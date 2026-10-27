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김성호의 씨네만세 꿈 앞에 선 모두에게, 삶을 견디는 이들에게... 이 영화의 위로

꿈 앞에 선 모두에게, 삶을 견디는 이들에게... 이 영화의 위로

[김성호의 씨네만세 1478] <퍼플 스왈로우>

김성호(starsky216)
26.10.27 11:08최종업데이트26.10.27 11:08
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꿈을 가진 인간이란 전에 본 적 없는 세계로 나아가고자 하는 열망에 지배되게 마련이다. 집채만 한 파도를 넘고 풍랑을 견뎌내어 쌍무지개 진 수평선 너머로 향하려는 욕망에 이끌린다. 그 과정의 고됨이, 그를 알지 못한다는 자기인식이, 그에 따른 두려움이 문제되지 않는다. 기꺼이 감당하고픈 갈망이 그를 사로잡는다. 꿈은 그렇게 인간을 잠식한다.

꿈을 갖지 않은 이들이 종종 내게 물어왔다. 꿈이 없어 불행하다고, 꿈을 가진 네가 부럽다고, 제게도 꿈이 있었으면 한다고 말이다. 그러나 꿈을 가진 나는, 삶 가운데 꿈 품은 수많은 사람들은 본 나는 말한다. 꿈의 있고 없음이 행복과 불행을, 삶 가운데 가치의 있고 없음을 갈음하지 않는다고 말이다. 꿈이란 인간을 용골을 가진 배와 같이 만들 뿐이다. 꿈을 향해 나아갈 때에만 본체를 안정되게 하는 용골이란 것을 등줄기에 품은 이는 오로지 바다 위를 항해할 때만이 평안하다. 항구에 묶여서는 언제고 부두에 부닥쳐 파손될 위험을 감내해야 하고, 수면 위로 들어 올려져서는 그 비참함을 견뎌낼 수 없다.

수면 위는 바퀴 달린 이들의 세상이다. 바퀴 달린 이들이 쌩쌩 내달리는 육지 위에서 용골을 가진 배는 무력하다. 누군가 깔아 놓은 도로 위를 마구 지나가는 그들을 도저히 따라잡을 재간이 없다. 그러나 누가 있어 수면 위에 도로를 깔 수 있다던가. 망망대해 위에 누가 물표를 세울 수 있다 말하나. 오롯이 하늘과 나 자신에 의지하여 항해하는 뱃사람이야말로 고귀하고 고단한 칸트주의자다.

퍼플 스왈로우 스틸컷
퍼플 스왈로우스틸컷영화로운 형제

올해도 등단에 실패한 소설가 지망생

<퍼플 스왈로우>는 꿈을 가진 이의 이야기다. 용골을 가지고도 너른 바다로 항해하지 못하는 묶인 배, 바퀴 달린 것들의 세계 끝에 묶인 채 이도저도 하지 못하는 이의 이야기다. 꿈의 세계에선 너무나도 흔한 모습이지만 바퀴를 가진 이들에겐 꽤 낯선 것이기도 할까. 용골을 가졌으나 마음껏 항해한 적 없는 배, 바퀴를 갖지 못하여서 힘껏 내달려보지도 못한 배의 비극에 귀 기울일 기회는 생각만큼 많지 않을지도 모를 일이다.

컬러로 표현되는 전반부와 흑백으로 연출된 후반부로 나뉜 영화다. 주인공은 아이 없이 남편과 함께 사는 30대 후반 정도로 보이는 여성(임유원 분)이다. 그녀는 소설가, 보다 정확히는 지망생이다. 소설을 쓰는 이는 모두 소설가라 해야 할 텐데, 지망생이란 말은 붙이게 되는 것은 소설가에게 작품을 내보일 수 있는 환경이 좀처럼 주어지지 않는 때문이고 특히나 한국에선 등단이라는 기묘한 제도가 운영되고 있는 탓이다.

등단이라는 좁은 문을 고집하는 여성은 통상 소설가를 꿈꾸는 이들처럼 비슷한 이들과 합평모임을 꾸려 공모를 준비하던 터다. 그리고 어느 날인가 버스정류장에서 가만히 버스를 기다리고 있다가 함께 공모를 준비해온 동료가 문학상을 수상했다는 소식을 듣게 된다. 등단이다. 그토록 꿈꾸었던 등단을 누구는 하고 저는 하지 못한 것이다. 그러니까 다른 누구의 성공이 나의 실패가 된다.

퍼플 스왈로우 스틸컷
퍼플 스왈로우스틸컷영화로운 형제

실패하는 아내와 그녀를 바라보는 남편

여자가 짓는 표정은 생의 어느 순간 실패와 마주한 이의 감각을 보인다. 나는 그와 같은 표정을 꽤나 많이 보았는데, 그건 대부분 고시라 불리는 사법시험이나 행정고시에 탈락한 이들, 또 입사면접에서 고배를 마신 이들에게서였다. 너는 붙고 나는 실패하였구나, 또 다시 떨어졌구나 하는 망연자실함의 그늘이 여자의 얼굴에 확연히 드리운다.

여자가 집에 돌아온 뒤 남편(정재윤 분)이 말한다. 보일러실에서 제비를 봤다고. 그런데 그 제비가 자줏빛이었다던가. 검고 흰 색이 섞인 익숙한 제비가 아니라 자줏빛이었다던 남편의 말을 그녀는 좀처럼 믿기 어렵다.

문학상을 고집하는 그녀에게 남편은 이를테면 웹소설이나 자비출판 같은 다른 길도 있지 않느냐고 말한다. 성패를 확신할 수 없는 좁은 문을 구태여 고집하는 이유를 남편은 이해하지 못한다. 그리고 그와 같은 목표에 저당 잡힌 부부의 미래, 그러니까 아이를 낳고 생의 다음 단계로 나아가고 싶다는 기대를 슬며시 내비친다. 뚜렷한 직업을 갖지 않고 소설을 쓰는 아내는 제 완성된 작품조차도 남편에게 보이지 않고 있는 터다. 그러니까 남편은 오롯이 아내에 대한 믿음만으로 결혼생활을 이어온 것이다. 그러나 언제까지 기약 없는 기다림을 지속해야 할까. 소설가가 되겠다는 아내의 꿈은 과연 지켜질 수 있을까.

퍼플 스왈로우 스틸컷
퍼플 스왈로우스틸컷영화로운 형제

서사 없는 영화를 본다는 것

<퍼플 스왈로우>는 이렇다 할 서사가 있는 영화가 아니다. 소설을 쓰는 여자가 역경을 건너 대한민국 최고 문학상을 받는다는, 마치 할리우드 성장영화 같은 극적 서사는 찾아볼 수 없다. 영화는 어떤 면에선 마땅하다 할 수 있을 남편의 기대를 펼치고, 그 뒤로 아마도 이들의 과거였을 전혀 다른 후반부를 배치한다.

흑백으로 표현된 후반부에서 여자는 바닷가를 홀로 걷고 있다. 이들은 같은 사진 동호회 회원으로, 이전까진 말을 섞어본 적 없는 사이인 듯 보인다. 이들이 만나 통성명하고, 함께 사진을 찍고 또 찍어주는 순간들이 영화 안에 담겼다. 영화는 흑백 화면으로 알지 못했던 두 사람이 차츰 마음을 여는 과정을 비춘다. 그 사이 앞의 제비, 그러니까 자줏빛 제비가 들어선다.

컬러와 흑백, 현재와 과거의 구분을 영화 가운데 어째서 늘어놓은 것인지를 명확하게 이해하긴 어렵다. 컬러가 현재이고 흑백이 과거라면, 어째서 현재 뒤에 과거를 놓은 것인지도 확신을 실어 말할 수는 없다. 다만 영화는 이와 같은 형식을 통해 독자적인 해석의 여지를 연다. 이를테면 이런 것이다. 성장과 나아감에 대한 약속이 비워진 대신, 오늘 또한 어떤 어제의 결과란 것을 생각하게끔 한다. 가진 것도 이룬 것도 없어 보이는 오늘이 어떤 의미에선 지난 시간의 만남과 도전으로 이뤄낸 것일 수도 있다는 얘기다.

퍼플 스왈로우 포스터
퍼플 스왈로우포스터영화로운 형제

꿈과 삶, 그게 과연 무엇일까

<퍼플 스왈로우>는 어떤 영화인가. 꿈을 품은 이가 나오지만 그 꿈이 무엇인지를 관객에게 명확하게 설명하진 못한다. 소설을 쓰는 여자는 소설 자체보다도 등단을 목표로 하는 듯한데, 글을 쓰는 이라면 잘 알겠으나 둘 사이엔 꽤나 큰 거리감이 있다. 여자는 이제는 한 남자의 아내가 되어 꽤 오랜 시간을 보낸 듯하다. 그러나 남편의 배려로써 아내로서의 역할을 별달리 하지는 않은 듯도 하다. 더는 등단이 아니라 다른 방식을 열어두는 것이 어떻겠느냐는, 그리고 그보다도 아이를 갖는 게 어떠냐는 남편의 요구가 꿈의 단절인지 아닌지를 관객은 또한 온전히 알 수 없다.

이와 같은 분명하지 않음이 도리어 관객으로 하여금 영화를 적극적으로 뜯어보고 사고하도록 이끈다는 점을 무시해선 안 된다. 흔히 영화라는 매체는 관객을 압도하고 감독이 의도한 바를 일방적으로 납득케 하는 것이라고 오해받기 쉽다. 결코 짧지 않은 러닝타임 동안 일방적인 표현을 수용하도록 하는 데 최적화된 극장이라는 공간부터가 이와 같은 생각을 품도록 한다.

그러나 작가들은 이 영화라는 매체의 다른 가능성을 오랫동안 타진해왔다. 일방적 수용에서 그치지 않고 적극적 사고의 확장을 도모할 수 있기를 꿈꿔왔다. 그 결과로써 내용과 형식을 혁신한 작품들이 관객과 만나왔던 것이다.

넓게 이해하자면 <퍼플 스왈로우> 또한 그러한 영화라고 볼 수 있겠다. 소설을 쓰는 여자에게 꿈이란 무엇일까. 꿈은 그녀를 어디에서 어디로 데려왔는가. 그녀 곁에 남은 것과 그녀가 갖지 못한 것은 또한 무엇일까. 자줏빛 제비가 표상하는 것이 무엇인지를 명확하게 말할 수는 없겠으나, 바로 그러한 이유로써 관객은 그녀가 가져왔고, 또 바라는 것에 대하여 새삼 생각해볼 기회를 얻는다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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