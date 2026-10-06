영화단체들 "창작자 보호" 성명… '암살자(들)'은 흥행 반등

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흥행 반등 조짐을 보이고 있는 <암살자(들)> 한 장면영화 단체들의 신중한 이면에는 보수 세력의 공격으로 인해 노이즈 마케팅이 작용되면서 흥행에 도움되는 상황도 자리잡고 있다.실제로 <암살자(들)>은 추석 연휴가 끝나면서 동력이 약해지는 모습을 나타냈다. 30%를 넘던 예매율이 10% 초반까지 떨어졌고, 개천절 연휴 200만을 넘는 것도 불안해 보였다. 하지만 보수세력의 문제제기가 시작되면서 영화가 다시 반등하기 시작했다.흥행의 척도인 예매율은 상승곡선을 그리며 20%에 근접하는 중이고 좌석 판매율도 급상승하는 등 수치적으로도 흥행에 불이 붙는 모습이다. 개천절 연휴 220만 정도 예상했으나 240만을 넘겼고, 300만 돌파도 가시권에 들어온 상태다.감독의 탄탄한 연출력에 영화적 재미가 더해지면서 보장되면서 영화를 찾는 관객들이 확실히 늘어났다. 보수세력이 영화를 보지도 않고 비난만 하는 것에 대해 '도대체 뭐가 문제냐?'는 반론이 제기되고 있는 것이다.이는 <파묘>와도 비슷한 상황이다. 공포영화를 꺼리는 관객들이 적지 않은데도 좌파 영화라는 공격에 관객들이 극장으로 몰리면서 천만 관객이 된 것처럼, 역설적으로 보수세력의 비난이 영화 흥행에 도움을 주고 있는 것은 사실이다.영화단체들이 영화를 직접 보고 판단하라며 관객들에게 강조하는 것도 보수세력의 주장에 무리한 억지가 있다고 보기 때문이다.특히 박정희의 유신독재 시절 자행된 언론자유 억압에 맞서 들고 기자들의 일어난 실제 사건을 영화적으로 확장시킨 작품이기에, 검열과 억압의 횡행했던 시대를 직접 확인해 보라는 뜻도 있다.그렇다고 영화계의 내부의 반응이 차분하기만 한 것은 아니다. 영화인들은 "<건국전쟁>의 역사왜곡 논란 때도 상영을 막아야 한다는 말은 나오지 않았다"면서 이중잣대에 부글부글 끓는 반응도 있다.국민의힘이 <암살자(들)>의 싱가포르영화제 개막작 선정을 막겠다고 서한을 보내겠다는 태도 역시도 국내 영화제 관계자들은 '국제영화제의 현실을 너무 모르는 것 같다'며 냉소적 반응을 보내고 있다.지난해 전주영화제도 이르메니아-아제르바이젠의 전쟁을 아르메이나 시각에서 그린 영화를 상영하려는 것에 대해 아제르바이젠 정부 차원의 항의를 받기도 했다. 항의 메일이 쏟아지기도 했으나, 영화 상영을 중단하는 일은 없었다. 올해는 이스라엘 영화의 상영 철회를 요구하는 팔레스타인 연대 단체의 시위가 있었지만 전주영화제는 상영을 취소하지 않았다. 영화제의 위상과 독립성이 중요하기 때문이다.2014년 세월호 참사를 기록한 <다이빙벨>도 부산영화제가 엄청난 압박 속에서도 굴복하지 않았다. 당시 보수 집권세력은 영화를 비하하면서 온갖 비하를 쏟아냈는데, 이후 법원은 이를 '블랙리스트 국가범죄'라고 판결했다.