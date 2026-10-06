대회 마지막까지 등장한 욱일기... 서경덕, OCA에 문제 제기

서경덕 교수 SNS 갈무리

일본이 주최하거나 참여하는 대회의 상당수에서 욱일기 논란은 끊이지 않고 있다.2026 아이치·나고야 아시안게임이 지난 4일 막을 내린 가운데 대회 마지막까지 경기장에 등장한 욱일기가 논란으로 남았다. 일본 관중이 유도 혼성단체전 결승에서 욱일기를 펼쳐 응원한 사실이 확인됐고, 서경덕 성신여대 교수는 아시아올림픽평의회(OCA)에 문제를 제기했다.서 교수는 6일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지난 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 유도 혼성단체전 일본과 카자흐스탄의 결승전에서 일부 일본 관중이 욱일기를 들고 일본 대표팀을 응원한 사실을 뒤늦게 확인했다고 밝혔다.연합뉴스에 따르면 당시 현장에 있던 유도계 관계자가 욱일기 응원을 발견하고 대회 조직위원회에 조처를 요청했지만 별다른 움직임은 없었던 것으로 전해졌다. 실제 욱일기를 든 일본 관중의 모습이 촬영된 사진도 공개됐다.이번 논란이 더욱 주목받는 이유는 불과 며칠 전 대회 조직위원회가 욱일기와 관련해 공식 입장을 내놓았기 때문이다.아이치·나고야 아시안게임 조직위원회(AINAGOC)는 지난달 26일 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 일본과 대만의 경기를 앞두고 경기장 입구에 욱일기와 대만 국기를 반입할 수 없다는 내용의 안내문을 게시했다. 그러나 하루 뒤 해당 안내문을 철거했고, 28일 공식 홈페이지를 통해 사과했다.조직위는 당시 욱일기가 대회 반입 금지 대상이 아니며, 현장의 잘못된 인식으로 부적절한 안내가 이뤄졌다고 설명했다. 아울러 욱일기의 취급과 관련한 내용을 모든 경기장에 다시 주지해 같은 일이 발생하지 않도록 하겠다고 밝혔다.그로부터 며칠 뒤 실제 유도 경기장에서 욱일기가 등장했다. 조직위가 욱일기를 금지 물품으로 규정하지 않은 상황에서 일본 관중이 이를 응원 도구로 사용했고, 현장 관계자가 조치를 요청했음에도 별다른 제재가 없었다는 것이다.욱일기는 일본 제국주의와 군국주의를 상징하는 깃발로, 일본의 식민지배와 전쟁을 경험한 한국을 비롯한 아시아 국가에서 민감하게 받아들여진다. 국제 스포츠대회에서는 국적과 역사적 배경이 다른 선수와 관중이 한자리에 모이는 만큼 경기장 내 상징물 관리 역시 대회 운영의 한 부분으로 받아들여지고 있다.서 교수는 이번 사안을 대회 조직위원회 차원을 넘어 OCA가 다뤄야 할 문제로 보고 있다. 그는 OCA에 보낸 메일에서 욱일기의 역사적 배경을 설명하고 공식 사과와 재발 방지 대책을 요구했다.서 교수는 욱일기 응원이 아시아 각국에 과거 전쟁의 기억을 떠올리게 할 수 있다고 주장하면서, 아시아인의 화합과 평화를 내건 아시안게임에서 같은 일이 반복되지 않도록 OCA가 관련 대책을 마련해야 한다고 촉구했다.이번 일은 대회가 이미 끝났다는 점에서도 이전의 욱일기 논란과는 결이 다르다. 아이치·나고야 아시안게임은 4일 폐회식을 끝으로 공식 일정이 모두 종료됐다. OCA는 폐막 기자회견에서 이번 대회를 성공적인 대회로 평가하면서 54개의 세계기록과 89개의 아시아기록 등이 나온 점을 성과로 강조했다.'로이터통신'도 대회가 숙박과 교통 등 운영상의 문제를 겪었지만 OCA가 성공적인 대회였다고 평가했다고 보도했다.이런 가운데 폐막 직전 유도 경기장에서 발생한 욱일기 응원은 대회의 마지막 논란으로 남게 됐다. 특히 조직위가 이미 욱일기를 둘러싼 안내문 논란을 겪고 관련 내용을 각 경기장에 다시 전달하겠다고 밝힌 뒤 발생했다는 점에서 현장 관리가 적절했는지를 둘러싼 지적이 이어질 수밖에 없다.다만 이번 사안을 두고 조직위가 '욱일기 응원을 공식적으로 허용했다'고 단정하는 것은 신중할 필요가 있다. 조직위가 공식적으로 밝힌 것은 욱일기가 경기장 반입 금지 대상이 아니라는 것이며, 특정 응원 행위를 허용한다고 별도로 선언한 것은 확인되지 않는다.따라서 논란의 핵심은 욱일기의 반입 가능 여부 자체보다, 실제 경기장에서 해당 상징물이 사용됐을 때 대회 운영 주체가 어떤 기준으로 대응했는지에 있다.서 교수의 OCA 문제 제기는 이제 대회가 끝난 뒤 국제 스포츠계에 던져진 후속 과제가 됐다. OCA가 이번 사안에 어떤 입장을 내놓을지는 아직 확인되지 않았지만, 향후 아시안게임에서 역사적 갈등을 불러올 수 있는 상징물을 경기장에서 어떻게 다룰 것인지는 함께 생각해볼 문제다는 지적이다.스포츠 경기는 끝났지만 대회를 둘러싼 논란까지 모두 끝난 것은 아니다. 아이치·나고야 아시안게임에서 마지막 순간 등장한 욱일기는 'Imagine One Asia'라는 대회 슬로건과 경기장 내 상징물 관리가 어떻게 조화를 이뤄야 하는지​를 다시 생각하게 하는 장면으로 남았다. OCA가 이번 문제 제기에 어떤 답을 내놓을지 관심이 모인다.