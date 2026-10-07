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'밥 먹다가 비행기 놓쳤다'... 여자 유도대표팀, 잇단 운영 논란

'밥 먹다가 비행기 놓쳤다'... 여자 유도대표팀, 잇단 운영 논란

정성숙 감독과 선수 4명 두바이서 환승편 놓쳐

김종수(oetet)
26.10.07 09:23최종업데이트26.10.07 09:23
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정성숙 감독과 선수들이 환승 비행기를 놓친 이유는 아직 확실하게 밝혀지지 않았다.
정성숙 감독과 선수들이 환승 비행기를 놓친 이유는 아직 확실하게 밝혀지지 않았다.대한유도회 SNS

아시안게임에서 계체 실격으로 논란을 빚은 한국 여자 유도대표팀이 이번에는 세계선수권 출전길에 환승 비행기를 놓치면서 또 다시 도마 위에 올랐다. 정성숙 감독과 선수 4명이 경유지인 두바이에서 아제르바이잔행 항공편에 탑승하지 못했고, 결국 예정된 일정에서 벗어나 늦게 현지로 이동했다.

[관련기사] 정수진, 100g에 막힌 아시안게임… 매트에도 못 올랐다 https://omn.kr/2jykz

<중앙일보>는 6일 대한유도회 관계자를 인용해 정 감독과 여자 대표선수 4명이 두바이에서 아제르바이잔행 환승편을 놓쳤다고 보도했다. 이들은 환승 과정에서 식사를 하다 제 시간에 탑승구로 이동하지 못했다고 한다.

반면 대한유도회 홍창신 사무처장은 정 감독으로부터 "일행이 터미널을 잘못 알았다"는 설명을 들었다고 밝혔다.

대표팀은 아시안게임을 마친 뒤 곧바로 세계선수권을 위해 이동하는 빠듯한 일정이었다. 한국 선수단은 4일 오전 귀국한 뒤 같은 날 밤 두바이행 항공편에 올랐고, 두바이에서 아제르바이잔행 비행기로 갈아타야 했다. 환승 시간이 넉넉하지 않은 상황에서 일부 선수단의 이동에 문제가 발생했다.

황희태 남자대표팀 감독과 남자 선수들, 여자 선수 3명은 예정된 환승편에 탑승했다. 이들은 한국 시간 5일 늦은 오후 아제르바이잔에 도착했고 일부 선수는 곧바로 공식 계체에 참가했다. 반면 정 감독과 여자 선수 4명은 환승편을 놓치면서 별도의 항공편을 마련해야 했다.

더욱 아쉬운 대목은 일부 여자 선수들이 당시 계체를 앞두고 있었다는 점이다. 예정대로 이동한 여자 선수 3명은 아제르바이잔 도착 당일 계체 일정이 잡혀 있어 두바이에서 식사를 거른 것으로 전해졌다.

반면 후발대는 환승편을 놓친 뒤 여행사를 통해 대체 항공편을 구했고, 당초 계획보다 약 10시간 늦게 두바이를 출발했다. 현지에서는 공항 도착 뒤 곧바로 경기장으로 이동해 계체에 나서야 하는 상황까지 벌어졌다.

문제는 왜 환승편을 놓쳤는지를 놓고 설명이 일치하지 않는다는 것이다. <중앙일보>가 보도한 관계자의 설명은 식사 과정에서 이동이 늦어졌다는 것이다. 반면 홍창신 사무처장은 정 감독이 '터미널을 잘못 알았다는'고 아제르바이잔 현지 직원에게 해명했다고 했다. 여기에 또 다른 관계자는 정 감독이 환승편 출발 시간을 선수들에게 잘못 전달해 탑승하지 못했다고 주장하기도 했다.

대한유도회는 구체적인 경위를 추가로 파악해야 한다는 입장이다. 다만 원인이 무엇이든 국제대회에 참가하는 국가대표 선수단 일부가 환승편을 놓쳐 대체 항공편을 이용해야 했다는 사실 자체는 분명하다.

아시안게임 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 실격 처분을 받은 정수진은 이후 SNS를 통해 현장에서 있었던 상황을 폭로했다.
아시안게임 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 실격 처분을 받은 정수진은 이후 SNS를 통해 현장에서 있었던 상황을 폭로했다.대한체육회

계체 실격 뒤 또 불거진 대표팀 운영 논란… 이번엔 제대로 들여다봐야

이번 일이 더욱 무겁게 받아들여지는 것은 시점 때문이다. 불과 며칠 전 여자 48㎏급 정수진이 아시안게임 경기 당일 무작위 계체에서 허용 체중을 100g 초과해 실격되는 일이 발생했다.

정수진은 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지도진으로부터 자신이 계체 대상이 아니라는 설명을 들은 뒤 음식물을 섭취했고, 계체 종료를 얼마 남기지 않은 시점에서 대상자라는 사실을 전달받았다고 주장했다. 정성숙 감독은 "우리의 실수로 일어나지 말아야 하는 상황이 발생했다"고 인정했다.

대한유도회도 5일 공식 사과했다. 유도회는 정수진이 경기에 출전하지 못한 상황을 안타깝게 생각한다며 유도인과 국민에게 사과했고, 대표팀이 세계선수권을 마치고 귀국한 뒤 관련 사실관계를 면밀하게 확인하겠다고 밝혔다.

선수 관리와 국제대회 운영 체계 전반을 점검하고 계체 대상자 확인과 전달 체계, 선수와 지도자 사이의 보고·소통 절차 등을 살피겠다는 방침도 내놨다. 그런 상황에서 세계선수권 이동 과정에서도 대표팀 일부가 항공편을 놓치는 일이 발생했다. 물론 정수진의 계체 실격과 이번 환승편 탑승 문제는 별개의 사안이다.

하지만 국가대표팀 운영이라는 큰 틀에서 보면 공통적으로 짚어볼 부분은 있다. 계체와 이동, 일정, 선수별 준비 상황을 정확하게 확인하고 공유하는 과정도 경기의 일부다. 특히 유도는 체중 관리가 경기 출전 자체와 직결되는 종목인 만큼 선수단 내부의 정보 전달과 일정 관리가 더욱 세밀하게 이뤄져야 한다.

이번 항공편 사건 역시 최종적인 책임 소재와 정확한 경위가 확인되기 전까지 섣불리 누구의 잘못이라고 단정할 문제는 아니다. 다만 같은 시기에 대표팀 운영과 관련한 문제가 잇따라 제기된 만큼 대한유도회가 단순한 해명에 그치지 않고 사실관계를 명확히 확인할 필요가 있다.

더구나 세계선수권은 유도 선수들에게 중요한 국제대회다. 선수들이 매트 위에서 경기력을 온전히 발휘하려면 경기 외적인 준비 과정부터 안정적으로 뒷받침돼야 한다.

아시안게임에서 발생한 계체 실격 문제에 대해 유도회가 선수 관리 체계를 전반적으로 점검하겠다고 밝힌 만큼 이번 환승편 사건 역시 그 과정에서 함께 살펴볼 필요가 있다. 무엇이 실제 원인이었는지, 소통 과정에 문제가 있었는지, 비슷한 상황이 다시 발생하지 않도록 어떤 조치가 필요한지를 확인하는 것이 남은 과제다.

세계선수권을 앞둔 선수들에게 필요한 것은 또 다른 논란이 아니라 경기 자체에 집중할 수 있는 환경이다. 대표팀과 대한유도회가 이번 일을 계기로 이동과 일정 관리까지 포함한 국제대회 운영 체계를 다시 점검해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

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정성숙총감독 정수진 비행기환승논란 대한민국여자유도대표팀

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