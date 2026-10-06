'패닉바잉' 우려 받았던 kt위즈 선택, '신의 한 수'가 되다

▲'마법사 군단' kt, 2026 프로야구 정규리그 우승
5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규리그 우승을 차지한 투수 소형준 등 kt 선수들이 더그아웃에서 기뻐하고 있다.연합뉴스
kt는 곧바로 지난 스토브리그에서 대대적인 전력 보강에 나섰지만 이마저도 순탄하지는 않았다. 당초 kt가 우선순위로 고려했던 것은 FA 최대어였던 유격수 박찬호(두산)와 외야수 박해민(LG)이었지만 두 선수 모두 영입에 이르지 못했다.
차선책으로 kt는 LG 트윈스에서 한국시리즈 MVP를 거머쥔 베테랑 김현수(3년 50억 원)를 비롯해 외야수 최원준(4년 48억 원), 포수 한승택(4년 10억 원)을 잇달아 영입했다. 여기에 내부 FA 자원인 장성우마저 2년 16억 원에 잔류시켰다. FA 4명에 투자한 금액이 무려 124억 원에 이르는 거액이었다.
당시만 해도 상황이 다급했던 kt의 패닉 바잉이 될 것을 우려하는 시선도 있었다. 김현수는 불혹을 바라보는 노장이었고, 최원준은 전 시즌 KIA와 NC를 거치며 타율 .242로 커리어 로우 시즌을 보냈다. 한승택은 만년 백업포수로, 최근 3시즌간 1군 출장기록을 모두 합쳐도 84경기에 불과한 선수에게 오버페이를 했다는 비판도 나왔다.
하지만 1년도 안 되어 kt의 이적생 3인방 영입은 이제 '신의 한 수'로 재평가 받고 있다. 최원준은 kt에서 올시즌 136경기에 출전해 타율 .352(565타수 199안타) 9홈런 72타점 120득점 27도루, OPS(출루율+장타율) 0.912를 비롯하여 '커리어 하이' 시즌을 보내고 있다. 리그 득점 1위는 확정적이고, 타율과 출루율 3위, 최다안타 부문은 레이예스(롯데)와 공동선두를 다투고 있으며 생애 첫 200안타 고지에 이제 한 개만을 남겨 놓고 있다.
김현수는 139경기에 나서 타율 .285(548타수 156안타) 13홈런 93타점 67득점, 장타율 0.414, 출루율 .354, OPS .768을 기록했으며, 생애 첫 풀타임 1루수로 무려 862이닝을 책임지며 건재한 기량을 과시했다.
또한 한승택은 부상에 시달리는 장성우를 대신하여 주전포수로 올라서며 125경기에 나서 타율 0.232(306타수 71안타) 3홈런 36타점 39득점, OPS .598을 기록중이다. 포수 수비이닝은 831이닝을 책임지며 도루저지 18회, 저지율 25.7%를 기록하며 kt의 수비 안정에 크게 기여했다는 평가다.
적재적소에 완벽한 퍼즐처럼 딱딱 들어맞은 선수영입
성공적인 영입은 FA만이 아니었다. kt는 올해 10개 구단 중 유일하게 외국인 3인방(맷 사우어, 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드)를 새 얼굴로 전원 교체하는 초강수를 뒀다. 이중 외국인 타자 샘 힐리어드는 시즌 초반 교체설을 잠재우며 138경기에서 타율 .303 41홈런(2위) 128타점으로 올해 최고의 외국인 타자로 자리매김했다.
외국인 투수진은 사우어와 보쉴리가 부상과 부진으로 기대에 못 미쳤지만, 발 빠르게 로건 앨런과 데이비스 대니엘을 대체 영입하는 승부수로 후반기에 안정적인 로테이션을 구축했다. 아시아쿼터로 새롭게 합류한 일본인 투수 스기모토 역시 불펜에서 24홀드를 기록하며 이 부문 1위에 올랐다. 선발진인 고영표-소형준, 마무리 박영현 등 국내 투수들의 꾸준함은 여전했다.
프로세계의 선수영입이 때로 성공할 수도 실패할 수도 있지만, 올해의 kt처럼 주전급 선수 7~8명이 1년만에 대거 바뀌었는데도 영입마다 적재적소에 완벽한 퍼즐처럼 딱딱 들어맞은 경우는 드물다.
지난 시즌까지 투수력에 대한 의존도가 높았던 kt는 2025년팀 타율 9위(.253)에서 올해 1위(0.283)로 도약했다. 안타(1385개), 출루율(.365), 득점권 타율 1위(0.302)도 모두 1위를 기록하는 등, 타격 부문 지표에서 대부분 상위권에 자리 잡았다. 원래 우수했던 마운드 역시 팀 자책점 2위(4.20), 퀼리티스타트 1위(66개)로 여전히 견고하다.
이강철 감독이 꼽은 수훈 선수는 포수 한승택