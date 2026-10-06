사이트 전체보기
'암살자(들)' 조용히 살거야, 말거야

'암살자(들)' 조용히 살거야, 말거야

결론 회피한 허진호 감독의 선택... 소시민의 눈으로 본 독재 시대의 폭력

고광일(redcomet01)
26.10.06 18:21최종업데이트26.10.06 18:21
구글 검색 선호 출처로 추가
스틸컷
스틸컷하이브미디어코프

원숭이 손이 작동했다. 한국 영화에 대한 관심을 바랐지만, 이런 결과를 원한 건 아니었다. 허진호 감독의 신작 <암살자(들)>을 둘러싼 갈등이 심화하고 있다. BTV의 유튜브 채널 '파이아키아'에서 이동진 평론가의 리뷰를 비롯해 지무비나 단군 등 여러 리뷰어들의 영상이 내려갔다. 추천사를 남긴 배우들과 평론가에 대한 비난 여론이 확산하는 중이며 배우들에 대한 공격 수위도 위험수위에 다다르고 있다.

특히 주연 배우인 유해진은 국민의힘 주진우 의원으로부터 얼굴이 '북한상'이라는 외모 비하를 당하였으며 자택 앞에서는 보수 단체의 항의 집회까지 벌어지는 중이다. 영화제작가협회 부회장은 '작품에 참여했다는 이유로 감독 배우 제작진 개인의 신상을 파헤치거나 위협하고 활동을 위축시키는 분위기까지 만들어서는 안 된다'며 자제를 촉구했다.

대중문화계에서 캔슬컬쳐가 자리 잡은 지는 오래됐지만 이 정도의 공격성을 가진 채 한 편의 영화를 비난하는 일은 처음 있는 사건이다. 과연 <암살자(들)>의 어떤 면이 갈등의 방아쇠를 당겼을까.

스틸컷
스틸컷하이브미디어코프

조용히 살겠다는 <암살자들>

1974년 8월 15일을 며칠 앞둔 시점부터 세 명의 시각에서 영화가 시작된다. 재일교포인 문세광(박정민)은 가명을 쓰고 김포공항을 통해 입국한다. 그가 반입한 소니 트랜지스터 라디오의 내부에는 5발을 장전할 수 있는 리볼버가 분해되어 들어있다. 동성일보 사회부장 재환(박해일)은 군인들이 난동을 부린 사건을 기사로 썼다가 끌려가 곤욕을 치른 뒤 사무실로 복귀한다. 서울중부경찰서의 형사인 철구(유해진)는 8.15 기념행사의 경호를 맡게 되어 비상근무 체제에 돌입한다.

8.15 행사 당일. 문세광은 박정희 대통령을 저격하기 위해 장충체육관을 찾는다. 철구는 비표도 패용하지 않고 거동이 수상한 세광의 입장을 제지하지만, 대통령 경호실은 경호 지침까지 바꿔가며 그를 입장시킨다. 결국 박 대통령의 연설 중 태광은 총격 테러를 일으키고 육영수 여사는 총탄을 맞고 사망한다. 태광은 현장에서 체포됐지만 조총련과 북한의 사주를 받았다는 정부의 발표와 달리 사건 경위를 추격하는 과정에서 의문스러운 점이 하나씩 추가된다.

<암살자(들)>에 대한 비판은 이 지점에서 발생한다. 철우와 재환이 밝혀내는 의문점들은 육 여사 피살의 주체가 북한의 사주를 받은 문태광의 범행이 아닐 수도 있음을 가리킨다. 문태광이 일본에서 만난 의문의 조력자의 존재, 중앙수사본부와 검찰의 엇갈리는 공식 발표 내용, 취재와 수사를 중단시키려는 중앙정보부의 은근한 외압까지. 특히 김대중 납치 사건으로 경색된 일본 정부와의 교류를 바탕으로 서울지하철 개통 과정에서 발생한 미츠비시와의 수상한 계약 과정을 넌지시 털어놓은 한 회장(정우성)의 설명은 의혹에 설득력을 부과한다.

스틸컷
스틸컷하이브미디어코프

설득력이 있다고 해서 사실로 단정하는 건 무리다. 취사 선택된 증거들은 특정한 방향으로는 향하고 있으나 이와사/마에다(유연석)의 정체는 밝혀지지 않는다. 문태광이 자발적으로 테러를 일으켰는지, 아니면 박정희 대통령의 지시인지, 중정의 독단적 계획인지 마지막까지 결국 미스터리의 영역으로 남는다. 오히려 <암살자(들)>이 비판받을 지점은 남편이 아내를 살해했을지 모른다는 패륜적 음모론에 대한 은근한 밑작업이 아니라 결정적인 스모킹건 없이 결론을 회피하는 태도다.

철우와 괴한의 추격 시퀀스를 보자. 낡은 복합건물에서 타자 학원의 타건 소리를 배경음 긴박한 추격전이 펼쳐지고 마침내 철우는 괴한을 막다른 골목에 몰아넣는다. 드디어 그의 정체를 밝히려는 순간 괴한은 철우에게 강렬한 불빛을 겨누고 위협사격을 한다. 철우는 정면을 응시하지만, 불빛 너머의 정체는 알 수 없다. 괴한은 권총을 겨눈 채 "조용히 삽시다"라는 말을 남기고 자리를 떠난다. 이후 철우의 아들이 정체불명의 인물들에게 납치당했다가 풀려나고, 철우는 수사를 포기한 채 경호 실패의 죄까지 물어 경찰 옷을 벗는다.

강렬한 플래시 불빛 너머를 보려는 철우의 간절한 시점, 살벌한 총구 너머로 '조용히 살라'는 괴한의 협박을 듣고 함께 몸이 움츠러드는 관객의 위치는 철우와 같다. 그래서 <암살자(들)>은 이후 자연스레 '조용히 살지 않겠다'라는 흐름으로 나아가며 용역에게 두드려 맞고, 경찰들에게 제압당하는 중에도 '진실을 말하라'는 주인공들의 피 끓는 외침이 이어진다. 허나 <암살자(들)>은 모든 판단은 관객에게 맡기겠다며 어떤 진실에도 가닿지 않으려 부단히 애쓴다. 역사와 무관하게 재환을 중심으로 동성일보 기자들의 자유언론실천선언이 클라이맥스에 배치됐지만 큰 감흥이 없는 까닭이다.

스틸컷
스틸컷하이브미디어코프

소시민에 대한 독재체제의 폭력

<암살자(들)>은 분명 제작사인 하이브미디어코프에서 내놓은 현대극 시리즈의 한 조각이다. 10.26 박정희 저격을 다룬 건조한 정치 드라마였던 <남산의 부장들>보다는 전방을 지키는 부대까지 빼돌려 정권을 찬탈한 12.12에 대한 공분을 일으키며 천만 관객 돌파에 성공했던 <서울의 봄>에 가까운 기획으로 보인다. 앞서 말했듯 과감한 가설을 용기 있게 펼치는 대신 머뭇거린 탓에 범인이 누구인지 찾는 스릴러에 비해 정치 드라마의 카타르시스는 기획보다 떨어지는 감이 있다. 또한 더 극심해지는 정치 논란 탓에 쉬이 극장으로 발걸음을 옮기기 어렵다.

그럼에도 <암살자(들)>의 성취가 있다면 소시민의 눈높이에서 독재 시대를 바라본다는 점이다. 철구는 광복절 아침에 자녀들에게 낡은 국기함에 니스를 덧칠해 주기 약속하며 몸과 마음을 바쳐 충성을 다할 국기에 대해 맹세를 한다. 하지만 진실을 묻기 위해 찾아간 경호실장에게 피떡이 되도록 두드려 맞고 만취한 채 집에 돌아와 표창장과 국기함을 집어던지며 울부짖는다. 독재체제가 평범한 소시민에게 가하는 폭력의 실체는 이와 같다. 3200억 원에 달하는 지하철 개통 비용이 6400억 원으로 불어나 콩고물을 나눠 갖지 못한 채 배제되는 게 아니다. 형사가 형사답게, 기자가 기자답게 일할수록. 내가 맡은 역할을 정의롭게 수행할수록 국가적 폭력에 노출되기 쉬운 모순에 노출되는 일이며, 이런 영화가 존재하면 안 된다는 어떤 풍경과도 많이, 아주 많이 닮았다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 암살자들

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
고광일 (redcomet01) 내방

책 파는 영화 애호가

이 기자의 최신기사 "넌 지금이 처음이야"... 최민식이 인턴으로 건네는 위로