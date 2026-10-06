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'패닉바잉' 우려 받았던 kt위즈 선택, '신의 한 수'가 되다

'패닉바잉' 우려 받았던 kt위즈 선택, '신의 한 수'가 되다

[2026 KBO리그] 롯데 9-0으로 꺾고 정규리그 우승... 역대 최고성적에 첫 100만 관중 달성까지 '겹경사'

이준목(seaoflee)
26.10.06 09:16최종업데이트26.10.06 09:17
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kt위즈, V2를 향해 5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독과 선수들이 기념사진을 찍고 있다.
kt위즈, V2를 향해 5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독과 선수들이 기념사진을 찍고 있다.연합뉴스

프로야구 kt위즈가 5년 만에 정규시즌 왕좌의 주인공이 됐다.

kt는 5일 수원 kt위즈파크에서 열린 '2026 KBO리그' 롯데 자이언츠전에서 9-0으로 승리했다. 86승 49패 5무(.637)를 기록한 kt는 같은 날 두산 베어스에 5-7로 덜미를 잡힌 2위 삼성 라이온즈(82승 54패 3무)와의 격차를 4.5게임으로 벌렸다.

경기 전까지 매직넘버 2를 남겨놓고 있던 kt는, 하루 만에 매직넘버가 모두 소멸되면서 잔여 4경기 결과에 상관없이 정규시즌 1위와 한국시리즈 직행을 확정지었다. 특히 이날 kt의 창단 첫 시즌 100만 관중까지 동시에 달성하게 되면서 겹경사를 누리게 됐다.

2015년 1군 무대에 등장한 kt는 7년만인 2021시즌 첫 통합 우승을 달성했다. 당시에도 삼성과 정규시즌 치열한 순위다툼을 펼치며 나란히 76승 9무 59패로 동률을 기록했고 사상 최초의 '1위 결정전'까지 치르는 혈전 끝에 극적인 우승을 차지한 바 있다. 그리고 이번에도 다시 한 번 뒤집기 역전극으로 삼성을 울리고 5년만의 1위이자 통산 세 번째 한국시리즈 진출에 성공했다.

kt 구단 역사상 최고의 정규리그 성적이기도 했다. kt의 종전 정규리그 최다승과 승률은 모두 지난 2020년 기록했던 81승, .566이었다. 벌써 구단 최다승(86승)과 최고승률(.637)기록을 갈아치운 kt는 남은 4경기를 모두 패한다고 해도 최소한 구단 최초의 6할대 승률은 이미 예약했다. 잔여경기를 모두 승리한다면 2018년 두산(93승) 이후 8년만의 정규리그 90승(.647) 고지 달성도 가능하다.

kt 한 팀에서만 '감독 600승' 달성한 이강철 감독

이강철 kt 감독은 2018년 10월 구단의 3대 사령탑으로 지휘봉을 잡았다. 2년차인 2020년부터 kt의 첫 가을야구 진출을 이끌었고, 2021년 창단 첫 통합 우승, 2023년에도 다시 한 번 정규시즌 2위와 한국시리즈 준우승, 2024년까지 5년 연속 포스트시즌 진출에 성공하는 등, 눈부신 업적으로 kt를 신흥 강호의 반열에 올려놓았다.

kt는 이강철 감독이 부임한 이래 5할 미만의 승률을 기록한 시즌이 단 한 번도 없다. 어느덧 8년째 오직 kt 한 팀만을 이끌고 있는 이강철 감독은, 두 번의 재계약을 거쳐 현재 프로야구 10개구단 사령탑을 통틀어 '현역 최장수 감독'이 됐다. 지난 9월 10일 롯데전(16-3)에서는 KBO리그 역사상 13번째이자 kt 한 팀에서만 '감독 600승'이라는 대업을 달성했다. 이 감독은 6일 현재 kt에서 통산 613승을 기록중이다.

다만 지난 2025년에 NC 다이노스의 막판 돌풍에 밀려 불과 0.5경기 차 뒤진 6위로 6년 만에 가을야구 무대 진출에 실패한 장면은, 이강철 체제의 kt에서 가장 아쉬움을 남긴 시즌이었다. 올해를 끝으로 kt와의 계약이 만료되는 이강철 감독의 레임덕을 우려하는 시선도 많았다. 올시즌 kt의 5강 후보 중 하나 정도로 예상되었지만 우승후보로까지 예상한 전문가들은 많지 않았다.

kt의 올시즌 돌풍에는 마치 '신들린 듯한' 적재적소의 투자와 영입으로 전력을 극대화한 프런트야구의 공로를 빼놓을 수 없다. 사실 kt는 최근 몇 년간 내부 핵심 자원들의 FA 유출이 심했다. 2024년에는 심우준과 엄상백, 그리고 지난 2025년에는 간판타자 강백호까지 모두 한화 이글스와 계약하며 팀을 떠났다.

'마법사 군단' kt, 2026 프로야구 정규리그 우승 5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규리그 우승을 차지한 투수 소형준 등 kt 선수들이 더그아웃에서 기뻐하고 있다.
'마법사 군단' kt, 2026 프로야구 정규리그 우승5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규리그 우승을 차지한 투수 소형준 등 kt 선수들이 더그아웃에서 기뻐하고 있다.연합뉴스

kt는 곧바로 지난 스토브리그에서 대대적인 전력 보강에 나섰지만 이마저도 순탄하지는 않았다. 당초 kt가 우선순위로 고려했던 것은 FA 최대어였던 유격수 박찬호(두산)와 외야수 박해민(LG)이었지만 두 선수 모두 영입에 이르지 못했다.

차선책으로 kt는 LG 트윈스에서 한국시리즈 MVP를 거머쥔 베테랑 김현수(3년 50억 원)를 비롯해 외야수 최원준(4년 48억 원), 포수 한승택(4년 10억 원)을 잇달아 영입했다. 여기에 내부 FA 자원인 장성우마저 2년 16억 원에 잔류시켰다. FA 4명에 투자한 금액이 무려 124억 원에 이르는 거액이었다.

당시만 해도 상황이 다급했던 kt의 패닉 바잉이 될 것을 우려하는 시선도 있었다. 김현수는 불혹을 바라보는 노장이었고, 최원준은 전 시즌 KIA와 NC를 거치며 타율 .242로 커리어 로우 시즌을 보냈다. 한승택은 만년 백업포수로, 최근 3시즌간 1군 출장기록을 모두 합쳐도 84경기에 불과한 선수에게 오버페이를 했다는 비판도 나왔다.

하지만 1년도 안 되어 kt의 이적생 3인방 영입은 이제 '신의 한 수'로 재평가 받고 있다. 최원준은 kt에서 올시즌 136경기에 출전해 타율 .352(565타수 199안타) 9홈런 72타점 120득점 27도루, OPS(출루율+장타율) 0.912를 비롯하여 '커리어 하이' 시즌을 보내고 있다. 리그 득점 1위는 확정적이고, 타율과 출루율 3위, 최다안타 부문은 레이예스(롯데)와 공동선두를 다투고 있으며 생애 첫 200안타 고지에 이제 한 개만을 남겨 놓고 있다.

김현수는 139경기에 나서 타율 .285(548타수 156안타) 13홈런 93타점 67득점, 장타율 0.414, 출루율 .354, OPS .768을 기록했으며, 생애 첫 풀타임 1루수로 무려 862이닝을 책임지며 건재한 기량을 과시했다.

또한 한승택은 부상에 시달리는 장성우를 대신하여 주전포수로 올라서며 125경기에 나서 타율 0.232(306타수 71안타) 3홈런 36타점 39득점, OPS .598을 기록중이다. 포수 수비이닝은 831이닝을 책임지며 도루저지 18회, 저지율 25.7%를 기록하며 kt의 수비 안정에 크게 기여했다는 평가다.

적재적소에 완벽한 퍼즐처럼 딱딱 들어맞은 선수영입

성공적인 영입은 FA만이 아니었다. kt는 올해 10개 구단 중 유일하게 외국인 3인방(맷 사우어, 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드)를 새 얼굴로 전원 교체하는 초강수를 뒀다. 이중 외국인 타자 샘 힐리어드는 시즌 초반 교체설을 잠재우며 138경기에서 타율 .303 41홈런(2위) 128타점으로 올해 최고의 외국인 타자로 자리매김했다.

외국인 투수진은 사우어와 보쉴리가 부상과 부진으로 기대에 못 미쳤지만, 발 빠르게 로건 앨런과 데이비스 대니엘을 대체 영입하는 승부수로 후반기에 안정적인 로테이션을 구축했다. 아시아쿼터로 새롭게 합류한 일본인 투수 스기모토 역시 불펜에서 24홀드를 기록하며 이 부문 1위에 올랐다. 선발진인 고영표-소형준, 마무리 박영현 등 국내 투수들의 꾸준함은 여전했다.

프로세계의 선수영입이 때로 성공할 수도 실패할 수도 있지만, 올해의 kt처럼 주전급 선수 7~8명이 1년만에 대거 바뀌었는데도 영입마다 적재적소에 완벽한 퍼즐처럼 딱딱 들어맞은 경우는 드물다.

지난 시즌까지 투수력에 대한 의존도가 높았던 kt는 2025년팀 타율 9위(.253)에서 올해 1위(0.283)로 도약했다. 안타(1385개), 출루율(.365), 득점권 타율 1위(0.302)도 모두 1위를 기록하는 등, 타격 부문 지표에서 대부분 상위권에 자리 잡았다. 원래 우수했던 마운드 역시 팀 자책점 2위(4.20), 퀼리티스타트 1위(66개)로 여전히 견고하다.

이강철 감독이 꼽은 수훈 선수는 포수 한승택

소감 말하는 이강철 감독 5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독이 소감을 말하고 있다.
소감 말하는 이강철 감독5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독이 소감을 말하고 있다.연합뉴스

이강철 감독은 선수단과 우승 세리머니를 펼친 후 인터뷰에서 "너무 행복하고 기쁘다. 감독으로서 이렇게 좋은 선수층을 갖고 야구한 게 처음이었다"라며 "작년 주전이었던 선수들이 올해 백업으로 뛸 정도였다. 새로 온 선수들이 다 콘택트 능력이 좋았고, 주전들이 잘해줘 정말 편했다"라고 선수들에게 영광을 돌렸다.

정규시즌 우승에 가장 기여한 수훈 선수로는 포수 한승택을 꼽았다. 이 감독은 " 한승택의 역할이 정말 컸다고 생각한다. 안 보이는 듯하지만 어마어마하게 컸다"라며 "한승택은 도루 저지 능력 때문에 처음부터 영입을 생각하고 있었다. 막상 데려와서 보니 이렇게까지 좋은 선수인 줄 몰랐다. 한승택이 안방을 든든하게 지켜준 덕분에 우리가 막아낸 도루와 점수가 엄청나게 많다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

또한 이 감독은 "팀의 첫 100만 관중 달성과 함께 정규시즌 우승을 확정 지을 수 있어서 더할 나위 없이 기쁘다. 야구장을 많이 찾아와 주시고 응원해 주신 팬 분들, 좋은 성적을 낼 수 있게 물심양면으로 지원해 주신 구단 분들께도 모두 감사하다"라며 "'원팀 kt'가 되어 정규시즌 1위라는 첫 번째 목표를 달성한 만큼, 선수들과 잘 준비해 더 높은 곳에서 올 시즌을 마무리할 수 있도록 노력하겠다"는 각오를 밝혔다.

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KT위즈 이강철감독 정규리그 1위 힐리어드

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