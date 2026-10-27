꿈 앞에 선 모두에게, 삶을 견디는 이들에게... 이 영화의 위로

꿈을 가진 인간이란 전에 본 적 없는 세계로 나아가고자 하는 열망에 지배되게 마련이다. 집채만 한 파도를 넘고 풍랑을 견뎌내어 쌍무지개 진 수평선 너머로 향하려는 욕망에 이끌린다. 그 과정의 고됨이, 그를 알지 못한다는 자기인식이, 그에 따른 두려움이 문제되지 않는다. 기꺼이 감당하고픈 갈망이 그를 사로잡는다. 꿈은 그렇게 인간을 잠식한다.
꿈을 갖지 않은 이들이 종종 내게 물어왔다. 꿈이 없어 불행하다고, 꿈을 가진 네가 부럽다고, 제게도 꿈이 있었으면 한다고 말이다. 그러나 꿈을 가진 나는, 삶 가운데 꿈 품은 수많은 사람들은 본 나는 말한다. 꿈의 있고 없음이 행복과 불행을, 삶 가운데 가치의 있고 없음을 갈음하지 않는다고 말이다. 꿈이란 인간을 용골을 가진 배와 같이 만들 뿐이다. 꿈을 향해 나아갈 때에만 본체를 안정되게 하는 용골이란 것을 등줄기에 품은 이는 오로지 바다 위를 항해할 때만이 평안하다. 항구에 묶여서는 언제고 부두에 부닥쳐 파손될 위험을 감내해야 하고, 수면 위로 들어 올려져서는 그 비참함을 견뎌낼 수 없다.
수면 위는 바퀴 달린 이들의 세상이다. 바퀴 달린 이들이 쌩쌩 내달리는 육지 위에서 용골을 가진 배는 무력하다. 누군가 깔아 놓은 도로 위를 마구 지나가는 그들을 도저히 따라잡을 재간이 없다. 그러나 누가 있어 수면 위에 도로를 깔 수 있다던가. 망망대해 위에 누가 물표를 세울 수 있다 말하나. 오롯이 하늘과 나 자신에 의지하여 항해하는 뱃사람이야말로 고귀하고 고단한 칸트주의자다.