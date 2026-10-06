한남대교에서 엉겁결에 구한 행인... 주병진을 다시 일으킨 사건

▲주병진과 이경규남겨서뭐하게 TVN STORY

'대한민국 방송계의 두 전설' 주병진과 이경규가 36년만에 한 방송에서 재회하며 그동안 못다한 이야기와 진심을 솔직하게 털어놓았다.



5일 방송된 tvN STORY 예능 <남겨서 뭐하게>에서는 주병진과 이경규가 함께 출연했다.



'개그계의 신사' 주병진과 '예능 대부' 이경규는 MBC 희극인 선후배 사이로 나란히 한국 방송과 코미디계에 큰 족적을 남긴 거물들이다. 주병진은 1980-90년대 대한민국 스탠딩코미디와 토크쇼의 1인자로 군림했던 스타 MC였고, 2살 후배인 이경규는 그런 주병진을 보좌하는 보조 진행자로 활동하며 본격적으로 두각을 나타내기 시작했다.



두 사람은 당대 최고의 인기 프로그램이었던 MBC <일요일 일요일밤에>에서 함께 활동하며 환상적인 호흡을 선보인 바 있다. 지금으로 치면 유재석과 강호동이 한 프로그램으로 활약한 것과 마찬가지다.



주병진은 1990년대 초반 최전성기에 돌연 방송계를 떠나 사업가로 변신했고 또다시 큰 성공을 거뒀다. 하지만 2000년 벌어진 성추문 누명 사건 등 연이은 각종 사건사고로 이미지에 큰 타격을 입으며 한동안 힘든 시간을 보내야 했다. 긴 공백기를 거쳐 2010년대부터 몇차례 방송 복귀를 모색하기도 했지만 더 이상 예전만큼의 인기와 화제성을 회복하지는 못했다.



반면 이경규는 주병진이 떠난 <일밤>의 메인 MC로 등극하며 '몰래카메라' 등 여러 인기 코너를 히트시키고 정상급 방송인으로 올라섰다. 그리고 동시대에 활동했던 방송인들이 대거 은퇴하거나 잊혀진 지금도 40년 넘게 여러 장르를 넘나들며 꿋꿋이 건재하여 '예능계의 대부'로까지 인정받고 있다.



사실 주병진과 이경규가 방송에서 함께 호흡을 맞춘 시간은 2년도 채 되지 않았지만, 많은 대중들은 아직도 두 사람이 보여준 콤비로서의 활약상을 강렬하게 기억하는 경우가 많다. 오랫동안 두 사람이 함께하는 모습을 다시 보고 싶어하는 팬들도 많았지만, 지난 36년간 한 방송에서 만날 기회는 한번도 없었다.



주병진은 먼저 MC 이영자와 박세리를 만나 1980-90년대 방송가 최고의 MC이자 성공한 속옷 사업가로서 승승장구하던 시절의 이야기부터, 파란만장했던 개인사까지 허심탄회하게 털어놓았다.



어릴적 극심한 가난에 시달리며 '돈을 벌겠다'는 꿈을 키웠던 주병진은, 정작 원하던 큰 성공을 거두고 난 후에는 오히려 인생의 목표를 잃고 방황에 빠졌다는 뒷이야기를 고백했다. 주병진은 "기쁨보다 허무한 감정이 들더라. 목표가 돈 버는 거였는데 그 다음에 뭘해야할지는 생각해두지 않았던 거다. 허탈감이 이루 말할 수 없더라"고 회상했다.



또한 과거 성폭력 무죄 사건을 떠올리며 "세상이 무서운 걸 알게 됐다. 자기 욕심으로 남의 인생을 망가뜨린 건 큰 죄다. 그 사람은 살아도 그 긴 세월을 어둠 속에서 살아야 한다. 계속 상처가 살아있어 힘들게 만든다"고 털어놓았다.



한때 극단적인 선택까지 고민했던 주병진은 늦은 시간 홀로 한남대교를 걷다가 우연히 자살을 시도하던 행인을 발견하고 엉겁결에 구해준 일화를 밝혔다. 주병진은 자신과 비슷한 입장에 놓인 행인과 소주를 마시고 이야기를 나누면서 '약한 마음 갖지말라'며 오히려 위로했고 안전하게 경찰을 불러 인계했다고 한다. 한편으로 이는 주병진 스스로도 마음을 다시 다잡게 되는 계기가 됐다. 이영자가 "두 사람이 누가 누구를 구한 거냐"고 묻자, 주병진은 "서로를 구출한 것"이라며 미소를 지었다.



또한 주병진은 지나온 인생을 회고하며 "젊을 때는 그저 앞만 보고 달린다. 나이가 들어서야 남은 시간이 많지 않으니까 뒤를 돌아보게 된다. 젊을 때도 가끔은 뒤를 돌아볼 수 있어야한다"는 조언을 전했다.



<일밤> 이후 처음 만난 두 사람, 녹슬지 않은 티키타카



후배 이경규와 36년만의 뜻깊은 재회도 그려졌다. 최근 건강이상설로 우려를 자아냈던 이경규는 박세리와의 만남에서 자신의 건강체력평가 결과지를 공개하며 "건강하다"고 모든 루머를 직접 일축했다.



이경규는 자신의 40년 단골집이자 청춘의 기억이 깃든 여의도의 한 대구탕집으로 주병진을 초청했다. 먼저 도착해서 기다리고 있던 선배 주병진을 보자마자 이경규는 깍듯하게 고개를 90도로 숙여서 인사했다. 대기실에서 화면으로 지켜보던 이영자와 박세리는, 후배들 앞에서는 항상 어려운 대선배로 군림하던 이경규가 주병진 앞에서 "이렇게 얌전한 모습이 낯설다"며 신기해했다.



이경규는 주병진의 첫 인상에 대하여 "싸했다, 자기만의 아우라가 굉장히 강했다"고 당시 다가가기 어려웠던 대선배의 모습을 회상했다. 또한 "주병진 선배와 '일밤'을 굉징히 오래한줄 아는데 사실은 1년 3개월밖에 안 했더라. 그런데도 아직도 사람들에게는 그 임팩트가 강해서 오래 같이한 '콤비'라는 느낌이 있다. 그리고 우리가 사이가 안 좋은 줄 안다. '아예 안 만나는구나'하고 소문이 그렇게 났더라"고 조심스럽게 털어놓았다.



실제로 두 사람은 <일밤> 이후로는 한번도 방송이나 공식석상에서 한 자리에서 만나지 않은 것은 물론, 사적인 연락을 주고받는 일도 없었다고 한다. 한번 우연히 한 상갓집에서 만나 5분정도 짧은 대화를 나누고 헤어진 것이 마지막 만남이었다고.



그럼에도 주병진은 방송 활동 경력 중 <일밤>에서 이경규와 함께 한 것이 누구보다 가장 인상에 깊이 남았다고 높이 평가했다. 이경규가 자신을 꼽은 데 의아해 하자, 주병진은 특유의 화법으로 "내가 그릇을 알아봤다. 이경규는 스마트하고 분위기 파악도 잘한다"고 칭찬하더니 돌연 "그런데 싸가지가 없다. 그래서 기억에 강하게 남아 있다. 다른 사람들은 서로 호흡이 잘 맞아서 순하게 남아 있다"라는 반전 농담으로 이경규를 당황하게 했다.



주병진이 과거 후배인 이경규를 크게 야단친 일도 있었다고. 주병진은 2인자 역할을 벗어나지 못한다고 고민하던 이경규에게, "프로그램의 주인이 될 생각을 가져야 한다"라고 애정어린 질책을 아끼지 않았다. 이경규는 "그때는 그 시절이 영원한 안 갈 줄 알았다"라며 열정적이지만 미래가 불확실하던 젊은 시절을 떠올렸다.



이경규를 스타덤에 올린 대표작으로 꼽히는 <일밤> '몰래카메라' 코너도, 사실 주병진의 아이디어였다고. 주병진은 "카메라를 숨겨놓고 찍다가 나중에 나타나는 걸 생각하며 아이디어를 얘기했다"면서 "이경규가 순발력이 뛰어나 진행자로 추천했다"고 밝혔다. 결과적으로 이경규의 재능을 알아본 주병진의 안목은 훗날 정확히 적중한 셈이다.



한편으로 주병진은 한때 동고동락했음에도 정작 자신이 가장 힘들었던 시기에 오랜 세월 게 연락 한번 없었던 후배 이경규에 대한 서운함도 솔직히 드러냈다. "주병진은 "내가 굉장히 힘든 시기가 있었다. 그러면 문자라도 할 줄 알았다, 후배면 먼저 다가올 줄도 알아야지"라며 내심 연락을 기다렸었던 속마음을 털어놓았다.



한편으로 주병진은 "그때는 내가 섭섭했던 거다. 지금은 해탈의 경지를 넘어섰다"라며 "사실 나도 후배들이 부담스러울까 봐 먼저 연락을 잘 안 한다. 엄청 외로워도 안 하게 된다. 한번도 연락은 없었지만, 이경규가 미안한 마음을 가지고 있다는 걸 안다"라고 후배의 사정도 이해한다는 마음을 전했다.



이경규는 미안해하며 "내 불찰이다. 내가 후배로서 연락해야 했는데, 내 성격도 까칠하고 해서 먼저 연락하기 어려웠던 것 같다 "라고 돌아봤다. 이어 "연락하기 너무 미안한 거다. 어떻게 받아들이고 포지션을 취해야하는지 조심스러웠다. 표현하기도 그렇고, 안 하기도 그래서, '모르겠다, 세월이 해결해 주겠지'라는 마음이 있었던 같다"라고 고백했다.



주병진은 "그 마음을 36년 동안 유지했지"라고 뼈있는 농담을 날리면서도 "지금은 이해할 수 있다. 나이를 먹어가니까 따뜻하게 보듬을 수 있는 나이가 됐다. 추억으로 말하는 거다. 주변에 같이 활동하던 사람들이 자꾸 안 좋은 일이 터지면 안타깝다. 36년 만이라도 반갑게 대하면 감사하다"고 이경규를 감쌌다.



이경규는 "36년 동안 연락하지 못한 것에 대해 공식적으로 사과한다"면서 "내가 나쁜 놈이다. 선배님 욕 한번 해주세요"라고 너스레를 떨며 용서를 구했다. 또한 "미안하다는 생각도 많이 든다. 내가 왜 (주병진을) 편하게 대하지 못했을까. 더 편했으면 더 좋은 사이가 됐을 텐데. 왜 내가 까칠함을 가지고 살았을까 후회도 있다. 선배님과 이렇게 이야기할 수 있어서 기분이 좋다"고 진심을 드러냈다.



그러자 주병진은 "넌 아직도 빛나는 사람이다. 생명력이 넘친다. 함께 활동했던 사람들 중에 이렇게 빛나면서 장기간 활동하는 사람이 없다. 내가 자네를 초대한 이유도 그런 에너지를 봤기 때문"이라며 환갑을 넘긴 나이에도 여전히 왕성하게 활동하는 후배를 극찬했다.



감동한 이경규는 놀란 표정으로 "오늘 안 나왔으면 어쩔 뻔 했냐. 깜짝 놀랐다"며 선배의 칭찬에 감격했다. 이경규와 주병진은 화해의 의미로 서로 주거니 받거니 쌈을 제조하여 먹여주며 녹슬지않은 티카타카를 과시했다. 두 사람은 앞으로는 연락을 자주 주고받고 다시 관계를 이어가기로 약속하며 훈훈하게 만남을 마무리했다.

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