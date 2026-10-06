'월드컵 충격' 지운 일본, A매치 4G 무패

월드컵 32강 탈락의 아쉬움을 빠르게 털어낸 일본이다. 이들은 9~10월 A매치 4경기에서 무패 행진을 이어가며 내년 아시안컵을 앞두고 가파른 상승세를 타고 있다.모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 대표팀은 5일 오후 7시 30분 일본 도쿄 국립 경기장에서 열린 '2026 기린 컵' 결승전서 뉴질랜드를 2-1로 제압했다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 86위 뉴질랜드를 상대로 객관적인 전력에서 우위를 점한 17위 일본이 손쉽게 승리를 거둘 거로 예상됐지만, 오히려 치고받는 흐름이 나왔다. 전반 28분 우에다 아야세가 왼발 슈팅으로 선제골을 만들었지만, 뉴질랜드도 물러서지 않았다.전반 32분 크리스 우드의 전진 패스를 받은 벤자민 올드가 오른발 슈팅으로 승부의 균형을 맞췄다. 일격을 허용한 일본은 거센 반격에 나섰고, 결국 후반 26분 나카무라 케이토의 컷백을 받은 도안 리츠가 오른발로 밀어 넣으며 결승 골을 기록했다.일본은 북중미 월드컵을 앞두고 사상 첫 8강 진출을 넘어 세계 정상까지 바라봤지만, 32강에서 브라질에 1-2 역전패를 허용하며 고개를 숙였다. 기대가 컸던 만큼 아쉬움도 상당했다. 그러나 일본축구협회(JFA)는 즉각적인 사령탑 교체 대신 '모리야스 감독 유임'을 택했다.이는 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 2027 아시안컵을 대비하기 위함이었다. A대표팀에서 마지막 기회를 잡은 가운데 모리야스 감독은 9~10월 A매치에서 인상적인 결과를 냈다. 남미 전통 강호 우루과이를 3-1로 제압했고, 이어 베네수엘라도 2-1 승리를 거뒀다.이어 에콰도르와 0-0 무승부를 거뒀으나 뉴질랜드에 2-1 승리를 통해 9~10월 A매치 4경기서 3승 1무라는 성적을 기록했다. 결과도 훌륭했으나 전술 변화도 통했다는 점을 주목해야 한다. 월드컵까지 이들은 주력 전술을 3-4-2-1을 택했지만, 이번 친선전에서는 4백도 실험했다.우루과이와 맞대결에서는 4-2-3-1 전형을 통해 공수 균형을 잡는 모습과 다양한 빌드업 구조를 내놨고, 이는 결과로도 나타났다. 54%의 대등한 점유율을 통해 큰 기회는 무려 3개나 만들었고, 3골을 터뜨리며 승리를 가져오는 데 성공했다. 수비에서도 단 1개의 빅찬스를 허용하지 않았다.이어 베네수엘라-에콰도르를 상대로는 3-4-2-1을 이용해 선수비 후역습 전술을 다시금 가다듬었고, 이번 뉴질랜드전에서는 다시 4백 전형을 꺼냈다. 이들은 깊게 내려선 뉴질랜드 수비 조직을 완벽하게 공략했다. 점유율은 무려 70%에 달했고, 슈팅 숫자는 18개를 기록했다.중앙과 측면 하프 스페이스 진영을 자유자재로 넘나들며 공격을 시도하는 다채로운 그림을 만들며 승리까지 챙겼다. 모리야스 감독은 아시안컵을 앞두고 본인들보다 우세한 팀 그리고 약체팀들을 상대로 그림과 결과를 만들 수 있는 '훈련'을 철저하게 실행한 셈이다.또 이번 대표팀 명단에는 향후 아시안컵에서 활약할 수 있는 자원들인 나카노 슈토(S.히로시마), 시오가이 겐토(볼프스부르크) 등을 선발하며 실험했고, 기존 월드컵 멤버인 우에다 아야세, 이토 준야, 나카무라 케이토, 다나카 아오 등을 그대로 선발해 손발을 확실하게 맞췄다.이와 같이 일본이 아시안컵 우승을 향해 나아가고 있지만, 우리 대표팀 현실은 아쉽기만 하다. 북중미 월드컵 32강 탈락 이후 홍명보 감독이 퇴진한 가운데 대한축구협회는 무너진 시스템을 재건해 로베르토 모레노 감독을 임시 수장으로 앉혔으나 불안함이 노출되고 있다.첫 경기였던 에콰도르를 상대로 3-0 완승을 챙기며 기분 좋은 출발을 알렸으나 이어진 우루과이전에서 4-1 완패를 당했고, 또 베네수엘라와 0-0 무승부를 거뒀다. 1승 1무 1패라는 성적도 아쉬웠지만, 경기 내용과 전술적인 부분도 많은 비판을 받고 있다.특히 경기마다 전술적 완성도와 선수 조합에서 흔들림이 나타나고 있다는 점이다. 빌드업 과정에서는 압박을 벗겨내는 데 어려움을 겪었고, 수비 전환 과정에서도 간격이 쉽게 벌어졌다. 공격 역시 손흥민, 이강인, 오현규의 개인 능력에 의존하는 장면이 적지 않았다.반면 일본은 기존 주축의 틀을 유지한 채 새로운 자원을 점진적으로 시험하며 결과와 경기력을 동시에 챙기고 있다. 일본이 완성된 구조 안에서 변화를 주고 있다면, 한국은 아직 구조 자체를 다듬는 과정에 가깝다는 게 상당히 아쉬운 대목이다.결국 같은 아시안컵을 바라보고 있지만 현재 두 팀의 준비 과정에는 분명한 온도 차가 있다. 한국이 남은 기간 이 격차를 얼마나 빠르게 좁힐 수 있을지가 아시안컵을 앞둔 핵심 과제로 떠올랐다.한편, 대한민국 대표팀은 6일 오후 8시 용인에서 우즈베키스탄과 9~10월 A매치 마지막 경기를 치르게 된다.