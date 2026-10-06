김도영 9회 역전 스리런… 전세 뒤집은 그 순간

KIA 타이거즈

역전 3점 홈런을 친 후 기뻐하는 김도영9회 초 KIA는 1사 후 박정우와 박재현의 연속 안타로 1·2루 기회를 만들었다. 김선빈이 삼진으로 물러나면서 아웃카운트 하나가 남았다. 상대 마운드에는 LG의 고우석이 있었다.타석에 들어선 김도영은 초구 시속 153km 직구를 파울로 만들었다. 이어진 2구째가 승부를 갈랐다. 고우석이 던진 시속 155km 몸쪽 직구를 김도영이 받아쳤고, 타구는 좌측 담장을 넘어갔다. 3-4가 단숨에 6-4로 뒤집혔다.김도영은 경기 후 수훈선수 인터뷰에서 홈런을 노리고 타석에 들어선 것이 아니라 최소한 동점을 만들겠다는 생각으로 승부했다고 밝혔다. 빠른 공을 알고도 치기 어려운 공으로 느꼈고, 공이 손을 떠나는 순간 빠르게 반응하겠다는 접근으로 타석에 들어갔다고 설명했다. 결과적으로 고우석의 155km 직구를 놓치지 않았다.김도영의 장점은 빠른 배트 스피드와 강한 타구 생산 능력이다. 이번 홈런 역시 몸쪽으로 들어오는 빠른 공을 짧은 시간 안에 판단하고 배트를 내는 능력이 돋보였다. 특히 2사 1·2루에서는 장타 하나가 필요한 상황이었지만, 무리하게 큰 스윙을 하기보다 자신이 가장 잘 칠 수 있는 공을 기다렸다가 승했다는 점이 중요했다.이 한 방으로 김도영은 시즌 42호 홈런을 기록했다. KT 샘 힐리어드의 41홈런을 넘어 홈런 부문 단독 선두로 다시 치고 올라갔다. LG 오스틴은 40홈런으로 뒤를 잇고 있다. 시즌 막판 홈런왕 경쟁이 치열한 상황에서 나온 역전 결승포라는 점에서 의미가 컸다.김도영은 이날 4타수 1안타 1볼넷 3타점을 기록했다. 시리즈 내내 안타가 좀처럼 나오지 않았다. 하지만 야구에서는 모든 타석의 가치가 같지 않다. 이날 김도영에게 가장 중요한 타석은 마지막 한 번이었고, 그는 그 한 번을 홈런으로 연결했다.KIA는 9회 말 성영탁이 LG의 마지막 공격을 막아내며 승리를 확정했다. 정해영이 시즌 4승째를 챙겼고 성영탁은 13세이브를 기록했다.이번 승리로 KIA는 LG와의 3연전을 모두 가져가며 3위 경쟁에서 유리한 위치를 지켰다. 특히 3연전 마지막 경기에서 나온 김도영의 42호 역전포는 개인의 홈런왕 경쟁뿐 아니라 팀의 순위 경쟁에도 직접적인 영향을 미친 한 방이었다.경기 전체를 지배한 것은 아니었다. 하지만 가장 중요한 순간을 자신의 것으로 만든 것은 김도영이었다. 시즌 막판으로 갈수록 이런 한 타석의 가치가 커진다. KIA가 잠실 3연전을 모두 가져간 마지막 장면에 김도영의 이름이 남은 이유다.