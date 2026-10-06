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영화단체들 "창작자 보호" 성명… '암살자(들)'은 흥행 반등

영화단체들 "창작자 보호" 성명… '암살자(들)'은 흥행 반등

보수세력 공격에 성명 잇따라... 제작사 요청에 따른 부산영화제 시사회 취소엔 아쉬움 표하기도

성하훈(doomeh)
26.10.06 11:01최종업데이트26.10.06 13:18
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지난 4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다.
지난 4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다.권우성

영화 <암살자(들)>에 대한 보수세력의 비판에 대해 영화단체들이 성명이 이어지고 있다.

1일 한국영화제작가협회를 시작으로 2일 한국영화프로듀서조합, 3일 한국영화촬영감독조합, 4일 한국영화감독조합 등에 이어 영화단체들이 모아 영화인연대도 5일 성명을 내고 '개인의 일상과 안전에 대한 위협으로 이어지는' 상황에 대해 우려를 나타냈다.

영화인연대의 성명은 배우의 집앞까지 찾아가 시위을 벌이는 것에 대한 영화계 전체의 걱정도 담겨 있다. 배우 소속사도 보수단체들의 집 앞 시위에 엄중 대응하겠다는 방침을 밝히며 모든 조치를 취하겠다고 밝혔다.

문체부도 "영화에 대한 평가는 자유이지만, 창작자에 대한 신변 위협은 민주주의의 파괴라며 오늘 경찰청 등 관계 당국에 영화 관계자 및 출연 배우에 대한 안전 조치와, 거주지 앞 위협·협박 등 불법 행위에 대한 엄정한 법 집행을 강력히 요청했다"고 밝히는 등 일부 극우적 행태를 보이는 보수 진영에 대응 수위를 높이는 모습이다.

최휘영 문체부 장관은 "문화예술인들이 어떠한 외압이나 위협에도 위축되지 않고 당당하게 창작과 연기에 임할 수 있도록, 문체부 장관으로서의 책무를 다하겠다"고 밝혔다.

정치권과 보수 극우 세력에 대한 격한 반발 보다는 신중하면서도 차분하게 대응하려는 기조를 유지하고 있다. 모든 단체가 영화에 대한 판단은 관객에게 맡기면서도 가짜 뉴스를 통한 음해나 배우들에 대한 위협 등은 자제해달라는 입장을 공통적으로 밝히고 있기 때문이다.

여기에는 감독과 배우 등 제작진을 보호해야 한다는 인식이 깔려 있다. 영화단체의 한 대표자는 "배우들이 다치는 일이 생겨서는 안 된다"며 "제작진을 지켜줘야 하는것 아니겠냐"고 말했다. 부산영화제가 배우 측의 입장을 존중해 개막식 레드카펫과 관객과의 대화 행사 등을 취소한 것도 같은 맥락이다. 부산영화제 측은 "배우를 지키고 보호해야 한다는 것에 공감하기 때문에 소속사 측의 입장을 받아들인 것이다"라고 전했다.

감독·배우 보호에 공감대, 내용은 관객 판단 몫

흥행 반등 조짐을 보이고 있는 <암살자(들)> 한 장면
흥행 반등 조짐을 보이고 있는 <암살자(들)> 한 장면하이브미디어코프

영화 단체들의 신중한 이면에는 보수 세력의 공격으로 인해 노이즈 마케팅이 작용되면서 흥행에 도움되는 상황도 자리잡고 있다.

실제로 <암살자(들)>은 추석 연휴가 끝나면서 동력이 약해지는 모습을 나타냈다. 30%를 넘던 예매율이 10% 초반까지 떨어졌고, 개천절 연휴 200만을 넘는 것도 불안해 보였다. 하지만 보수세력의 문제제기가 시작되면서 영화가 다시 반등하기 시작했다.

흥행의 척도인 예매율은 상승곡선을 그리며 20%에 근접하는 중이고 좌석 판매율도 급상승하는 등 수치적으로도 흥행에 불이 붙는 모습이다. 개천절 연휴 220만 정도 예상했으나 240만을 넘겼고, 300만 돌파도 가시권에 들어온 상태다.

감독의 탄탄한 연출력에 영화적 재미가 더해지면서 보장되면서 영화를 찾는 관객들이 확실히 늘어났다. 보수세력이 영화를 보지도 않고 비난만 하는 것에 대해 '도대체 뭐가 문제냐?'는 반론이 제기되고 있는 것이다.

이는 <파묘>와도 비슷한 상황이다. 공포영화를 꺼리는 관객들이 적지 않은데도 좌파 영화라는 공격에 관객들이 극장으로 몰리면서 천만 관객이 된 것처럼, 역설적으로 보수세력의 비난이 영화 흥행에 도움을 주고 있는 것은 사실이다.

영화단체들이 영화를 직접 보고 판단하라며 관객들에게 강조하는 것도 보수세력의 주장에 무리한 억지가 있다고 보기 때문이다.

특히 박정희의 유신독재 시절 자행된 언론자유 억압에 맞서 들고 기자들의 일어난 실제 사건을 영화적으로 확장시킨 작품이기에, 검열과 억압의 횡행했던 시대를 직접 확인해 보라는 뜻도 있다.

"<건국전쟁>도 상영 막진 않았는데..."

그렇다고 영화계의 내부의 반응이 차분하기만 한 것은 아니다. 영화인들은 "<건국전쟁>의 역사왜곡 논란 때도 상영을 막아야 한다는 말은 나오지 않았다"면서 이중잣대에 부글부글 끓는 반응도 있다.

국민의힘이 <암살자(들)>의 싱가포르영화제 개막작 선정을 막겠다고 서한을 보내겠다는 태도 역시도 국내 영화제 관계자들은 '국제영화제의 현실을 너무 모르는 것 같다'며 냉소적 반응을 보내고 있다.

지난해 전주영화제도 이르메니아-아제르바이젠의 전쟁을 아르메이나 시각에서 그린 영화를 상영하려는 것에 대해 아제르바이젠 정부 차원의 항의를 받기도 했다. 항의 메일이 쏟아지기도 했으나, 영화 상영을 중단하는 일은 없었다. 올해는 이스라엘 영화의 상영 철회를 요구하는 팔레스타인 연대 단체의 시위가 있었지만 전주영화제는 상영을 취소하지 않았다. 영화제의 위상과 독립성이 중요하기 때문이다.

2014년 세월호 참사를 기록한 <다이빙벨>도 부산영화제가 엄청난 압박 속에서도 굴복하지 않았다. 당시 보수 집권세력은 영화를 비하하면서 온갖 비하를 쏟아냈는데, 이후 법원은 이를 '블랙리스트 국가범죄'라고 판결했다.

암살자(들) 부산 주요 촬영지를 소개하고 있는 부산영상위원회
암살자(들) 부산 주요 촬영지를 소개하고 있는 부산영상위원회 부산영상위원회

다만 부산영화제와는 다르게 부산영상위원회의 시사회 취소는 상영의 자유를 포기한 것 아니냐는 시각도 있다. <암살자(들)>은 중앙동 4가 거리, 부산관광호텔, 부산항 연안여객터미널 등에서 촬영이 이뤄졌고, 부산영상위는 촬영과정에서 어려운 상황들을 돕는 등 상당한 지원을 아끼지 않았다. 이에 5일 시사회를 예정했으나 취소했다.

시사회와 관련해 부산시에서 연락이 온 것으로 확인됐는데, 영상위 측은 "이슈가 되니 시사회 여부를 확인하는 차원이다"라고 했으나, 평소 시사회 때는 연락이 없었다는 점에서 석연치 않다는 게 지역 영화인들의 시선이다.

복수의 부산지역 영화관계자들은 부산시가 최근 공모한 부산영상위원회 운영위원장에 국민의힘에서 적극 추천한 것으로 알려진 인사를 내정한 것도 가볍게 보이지 않는다고 주장했다. 부산영상위 운영위원장은 성상철 전 사무처장이 내정된 것으로 알려졌다.
암살자들

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영화 저널리스트. 독립영화, 다큐멘터리, 주요 영화제, 영화 정책 등의 분야를 취재하고 있습니다, 각종 제보 환영합니다^^

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