-2 감독 : 로베르트 모레노)FW :(71분↔이동경), 오세훈(71분↔오현규)MF : 황희찬(71분↔정승원), 이재성(46분↔황인범), 박진섭(71분↔김봉수), 이강인(46분↔송민규)DF : 조현택, 5번 김태현, 이한범, 3번 김태현(84분↔최준)GK : 조현우(84분↔구성윤)주요 정보- 개최국 : 사우디 아라비아- 개막일 : 2027년 1월 7일- 한국 조편성(E조) :- 우즈베키스탄 조편성(B조) :