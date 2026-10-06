배우 문근영 왜 탑백귀? 첫 방송 보니 이유 알겠네

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SBS '우리들의 발라드2'SBS
그런 부담을 어느 정도 덜어낸 것은 참가자들의 빼어난 실력이었다. 평균 나이 17.9세. 숫자만 놓고 보면 아직 배울 것이 많은 학생 출연자들이 대부분이지만, 무대 위에서는 이야기가 달라진다.
처음 서울에 올라왔다는 울산 출신 라유정, 3평 남짓한 고시원 옥상에서 노래를 부르며 꿈을 키운 제주 청년 이민우, 어린 나이에 홀로서기를 경험한 한로이, 그리고 16세 김소연까지 각자의 사연과 색깔이 뚜렷한 목소리를 들려줬다.
특히 이민우가 하림의 '난치병'을 부른 순간은 시즌2의 방향성을 단번에 보여줬다. 첫 소절부터 터져 나온 호소력 짙은 음색에 '정승환 허스키 버전'이라는 평가가 나왔고, "남자 이예지를 발견한 것 같다"는 칭찬까지 이어졌다.
이밖에 김성호의 '김성호의 회상'을 부른 호주 출신 임바다는 147표를 얻어 시즌1 우승자 이예지의 최고 득표수 146표를 넘어섰고, 15세 허채민 역시 147표를 기록하며 공동 1위에 올랐다. 첫 회부터 본격적인 '발라드 원석 찾기'가 순조롭게 시작된 셈이다.
문근영의 진심 어린 공감