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사상 초유의 2일 연속 록페 헤드라이너... 메탈의 전설이 한국에 남긴 것

사상 초유의 2일 연속 록페 헤드라이너... 메탈의 전설이 한국에 남긴 것

부산국제록페스티벌 메가데스 공연을 보고

염동교(ydk8811)
26.10.06 18:18최종업데이트26.10.06 18:19
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부산국제록페스티벌 메가데스
부산국제록페스티벌 메가데스염동교

부산 국제록페스티벌 삼락스테이지를 메운 청중은 '심포니 오브 디스트럭션(Symphony Of Destruction)'에 맞춰 일제히 "메가데스, 메가데스!"를 외쳤다. 사뭇 귀여운(?) 떼창이 메탈의 묵직함을 중화한 가운데 "좋은 음악은 장르를 가리지 않는다"라는 진리에 가슴이 뭉클해졌다. 리스너의 관심사에서 너무도 멀어진 듯한 1980년대 메탈이 2026년 10월의 부산에서 잠시나마 경향의 중심에 선 듯했기에.

메탈리카와 슬레이어, 앤스랙스와 함께 미국 스래시 메탈 4인방의 한 축을 담당하며 해당 조류의 권위자 대접을 받는 메가데스. 기존 헤비메탈에 스피드와 에너지, 어그레션(공격성)을 한껏 끌어올린 스래시 메탈 중에서도 메가데스의 사운드 미학은 그 궤를 달리한다. 거미줄처럼 복잡하고도 정교한 곡 전개와 매섭고도 매혹적인 기타 리프, 프론트퍼슨 데이브 머스테인의 냉소적 가창이 차별점이었다.

1998년 11월 콘서트를 필두로 부산 록페스티벌 전에도 이미 다섯 차례 내한을 한 메가데스가 종언(終焉)을 앞둔 이 시점, 다시금 한국에 깊은 인장을 새겼다. 지난 2일 부산국제록페스티벌 1일차 헤드라이너로 내정되어있던 미국 메탈밴드 어벤지드 세븐폴드가 행사 전날 갑작스러운 이탈 소식을 알리면서 난항을 예고했지만, 구원의 손길을 내민 메가데스 덕에 공백이 지워졌던 것. 이에 동일 아티스트가 이틀 연속 헤드라이너에 서는 이례적인 일이 연출되었다.

첫 곡부터 반전이었다. 금요일 공연 문을 연 곡은 '티핑 포인트(Tipping Point)'가 아닌 '데빌즈 아일랜드(Devil's Island)'였다. 음악가의 공연 목록을 누계하는 셋리스트닷에프엠(setlist.fm)에 의하면 '데빌즈 아일랜드'는 1980년대 중반 이후부터 현재까지 300번 미만으로 연주한 '희귀템'. 이 곡에 이어 발매 40주년을 맞은 < 피스 셀즈... 벗 후즈 바잉(Peace Sells... But Who's Buying?) >에 수록된 '더 컨저링(The Conjuring)'의 등장에 "아니 이걸 해준다고!?"라고 비명을 질러버렸다.

메가데스의 두 기타리스트 테무 맨티사리와 데이브 머스테인
메가데스의 두 기타리스트 테무 맨티사리와 데이브 머스테인염동교

맥주의 얼큰한 취기에도 '더 컨저링(The Conjuring)'과 더불어 귀를 의심케한 순간이 찾아왔다. 제임스 햇필드, 라스 울리히와 더불어 메탈리카의 구성원이었으나 알코올과 약물 문제로 밴드에서 퇴출 당한 머스테인은, 메탈리카 초기곡을 집필하기도 했다. 메탈리카의 1983년 데뷔작 < Kill 'Em All(킬렘올) >에 실린 '팬텀 로드(Phantom Lord)'와 '점프 인 더 파이어(Jump In The Fire)'가 대표적이다.

< Kill 'Em All(킬렘올) >의 하이라이트 필름이자 7분대 대곡 '더 포 호스멘(The Four Horsemen)'의 원안도 머스테인의 몫이었으며 이 걸출한 악곡을 라이벌에게만 귀속시키기 싫었던 그는 메가데스의 1985년 정규 1집 < 킬링 이즈 마이 비즈니스… 앤 비즈니스 이즈 굿!(Killing Is My Business... andBusiness Is Good!) >의 파이널 트랙으로 '더 메카닉스(The Mechanix)'를 낙점, 모태는 같되 '더 포 호스멘(The Four Horsemen)'와는 편곡적으로 상이한 메가데스만의 색깔을 나타냈다.

'더 메카닉스(The Mechanix)' 까지만 해도 셋리스트 다양성으로 여겼으나 접붙인 '라이드 더 라이트닝(Ride The Lighting)'이 점입가경(漸入佳境)이었다. 메탈리카의 1984년 명반 < 라이드 더 라이트닝(Ride The Lightning) >에 실린 이 곡도 장중한 인스트루멘틀 '더 콜 오브 크툴루(The Call Of Ktulu)'와 함께 작곡 크레디트에 머스테인 이름이 올라가 있다. 메탈리카와의 복잡다단 서사가 녹아든 해당 시퀀스는 "메가데스 일대기"와도 같았던 양일 쇼의 가치를 높여주었다.

투어를 도는 밴드가 셋리스트를 다르게 가져가는 건 결코 쉽지 않고 메가데스처럼 기술적인 연주를 하는 이들에겐 그 자체로 하나의 도전이다. 직접 관람한 3일의 두 번째 공연도 폭풍처럼 휘몰아치는 거센소리가 일품인 '행어 18(Hangar 18)'이 빠진 걸 제하면 흠잡을 곳 없이 만족스러웠다. 이틀간 총 18개의 메가데스 오리지널 넘버를 경험한 이들은 스래시 메탈의 아우라를 체화한 셈.

넘실대는 그루브와 머스테인 고유의 냉소적 읊조림이 빛나는 '스웨팅 불리츠(Sweating Bullets)'와 2023년에 가입한 핀란트 출신 기타리스트 테무 맨티사리가 초절기교를 과시한 '토네이도 오브 소울즈(Tornado Of Souls)'같은 고전 사이로 신곡 '티핑 포인트(Tipping Point)'와 '퍼펫 퍼레이드(Puppet Parade)'가 연주됐다. 1990년 작 < 러스트 인 피스(Rust In Peace) >나 1992년 작 < 카운트다운 투 익스팅션(Countdown to Extinction) > 급 명작은 아닐지언정, 총기가 충분했던 2026년 작 17집 < 메가데스(Megadeth) >이기에 확실시된 마침표가 서글프다.

"평화에 관한 이 노래를 여러분께 바칩니다." 역시나 마무리는 '홀리 워즈… 더 퍼니시먼트 듀(Holy Wars... The Punishment Due)'였다. 악곡의 짜임새와 리프의 위력에 있어 '스래시 메탈 사상 최고의 트랙 10선' 안에 너끈하게 들 만한 이 작품은 개인적 차원에선 필자의 공군 시절 체력단련장 러닝머신을 지치지 않고 달리게 해준 일등 공신이었다.

섹스 피스톨스를 커버한 '아나키 인 더 유케이(Anarchy In The U.K.)와 '킬링 이즈 마이 비즈니스… 앤 비즈니스 이즈 굿!(Killing Is My Business... And Business Is Good!)'같은 무시무시한 제목과 매서운 표정으로 각인된 머스테인은 이제는 한결 너그러운 아저씨 같은 모습으로 마지막까지 무대 중앙을 지켰다. 2007년 세계태권도연맹 홍보대사로도 임명된 태권도 마니아답게 무예가다운 자세로 작별 인사를 건넨 그는 "한국과의 인연이 아직 남아있었으면 좋겠다"라는 소망을 밝혔다.

현재까지 발표된 메가데스의 2026~2027년 투어 일정은 11월 호주와 2월 일본 사이의 공백이 꽤 길다. 오사카와 도쿄에서 3회 열리는 일본 미니 투어 전후로 다시금 한국을 찾아, 부산에서의 강렬한 기억을 소환하길 바란다.
부산국제록페스티벌 부락 메가데스 스래시메탈 데이브머스테인

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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