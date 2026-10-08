'KS 진출→9위 추락' 한화... 김경문 시대 끝날까?

케이비리포트

한화의 팀 성적과 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)추락의 가장 큰 원인을 꼽자면 지난해 강점이던 마운드의 붕괴다. 2025시즌 33승을 합작한 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스가 메이저리그로 떠난 뒤 새로 영입한 외국인 투수들은 기대에 미치지 못했다. 국내 선발 자원 문동주와 엄상백이 부상으로 조기 이탈했고, 김서현과 정우주 등 불펜 영건들도 부진에 빠졌다. 올시즌 한화의 팀 평균자책점은 5.27로 팀 순위와 같은 9위다.핵심 선발 투수의 부상이나 외국인 선수의 부진은 사실 감독이 통제할 수 없는 영역이다. 하지만 경기 운용과 선수 기용에 대한 책임까지 김경문 감독이 피하기는 어렵다. 지난해부터 지적됐던 불펜과 수비 문제가 반복됐고, 젊은 선수 활용과 마운드 운영을 둘러싼 비판도 계속해서 이어졌다.현재 한화는 미래를 기대하며 리빌딩을 진행 중인 팀이 아니다. 2022시즌 이후부터 FA 선수 영입에만 수백억 원을 투자했고, 올시즌을 앞두고는 FA 최대어 중 하나인 강백호까지 4년 100억 원에 영입했다. 지난해 준우승으로 높아진 기대치를 고려하면 시즌 9위라는 결과는 뼈아플 수 밖에 없다.