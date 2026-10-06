"숨기려는 자가 범인이다"... '암살자들'이 던진 질문

▲김재환 기자를 윽박지르는 기관원중정 기관원들이 동성일보 김재환 기자에게 윽박지르는 장면 하이브미디어코프

김재환(박해일 분) 기자는 후배 신입기자 한영일(이민호 분)의 큰형이자 지하철 사업을 따낸 재벌 극동상사 한상일(정우성 분) 회장을 어렵사리 만난다. 그 자리에서 한 회장은 이렇게 말한다.



"솔직히 난 그날 기념식장에서 일어난 일보다 지금 이 땅에 지하철이 달리고 있는 게 더 중요한 사람이야."



이어 그는 이렇게 묻는다.



"그 가난한 땅에 그 지하철 하나 까는 게… 얼마나 어려운 일이었는지 그거 생각해 봤어?"



이에 김재환 기자는 말한다.



"애국도 중요하죠. 하지만 기자에게 중요한 건 진실입니다."



나는 이 대목이 영화가 말하려는 핵심 가운데 하나라고 생각한다. 국가 발전과 경제성장, 안보와 애국이라는 거창한 명분 앞에서 개별 사건의 진실과 한 사람의 억울함은 얼마든지 뒤로 밀려날 수 있다. 하지만 그렇게 묻힌 진실은 사라지지 않는다. 언젠가는 다시 질문으로 돌아온다.



1974년 8월 15일 총격 사건만 그런 것도 아니다. 버마 아웅산 테러 사건, KAL 858기 사건, 세월호 참사, 이태원 참사 등 우리 현대사에는 여전히 여러 의문이 남아 있는 사건들이 있다. 군사독재 시절에는 수많은 간첩 조작 사건도 벌어졌다. 당시에는 국가안보와 반공이라는 이름으로 유죄가 확정되었지만, 오랜 세월이 흐른 뒤 재심을 통해 무죄가 선고되는 사건들이 속속 나오고 있다.



애국, 반공, 국가 발전, 국익이라는 명분은 그 자체로 나쁜 것이 아니다. 문제는 그것이 진실을 묻는 도구로 사용될 때다. 국가를 지킨다는 명분으로 국가가 저지른 잘못을 감추고, 국익을 지킨다는 이유로 피해자의 목소리를 침묵시키며, 사회의 안정을 위해 진실을 덮는다면 그것은 과연 누구를 위한 애국인가.



이 영화에서 가장 인상적인 대사는 신입기자 한영일의 이 말이다.



"숨기려고 하는 자가 범인이다. 근데 지금 다들 숨기고 있잖아요."



물론 현실에서는 숨긴다고 해서 곧바로 범인이라고 단정할 수는 없다. 그러나 진실을 밝혀야 할 사람들이 왜 증거를 속시원히 공개하지 않는지, 왜 의혹을 조사하지 않는지, 왜 질문하는 사람을 체포하고 입틀막하는지 반드시 물어야 한다.



당시 실제 행사 영상을 보면 암살범의 총격으로 육영수 여사와 장봉화 양(여고 2년, 경축식 합창단원)이 쓰러지고 행사장 곳곳에 총탄이 박혔는데도 박정희 대통령은 태연한 자세로 "하던 말을 계속하겠다"며 연설을 이어간다. 참석자들은 곧이어 우레와 같은 박수를 보낸다. 오늘의 감각으로 보면 도무지 이해하기 어려운 장면이다. 끔찍한 총격 사건이 벌어졌는데도 국가의 공식 행사는 아무 일도 없었던 것처럼 계속된다. 그 장면에서 당시 권력이 요구했던 국가 충성의 한 단면을 엿볼 수 있다.



영화 <암살자(들)>은 육영수 여사 암살 사건을 둘러싼 의혹을 추적하는 영화로만 볼 수 없다. 이 영화는 우리에게 묻는다. '애국'이란 국가가 요구하는 것을 그대로 믿고 따르는 일인가? 애국을 명분으로 진실을 감추고, 힘없는 사람들을 희생양으로 삼아도 괜찮은가? 국가와 사회의 안정을 내세워 누군가의 억울함과 죽음을 덮어버려도 되는가? 그리고 그렇게 진실이 가려졌을 때, 과연 누가 그 이익을 차지하는가?



과거의 사건을 다시 들여다보는 일이 고인을 욕되게 하기 위한 것은 아니다. 오히려 진실을 밝히는 일은 죽은 이들의 명예를 회복하고, 살아 있는 이들의 억울함을 풀며, 다시는 같은 비극이 되풀이되지 않도록 하는 일이다.



그러므로 1974년 8월 15일의 총격 사건 역시 아직 밝혀지지 않은 의문이 있다면 지금이라도 하나씩 확인해야 한다. 누가 어떤 총을 쏘았는지, 탄두는 어떻게 처리되었는지, 비표도 없는 문세광은 어떻게 행사장에 들어갈 수 있었는지, 당시 경호와 수사는 어떻게 이루어졌는지, 왜 사건은 그렇게 신속하게 종결되었는지를 차분하게 따져볼 필요가 있다.



진실을 묻고 밝히는 작업은 애국을 부정하는 일이 아니다. 오히려 국가가 다시는 진실을 두려워하지 않게 만드는 가장 확실한 애국일 수 있다. 영화 <암살자(들)>은 바로 그 사실을 우리에게 일깨워 준다.

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