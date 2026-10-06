지단과 클롭, 두 명장의 엇갈린 사령탑 복귀 후 첫 성적표

유럽을 호령 했던 두 명장의 복귀전은 엇갈렸다. 많은 기대를 받았던 위르겐 클롭은 고개를 숙였고, 다소 부담이 있었던 지네딘 지단은 인상적인 출발을 보여줬다.이번 9~10월 A매치에서는 이례적으로 4경기가 연달아 열렸다. 기존에는 9월과 10월에 각각 2경기씩 나눠 치렀지만, 국제축구연맹(FIFA)이 2026년부터 두 기간을 하나로 통합하면서 일정에도 변화가 생겼다. 이에 따라 9월 말부터 10월 초까지 16일 동안 최대 4경기를 치르는 방식으로 개편됐고, UEFA 역시 이번 네이션스리그 1~4차전을 해당 기간에 집중 편성했다.이처럼 곧바로 시작되는 유럽 네이션스리그 일정. 월드컵에서 치열하게 맞붙었던 국가들이 재대결을 펼친다는 점도 흥미로웠지만, 한때 유럽을 정복하고 세계 정상급 명장 반열에 올랐던 이들의 복귀전도 펼쳐지며 이목을 끌었다.가장 주목 받았던 인물은 바로 5년 만에 사령탑으로 복귀한 지네딘 지단이다. 프랑스 축구를 대표하는 인물인 지단은 선수 시절 월드컵 우승 1회(1998)·준우승 1회(2006)를 이룩했고, 클럽에서도 레알 마드리드·유벤투스 등에서 활약하며 최고의 반열에 오른 인물이다.사령탑 변신 후에도 레알 마드리드를 이끌고 유럽 챔피언스리그 우승 3연패(15/16, 16/17, 17/18)를 이끌었고, 라리가 우승 2회(16/17, 19/20)로 확실한 지도력을 뽐냈다. 2020-2021시즌을 끝으로 잠시 휴식을 취했던 지단은 월드컵 이후 프랑스 지휘봉을 잡았다.선수·감독으로서 범접할 수 없는 그림을 만들었으나 분명 부담감은 있었다. 전임 사령탑이었던 디디에 데샹 감독은 14년 동안 뢰블레 군단을 이끌며 월드컵 우승 1회(2018)·준우승 1회(2022)·4위 1회(2026)를 기록했고, 무너졌던 팀 체질 개선과 세대교체도 확실히 이뤄냈다.특히 지단은 2021년 이후 5년 동안 현직에서 물러나 있었기에 감독 감각이 떨어진 것이 아니냐는 우려가 일각에서 제기되기도 했다. 하지만, 지단은 지단이었다. 데뷔전이었던 튀르키예와 네이션스리그 그룹 1차전에서 0-1 승리를 거뒀고, 이어 벨기에 원정에서도 0-1로 이겼다.이후 이탈리아와 1-1 무승부를 기록했지만, 6일 오전 3시 45분(한국시간)에 열린 벨기에와 리턴 매치에서 무려 4-1 완승을 이룩하며 A조 선두를 질주했다. 4-3-3 전형을 기반으로 기존 장점인 직선적인 공격 패턴으로 4경기 7골을 몰아쳤고, 수비에서는 단 2실점을 내줬다. 다만 보완점은 분명했다. 경기 중 수직적인 공격 속도와 페널티 박스 앞에서 보여준 다양하지 않은 패턴은 아쉬웠다.지단 역시 벨기에전 종료 후 인터뷰를 통해 "공격 전개 능력, 특히 마지막 20~30미터 구간에서 필요한 속도를 향상해야 한다"라며 "페널티 에어리어 안에서의 존재감도 더 강화해야 한다"라고 했다.지단이 나름 성공적인 복귀전을 치른 가운데, 위르겐 클롭 역시 사령탑으로 돌아와 경기를 치렀다. 도르트문트·리버풀을 이끌며 전성기를 구가했던 클롭은 2023-2024시즌을 끝으로 잠시 현역에서 물러나 레드불 축구 부문 총괄 책임자로 변신해 행정가 삶을 살고 있었다.그러나 2026 북중미 월드컵에서 독일이 파라과이에 밀려 32강에서 굴욕적인 탈락을 맛보자 상황은 달라졌다. 독일 협회는 나겔스만 감독과 결별한 이후 클롭에게 전차 군단에 부임할 것을 요구했고, 결국 클롭은 불과 2년 만에 현직으로 복귀했다.기대감은 상당했다. 독일 축구는 2014 브라질 월드컵 우승 이후 유의미한 성과를 이룩하지 못하고 있었고, 클롭은 무너진 명가를 재건하는 데 탁월한 능력이 있었기 때문. 출발은 괜찮았다. 네이션스리그 1차전 네덜란드 원정에서 1-1 무승부를 거뒀다.다만 이후 행보가 아쉬웠다. 네이션스리그 8강 진출을 위해서 반드시 제압해야 하는 그리스를 상대로 0-1 패배를 기록했기 때문. 이후 세르비아전 2-0 승리를 통해 잠시 반등하는 듯했지만, 그리스 원정에서 무기력한 경기력 끝에 0-0 무승부로 조 3위로 밀려났다.클롭은 부임 후 4-4-2, 4-2-3-1을 번갈아 사용하며 전술적인 해법을 찾고자 했으나 실패했다. 빌드업에서는 약속되지 않은 패턴이 반복되면서 불안함을 자초했고, 공격 역시 단조로운 모습이었다. 4경기에서 1승 2무 1패를 기록하는 동안 단 3골에 머물러야만 했다.아쉬운 경기 결과지만, 클롭은 자신감을 보였다. 그는 "축구에서 가장 어려운 부분 중 하나는 밀집 수비를 상대하는 것"이라며 "이를 깨기 위해서는 반복 훈련을 통한 자동화된 패턴이 필요하다. 우리는 짧은 시간 동안 그 부분을 충분히 훈련하지 못했다"라고 했다. 끝으로 "그래도 나는 팀이 어디서부터 출발했는지 알고 있다. 선수들의 모습에 매우 깊은 인상을 받았다"라며 시간이 지나면 자연스럽게 해결될 것이라고 자신했다.서로 다른 출발을 보여준 지단과 클롭. 앞으로 다가오는 11월 A매치는 지단에게 상승세를 굳힐 기회이자, 클롭에게는 흔들린 분위기를 되돌리고 반전의 계기를 만들어야 할 중요한 시험대가 될 전망이다.