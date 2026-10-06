kt, 창단 첫 100만 관중 함성에 정규시즌 우승 확정

연합뉴스

5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독과 선수들이 기념사진을 찍고 있다.'마법사 군단' kt wiz가 5년 만에 프로야구 정규시즌 왕좌를 되찾았다.kt는 5일 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와 홈경기에서 홈런 세 방을 터뜨리며 9-0으로 이겼다.이로써 시즌 86승 49패 5무(승률 0.637)를 기록한 kt는 이날 패한 2위 삼성 라이온즈(82승 54패 3무, 승률 0.603)에 4.5경기차로 앞서면서 남은 경기 결과에 상관없이 모든 '매직넘버'를 지우고 정규시즌 1위를 확정했다.kt는 2021년에도 정규시즌에서 76승 59패 9무로 삼성과 동률을 이룬 뒤 처음 열린 1위 결정전에서 승리해 우승했고, 한국시리즈까지 우승하면서 창단 첫 통합 우승을 달성한 바 있다.kt는 올 시즌 전반기까지 2∼3위로 선두 경쟁을 펼치다가 여름부터 무서운 상승세를 타면서 8월 1일 단독 선두로 올라섰다. 삼성에 잠시 1위를 내주기도 했으나 9월에 다시 올라서더니 이날 우승을 확정했다.올해 kt의 우승을 전망한 이는 드물었다. 지난 시즌 6위에 그쳤던 데다가, 프랜차이즈 스타 강백호가 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 한화 이글스로 이적했고, 황재균과 오재일이 은퇴했다.전력 보강에 나선 kt는 지난해 LG 트윈스의 통합 우승을 이끌었던 베테랑 김현수를 영입했다. 또한 NC 다이노스 외야수 최원준, KIA 타이거즈 포수 한승택을 데려왔지만 기대보다는 물음표가 더 많았다.어느덧 마흔을 바라보는 김현수는 전성기가 지났다는 평가를 받았고, 최원준은 지난 시즌 타율 0.242에 그친 평범한 타자였다. 한승택은 허리 부상에 시달리던 주전 포수 장성우를 위한 백업 자원이었다.그러나 선수의 이름값에 얽매이지 않은, 철저한 약점 보완을 위한 영입 전략은 완벽하게 성공했다. 김현수는 올 시즌 현재 타율 0.285, 13홈런, 93타점을 기록하며 녹슬지 않는 실력을 과시했고, 더 나아가 선수단의 리더 역할까지 하고 있다.최원준은 135경기에 출전해 타율 0.352라는 놀라운 활약을 펼치며 KBO리그를 대표하는 톱타자로 거듭났고, 한승택도 124경기에 출전하며 장성우와 함께 '안방'을 책임졌다.kt의 우승에는 외국인 선수의 활약도 컸다. 올해 처음 한국 무대를 밟은 외국인 타자 샘 힐리어드는 시즌 초반까지만 해도 자동투구판정시스템(ABS)에 적응하지 못하면서 극심한 타격 부진에 시달렸다. 4월까지 타율 0.232로 10개 구단 외국인 타자 중 가장 낮았다.당연히 힐리어드의 퇴출을 요구하는 목소리가 커졌지만, 이강철 감독은 흔들리지 않고 힐리어드를 믿고 기다렸다.마음의 걱정을 덜어낸 힐리어드는 조금씩 실력이 되살아나더니 올 시즌 현재 타율 0.303(14위), 41홈런(공동 1위), 127타점(1위)을 기록하며 정규시즌 최우수선수(MVP)까지 노릴 정도로 '대박'을 터뜨렸다.반면에 이강철 감독은 두 외국인 투수에 대해서는 조기 교체라는 결단력을 보여줬고, 새롭게 영입한 데이비스 대니엘과 로건 앨런이 각각 선발과 불펜에서 핵심 카드로 자리 잡으면서 우승에 힘을 보탰다.kt는 이날 경기까지 누적 홈 관중 수가 100만 명을 넘으면서 역대 최다 관중 기록까지 경신했다. 프로야구에 가장 마지막으로 합류한 '막내 구단'으로서 성적에 비해 인기가 아쉬웠던 kt로서는 우승만큼이나 감격스러운 성과다.우승과 흥행을 모두 잡으며 최고의 시즌을 보내고 있는 kt는 가을야구에서 통산 두 번째 한국시리즈 우승에 도전한다.