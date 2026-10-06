배우 문근영 왜 탑백귀? 첫 방송 보니 이유 알겠네

▲SBS '우리들의 발라드2' SBS

다만 아쉬움도 분명했다. 첫 회부터 광고 포함 2시간 반을 훌쩍 넘긴 분량은, 가슴을 울리는 무대가 대거 등장했다고는 하지만 월요일 심야 편성을 고려하면 시청자에게 부담스러운 길이가 아닐 수 없었다. 출연자 사연 소개 및 평가단의 리액션 장면을 조금만 덜어냈어도 무대의 여운이 더 선명하게 남지 않았을까 하는 아쉬움이 드는 대목이다.

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불과 1년 만에 후속 시즌을 선보였다는 점 역시 장기적으로는 부담이다. 우승자 이예지를 비롯한 전작의 신예들이 아직 대중음악계에서 확실한 입지를 다지거나 눈에 띄는 성과를 남기지 못한 상황에서 너무 빠르게 다음 참가자들을 무대에 세운 것은 아닌가 하는 질문이 남는다.

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시즌1의 유망주들이 채 자리 잡기도 전에 또 다른 오디션 인재를 배출하려는 움직임은 일정 부분 조급함으로 비칠 수 있다. 그럼에도 첫 방송은 다음 경연을 지켜보고 싶게 만드는 힘을 보여줬다. 이전의 성공 공식을 되풀이하는 데 그치지 않고, 매 무대 마다 "어떻게 이런 소리가 나오지?"라는 감탄을 이끌어냈기 때문이다.

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여기서 <우발2>의 과제는 분명해졌다. 단순히 놀라운 무대를 만드는 데 그치기보다, 재능 넘치는 음악인들의 가능성을 어떻게 새로운 성장 서사로 연결하느냐가 중요한 관건이 되었다. 일단 첫 회는 다시 한번 그들의 목소리에 귀 기울일 충분한 이유를 만들어냈다.

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