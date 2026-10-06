"숨기려는 자가 범인이다"... '암살자들'이 던진 질문

▲이야기 나누는 철구와 기자들
철구 경감과 김재환 기자, 한열일 기자가 당시 사건 현장 총성 음향을 듣고 이야기 나누는 장면이다.하이브미디어코프
당시 <동아일보> 보도에 따르면 최종환 경정은 국립극장 로비에서 비표가 없는 문세광을 발견하고 "뭐야?"라고 물었다. 문세광이 일본어로 답하는 바람에 최 경정이 무슨 말인지 알아듣지 못하는 사이, 장모 경호관이 "어느 장관을 만나러 온 사람"이라고 설명했다. 최 경정은 그가 경호관과 잘 아는 사람인 줄 알고 그냥 지나쳤다고 한다.
그 경호관은 장성준 경호계장으로 알려져 있다. 그는 사건 뒤 종로경찰서에 잠시 수감되었다가 이후 행방이 묘연해졌다는 이야기가 전해진다. 미국 도피설 등 여러 소문도 있지만, 그가 이후 어떻게 되었는지는 분명하게 밝혀져야 할 대목이다. 비표가 없는 문세광이 어떻게 행사장에 들어갈 수 있었는지, 그 과정에서 경호 책임자들이 어떤 역할을 했는지 역시 중요한 의문이다.
그런데도 사건의 책임은 주로 경찰관 28명에게 돌아갔다. 이들은 파면과 면직의 중징계를 받은 뒤 끝내 복직하지 못했다고 한다. 그렇다면 왜 경호 책임자들에게는 그에 상응하는 책임을 묻지 않았을까. 사건의 진상을 제대로 밝히려면 누가 어떤 판단을 했고, 어떤 책임을 졌는지를 처음부터 다시 살펴볼 필요가 있다.
더 이해하기 어려운 점은 문세광에 대한 사법 처리 과정이다. 수사본부는 사건을 문세광의 단독범행으로 규정했고, 그를 구속 기소한 뒤 사형을 확정했다. 그리고 사형 판결이 확정된 지 사흘 만에 형을 집행했다. 왜 그렇게 서둘러야 했을까.
당시 사건에서는 육영수 여사가 정확히 어떤 경로로 총상을 입었는지, 결정적인 치명상이 누구의 총탄에 의한 것이었는지조차 아직 논란이 남아 있다. 그렇다면 사건의 여러 의문을 더 확인하고 증거를 검증할 시간은 필요하지 않았을까. 범인 문세광을 성급히 처형함으로써 사건의 수많은 의문점도 함께 덮은 건 아닌지 생각하게 된다.
사실 이 영화가 던지는 질문은 '누가 범인인가'만이 아니다. '애국'을 내세워 진실과 양심, 인권을 짓밟고 지워도 되는가라는 질문이다. 영화에는 철구 경감의 아들이 국기에 대한 맹세를 암송하는 장면이 나온다. 철구가 실의에 빠져 길을 걷는데 국기 하강식에 맞춰 애국가 음악이 들리고, 주변 사람들이 일제히 부동자세로 국기를 바라본다. 철구 역시 엉거주춤 멈춰 서지만 곧 천천히 다시 걷는다. 국가에 대한 충성이 당연하다고 믿었던 그의 가치관에 균열이 생겼음을 보여주는 장면이다.