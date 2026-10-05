'개막전 18점→이번엔 32점' 부산 KCC 루이스 킹, 확 달라졌다

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지난달 29일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 개막 미디어데이. 이상민 부산 KCC 감독이 발언하고 있다.개막전의 아쉬움은 단 한 경기만에 지워졌다. 루이스 킹이 32점과 야투 성공률 76.5%를 기록하는 폭발적인 활약으로 부산 KCC의 시즌 첫 승을 이끌었다.이상민 감독이 이끄는 부산 KCC는 5일 오후 2시 울산동천체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구(KBL)' 1라운드서 양동근 감독의 울산 현대모비스 피버스에 97-87로 승리했다.반전이 필요했던 디펜딩 챔피언 KCC였다. 개막 첫 경기, 창원 LG에 68-103으로 무기력한 패배를 기록한 가운데 이번 경기서 경기력과 결과를 다 잡는 모습이 필요했다.1쿼터에서 KCC는 27-25로 근소하게 밀리는 그림이 나왔다. 하지만, 2쿼터부터 외곽포가 서서히 터지기 시작했고, 루이스 킹·숀 롱·허훈이 차례로 골밑을 완벽하게 공략하며 격차를 벌렸다. 이에 더해 김동현도 3점 포로 힘을 보태며 2쿼터에만 무려 36점을 넣었다.현대모비스도 게이지 프림·이우석을 중심으로 3쿼터 시작 이후 4분 동안 8점을 기록했으나 잦은 패스 실수와 턴오버가 이어지며 기세를 이어가지 못했다. 3쿼터 최종 점수는 60-82. 승부의 추가 기운 가운데 4쿼터 분위기는 현대모비스의 몫이었다.KCC는 허웅·숀 롱이 5반칙으로 퇴장당했고, 팀 반칙 역시 4개까지 채워지며 위기에 몰렸다. 5분이 남은 시점 68-84로 현대모비스가 바짝 추격하기도 했다. 그러나 김동현·루이스 킹·허훈이 연속 득점에 성공했고, 결국 97-87로 KCC가 승리했다.KCC는 개막전 LG를 상대로 공격과 수비 모두 조직력에서 문제점을 노출하며 고개를 숙였지만, 이번 경기는 아니었다. 3점 슛 성공률은 16.7%에서 40.9%까지 상승했고, 리바운드 역시 28개에서 4개가 늘어난 32개로 압도적인 모습을 보여줬다.가장 큰 약점으로 지적됐던 속공 수비 역시 확실하게 개선됐고, 외국인 선수와 국내 선수와 조합도 확실하게 융화되며 시즌 첫 승리를 따내는 데 성공했다.기분 좋은 승리를 가져온 가운데 확실한 수확도 있었다. 바로 루이스 킹이 120% 컨디션을 보여줬다는 것. 이번 시즌을 앞두고 KCC는 큰 고민이 있었다. 핵심 자원인 송교창이 일본 B리그 오카사 에벳사로 진출을 선언했고, 국가대표 최준용 역시 미국 진출을 택했다.순식간에 핵심 자원 2명이 빠져나간 상황 속 KCC는 NBA 통산 27경기를 소화한 201cm 포워드 루이스 킹을 수혈했다. 미국 오리건대를 거쳐 디트로이트와 새크라멘토 등에서 NBA 무대를 경험했고, G리그에서는 시즌 평균 20점 이상을 기록할 정도로 득점력을 인정받았다.이후 중국, 푸에르트리코 등 다양한 해외 리그를 거치며 경험을 쌓았다. 송교창과 최준용의 빈자리 정확하게 메울 수 있는 포지션은 아니었지만, 외곽슛과 일대일 공격에 강점을 보유했다고 평가되면서 많은 기대감을 받았다상당한 기대를 받은 가운데 개막전 LG와 맞대결에서 선발로 나섰으나 2% 아쉬움이 있었다. 홀로 18득점을 기록했으나 포워드진의 높이와 수비, 리바운드까지 책임지기는 한계가 뚜렷했다. 팀 역시 35점 차 대패를 기록하며 고개를 숙였다.하지만, 이번 현대모비스전은 달랐다. 벤치에 앉아 경기에 시작했던 킹은 팀이 밀리던 2쿼터부터 확실한 영향력을 발휘했다. 팀이 연속 득점으로 흐름을 타던 2쿼터 1분 20초에 보여준 덩크를 시작으로 종료 직전에는 베즐리를 앞에 두고 투핸드 덩크까지 꽂았다.3쿼터에도 활약은 이어졌다. 3쿼터 4분 54초에는 국가대표 이우석을 앞에 두고 완벽한 페인트 모션으로 좌측 미드레인지 점퍼를 성공시켰고, 이어 3점 포를 꽂으며 분위기를 가져왔다.특히 분위기가 완벽히 넘어갔던 4쿼터 4분에는 다시 코트를 밟아 프림을 완벽하게 봉쇄하며 흐름을 다시 빼앗았고, 이어 미드레인지 점퍼와 레이업 슛까지 성공했다.26분 36초 동안 코트에 있었던 루이스 킹은 32점 5리바운드 4어시스트를 기록하며 공격을 이끌었다. 야투 17개 중 13개를 성공시키며 76.5%의 높은 성공률을 자랑했고, 3점슛도 3개를 꽂았다. 자유투 역시 모두 성공시키며 빈틈없는 공격 효율을 선보였다.개막전에서 기대에 미치지 못했던 모습과는 확연히 달랐다. 최준용과 송교창의 공백을 메울 자원으로 영입된 킹은 이번 경기에서 폭발적인 득점력과 높은 효율을 동시에 보여주며 자신의 가치를 확실하게 증명했다.한편, 시즌 첫 승을 따낸 KCC는 홈으로 돌아가 오는 7일 대구한국가스공사와 경기를 치른다.