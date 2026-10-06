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배우 문근영 왜 탑백귀? 첫 방송 보니 이유 알겠네

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'우리들의 발라드' 시즌2 첫 방송... 여전히 존재감 드러낸 어린 실력자들

김상화(steelydan)
26.10.06 13:22최종업데이트26.10.06 13:22
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SBS '우리들의 발라드2'
SBS '우리들의 발라드2'SBS

지난해 하반기 방송가에 짙은 감성을 얀겨준 SBS 오디션 예능 프로그램 <우리들의 발라드>가 약 1년 만에 두 번째 시즌으로 돌아왔다. 지난 5일 첫 방송을 마친 <우리들의 발라드2>(아래 우발2)는 평균 나이 17.9세의 어린 참가자들이 발라드 명곡을 저마다의 해석으로 재탄생시키는 서바이벌 프로그램이다.

첫 시즌은 예상보다 훨씬 강력한 존재감을 보여줬다. 10대 참가자들의 발라드 경연이라는 차별화에도 불구하고 "또 오디션이야?"라는 우려 속에 출발했던 <우발라1>은 매회 높은 시청률과 OTT 순위, 유튜브 영상 누적 조회수 1억 뷰를 돌파하는 등 이례적인 화제성을 만들었다. 여기에 우승자 이예지를 비롯해 발라드 유망주 톱12를 배출하며 의미 있는 성과도 남겼다.

시즌2로 돌아온 <우발라2> 첫 회에서는 반가움과 부담이 동시에 느껴졌다. 전작의 기대를 이어받아 불과 1년 만에 새 시즌을 내놓은 만큼 "무엇이 달라졌는가?"라는 질문이 따라붙을 수밖에 없다. 결국 시즌2는 전작의 성공을 증명하는 동시에 새로운 스타를 만들어내야 한다는 두 가지 과제를 안고 출발한 셈이다.

여전히 놀라운 어린 실력자들
SBS '우리들의 발라드2'
SBS '우리들의 발라드2'SBS

그런 부담을 어느 정도 덜어낸 것은 참가자들의 빼어난 실력이었다. 평균 나이 17.9세. 숫자만 놓고 보면 아직 배울 것이 많은 학생 출연자들이 대부분이지만, 무대 위에서는 이야기가 달라진다.

처음 서울에 올라왔다는 울산 출신 라유정, 3평 남짓한 고시원 옥상에서 노래를 부르며 꿈을 키운 제주 청년 이민우, 어린 나이에 홀로서기를 경험한 한로이, 그리고 16세 김소연까지 각자의 사연과 색깔이 뚜렷한 목소리를 들려줬다.

특히 이민우가 하림의 '난치병'을 부른 순간은 시즌2의 방향성을 단번에 보여줬다. 첫 소절부터 터져 나온 호소력 짙은 음색에 '정승환 허스키 버전'이라는 평가가 나왔고, "남자 이예지를 발견한 것 같다"는 칭찬까지 이어졌다.

이밖에 김성호의 '김성호의 회상'을 부른 호주 출신 임바다는 147표를 얻어 시즌1 우승자 이예지의 최고 득표수 146표를 넘어섰고, 15세 허채민 역시 147표를 기록하며 공동 1위에 올랐다. 첫 회부터 본격적인 '발라드 원석 찾기'가 순조롭게 시작된 셈이다.

문근영의 진심 어린 공감
SBS '우리들의 발라드2'
SBS '우리들의 발라드2'SBS

첫 시즌과 비교해 가장 눈에 띄는 변화는 일명 '탑백귀' 대표단의 구성이다. 발라드 명인 로이킴, 대세 예능인 주우재, 배우 문근영의 합류는 참가자들의 목소리를 바라보는 시각도 일정 부분 달라졌음을 의미했다. 그중에서도 문근영은 예상보다 훨씬 자연스럽게 프로그램에 녹아들었다.

어린 시절 배우 활동을 시작해 대중의 사랑과 삶의 굴곡을 모두 경험한 그는 10대 참가자들의 마음을 누구보다 깊이 이해하는 모습을 보였다. 김소연이 부른 '사랑 그 쓸쓸함에 대하여'를 들은 뒤에는 어린 나이에 아버지를 잃고 상처를 입은 참가자를 생각하며 눈물을 흘렸고, 라유정의 무대에서도 참가자의 감정을 자신의 경험에 비춰 바라봤다.

왜 이 노래를 선택했고 어떤 마음으로 불렀는지를 먼저 받아들이려는 태도는 시청자들의 공감을 이끌어냈다. 제작진이 문근영을 선택한 이유가 여기에 있었다면, 첫 방송에서는 그러한 결정이 제법 설득력 있게 다가왔다. 음악적인 부분을 채워준 정재형, 로이킴, 정승환 등도 단순한 평가를 넘어 각자의 취향과 시선으로 어린 참가자들의 첫 걸음을 응원하는 본연의 역할에 충실했다.

부담스런 첫회 분량...그럼에도 불구하고
SBS '우리들의 발라드2'
SBS '우리들의 발라드2'SBS

다만 아쉬움도 분명했다. 첫 회부터 광고 포함 2시간 반을 훌쩍 넘긴 분량은, 가슴을 울리는 무대가 대거 등장했다고는 하지만 월요일 심야 편성을 고려하면 시청자에게 부담스러운 길이가 아닐 수 없었다. 출연자 사연 소개 및 평가단의 리액션 장면을 조금만 덜어냈어도 무대의 여운이 더 선명하게 남지 않았을까 하는 아쉬움이 드는 대목이다.

불과 1년 만에 후속 시즌을 선보였다는 점 역시 장기적으로는 부담이다. 우승자 이예지를 비롯한 전작의 신예들이 아직 대중음악계에서 확실한 입지를 다지거나 눈에 띄는 성과를 남기지 못한 상황에서 너무 빠르게 다음 참가자들을 무대에 세운 것은 아닌가 하는 질문이 남는다.

시즌1의 유망주들이 채 자리 잡기도 전에 또 다른 오디션 인재를 배출하려는 움직임은 일정 부분 조급함으로 비칠 수 있다. 그럼에도 첫 방송은 다음 경연을 지켜보고 싶게 만드는 힘을 보여줬다. 이전의 성공 공식을 되풀이하는 데 그치지 않고, 매 무대 마다 "어떻게 이런 소리가 나오지?"라는 감탄을 이끌어냈기 때문이다.

여기서 <우발2>의 과제는 분명해졌다. 단순히 놀라운 무대를 만드는 데 그치기보다, 재능 넘치는 음악인들의 가능성을 어떻게 새로운 성장 서사로 연결하느냐가 중요한 관건이 되었다. 일단 첫 회는 다시 한번 그들의 목소리에 귀 기울일 충분한 이유를 만들어냈다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
우리들의발라드2

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