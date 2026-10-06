'암살자(들)' 조용히 살거야, 말거야

하이브미디어코프

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소시민에 대한 독재체제의 폭력



<암살자(들)>은 분명 제작사인 하이브미디어코프에서 내놓은 현대극 시리즈의 한 조각이다. 10.26 박정희 저격을 다룬 건조한 정치 드라마였던 <남산의 부장들>보다는 전방을 지키는 부대까지 빼돌려 정권을 찬탈한 12.12에 대한 공분을 일으키며 천만 관객 돌파에 성공했던 <서울의 봄>에 가까운 기획으로 보인다. 앞서 말했듯 과감한 가설을 용기 있게 펼치는 대신 머뭇거린 탓에 범인이 누구인지 찾는 스릴러에 비해 정치 드라마의 카타르시스는 기획보다 떨어지는 감이 있다. 또한 더 극심해지는 정치 논란 탓에 쉬이 극장으로 발걸음을 옮기기 어렵다.



그럼에도 <암살자(들)>의 성취가 있다면 소시민의 눈높이에서 독재 시대를 바라본다는 점이다. 철구는 광복절 아침에 자녀들에게 낡은 국기함에 니스를 덧칠해 주기 약속하며 몸과 마음을 바쳐 충성을 다할 국기에 대해 맹세를 한다. 하지만 진실을 묻기 위해 찾아간 경호실장에게 피떡이 되도록 두드려 맞고 만취한 채 집에 돌아와 표창장과 국기함을 집어던지며 울부짖는다. 독재체제가 평범한 소시민에게 가하는 폭력의 실체는 이와 같다. 3200억 원에 달하는 지하철 개통 비용이 6400억 원으로 불어나 콩고물을 나눠 갖지 못한 채 배제되는 게 아니다. 형사가 형사답게, 기자가 기자답게 일할수록. 내가 맡은 역할을 정의롭게 수행할수록 국가적 폭력에 노출되기 쉬운 모순에 노출되는 일이며, 이런 영화가 존재하면 안 된다는 어떤 풍경과도 많이, 아주 많이 닮았다.

영화 암살자들 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 고광일 (redcomet01) 내방 구독하기 책 파는 영화 애호가 이 기자의 최신기사 "넌 지금이 처음이야"... 최민식이 인턴으로 건네는 위로

스틸컷설득력이 있다고 해서 사실로 단정하는 건 무리다. 취사 선택된 증거들은 특정한 방향으로는 향하고 있으나 이와사/마에다(유연석)의 정체는 밝혀지지 않는다. 문태광이 자발적으로 테러를 일으켰는지, 아니면 박정희 대통령의 지시인지, 중정의 독단적 계획인지 마지막까지 결국 미스터리의 영역으로 남는다. 오히려 <암살자(들)>이 비판받을 지점은 남편이 아내를 살해했을지 모른다는 패륜적 음모론에 대한 은근한 밑작업이 아니라 결정적인 스모킹건 없이 결론을 회피하는 태도다.철우와 괴한의 추격 시퀀스를 보자. 낡은 복합건물에서 타자 학원의 타건 소리를 배경음 긴박한 추격전이 펼쳐지고 마침내 철우는 괴한을 막다른 골목에 몰아넣는다. 드디어 그의 정체를 밝히려는 순간 괴한은 철우에게 강렬한 불빛을 겨누고 위협사격을 한다. 철우는 정면을 응시하지만, 불빛 너머의 정체는 알 수 없다. 괴한은 권총을 겨눈 채 "조용히 삽시다"라는 말을 남기고 자리를 떠난다. 이후 철우의 아들이 정체불명의 인물들에게 납치당했다가 풀려나고, 철우는 수사를 포기한 채 경호 실패의 죄까지 물어 경찰 옷을 벗는다.강렬한 플래시 불빛 너머를 보려는 철우의 간절한 시점, 살벌한 총구 너머로 '조용히 살라'는 괴한의 협박을 듣고 함께 몸이 움츠러드는 관객의 위치는 철우와 같다. 그래서 <암살자(들)>은 이후 자연스레 '조용히 살지 않겠다'라는 흐름으로 나아가며 용역에게 두드려 맞고, 경찰들에게 제압당하는 중에도 '진실을 말하라'는 주인공들의 피 끓는 외침이 이어진다. 허나 <암살자(들)>은 모든 판단은 관객에게 맡기겠다며 어떤 진실에도 가닿지 않으려 부단히 애쓴다. 역사와 무관하게 재환을 중심으로 동성일보 기자들의 자유언론실천선언이 클라이맥스에 배치됐지만 큰 감흥이 없는 까닭이다.