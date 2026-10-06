U18 여자농구, 필리핀도 제압… 2연승으로 호주와 조 1위 대결

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대한민국 U18 여자농구대표팀은 2연승을 달리는 과정에서 탄탄한 조직력을 보여주고 있다.한국의 경기 운영에서 눈에 띈 부분은 주축 선수들의 공격력 뿐 아니라 여러 선수의 역할 분담이었다. 임연서가 볼을 가지고 공격을 만들어가는 동안 이소희가 외곽에서 공간을 넓혔고, 김담희는 골밑에서 리바운드와 수비에 힘을 보탰다.김담희는 5득점에 그쳤지만 9리바운드와 3스틸을 기록하며 공격 외적인 부분에서 존재감을 보였다. 수비와 리바운드에 적극적으로 가담하는 것은 경기 흐름을 유지하는 데 중요한 요소다. 상대에게 공격 리바운드를 허용하지 않고 수비에서 공을 빼앗아내면 자연스럽게 속공 기회도 늘어난다.필리핀은 후반 들어 추격에 나섰지만 한국의 리드를 크게 흔들지는 못했다. 한국은 상대가 수비 압박을 높이자 임연서의 개인 돌파에만 의존하지 않고 외곽으로 공을 빼주는 등 공격 방향을 바꿨다. 4쿼터에는 조희원까지 득점에 가세하면서 필리핀의 추격 흐름을 끊었다.특히 경기 후반의 안정감이 돋보였다. 전날 뉴질랜드전에서는 큰 리드를 잡고도 4쿼터에 역전을 허용한 뒤 막판에 다시 승부를 뒤집어야 했다. 반면 이날은 상대의 추격이 이어지는 상황에서도 공격의 선택지를 다양하게 가져가며 리드를 지켜냈다.2승을 확보하면서 한국은 A조 2위를 확정했다. 같은 날 호주가 뉴질랜드를 99-34로 크게 꺾으면서 호주 역시 2승을 기록했다. 이제 두 팀은 6일 오후 12시 30분 조별리그 최종전에서 맞붙는다. 승리하는 팀이 A조 1위로 4강에 직행한다.대회 방식상 각 조 1위는 4강에 바로 진출하고, 2위와 3위는 상대 조의 3위, 2위와 4강 진출전을 치른다. 따라서 호주전은 단순히 조별리그 마지막 경기의 의미를 넘어 토너먼트 진입 경로를 결정하는 승부다.이번 대회에서 4강에 오르는 네 팀에는 내년 7월 중국 청두에서 열리는 FIBA U19 여자농구 월드컵 출전권도 주어진다. FIBA는 U18 여자 아시아컵 2026의 4강 진출팀이 2027 U19 여자월드컵에 아시아 대표로 출전한다고 명시했다.뉴질랜드와 필리핀을 차례로 넘은 한국은 이제 호주와 조 1위를 놓고 맞붙는다. 객관적인 전력상 탈 아시아급인 호주는 벅찬 상대다. 아시아를 넘어 세계적인 강호다. 한국과 접전을 벌였던 뉴질랜드 조차 아예 상대가 되지못했다.하지만 공은 둥글다. 단판 경기에서는 무슨 일이 일어날지 모른다. 공격의 중심을 잡고 있는 임연서와 외곽에서 힘을 보태는 이소희, 골밑에서 궂은 일을 잘해주고 있는 김담희 등 각자의 역할이 잘 맞물린다면 대형 사고를 치지 말란 법도 없다. U18 여자농구대표팀이 호주에 일격을 날릴 수 있을지 주목된다.