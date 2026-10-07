모레노호, 우즈벡에 완승... 손흥민 A매치 최다골

연합뉴스

하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기

(용인미르스타디움, 한국 용인 - 2026년 10월 6일)

한국 2 - 손흥민 6' 오세훈(도움:송민규) 60'

우즈베키스탄 0

선수 명단

한국 4-4-2 : GK 조현우(84'구성윤) - 김태현(84'최준), 이한범, 김태현, 조현택 - 이강인(46'송민규), 박진섭(71'김봉수), 이재성(46'황인범), 황희찬(71'정승원) - 오세훈(71'오현규), 손흥민(71'이동경)

(용인=연합뉴스) 김성민 기자 = 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 후반전 한국 오세훈이 팀 두번째 골을 넣은 뒤 손흥민의 축하를 받으며 기뻐하고 있다. 2026.10.6손흥민이 한국 선수 A매치 최다 득점 신기록을 경신한 가운데 모레노호가 2경기 무승의 부진을 딛고 출범 이후 두 번째 승리를 신고했다.로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 '하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기' 우즈베키스탄과의 A매치 평가전에서 2-0으로 승리했다.이로써 모레노호는 이번 9-10월 A매치 4연전을 2승 1무 1패로 마감했다.한국의 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동했다. 조현우가 골문을 지킨 가운데 수비는 김태현(전북)-이한범-김태현(가시마)-조현택이 자리했다. 미드필드는 이강인-박진섭-이재성-황희찬, 투톱은 오세훈-손흥민이 포진했다.우즈베키스탄은 4-1-4-1로 맞섰다. 원톱은 엘도르 쇼무로도프, 2선은 아보스벡 파이줄라예프-아크밀 모즈고보이-아지즈 가니예프-도스톤베크 캄다모프로 구성됐다. 수비형 미드필더는 오딜존 함로베코프, 수비는 셰르조드 나스룰라예프-자혼기르 우로조프-압두코디르 후사노프-베흐루즈 카리모프, 골키퍼 장갑은 압두보히드 네마토프가 꼈다.전반 6분 만에 선제골이 터졌다. 박스 아크 정면에서 손흥민이 낮은 프리킥 슈팅을 시도했다. 우즈베키스탄의 벽을 피해서 오른쪽 하단으로 향한 공은 골키퍼 겨드랑이 사이로 통과했다. 손흥민의 A매치 59호골이자 한국 역대 최다 득점이 경신되는 순간이었다.그러나 이후부터가 문제였다. 라인을 올리고, 전방 압박을 가하는 우즈베키스탄을 맞아 중원을 지배하지 못했다. 한국의 후방 빌드업은 세밀함이 떨어졌다. 상대의 압박을 벗겨내지 못한 채 하프 라인을 통과하는 횟수가 지극히 적었다. 1, 2선 선수들의 부지런한 움직임이 실종되면서 패스 경로를 찾지 못하는 모습이었다.전반 14분에도 빌드업 상황에서 소유권을 내주며 위기를 맞았다. 우즈베키스탄은 빠른 역습 전환을 통해 유효 슈팅을 만들었다. 쇼무로도프의 패스에 이은 파이줄라예프의 왼발슛은 조현우 골키퍼가 선방했다. 전반 16분 캄다모프의 중거리 슈팅은 우즈베키스탄 선수를 맞고 옆으로 빗나갔다.한국도 모처럼 전반 30분 좋은 기회를 창출했다. 황희찬의 패스 이후 오세훈의 터치가 길었지만 쇄도하던 조현택의 슈팅이 네마토프 골키퍼에게 막혔다. 전반 추가시간인 46분 손흥민의 프리킥은 골키퍼 정면으로 향하면서 추가 득점은 나오지 않았다.모레노 감독은 후반 시작과 동시에 이강인, 이재성 대신 송민규, 황인범을 교체 투입했다. 후반 들어 높은 압박 강도, 빠른 속도 전환이 두드러지기 시작했다. 후반 2분 손흥민의 감아찬 프리킥 슈팅은 골키퍼 손에 걸렸다. 후반 7분에는 중원에서 압박을 탈피하며 빠르게 측면으로 전개했다. 조현택의 크로스에 이은 오세훈의 헤더가 골문 위로 살짝 벗어났다.이번에는 우즈베키스탄이 반격했다. 후반 11분 모즈고보이의 하프 발리슛, 함로베코프의 중거리 슈팅을 조현우 골키퍼가 멋지게 선방했다.한국은 좋은 후반 초반의 흐름을 추가골로 연결했다. 부지런한 움직임을 선보인 황인범이 분위기를 바꾸는데 결정적인 역할을 해냈다. 후반 15분 황인범이 페인트 모션으로 상대 수비수를 따롤린 뒤 측면으로 전진 패스를 넣었다. 송민규가 가까스로 올린 크로스를 오세훈이 헤더로 마무리지었다.경기 흐름은 완전히 한국으로 넘어왔다. 모레노 감독은 후반 26분 황희찬, 오세훈, 박진섭, 손흥민 대신 정승원, 오현규, 김봉수, 이동경을 한꺼번에 투입했다. 송민규와 정승원이 좌우 윙어 자리에 포진했다.우즈베키스탄은 후반 32분 박스 안에서 노르차에프의 슈팅이 옆그물을 때리는 등 한국 수비를 강하게 위협했다. 모레노 감독은 후반 39분 조현우, 김태현을 불러들이고 구성윤, 최준을 마지막 실험 대상으로 삼았다.황인범은 지친 기색 없이 많은 지역을 누볐다. 후반 39분에는 공격에 가담해 왼발 발리슛을 시도하기도 했다. 한국은 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 높은 에너지 레벨을 유지했다. 경기는 한국의 2-0 승리로 종료됐다.모레노 감독 체제 이후 앞선 3경기에서 모두 남미팀들을 상대했다. 에콰도르와의 데뷔전에서 3-0 대승을 거두며 호평을 받았지만 이후 우루과이(1-4패), 베네수엘라(0-0무)에 답답한 경기력으로 아쉬움을 남겼다.특히 한국보다 피파랭킹이 낮은 베네수엘라전에서 무기력한 모습을 반복하자 우려의 목소리가 높아지기 시작했다. 3경기 연속 가동한 4-4-2 포메이션은 중원 숫자 부족이라는 구조적인 약점을 노출했으며, 선수 조합에서 엇박자가 나타났다.베네수엘라전에서 이러한 현상이 더욱 짙었다. 이강인은 상대의 견제에 시달렸고, 오현규-손흥민 투톱은 공중볼 경합 성공률이 0%에 그쳤다. 뿐만 아니라 느린 경기 템포, 활동량 저하, 공을 소유하지 않은 선수들의 둔탁한 움직임이 두드러졌다.급기야 김민재는 경기 후 방송 인터뷰에서 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 불만을 터뜨리기도 했다.9-10월 A매치 4연전의 마지막 경기인 우즈베키스탄전은 분위기 반등이 절실한 경기였다. 현재 임시 사령탑으로 계약된 모레노 감독으로선 우즈베키스탄전과 11월 A매치 2경기에서 좋은 경기력을 보여야면 정식 감독으로 승격해 2027 아시안컵을 지휘할 가능성이 높은 상황이었다.우즈베키스탄과의 전반전은 답답함의 연속이었다. 전반전 점유율에서 42%-58%로 크게 밀린 것은 충격이었다. 그러나 이재성과 이강인을 조기 교체 아웃시킨 모레노 감독의 과감한 판단은 완벽하게 적중했다. 압박 라인이 위로 조정되고, 황인범이 엄청난 운동량으로 중원에 활기를 불어넣었다. 측면에서 에너지틱한 움직임을 가져간 송민규의 존재감도 빼놓을 수 없었다. 미드필더 2명이 새롭게 가세하자 팀 속도가 눈에 띄게 증가했다. 이에 한국은 후반 들어 완전히 경기를 지배할 수 있었다.오세훈은 2024년 11월 이후 거의 2년 만에 A매치 득점을 신고하며 오현규 대신 선발 출전 기회를 부여한 모레노 감독의 기대에 부응했다.모레노호는 이번 A매치 4연전에서 모두 4-4-2 포메이션을 가동하며 많은 선수 조합을 실험하는데 초점을 맞췄다. 특히 가장 눈에 띄는 점은 4경기 모두 전반전과 후반전의 경기 내용이 판이하게 달랐다는 데 있다. 하프 타임 동안 전술적 수정을 통해 후반전의 경기력 개선을 이끌어낸 것은 긍정적이지만 역설적으로 플랜 A가 미흡했다는 방증이기도 하다. 11월 A매치에서는 보완해야 할 과제다.우즈베키스탄전은 40년 만에 한국 축구의 새로운 역사가 쓰여진 날이었다. 손흥민은 환상적인 프리킥으로 A매치 59호골을 쏘아올리며, 차범근(1972~1986년)이 보유한 58골을 넘어섰다.손흥민은 18세였던 2010년 12월 시리아전에서 A매치 데뷔전을 치른 이후 2011년 1월 2011 AFC 아시안컵 인도전에서 A매치 1호골을 신고했다. 이후 손흥민은 함부르크, 레버쿠젠을 거쳐 잉글랜드 프리미어리그 토트넘으로 진출해 월드클래스로 성장했다. 2021-22시즌엔 아시아 역대 최초로 프리미어리그 득점왕에 오르기도 했다.A매치에서 꾸준하게 득점을 적립한 손흥민은 2024년 11월 쿠웨이트와의 월드컵 3차 예선에서 50호골 고지를 넘었다. 차범근, 황선호에 이어 역대 세 번째였다.라스트 댄스일거라 예상했던 2026 북중미 월드컵에서 무득점에 그치며 조별리그 탈락이라는 아픔을 겪었지만 손흥민은 다시 일어섰다. 월드컵 이후 첫 번째 A매치 브레이크였던 이번 4연전에서 무려 3골을 추가했다.에콰도르전 프리킥 추가골은 부활의 신호탄이었다. 우루과이전에서는 0-4로 뒤지던 상황에서 만회골이자 A매치 58호골을 기록, 차범근과 어깨를 나란히 했다.그리고 이날 우즈베키스탄전에서 다시 한번 전매특허인 프리킥으로 59번째 골을 성공시키며 한국 선수 A매치 최다 득점 단독 1위이자 전설로 우뚝섰다.