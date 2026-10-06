'패닉바잉' 우려 받았던 kt위즈 선택, '신의 한 수'가 되다

연합뉴스

5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독과 선수들이 기념사진을 찍고 있다.프로야구 kt위즈가 5년 만에 정규시즌 왕좌의 주인공이 됐다.kt는 5일 수원 kt위즈파크에서 열린 '2026 KBO리그' 롯데 자이언츠전에서 9-0으로 승리했다. 86승 49패 5무(.637)를 기록한 kt는 같은 날 두산 베어스에 5-7로 덜미를 잡힌 2위 삼성 라이온즈(82승 54패 3무)와의 격차를 4.5게임으로 벌렸다.경기 전까지 매직넘버 2를 남겨놓고 있던 kt는, 하루 만에 매직넘버가 모두 소멸되면서 잔여 4경기 결과에 상관없이 정규시즌 1위와 한국시리즈 직행을 확정지었다. 특히 이날 kt의 창단 첫 시즌 100만 관중까지 동시에 달성하게 되면서 겹경사를 누리게 됐다.2015년 1군 무대에 등장한 kt는 7년만인 2021시즌 첫 통합 우승을 달성했다. 당시에도 삼성과 정규시즌 치열한 순위다툼을 펼치며 나란히 76승 9무 59패로 동률을 기록했고 사상 최초의 '1위 결정전'까지 치르는 혈전 끝에 극적인 우승을 차지한 바 있다. 그리고 이번에도 다시 한 번 뒤집기 역전극으로 삼성을 울리고 5년만의 1위이자 통산 세 번째 한국시리즈 진출에 성공했다.kt 구단 역사상 최고의 정규리그 성적이기도 했다. kt의 종전 정규리그 최다승과 승률은 모두 지난 2020년 기록했던 81승, .566이었다. 벌써 구단 최다승(86승)과 최고승률(.637)기록을 갈아치운 kt는 남은 4경기를 모두 패한다고 해도 최소한 구단 최초의 6할대 승률은 이미 예약했다. 잔여경기를 모두 승리한다면 2018년 두산(93승) 이후 8년만의 정규리그 90승(.647) 고지 달성도 가능하다.이강철 kt 감독은 2018년 10월 구단의 3대 사령탑으로 지휘봉을 잡았다. 2년차인 2020년부터 kt의 첫 가을야구 진출을 이끌었고, 2021년 창단 첫 통합 우승, 2023년에도 다시 한 번 정규시즌 2위와 한국시리즈 준우승, 2024년까지 5년 연속 포스트시즌 진출에 성공하는 등, 눈부신 업적으로 kt를 신흥 강호의 반열에 올려놓았다.kt는 이강철 감독이 부임한 이래 5할 미만의 승률을 기록한 시즌이 단 한 번도 없다. 어느덧 8년째 오직 kt 한 팀만을 이끌고 있는 이강철 감독은, 두 번의 재계약을 거쳐 현재 프로야구 10개구단 사령탑을 통틀어 '현역 최장수 감독'이 됐다. 지난 9월 10일 롯데전(16-3)에서는 KBO리그 역사상 13번째이자 kt 한 팀에서만 '감독 600승'이라는 대업을 달성했다. 이 감독은 6일 현재 kt에서 통산 613승을 기록중이다.다만 지난 2025년에 NC 다이노스의 막판 돌풍에 밀려 불과 0.5경기 차 뒤진 6위로 6년 만에 가을야구 무대 진출에 실패한 장면은, 이강철 체제의 kt에서 가장 아쉬움을 남긴 시즌이었다. 올해를 끝으로 kt와의 계약이 만료되는 이강철 감독의 레임덕을 우려하는 시선도 많았다. 올시즌 kt의 5강 후보 중 하나 정도로 예상되었지만 우승후보로까지 예상한 전문가들은 많지 않았다.kt의 올시즌 돌풍에는 마치 '신들린 듯한' 적재적소의 투자와 영입으로 전력을 극대화한 프런트야구의 공로를 빼놓을 수 없다. 사실 kt는 최근 몇 년간 내부 핵심 자원들의 FA 유출이 심했다. 2024년에는 심우준과 엄상백, 그리고 지난 2025년에는 간판타자 강백호까지 모두 한화 이글스와 계약하며 팀을 떠났다.