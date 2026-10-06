사상 초유의 2일 연속 록페 헤드라이너... 메탈의 전설이 한국에 남긴 것

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부산국제록페스티벌 메가데스염동교
부산 국제록페스티벌 삼락스테이지를 메운 청중은 '심포니 오브 디스트럭션(Symphony Of Destruction)'에 맞춰 일제히 "메가데스, 메가데스!"를 외쳤다. 사뭇 귀여운(?) 떼창이 메탈의 묵직함을 중화한 가운데 "좋은 음악은 장르를 가리지 않는다"라는 진리에 가슴이 뭉클해졌다. 리스너의 관심사에서 너무도 멀어진 듯한 1980년대 메탈이 2026년 10월의 부산에서 잠시나마 경향의 중심에 선 듯했기에.
메탈리카와 슬레이어, 앤스랙스와 함께 미국 스래시 메탈 4인방의 한 축을 담당하며 해당 조류의 권위자 대접을 받는 메가데스. 기존 헤비메탈에 스피드와 에너지, 어그레션(공격성)을 한껏 끌어올린 스래시 메탈 중에서도 메가데스의 사운드 미학은 그 궤를 달리한다. 거미줄처럼 복잡하고도 정교한 곡 전개와 매섭고도 매혹적인 기타 리프, 프론트퍼슨 데이브 머스테인의 냉소적 가창이 차별점이었다.
1998년 11월 콘서트를 필두로 부산 록페스티벌 전에도 이미 다섯 차례 내한을 한 메가데스가 종언(終焉)을 앞둔 이 시점, 다시금 한국에 깊은 인장을 새겼다. 지난 2일 부산국제록페스티벌 1일차 헤드라이너로 내정되어있던 미국 메탈밴드 어벤지드 세븐폴드가 행사 전날 갑작스러운 이탈 소식을 알리면서 난항을 예고했지만, 구원의 손길을 내민 메가데스 덕에 공백이 지워졌던 것. 이에 동일 아티스트가 이틀 연속 헤드라이너에 서는 이례적인 일이 연출되었다.
첫 곡부터 반전이었다. 금요일 공연 문을 연 곡은 '티핑 포인트(Tipping Point)'가 아닌 '데빌즈 아일랜드(Devil's Island)'였다. 음악가의 공연 목록을 누계하는 셋리스트닷에프엠(setlist.fm)에 의하면 '데빌즈 아일랜드'는 1980년대 중반 이후부터 현재까지 300번 미만으로 연주한 '희귀템'. 이 곡에 이어 발매 40주년을 맞은 < 피스 셀즈... 벗 후즈 바잉(Peace Sells... But Who's Buying?) >에 수록된 '더 컨저링(The Conjuring)'의 등장에 "아니 이걸 해준다고!?"라고 비명을 질러버렸다.