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"숨기려는 자가 범인이다"... '암살자들'이 던진 질문

"숨기려는 자가 범인이다"... '암살자들'이 던진 질문

[리뷰] 영화 <암살자(들)>이 되묻는 1974년 8·15 총격 사건의 진실

정병진(naz77)
26.10.06 17:34최종업데이트26.10.06 17:56
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영화 <암살자(들)> 포스터
영화 <암살자(들)> 포스터하이브미디어코프

요즘 뜨거운 논란을 빚는 영화 <암살자(들)>을 보았다. 1974년 8월 15일 광복절 경축식장에서 벌어진 총격 사건을 배경으로, 그 사건에 얽힌 의문을 추적해 가는 영화다. 유신독재와 긴급조치 시대를 직접 경험하지 못한 세대에게는 이해하기 어려운 장면도 적지 않다.

군인이 변심한 애인의 집에 불을 지른 사건을 보도했다는 이유로 기자를 군인들이 붙잡아 트럭에 싣고 가 외진 경사로에 내동댕이치는 장면, 기관원들이 신문사에 상주하며 기사에 빨간 줄을 죽죽 그어가며 검열하는 장면, 질문을 던진 기자를 체포하라고 지시해 끌고 가는 장면. '이 나라가 정말 이처럼 야만적인 국가였나' 하는 놀라움과 충격을 느끼게 한다. 영화적 과장이 일부 들어갔다 하더라도 당시 현실이 더 엄혹했으면 했지 덜했다고 보기 어렵다.

영화 <암살자(들)>은 1974년 8월 15일 경축식장에서 벌어진 총격 사건을 둘러싼 의문을 파헤치는 과정을 그린다. 영화 속 '동성일보' 기자들은 실제 <동아일보> 기자들을, 철구 경감(유해진 분)은 이건우 경감을 모델로 삼았다. 다만 이건우 경감이 실제로 <동아일보> 기자들과 영화처럼 긴밀하게 협력했다는 사실까지 확인되지는 않았다.

영화에 등장하는 '이와사 사토시'라는 인물이 문세광(박정민 분, 극 중 문태광)의 공범이었다는 설정 역시 역사적으로 입증된 사실이라고 보기 어렵다. 영화 초반 자막에서 밝히듯, 실제 사건의 빈칸에 영화적 상상력을 더해 만들어낸 이야기다. 그럼에도 이 영화가 던지는 의문들은 상당 부분 사실에 기반한다.

영화는 당시 중앙정보부(중정)가 사건의 배후에 있었을 가능성을 강하게 암시한다. 이미 중정의 위험 인물로 분류된 문세광이 위조 여권으로 버젓이 입국하고, 트랜지스터 라디오 속에 권총과 탄환을 숨긴 채 공항 검색을 통과했다는 점, 행사 당일 비표도 없이 총기를 소지하고 행사장에 들어갔다는 점은 아무래도 쉽게 납득하기 어렵다. 영화가 이를 중정의 묵인이나 방조 가능성과 연결하는 까닭도 이런 의문 때문일 것이다.

더욱이 사건 현장 감식이 제대로 이루어지기도 전에 중정은 현장에서 탄두를 가져갔고, 이를 국립과학수사연구소에 의뢰하지 않았다. 결정적인 증거물에 해당하는 탄두가 사라진 뒤 오랜 세월 공개되지 않았다는 사실 역시 진상 규명을 어렵게 만든 대목이다. 물론 이것 만으로 중정의 조직적 개입을 단정할 수는 없다. 그러나 중요한 증거가 어떻게 처리되었는지를 밝히는 일은 여전히 필요하다.

이야기 나누는 철구와 기자들 철구 경감과 김재환 기자, 한열일 기자가 당시 사건 현장 총성 음향을 듣고 이야기 나누는 장면이다.
이야기 나누는 철구와 기자들철구 경감과 김재환 기자, 한열일 기자가 당시 사건 현장 총성 음향을 듣고 이야기 나누는 장면이다.하이브미디어코프

당시 <동아일보> 보도에 따르면 최종환 경정은 국립극장 로비에서 비표가 없는 문세광을 발견하고 "뭐야?"라고 물었다. 문세광이 일본어로 답하는 바람에 최 경정이 무슨 말인지 알아듣지 못하는 사이, 장모 경호관이 "어느 장관을 만나러 온 사람"이라고 설명했다. 최 경정은 그가 경호관과 잘 아는 사람인 줄 알고 그냥 지나쳤다고 한다.

그 경호관은 장성준 경호계장으로 알려져 있다. 그는 사건 뒤 종로경찰서에 잠시 수감되었다가 이후 행방이 묘연해졌다는 이야기가 전해진다. 미국 도피설 등 여러 소문도 있지만, 그가 이후 어떻게 되었는지는 분명하게 밝혀져야 할 대목이다. 비표가 없는 문세광이 어떻게 행사장에 들어갈 수 있었는지, 그 과정에서 경호 책임자들이 어떤 역할을 했는지 역시 중요한 의문이다.

그런데도 사건의 책임은 주로 경찰관 28명에게 돌아갔다. 이들은 파면과 면직의 중징계를 받은 뒤 끝내 복직하지 못했다고 한다. 그렇다면 왜 경호 책임자들에게는 그에 상응하는 책임을 묻지 않았을까. 사건의 진상을 제대로 밝히려면 누가 어떤 판단을 했고, 어떤 책임을 졌는지를 처음부터 다시 살펴볼 필요가 있다.

더 이해하기 어려운 점은 문세광에 대한 사법 처리 과정이다. 수사본부는 사건을 문세광의 단독범행으로 규정했고, 그를 구속 기소한 뒤 사형을 확정했다. 그리고 사형 판결이 확정된 지 사흘 만에 형을 집행했다. 왜 그렇게 서둘러야 했을까.

당시 사건에서는 육영수 여사가 정확히 어떤 경로로 총상을 입었는지, 결정적인 치명상이 누구의 총탄에 의한 것이었는지조차 아직 논란이 남아 있다. 그렇다면 사건의 여러 의문을 더 확인하고 증거를 검증할 시간은 필요하지 않았을까. 범인 문세광을 성급히 처형함으로써 사건의 수많은 의문점도 함께 덮은 건 아닌지 생각하게 된다.

사실 이 영화가 던지는 질문은 '누가 범인인가'만이 아니다. '애국'을 내세워 진실과 양심, 인권을 짓밟고 지워도 되는가라는 질문이다. 영화에는 철구 경감의 아들이 국기에 대한 맹세를 암송하는 장면이 나온다. 철구가 실의에 빠져 길을 걷는데 국기 하강식에 맞춰 애국가 음악이 들리고, 주변 사람들이 일제히 부동자세로 국기를 바라본다. 철구 역시 엉거주춤 멈춰 서지만 곧 천천히 다시 걷는다. 국가에 대한 충성이 당연하다고 믿었던 그의 가치관에 균열이 생겼음을 보여주는 장면이다.

김재환 기자를 윽박지르는 기관원 중정 기관원들이 동성일보 김재환 기자에게 윽박지르는 장면
김재환 기자를 윽박지르는 기관원중정 기관원들이 동성일보 김재환 기자에게 윽박지르는 장면하이브미디어코프

김재환(박해일 분) 기자는 후배 신입기자 한영일(이민호 분)의 큰형이자 지하철 사업을 따낸 재벌 극동상사 한상일(정우성 분) 회장을 어렵사리 만난다. 그 자리에서 한 회장은 이렇게 말한다.

"솔직히 난 그날 기념식장에서 일어난 일보다 지금 이 땅에 지하철이 달리고 있는 게 더 중요한 사람이야."

이어 그는 이렇게 묻는다.

"그 가난한 땅에 그 지하철 하나 까는 게… 얼마나 어려운 일이었는지 그거 생각해 봤어?"

이에 김재환 기자는 말한다.

"애국도 중요하죠. 하지만 기자에게 중요한 건 진실입니다."

나는 이 대목이 영화가 말하려는 핵심 가운데 하나라고 생각한다. 국가 발전과 경제성장, 안보와 애국이라는 거창한 명분 앞에서 개별 사건의 진실과 한 사람의 억울함은 얼마든지 뒤로 밀려날 수 있다. 하지만 그렇게 묻힌 진실은 사라지지 않는다. 언젠가는 다시 질문으로 돌아온다.

1974년 8월 15일 총격 사건만 그런 것도 아니다. 버마 아웅산 테러 사건, KAL 858기 사건, 세월호 참사, 이태원 참사 등 우리 현대사에는 여전히 여러 의문이 남아 있는 사건들이 있다. 군사독재 시절에는 수많은 간첩 조작 사건도 벌어졌다. 당시에는 국가안보와 반공이라는 이름으로 유죄가 확정되었지만, 오랜 세월이 흐른 뒤 재심을 통해 무죄가 선고되는 사건들이 속속 나오고 있다.

애국, 반공, 국가 발전, 국익이라는 명분은 그 자체로 나쁜 것이 아니다. 문제는 그것이 진실을 묻는 도구로 사용될 때다. 국가를 지킨다는 명분으로 국가가 저지른 잘못을 감추고, 국익을 지킨다는 이유로 피해자의 목소리를 침묵시키며, 사회의 안정을 위해 진실을 덮는다면 그것은 과연 누구를 위한 애국인가.

이 영화에서 가장 인상적인 대사는 신입기자 한영일의 이 말이다.

"숨기려고 하는 자가 범인이다. 근데 지금 다들 숨기고 있잖아요."

물론 현실에서는 숨긴다고 해서 곧바로 범인이라고 단정할 수는 없다. 그러나 진실을 밝혀야 할 사람들이 왜 증거를 속시원히 공개하지 않는지, 왜 의혹을 조사하지 않는지, 왜 질문하는 사람을 체포하고 입틀막하는지 반드시 물어야 한다.

당시 실제 행사 영상을 보면 암살범의 총격으로 육영수 여사와 장봉화 양(여고 2년, 경축식 합창단원)이 쓰러지고 행사장 곳곳에 총탄이 박혔는데도 박정희 대통령은 태연한 자세로 "하던 말을 계속하겠다"며 연설을 이어간다. 참석자들은 곧이어 우레와 같은 박수를 보낸다. 오늘의 감각으로 보면 도무지 이해하기 어려운 장면이다. 끔찍한 총격 사건이 벌어졌는데도 국가의 공식 행사는 아무 일도 없었던 것처럼 계속된다. 그 장면에서 당시 권력이 요구했던 국가 충성의 한 단면을 엿볼 수 있다.

영화 <암살자(들)>은 육영수 여사 암살 사건을 둘러싼 의혹을 추적하는 영화로만 볼 수 없다. 이 영화는 우리에게 묻는다. '애국'이란 국가가 요구하는 것을 그대로 믿고 따르는 일인가? 애국을 명분으로 진실을 감추고, 힘없는 사람들을 희생양으로 삼아도 괜찮은가? 국가와 사회의 안정을 내세워 누군가의 억울함과 죽음을 덮어버려도 되는가? 그리고 그렇게 진실이 가려졌을 때, 과연 누가 그 이익을 차지하는가?

과거의 사건을 다시 들여다보는 일이 고인을 욕되게 하기 위한 것은 아니다. 오히려 진실을 밝히는 일은 죽은 이들의 명예를 회복하고, 살아 있는 이들의 억울함을 풀며, 다시는 같은 비극이 되풀이되지 않도록 하는 일이다.

그러므로 1974년 8월 15일의 총격 사건 역시 아직 밝혀지지 않은 의문이 있다면 지금이라도 하나씩 확인해야 한다. 누가 어떤 총을 쏘았는지, 탄두는 어떻게 처리되었는지, 비표도 없는 문세광은 어떻게 행사장에 들어갈 수 있었는지, 당시 경호와 수사는 어떻게 이루어졌는지, 왜 사건은 그렇게 신속하게 종결되었는지를 차분하게 따져볼 필요가 있다.

진실을 묻고 밝히는 작업은 애국을 부정하는 일이 아니다. 오히려 국가가 다시는 진실을 두려워하지 않게 만드는 가장 확실한 애국일 수 있다. 영화 <암살자(들)>은 바로 그 사실을 우리에게 일깨워 준다.
덧붙이는 글 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.
영화암살자들 육영수여사 유신독재

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여수솔샘교회 목사입니다. '정의와 평화가 입맞추는 세상' 함께 꿈꾸며 이루어 가기 원합니다.

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