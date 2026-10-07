우즈벡전 공수 맹활약 조현택, 대표팀 측면 해결사 될까

연합뉴스

(용인=연합뉴스) 김성민 기자 = 6일 경기 용인시 용인미르스타디움에서 열린 축구 국가대표팀 평가전 대한민국과 우즈베키스탄의 경기. 한국 조현택이 볼 경합을 하고 있다. 2026.10.69~10월 A매치 4연전 마지막 경기를 승리로 장식한 점도 상당히 의미 깊었지만, 이번 일정에서 가장 눈에 띈 수확은 조현택의 새로운 발견이었다. 한국 축구는 꾸준히 측면 수비 자원에 대한 고민을 안고 있었다.특히 2026 북중미 월드컵에서도 경기 상황에 따라 측면 수비와 공격 가담에서 아쉬움을 남기며 해답을 찾지 못했다. 모레노 감독은 이를 의식해 이번 명단에 측면을 소화할 수 있는 김태현(전북), 최준(서울), 설영우(즈베즈다), 이태석(빈)까지 총 5명을 뽑았다.우측에서는 뚜렷한 자원이 등장하지 않으며 모레노 감독의 고민이 깊은 모습이었지만, 좌측에서는 달랐다. 바로 조현택이 그 문제점을 해결해 줬기 때문. 모레노 감독은 첫 경기였던 에콰도르전에서 선발 조현택을 선발 출격했고, 믿음에 부응하는 경기력을 보여줬다.이어 우루과이전에서 이태석을 좌측 수비로 내세웠으나 전반 아쉬운 경기력이 이어지자, 결국 후반 시작과 함께 조현택을 곧바로 투입하는 결단을 내렸다. 또 베네수엘라전에서도 조현택은 공수에서 존재감을 뽐냈고, 기세를 이어 우즈베키스탄과 맞대결에서는 무려 풀타임을 소화했다.선발로 경기장에 나선 조현택은 쉴 새 없이 경기장을 누볐다. 공격 시에는 빠른 오버래핑을 통해 하프 스페이스 지역을 점유했고, 날카로운 크로스로 지원 사격에 나섰다. 수비 상황에서는 강점인 적극적인 수비와 대인 방어를 통해 상대 공격 핵심인 캄다모프를 봉쇄했다.전반 30분에는 상대 페널티 박스 안까지 침투해 왼발로 유효 슈팅을 만들기도 했고, 후반 7분에는 정교한 크로스를 선보였다. 특히 체력적으로 모두가 지쳤던 후반 39분에는 좌측 사이드에서 투지 넘치는 수비로 조금씩 살아나고 있던 우즈베키스탄 공격 자체를 원천 방어했다.풀타임으로 경기장을 누빈 조현택은 대표팀 내 최다 기회 창출(2회)을 시작으로 최다 빅찬스 생성(1회), 최다 수비적 행동(9회), 최다 크로스 성공(2회), 최다 걷어내기(7회), 볼 경합 성공 4회를 기록, 공수 양면에서 그야말로 '만점 경기력'을 보여줬다.결론적으로 A매치 4연전을 통틀어 조현택은 대표팀이 확인한 가장 뚜렷한 수확 중 하나였다. 이미 병역을 해결한 2002년생으로 성장 여지가 충분한 데다, 4경기 모두 수비 안정감과 공격 가담 능력을 동시에 보여주며 측면 경쟁 구도에 변화를 만드는 데 성공했다.2027 아시안컵을 앞둔 대표팀에도 의미가 크다. 주전 경쟁을 단정하기에는 이르지만, 이번 4연전에서 보여준 경기력을 이어간다면 조현택은 아시안컵 엔트리를 넘어 선발 경쟁까지 노릴 수 있는 자원으로 자리매김할 가능성이 충분하다.한편, 대표팀 임시 사령탑 부임 후 4연전에서 2승 1무 1패를 기록한 로베르토 모레노 임시 감독은 경기 종료 후 언론과의 인터뷰에서 "승리를 팬들에게 드려서 기쁘고, 내 다음 역할은 정보를 세밀하게 분석하는 것"이라며 "11월 소집을 준비하며 선수단을 다시 관전할 것이다. 다음 A매치에서 좋은 선수를 소집할 수 있도록 업무를 진행하겠다"라고 총평했다.