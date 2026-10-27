꿈 앞에 선 모두에게, 삶을 견디는 이들에게... 이 영화의 위로

▲퍼플 스왈로우포스터 영화로운 형제

꿈과 삶, 그게 과연 무엇일까



<퍼플 스왈로우>는 어떤 영화인가. 꿈을 품은 이가 나오지만 그 꿈이 무엇인지를 관객에게 명확하게 설명하진 못한다. 소설을 쓰는 여자는 소설 자체보다도 등단을 목표로 하는 듯한데, 글을 쓰는 이라면 잘 알겠으나 둘 사이엔 꽤나 큰 거리감이 있다. 여자는 이제는 한 남자의 아내가 되어 꽤 오랜 시간을 보낸 듯하다. 그러나 남편의 배려로써 아내로서의 역할을 별달리 하지는 않은 듯도 하다. 더는 등단이 아니라 다른 방식을 열어두는 것이 어떻겠느냐는, 그리고 그보다도 아이를 갖는 게 어떠냐는 남편의 요구가 꿈의 단절인지 아닌지를 관객은 또한 온전히 알 수 없다.



이와 같은 분명하지 않음이 도리어 관객으로 하여금 영화를 적극적으로 뜯어보고 사고하도록 이끈다는 점을 무시해선 안 된다. 흔히 영화라는 매체는 관객을 압도하고 감독이 의도한 바를 일방적으로 납득케 하는 것이라고 오해받기 쉽다. 결코 짧지 않은 러닝타임 동안 일방적인 표현을 수용하도록 하는 데 최적화된 극장이라는 공간부터가 이와 같은 생각을 품도록 한다.



그러나 작가들은 이 영화라는 매체의 다른 가능성을 오랫동안 타진해왔다. 일방적 수용에서 그치지 않고 적극적 사고의 확장을 도모할 수 있기를 꿈꿔왔다. 그 결과로써 내용과 형식을 혁신한 작품들이 관객과 만나왔던 것이다.



넓게 이해하자면 <퍼플 스왈로우> 또한 그러한 영화라고 볼 수 있겠다. 소설을 쓰는 여자에게 꿈이란 무엇일까. 꿈은 그녀를 어디에서 어디로 데려왔는가. 그녀 곁에 남은 것과 그녀가 갖지 못한 것은 또한 무엇일까. 자줏빛 제비가 표상하는 것이 무엇인지를 명확하게 말할 수는 없겠으나, 바로 그러한 이유로써 관객은 그녀가 가져왔고, 또 바라는 것에 대하여 새삼 생각해볼 기회를 얻는다.



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