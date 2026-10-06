김도영 9회 역전 스리런… 전세 뒤집은 그 순간

KIA 타이거즈가 LG 트윈스와의 3연전을 모두 쓸어 담으며 3위 자리를 지켰다. 마지막 승부처의 중심에는 김도영(23, 우투우타)이 있었다. 경기 내내 안타를 만들지 못했던 김도영은 9회 2사에서 고우석의 빠른 직구를 받아쳐 역전 스리런을 터뜨렸다. 한 번의 스윙으로 승부를 뒤집은 동시에 홈런왕 경쟁에서도 다시 단독 선두로 올라섰다.
KIA는 지난 5일 서울 잠실구장에서 열린 2026 KBO리그 LG와의 시즌 15차전에서 6-4로 승리했다. 3-4로 뒤지던 9회 초 김도영의 3점 홈런으로 전세를 뒤집었다. KIA는 3연승과 함께 LG와의 시즌 상대 전적을 8승 7패로 만들었다. 시즌 성적은 75승 61패 2무로 3위, LG는 75승 63패 1무로 4위가 됐다. 두 팀의 격차는 1경기다. LG는 8연패에 빠졌다.
김도영에게는 더욱 의미 있는 경기였다. 3연전 첫 경기에서 4타수 무안타 1볼넷, 둘째 날 2타수 무안타 3볼넷을 기록한 데 이어 이날도 9회 이전까지 안타가 없었다. 그러나 마지막 타석에서 가장 결정적인 결과를 만들어냈다. 3연전 전체에서 나온 김도영의 안타는 이날 홈런 하나뿐이었다.
마지막 한 방의 시간을 벌다