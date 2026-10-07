'히포' 이승준, 카자흐스탄 파이터와 맞대결... 경쟁력 시험대

TFC 제공

이번 맞대결은 아직은 이름값이 적은 양 선수 모두에게 커리어의 중요한 전환점이 될 수도 있는 한판이다.헤비급 파이터 '히포' 이승준(33, 코리안탑팀)이 무라찬 봄바 유스포프(카자흐스탄)와 맞붙는다.이승준은 오는 23일 서울 강남구 테헤란로 518 섬유센터 3층 이벤트홀에서 있을 'TFC(Top Fighting Championship) 24(Break Through)' 메인 카드에 출전한다. TFC가 24번째 넘버링 대회로 준비한 이번 대회는 국내 선수와 해외 파이터의 맞대결을 비롯해 여러 매치업을 통해 한국 종합격투기(MMA)의 경쟁력을 확인하는 무대로 꾸며진다.이승준에게 이번 경기는 국내 무대에서 쌓은 경험을 해외 파이터를 상대로 시험하는 자리다. 186㎝의 신장과 120㎏ 안팎의 건강한 체격을 갖춘 그는 피지컬과 힘을 활용하면서도 잽을 비롯한 기본 타격을 적극적으로 사용하는 파이팅 스타일을 보여왔다.이승준은 단순히 큰 체격에 의존하는 유형과는 거리가 있다. 상대가 접근할 때 잽으로 거리를 조절하고, 자신의 공격권에 들어온 상대에게 묵직한 타격을 연결하는 것이 주 공격옵션이다. 헤비급에서는 공격 하나의 위력이 큰 만큼 무리하게 공방을 늘리기보다는 자신에게 유리한 거리를 유지하는 능력이 중요하다.최근 경기에서도 이런 경험이 드러났다. 이승준은 8월 열린 TFC 23에서 성준협을 상대로 2라운드 1분 10초 펀치 TKO승을 거뒀다. 경기 결과뿐 아니라 상대의 공격을 견디면서 자신의 타격 기회를 잡았다는 점에서 다음 상대를 맞이하는 자신감도 얻을 수 있는 승리였다.이번 상대는 국내에서는 아직 정보가 많지 않은 카자흐스탄 파이터다. TFC 측은 무라트잔 유스포프를 강한 타격 능력을 갖춘 선수로 소개하며 이승준과의 대결을 성사시켰다. 펀치와 니킥을 활용하는 공격적인 스타일로 알려졌다.이번 대결에서 가장 주목할 부분은 타격전에서 누가 먼저 자신의 거리를 확보하느냐다. 이승준에게는 상대의 적극적인 공격을 어떻게 받아내느냐가 중요하다. 헤비급에서 먼저 공격한다고 반드시 주도권을 잡는 것은 아니다. 상대의 움직임을 끊으면서 자신이 공격할 수 있는 공간을 확보하고, 한 차례 공격을 끝낸 뒤 다시 안전한 위치로 빠져나오는 운영이 필요하다.반대로 무라트잔은 이승준의 공격을 쉽게 허용하지 않도록 움직임을 가져가야 한다. 이승준이 체격과 힘을 바탕으로 압박하기 시작하면 정면에서 힘으로 맞서는 것보다 각도를 만들고 공격 타이밍을 바꾸는 것이 효과적일 수 있다. 펀치와 니킥을 적절하게 섞어 이승준의 전진을 견제하는 것도 중요한 전략이 된다.여기에 대해 TFC 황선묵 본부장은 공식 프리뷰를 통해 "헤비급에서 좋은 성적을 거두기 위해서는 강한 타격 외에도 여러 요소가 필요하다. 빠른 움직임과 다양한 기술을 갖춘 선수를 상대로도 자신의 장점을 유지할 수 있는지가 중요하다"고 말했다.이번 경기는 바로 그 가능성을 확인할 수 있는 무대다. 이승준이 잽과 체격을 활용해 경기의 거리를 장악한다면 자신의 강점을 극대화할 수 있다. 반대로 무라트잔이 예상보다 빠른 움직임으로 공격 공간을 만들고 이승준의 리듬을 깨뜨린다면 경기 양상은 달라질 수 있다.헤비급은 긴 경기보다 짧은 순간의 판단이 결과를 바꿀 수 있는 체급이다. 어느 한쪽이 일방적으로 공격을 이어가기보다는 상대의 첫 움직임에 어떻게 대응하고, 결정적인 타격 기회를 누가 먼저 만들어내느냐가 승부를 좌우할 가능성이 높다.이승준에게 이번 경기는 여러모로 의미가 크다. 국내 무대에서 검증받은 자신의 타격과 경기 운영이 해외 선수에게도 통할 수 있다는 것을 보여준다면 향후 더 큰 무대로 향할 명분도 얻을 수 있다.무라트잔에게도 한국 원정은 자신의 이름을 알릴 기회다. 서로 다른 무대에서 성장한 두 헤비급 파이터가 어떤 거리와 리듬을 선택하느냐가 이번 대결의 핵심 관전 포인트다.