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'KS 진출→9위 추락' 한화... 김경문 시대 끝날까?

'KS 진출→9위 추락' 한화... 김경문 시대 끝날까?

[KBO리그] 지난해 준우승 거뒀던 한화, 1년 만에 하위권 추락... 재계약 갈림길에 선 김경문 감독

케이비리포트(kbreportcom)
26.10.08 16:15최종업데이트26.10.08 16:15
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올시즌을 끝으로 계약이 만료되는 한화 김경문 감독
올시즌을 끝으로 계약이 만료되는 한화 김경문 감독한화이글스

불과 1년 전만 해도 김경문 감독과 한화 이글스의 동행은 성공적이라는 평가를 받았다. 2025 KBO리그 정규시즌 최종 2위 그리고 2006년 이후 19년 만의 한국시리즈 진출을 달성했기 때문이다. 임기 2년차 김경문 감독은 긴 시간 가을야구에서 멀어져 암흑기를 보내던 한화를 정상 결전까지 이끌었다.

하지만 단 1년 만에 주변의 풍경이 확연히 달라졌다. 올시즌 현재(10/8 기준) 한화는 총 143경기에서 57승 4무 82패(승률 0.410)로 9위를 기록 중이며 일찌감치 포스트시즌 진출이 무산된 상태다.지난해 정상을 노리던 팀이 불과 한 시즌 만에 리그 최약체 중 하나로 추락하고 만 것이다.

공교롭게 올해는 김경문 감독의 계약 마지막 시즌이다. 2024년 6월 한화 지휘봉을 잡은 김 감독은 지난해 팀을 정규시즌 2위와 한국시리즈 준우승으로 이끌었지만 계약 만료를 앞두고 가장 중요했던 올시즌 최악의 성적표를 받아들고 말았다.

한화의 팀 성적과 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
한화의 팀 성적과 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

추락의 가장 큰 원인을 꼽자면 지난해 강점이던 마운드의 붕괴다. 2025시즌 33승을 합작한 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스가 메이저리그로 떠난 뒤 새로 영입한 외국인 투수들은 기대에 미치지 못했다. 국내 선발 자원 문동주와 엄상백이 부상으로 조기 이탈했고, 김서현과 정우주 등 불펜 영건들도 부진에 빠졌다. 올시즌 한화의 팀 평균자책점은 5.27로 팀 순위와 같은 9위다.

핵심 선발 투수의 부상이나 외국인 선수의 부진은 사실 감독이 통제할 수 없는 영역이다. 하지만 경기 운용과 선수 기용에 대한 책임까지 김경문 감독이 피하기는 어렵다. 지난해부터 지적됐던 불펜과 수비 문제가 반복됐고, 젊은 선수 활용과 마운드 운영을 둘러싼 비판도 계속해서 이어졌다.

현재 한화는 미래를 기대하며 리빌딩을 진행 중인 팀이 아니다. 2022시즌 이후부터 FA 선수 영입에만 수백억 원을 투자했고, 올시즌을 앞두고는 FA 최대어 중 하나인 강백호까지 4년 100억 원에 영입했다. 지난해 준우승으로 높아진 기대치를 고려하면 시즌 9위라는 결과는 뼈아플 수 밖에 없다.

강백호 영입에도 9위로 추락한 한화
강백호 영입에도 9위로 추락한 한화한화이글스

다만 재임 중 성과까지 깡그리 무시할 수는 없다. 김경문 감독은 2025시즌 한화를 19년 만에 한국시리즈로 이끌었다. KBO리그에서 통산 1000승을 넘어선 세 번째 감독(김응룡/김성근/김경문)이기도 하다. 현재 통산 승수는 1078승까지 늘었다. 올시즌 실패만으로 지난해의 성과나 그간 누적된 경험을 완전히 부정하긴 어렵다.

결국 한화 구단이 판단해야 할 기준은 과거가 아니라 2027년이다. 현역 감독 중 가장 노장인 김경문 감독에게 한 번 더 기회를 줬을 때 무너진 마운드를 재건하고 다시 우승 경쟁이 가능한 팀을 꾸릴 수 있는지를 따져야 한다. 반대로 그 가능성이 낮고 가을야구에서 실패가 반복될 가능성이 높다고 판단된다면 임기 중 준우승이라는 성과에도 변화는 불가피하다.

이미 한화 차기 감독 후보를 둘러싼 여러 이름이 야구계 안팎에서 거론되고 있다. 하지만 아직 구단이 김경문 감독의 거취나 후임 감독 선임을 공식 발표한 것은 없다. 시즌 완주가 확실시되는 현시점에서 특정 인물을 차기 감독으로 단정하기는 이른 상황이다.

감독 통산 1000승에도 불구하고 우승 경험이 없는 김경문 감독(출처: KBO 야매카툰 중)
감독 통산 1000승에도 불구하고 우승 경험이 없는 김경문 감독(출처: KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자/민상현

김경문 감독 개인에게도 시즌 이후 재계약 여부가 야구 인생의 기로가 될 가능성이 높다. 2004년 두산베어스 감독을 시작으로 이후 NC 다이노스, 한화를 이끌며 다섯 차례 한국시리즈에 올랐지만 아직 KBO리그 감독으로 우승 트로피를 들어 올린 적은 없다. 리그 최강의 투수진을 갖춘 지난해에도 결국 마지막 문턱을 넘지 못했다.

한화 구단이 다시 한번 기회를 준다면 감독으로서 숙원인 한국시리즈 정상에 도전할 시간과 기회가 생긴다. 반대로 구단이 결별을 택한다면 지난해 한국시리즈 준우승이 프로 감독으로서는 마지막 정상 도전으로 남을 가능성이 높다.

19년 만의 한국시리즈 진출과 9위 추락. 두 성적표 사이에서 한화 구단은 선택해야 한다. 지난해의 성공 경험을 다시 한번 믿어볼 것인지, 올해의 실패를 계기로 새로운 시대를 열 것 인지다. 2027년 한화의 방향성을 결정할 첫 번째이자 가장 중요한 선택은 대형 FA 영입이 아니라 사령탑 인선이 될 것으로 보인다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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