"천 한 장이 깃발이 되고, 한 사람의 몸이 역사가 될 때"

박효선연극상 운영위원회

- '오월광대'라 불리는 박효선 선생님의 이름을 딴 상이라는 점은 김기강 배우에게 어떤 의미입니까?

- <이카이노 삼춘의 깃발>은 제주4·3과 재일제주인 1세대의 삶을 함께 다룹니다. 두 이야기를 하나의 작품으로 묶게 된 계기는 무엇이고, 특정 실존 인물을 바탕으로한 것일까요?

- 김기강 배우에게 '이카이노'는 어떤 장소입니까?

- 제주4·3을 다룬 작품은 학살과 고통의 재현으로 기울기 쉽습니다. <이카이노 삼춘의 깃발>은 비극 속에서도 유머와 생활의 활기, 그리고 희망을 놓지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까?

박효선연극상 운영위원회와 ㈔한국마당극협회는 9월 18일 오후 5시 전남광주통합특별시 동구 민들레소극장에서 3회 박효선 연극상 시상식 열고 극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉을 선정했다."박효선 선생님은 오래 전부터 알고 있었습니다. 광주5·18의 현장에서 활동한 큰 선배라는 이야기를 들은 바도 있고요, 저는 일본의 한 선생님 부탁으로 박효선 선생님의 대본을 번역해 본 적도 있습니다. 재일동포 사회에서 광주는 특별한 장소이기도 해요. 5·18을 기억하고 해마다 활동하는 사람들이 있어요. 제주4·3을 재일동포의 시선으로 다룬 작품이, 5·18의 현장과 마당극의 정신을 이어 온 박효선 선생님의 이름으로 된 상을 받았다는 것이 저에게는 아주 큰 힘이 됐어요. 서로 다른 역사지만, 억압받은 이들의 삶과 그 기억을 지키려는 마음이 만나는 일이니까요.""4·3을 다룬 작업은 이번이 처음은 아니었어요. 제주도에서 활동하는 동료들과 몇 차례 작업을 함께했고, 언젠가는 4·3 작품을 다시 만들어야 한다는 마음이 계속 있었죠. 사실 재일동포의 삶 안에는 4·3의 기억이 깊이 들어 있습니다. 제주에서 살기 어려워져 바다를 건너야 했고, 일본에 와서도 차별과 가난 속에서 자기 힘으로 마을을 만들어 살았어요. 그 이야기를 재일동포의 시선에서 해야겠다고 생각했습니다.작품은 한 명의 실존 인물을 그대로 옮긴 것은 아닙니다. 여러 재일제주인의 이야기와 말이 섞여서 만들어진 인물이에요. 어느 대사는 누구에게 들은 말이고, 또 다른 대사는 책이나 증언에서 만난 말입니다. 그것들을 모아 하나의 인물로 만들었지요. 저는 한 사람의 전기를 그대로 재현하기보다, 여러 사람의 삶에서 들은 말과 감정, 경험을 섞어서 인물을 만드는 편입니다. <캐러멜>도, <자이니치 바이탈체크>도, <이카이노 삼춘의 깃발>도 마찬가지예요. 한 사람이라고 정해 버리면 오히려 그 사람의 삶을 잘못 다루게 될 수도 있어요. 여러 사람의 목소리가 만나야 더 많은 이들의 이야기가 될 수 있다고 생각합니다.""지금은 이카이노라는 지명이 행정적으로 사라졌습니다. 다른 지명으로 바뀌었지요. 하지만 이카이노라고 하면 재일제주인에게는 또 하나의 고향입니다. 제주말과 우리말, 일본말이 섞여 들리고, 제주 사람들이 서로를 먹이고 살피며 버티던 곳이었지요. 다들 일본 이름으로 살지만, 알고 보면 김씨이고 고씨이고, 집 안에서는 우리말이나 제주말을 쓰는 사람들이었어요. 어린 시절에는 어른들이 제주말로 이야기하면 다 알아듣지는 못해도, 지금 기뻐하는지, 화가 났는지, 말하면 안 되는 이야기를 하는지 느낌으로 알았어요. 이카이노는 단순한 지명이 아닙니다. 일본에서 불편한 역사라며 지우고 싶어 하는 재일동포의 삶이 분명히 존재하는 곳이죠. 1세대 할머니와 할아버지가 바다를 건너와 자기 힘으로 마을을 만들고 가족을 먹여 살린 끈질긴 삶의 흔적이지요. 저에게는 뿌리이면서, 우리가 세대를 이어 말해야 할 장소라고 생각해요."4·3을 다루면 너무 아프고 슬프게만 (전개)되기 쉽습니다. 물론 그 고통을 외면할 수는 없어요. 하지만 저는 4·3이 단지 학살의 기억만은 아니라고 생각합니다. 그 안에는 더 나은 세상, 더 좋은 나라를 꿈꾸었던 사람들의 마음이 있습니다. <이카이노 삼춘의 깃발>의 마지막에는 희망의 배를 세우고 '우리가 만들어야 할 나라로 가자'고 합니다.80여 년 전 사람들이 가졌던 희망이 지금도 끝나지 않았다고 생각해요. 4·3, 5·18, 그리고 오늘의 여러 싸움은 따로 떨어져 있지 않습니다. 그래서 관객이 아픔만 가지고 돌아가기보다, '우리가 아직도 함께 무엇인가를 만들 수 있구나' 하는 마음을 품고 돌아가면 좋겠습니다. 이 작품이 비극으로서만이 아니라, 기억을 함께 이어 가는 방식으로 그분들 가슴에 닿았다는 뜻일 수 있으니까요."