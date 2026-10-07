'밥 먹다가 비행기 놓쳤다'... 여자 유도대표팀, 잇단 운영 논란

대한체육회

아시안게임 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 실격 처분을 받은 정수진은 이후 SNS를 통해 현장에서 있었던 상황을 폭로했다.이번 일이 더욱 무겁게 받아들여지는 것은 시점 때문이다. 불과 며칠 전 여자 48㎏급 정수진이 아시안게임 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 실격되는 일이 발생했다.정수진은 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지도진으로부터 자신이 계체 대상이 아니라는 설명을 들은 뒤 음식물을 섭취했고, 계체 종료를 얼마 남기지 않은 시점에서 대상자라는 사실을 전달받았다고 주장했다. 정성숙 감독은 "우리의 실수로 일어나지 말아야 하는 상황이 발생했다"고 인정했다.대한유도회도 5일 공식 사과했다. 유도회는 정수진이 경기에 출전하지 못한 상황을 안타깝게 생각한다며 유도인과 국민에게 사과했고, 대표팀이 세계선수권을 마치고 귀국한 뒤 관련 사실관계를 면밀하게 확인하겠다고 밝혔다.선수 관리와 국제대회 운영 체계 전반을 점검하고 계체 대상자 확인과 전달 체계, 선수와 지도자 사이의 보고·소통 절차 등을 살피겠다는 방침도 내놨다. 그런 상황에서 세계선수권 이동 과정에서도 대표팀 일부가 항공편을 놓치는 일이 발생했다. 물론 정수진의 계체 실격과 이번 환승편 탑승 문제는 별개의 사안이다.하지만 국가대표팀 운영이라는 큰 틀에서 보면 공통적으로 짚어볼 부분은 있다. 계체와 이동, 일정, 선수별 준비 상황을 정확하게 확인하고 공유하는 과정도 경기의 일부다. 특히 유도는 체중 관리가 경기 출전 자체와 직결되는 종목인 만큼 선수단 내부의 정보 전달과 일정 관리가 더욱 세밀하게 이뤄져야 한다.이번 항공편 사건 역시 최종적인 책임 소재와 정확한 경위가 확인되기 전까지 섣불리 누구의 잘못이라고 단정할 문제는 아니다. 다만 같은 시기에 대표팀 운영과 관련한 문제가 잇따라 제기된 만큼 대한유도회가 단순한 해명에 그치지 않고 사실관계를 명확히 확인할 필요가 있다.더구나 세계선수권은 유도 선수들에게 중요한 국제대회다. 선수들이 매트 위에서 경기력을 온전히 발휘하려면 경기 외적인 준비 과정부터 안정적으로 뒷받침돼야 한다.아시안게임에서 발생한 계체 실격 문제에 대해 유도회가 선수 관리 체계를 전반적으로 점검하겠다고 밝힌 만큼 이번 환승편 사건 역시 그 과정에서 함께 살펴볼 필요가 있다. 무엇이 실제 원인이었는지, 소통 과정에 문제가 있었는지, 비슷한 상황이 다시 발생하지 않도록 어떤 조치가 필요한지를 확인하는 것이 남은 과제다.세계선수권을 앞둔 선수들에게 필요한 것은 또 다른 논란이 아니라 경기 자체에 집중할 수 있는 환경이다. 대표팀과 대한유도회가 이번 일을 계기로 이동과 일정 관리까지 포함한 국제대회 운영 체계를 다시 점검해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.