'암살자(들)' 조용히 살거야, 말거야

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스틸컷하이브미디어코프
설득력이 있다고 해서 사실로 단정하는 건 무리다. 취사 선택된 증거들은 특정한 방향으로는 향하고 있으나 이와사/마에다(유연석)의 정체는 밝혀지지 않는다. 문태광이 자발적으로 테러를 일으켰는지, 아니면 박정희 대통령의 지시인지, 중정의 독단적 계획인지 마지막까지 결국 미스터리의 영역으로 남는다. 오히려 <암살자(들)>이 비판받을 지점은 남편이 아내를 살해했을지 모른다는 패륜적 음모론에 대한 은근한 밑작업이 아니라 결정적인 스모킹건 없이 결론을 회피하는 태도다.
철우와 괴한의 추격 시퀀스를 보자. 낡은 복합건물에서 타자 학원의 타건 소리를 배경음 긴박한 추격전이 펼쳐지고 마침내 철우는 괴한을 막다른 골목에 몰아넣는다. 드디어 그의 정체를 밝히려는 순간 괴한은 철우에게 강렬한 불빛을 겨누고 위협사격을 한다. 철우는 정면을 응시하지만, 불빛 너머의 정체는 알 수 없다. 괴한은 권총을 겨눈 채 "조용히 삽시다"라는 말을 남기고 자리를 떠난다. 이후 철우의 아들이 정체불명의 인물들에게 납치당했다가 풀려나고, 철우는 수사를 포기한 채 경호 실패의 죄까지 물어 경찰 옷을 벗는다.
강렬한 플래시 불빛 너머를 보려는 철우의 간절한 시점, 살벌한 총구 너머로 '조용히 살라'는 괴한의 협박을 듣고 함께 몸이 움츠러드는 관객의 위치는 철우와 같다. 그래서 <암살자(들)>은 이후 자연스레 '조용히 살지 않겠다'라는 흐름으로 나아가며 용역에게 두드려 맞고, 경찰들에게 제압당하는 중에도 '진실을 말하라'는 주인공들의 피 끓는 외침이 이어진다. 허나 <암살자(들)>은 모든 판단은 관객에게 맡기겠다며 어떤 진실에도 가닿지 않으려 부단히 애쓴다. 역사와 무관하게 재환을 중심으로 동성일보 기자들의 자유언론실천선언이 클라이맥스에 배치됐지만 큰 감흥이 없는 까닭이다.