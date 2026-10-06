사상 초유의 2일 연속 록페 헤드라이너... 메탈의 전설이 한국에 남긴 것

▲메가데스의 두 기타리스트 테무 맨티사리와 데이브 머스테인 염동교

맥주의 얼큰한 취기에도 '더 컨저링(The Conjuring)'과 더불어 귀를 의심케한 순간이 찾아왔다. 제임스 햇필드, 라스 울리히와 더불어 메탈리카의 구성원이었으나 알코올과 약물 문제로 밴드에서 퇴출 당한 머스테인은, 메탈리카 초기곡을 집필하기도 했다. 메탈리카의 1983년 데뷔작 < Kill 'Em All(킬렘올) >에 실린 '팬텀 로드(Phantom Lord)'와 '점프 인 더 파이어(Jump In The Fire)'가 대표적이다.



< Kill 'Em All(킬렘올) >의 하이라이트 필름이자 7분대 대곡 '더 포 호스멘(The Four Horsemen)'의 원안도 머스테인의 몫이었으며 이 걸출한 악곡을 라이벌에게만 귀속시키기 싫었던 그는 메가데스의 1985년 정규 1집 < 킬링 이즈 마이 비즈니스… 앤 비즈니스 이즈 굿!(Killing Is My Business... andBusiness Is Good!) >의 파이널 트랙으로 '더 메카닉스(The Mechanix)'를 낙점, 모태는 같되 '더 포 호스멘(The Four Horsemen)'와는 편곡적으로 상이한 메가데스만의 색깔을 나타냈다.



'더 메카닉스(The Mechanix)' 까지만 해도 셋리스트 다양성으로 여겼으나 접붙인 '라이드 더 라이트닝(Ride The Lighting)'이 점입가경(漸入佳境)이었다. 메탈리카의 1984년 명반 < 라이드 더 라이트닝(Ride The Lightning) >에 실린 이 곡도 장중한 인스트루멘틀 '더 콜 오브 크툴루(The Call Of Ktulu)'와 함께 작곡 크레디트에 머스테인 이름이 올라가 있다. 메탈리카와의 복잡다단 서사가 녹아든 해당 시퀀스는 "메가데스 일대기"와도 같았던 양일 쇼의 가치를 높여주었다.



투어를 도는 밴드가 셋리스트를 다르게 가져가는 건 결코 쉽지 않고 메가데스처럼 기술적인 연주를 하는 이들에겐 그 자체로 하나의 도전이다. 직접 관람한 3일의 두 번째 공연도 폭풍처럼 휘몰아치는 거센소리가 일품인 '행어 18(Hangar 18)'이 빠진 걸 제하면 흠잡을 곳 없이 만족스러웠다. 이틀간 총 18개의 메가데스 오리지널 넘버를 경험한 이들은 스래시 메탈의 아우라를 체화한 셈.



넘실대는 그루브와 머스테인 고유의 냉소적 읊조림이 빛나는 '스웨팅 불리츠(Sweating Bullets)'와 2023년에 가입한 핀란트 출신 기타리스트 테무 맨티사리가 초절기교를 과시한 '토네이도 오브 소울즈(Tornado Of Souls)'같은 고전 사이로 신곡 '티핑 포인트(Tipping Point)'와 '퍼펫 퍼레이드(Puppet Parade)'가 연주됐다. 1990년 작 < 러스트 인 피스(Rust In Peace) >나 1992년 작 < 카운트다운 투 익스팅션(Countdown to Extinction) > 급 명작은 아닐지언정, 총기가 충분했던 2026년 작 17집 < 메가데스(Megadeth) >이기에 확실시된 마침표가 서글프다.



"평화에 관한 이 노래를 여러분께 바칩니다." 역시나 마무리는 '홀리 워즈… 더 퍼니시먼트 듀(Holy Wars... The Punishment Due)'였다. 악곡의 짜임새와 리프의 위력에 있어 '스래시 메탈 사상 최고의 트랙 10선' 안에 너끈하게 들 만한 이 작품은 개인적 차원에선 필자의 공군 시절 체력단련장 러닝머신을 지치지 않고 달리게 해준 일등 공신이었다.



섹스 피스톨스를 커버한 '아나키 인 더 유케이(Anarchy In The U.K.)와 '킬링 이즈 마이 비즈니스… 앤 비즈니스 이즈 굿!(Killing Is My Business... And Business Is Good!)'같은 무시무시한 제목과 매서운 표정으로 각인된 머스테인은 이제는 한결 너그러운 아저씨 같은 모습으로 마지막까지 무대 중앙을 지켰다. 2007년 세계태권도연맹 홍보대사로도 임명된 태권도 마니아답게 무예가다운 자세로 작별 인사를 건넨 그는 "한국과의 인연이 아직 남아있었으면 좋겠다"라는 소망을 밝혔다.



현재까지 발표된 메가데스의 2026~2027년 투어 일정은 11월 호주와 2월 일본 사이의 공백이 꽤 길다. 오사카와 도쿄에서 3회 열리는 일본 미니 투어 전후로 다시금 한국을 찾아, 부산에서의 강렬한 기억을 소환하길 바란다.

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