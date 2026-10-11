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'사신' 김남신 VS. '백두산' 이호준… 헤비급 자존심 건 한판

'사신' 김남신 VS. '백두산' 이호준… 헤비급 자존심 건 한판

[TFC 24] 김남신의 타격과 이호준의 경험, 누가 먼저 주도권 잡나

김종수(oetet)
26.10.11 10:55최종업데이트26.10.11 10:55
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김남신의 파괴력과 이호준의 경험은 쉽게 승패를 예상하기 힘들만큼 팽팽하다.
김남신의 파괴력과 이호준의 경험은 쉽게 승패를 예상하기 힘들만큼 팽팽하다.TFC 제공

말부터 팽팽하다. 김남신은 상대를 향해 "저 같은 재능러에게는 안 된다"고 자신했고, 이호준은 "MMA 15년 경력으로 만만치 않다는 걸 보여주겠다"고 맞받았다. 케이지에 오르기도 전부터 두 선수의 자존심 대결이 팽팽하다.

'사신' 김남신(174㎝, 108㎏)과 '백두산' 이호준(177㎝, 110㎏)이 오는 10월 23일 서울 강남구 섬유센터 3층 텍스파 홀에서 있을 TFC 24 'Break Through'에서 맞붙는다.

이번 대결은 국내 헤비급에서 서로 다른 길을 걸어온 두 파이터의 충돌이다. 복싱을 기반으로 타격 능력을 다져온 김남신은 자신감과 공격성을 앞세우고 있고, 15년 동안 MMA 무대를 경험한 이호준은 풍부한 경기 경험과 끈기를 무기로 맞선다.

TFC 황선묵 본부장이 이번 경기를 올해 국내 격투기 팬들이 주목할 만한 경기 가운데 하나로 꼽은 것도 두 선수의 성향 때문이다. 두 선수 모두 물러서기보다 자신의 장점을 밀어붙이는 스타일인 만큼 초반부터 치열한 공방이 펼쳐질 가능성이 높다.

김남신은 이번 경기를 자신의 이름을 한 단계 더 끌어올릴 기회로 보고 있다. 복싱을 기반으로 쌓은 타격 능력을 MMA에서도 증명하겠다는 것이 목표다.

최근 복싱 쇼다운에서 김대성을 상대로 승리를 거두며 자신감을 끌어올린 김남신은 이번에도 타격전에서 자신의 장점을 보여주겠다는 각오다. 상대를 향해 거침없는 메시지를 던진 것도 자신의 능력에 대한 확신에서 비롯됐다.

김남신은 이호준을 상대로 승리한 뒤 '히포' 이승준과 맞붙고 TFC 챔피언까지 도전하겠다는 목표도 밝혔다. 이번 경기를 단순한 한 경기의 승패가 아니라 헤비급 정상으로 향하기 위한 과정으로 바라보고 있는 셈이다.

다만 MMA에서는 복싱 능력만으로 승부를 결정하기 어렵다. 상대의 킥과 테이크다운에 대응하면서 자신의 타격 거리를 유지해야 한다. 특히 헤비급은 공격 한 번의 위력이 큰 만큼 상대의 움직임을 읽고 빈틈을 공략하는 능력이 중요하다.

김남신은 최대한 복싱 거리를 오래 가져가야하고, 이호준 입장에서는 그 거리를 깨뜨리는 것이 과제가 될 전망이다.
김남신은 최대한 복싱 거리를 오래 가져가야하고, 이호준 입장에서는 그 거리를 깨뜨리는 것이 과제가 될 전망이다.TFC 제공

승부는 카운터와 경기 운영에서 갈린다

이호준에게는 오랜 경험이 강점이다. 15년 동안 여러 무대에서 경기를 치르면서 승리와 패배, 무승부를 모두 경험했다. 다양한 스타일의 상대를 상대해 본 경험은 한두 가지 기술로 설명하기 어려운 자산이다.

이호준은 원래 축구선수였다. 출전 기회를 충분히 얻지 못했던 경험을 계기로 격투기에 뛰어들었고, 이후 오랜 시간 케이지 안에서 자신의 경쟁력을 증명해 왔다. 그는 격투기를 선택한 이유에 대해 노력에 따라 승패가 결정되는 스포츠라는 점을 강조해 왔다.

이번에는 경험을 결과로 연결해야 한다. 상대의 타격에 정면으로 대응하기보다 경기 흐름을 읽으면서 자신의 기회를 만드는 것이 중요하다. 특히 김남신이 복싱 기반의 압박을 시도할 경우 거리와 타이밍을 무너뜨리는 전략이 필요하다.

두 선수의 신경전은 이미 경기장 밖에서 시작됐다. 공식 사진 촬영 과정에서 김남신이 늦게 도착한 이호준에게 강하게 다가가며 신경전을 벌였고, 주변에서 상황을 정리하면서 일단락됐다.

이호준에게는 불쾌한 기억으로 남았다. 그는 이 일을 계기로 김남신을 단순한 대결 상대가 아닌 반드시 꺾어야 할 선수로 받아들이게 됐다는 뜻을 내비쳤다.

흥미로운 것은 처음부터 분위기가 이렇지는 않았다는 점이다. 이호준은 김남신과의 대결 제안을 받았을 당시를 '로또 맞은 기분'이라고 표현할 정도로 반겼다. 그러나 공식적인 맞대결을 앞두고 예상하지 못한 신경전까지 벌어지면서 경기의 성격이 달라졌다.

이제 두 선수에게 승리는 단순한 1승 이상의 의미가 있다. 김남신에게는 자신의 타격 능력을 증명하고 다음 단계로 나아갈 기회이고, 이호준에게는 오랜 경험을 바탕으로 상대의 자신감을 꺾어야 하는 경기다.

전찬열 TFC 공동대표는 이번 승부의 핵심 요소로 카운터와 체력, 투지, 테이크다운을 꼽았다. 특히 어느 쪽이 먼저 정확한 카운터를 적중시키느냐에 따라 경기 흐름이 크게 달라질 수 있다고 봤다. 여기에 테이크다운이 성공할 경우 타격 중심의 경기 예상과는 다른 양상으로 전개될 가능성도 있다.

결국 중요한 것은 누가 자신의 장점을 상대에게 먼저 강요하느냐다. 김남신이 복싱을 기반으로 한 빠르고 정확한 타격으로 거리를 장악한다면 경기 주도권을 가져갈 수 있다. 반대로 이호준이 경험을 활용해 공격 타이밍을 빼앗고 테이크다운이나 근접전을 섞는다면 김남신의 타격 장점을 제한할 수 있다.

황선묵 본부장이 이 경기를 주목한 이유도 여기에 있다. 단순히 유명 선수나 챔피언급 선수의 대결이 아니라, 서로 다른 방식으로 성장해 온 두 선수가 자신의 가능성을 증명하는 과정 자체가 팬들에게 볼거리를 제공할 수 있다는 판단이다.

TFC 24의 대회명인 'Break Through' 역시 두 선수에게 어울린다. 김남신에게는 자신이 말하는 '재능'을 실제 경기력으로 증명해야 하는 무대이고, 이호준에게는 오랜 경험이 여전히 통한다는 것을 보여줘야 하는 시험대다.

헤비급에서는 경기 내내 완벽한 우위를 유지하기보다 결정적인 순간을 놓치지 않는 것이 중요하다. 누가 먼저 상대의 공격을 읽고 카운터를 성공시키느냐, 그리고 타격전이 뜻대로 풀리지 않을 때 누가 더 빠르게 다른 해법을 찾느냐가 승부를 가를 전망이다. 케이지 밖에서부터 시작된 자존심 싸움이 실제 경기에서는 어떤 결과로 이어질지 귀추가 주목된다.

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사신 김남신 백두산 이호준

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