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인터뷰｜예술수업, 뒤안에서 "천 한 장이 깃발이 되고, 한 사람의 몸이 역사가 될 때"

"천 한 장이 깃발이 되고, 한 사람의 몸이 역사가 될 때"

[인터뷰] 재일동포 연극인 김기강을 만나다

조훈성(ggachifly)
26.10.06 15:11최종업데이트26.10.06 15:11
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인터뷰 연재 '예술수업, 뒤안에서'는 자기만의 몸과 언어의 기술로 예술현장에서 오랜 시간을 한뜻으로 살아온 사람들을 만나는 심층 인터뷰 연재다. '뒤안'은 무대 뒤편의 숨은 공간이면서, 화려한 결과 뒤에 가려진 준비와 노동, 관계와 사유가 축적되는 자리다. 이 연재는 그 뒤안에서 길어 올린 예술가들의 경험을 통해 공연예술을 더 깊이 이해하고, 동시대 예술 현장의 삶과 가능성을 함께 바라보고자 한다.[기자말]
극단 돌의 배우, 연출가, 극작가인 김기강 대표
극단 돌의 배우, 연출가, 극작가인 김기강 대표극단 돌

2026년 제3회 박효선연극상 수상작으로 선정된 극단 돌의 <이카이노 삼춘의 깃발>에서 김기강은 극본·연출·출연을 맡아 재일제주인 1세대의 삶과 제주4·3의 기억을 1인극으로 풀어냈다. 연극 <이카이노 삼춘의 깃발>을 중심으로 김기강 극단 돌 대표의 예술인생을 듣고자, 지난 1일 오후 1시 현재 일본에 체류 중인 김 대표와 화상 인터뷰를 진행했다.

그는 제주인의 뿌리를 둔 재일동포 3세로 일본 오사카 이쿠노구에서 태어났다. 배우이자 작가·연출가이며, 극단 돌의 대표로 권기자·황유자와 함께 지금까지 극단을 꾸려 왔다. 인터뷰에서는 제주4·3을 어떻게 재현할 것인가라는 물음에서 더 나아가, 재일동포사에서의 차별과 혐오에 대한 인식을 어떻게 섬세한 예술적 재현 작업을 통해 무대화하고 있으며, 회복과 희망의 메시지를 전하고 있는지 묻고자 한다.

- 제3회 박효선연극상 수상을 축하드립니다. 수상 소식을 들었을 때 가장 먼저 떠오른 사람이 있었습니까?

"특정한 사람이 떠올랐다기보다, 이 작품을 만들 수 있게 도와주신 많은 분들의 얼굴이 한꺼번에 생각났어요. <이카이노 삼춘의 깃발>은 일본에서 만들고 처음 공연했는데, 제주4·3평화재단 쪽 관계자들이 공연을 보러 오셨어요. 그분들이 '이 작품은 제주에서 해야 한다'고 말씀해 주셨고, 제주 공연으로 이어졌지요. 처음 이 작품을 만들게 된 것도 오사카 제주4·3 위령제와 인연이 닿으면서였어요. 재일동포의 시선에서, 재일동포가 주인공이 되는 4·3 작품을 만들어 달라는 요청을 받았습니다. 이후 선배들의 이야기를 많이 듣고, 4.3 관련한 영상이나 책, 기록 인터뷰 등도 작품을 만드는데 많은 도움을 받았죠. 수상 소식을 들었을 때에는 제주도와 일본을 오가며 이 작품을 가능하게 해 준 선배들, 유가족들, 동료들의 얼굴이 떠올랐습니다."

2026년 제3회 박효선연극상 수상작 선정된 극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 박효선연극상 운영위원회와 ㈔한국마당극협회는 9월 18일 오후 5시 전남광주통합특별시 동구 민들레소극장에서 3회 박효선 연극상 시상식 열고 극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉을 선정했다.
2026년 제3회 박효선연극상 수상작 선정된 극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉박효선연극상 운영위원회와 ㈔한국마당극협회는 9월 18일 오후 5시 전남광주통합특별시 동구 민들레소극장에서 3회 박효선 연극상 시상식 열고 극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉을 선정했다.박효선연극상 운영위원회

- '오월광대'라 불리는 박효선 선생님의 이름을 딴 상이라는 점은 김기강 배우에게 어떤 의미입니까?

"박효선 선생님은 오래 전부터 알고 있었습니다. 광주5·18의 현장에서 활동한 큰 선배라는 이야기를 들은 바도 있고요, 저는 일본의 한 선생님 부탁으로 박효선 선생님의 대본을 번역해 본 적도 있습니다. 재일동포 사회에서 광주는 특별한 장소이기도 해요. 5·18을 기억하고 해마다 활동하는 사람들이 있어요. 제주4·3을 재일동포의 시선으로 다룬 작품이, 5·18의 현장과 마당극의 정신을 이어 온 박효선 선생님의 이름으로 된 상을 받았다는 것이 저에게는 아주 큰 힘이 됐어요. 서로 다른 역사지만, 억압받은 이들의 삶과 그 기억을 지키려는 마음이 만나는 일이니까요."

- <이카이노 삼춘의 깃발>은 제주4·3과 재일제주인 1세대의 삶을 함께 다룹니다. 두 이야기를 하나의 작품으로 묶게 된 계기는 무엇이고, 특정 실존 인물을 바탕으로한 것일까요?

"4·3을 다룬 작업은 이번이 처음은 아니었어요. 제주도에서 활동하는 동료들과 몇 차례 작업을 함께했고, 언젠가는 4·3 작품을 다시 만들어야 한다는 마음이 계속 있었죠. 사실 재일동포의 삶 안에는 4·3의 기억이 깊이 들어 있습니다. 제주에서 살기 어려워져 바다를 건너야 했고, 일본에 와서도 차별과 가난 속에서 자기 힘으로 마을을 만들어 살았어요. 그 이야기를 재일동포의 시선에서 해야겠다고 생각했습니다.

작품은 한 명의 실존 인물을 그대로 옮긴 것은 아닙니다. 여러 재일제주인의 이야기와 말이 섞여서 만들어진 인물이에요. 어느 대사는 누구에게 들은 말이고, 또 다른 대사는 책이나 증언에서 만난 말입니다. 그것들을 모아 하나의 인물로 만들었지요. 저는 한 사람의 전기를 그대로 재현하기보다, 여러 사람의 삶에서 들은 말과 감정, 경험을 섞어서 인물을 만드는 편입니다. <캐러멜>도, <자이니치 바이탈체크>도, <이카이노 삼춘의 깃발>도 마찬가지예요. 한 사람이라고 정해 버리면 오히려 그 사람의 삶을 잘못 다루게 될 수도 있어요. 여러 사람의 목소리가 만나야 더 많은 이들의 이야기가 될 수 있다고 생각합니다."

- 김기강 배우에게 '이카이노'는 어떤 장소입니까?

"지금은 이카이노라는 지명이 행정적으로 사라졌습니다. 다른 지명으로 바뀌었지요. 하지만 이카이노라고 하면 재일제주인에게는 또 하나의 고향입니다. 제주말과 우리말, 일본말이 섞여 들리고, 제주 사람들이 서로를 먹이고 살피며 버티던 곳이었지요. 다들 일본 이름으로 살지만, 알고 보면 김씨이고 고씨이고, 집 안에서는 우리말이나 제주말을 쓰는 사람들이었어요. 어린 시절에는 어른들이 제주말로 이야기하면 다 알아듣지는 못해도, 지금 기뻐하는지, 화가 났는지, 말하면 안 되는 이야기를 하는지 느낌으로 알았어요. 이카이노는 단순한 지명이 아닙니다. 일본에서 불편한 역사라며 지우고 싶어 하는 재일동포의 삶이 분명히 존재하는 곳이죠. 1세대 할머니와 할아버지가 바다를 건너와 자기 힘으로 마을을 만들고 가족을 먹여 살린 끈질긴 삶의 흔적이지요. 저에게는 뿌리이면서, 우리가 세대를 이어 말해야 할 장소라고 생각해요."

- 제주4·3을 다룬 작품은 학살과 고통의 재현으로 기울기 쉽습니다. <이카이노 삼춘의 깃발>은 비극 속에서도 유머와 생활의 활기, 그리고 희망을 놓지 않습니다. 그 이유는 무엇입니까?

"4·3을 다루면 너무 아프고 슬프게만 (전개)되기 쉽습니다. 물론 그 고통을 외면할 수는 없어요. 하지만 저는 4·3이 단지 학살의 기억만은 아니라고 생각합니다. 그 안에는 더 나은 세상, 더 좋은 나라를 꿈꾸었던 사람들의 마음이 있습니다. <이카이노 삼춘의 깃발>의 마지막에는 희망의 배를 세우고 '우리가 만들어야 할 나라로 가자'고 합니다.

80여 년 전 사람들이 가졌던 희망이 지금도 끝나지 않았다고 생각해요. 4·3, 5·18, 그리고 오늘의 여러 싸움은 따로 떨어져 있지 않습니다. 그래서 관객이 아픔만 가지고 돌아가기보다, '우리가 아직도 함께 무엇인가를 만들 수 있구나' 하는 마음을 품고 돌아가면 좋겠습니다. 이 작품이 비극으로서만이 아니라, 기억을 함께 이어 가는 방식으로 그분들 가슴에 닿았다는 뜻일 수 있으니까요."

극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 공연 장면 일부
극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 공연 장면 일부극단 돌

- 작품에서 천과 대나무 막대기와 소품의 활용이 참 다양하고 의미가 크다고 봐요. 일반 연극에서의 소품과는 분명한 차이가 있다고 봅니다.

"소품이 단순히 예쁘게 보이거나 신기하게 바뀌는 데 머물지는 않아요. 소품이 바뀌는 순간, 인물의 처지와 사건의 의미도 바뀔 수 있어요. 천 한 장은 노동하는 사람의 앞치마가 될 수 있고, 바다를 건너온 사람들의 제주섬이 될 수 있고, 죽음을 덮는 천이 될 수도 있습니다. 대나무도 빗자루였다가 깃발이 되고, 또 어떤 순간에는 폭력과 저항의 도구가 됩니다. 1인극에서는 배우의 몸도 마찬가지입니다. 몸 하나가 늙은 삼춘이 되기도 하고, 어린아이도 되고, 노동의 시간도 되고, 죽음과 애도의 시간이 되지요. 그래서 제 작품에서 소품과 몸은 장식이 아니라 이야기를 움직이는 언어로 봐주시면 좋겠어요."

- 한국과 일본을 오가며 작업해 왔습니다. 두 곳의 공연 현장은 어떻게 다릅니까?

"한국에는 지역극단과 함께 작업할 기회가 많고, 일본에서도 곳곳에 오래 관계를 맺어 온 동료(*'극단 돌과 유쾌한 친구들')들이 있습니다. 작품 하나가 혼자 힘으로만 될 수 있는 게 아니거든요. 나고야에서는 나고야의 동료가, 도쿄에서는 도쿄의 동료가, 후쿠오카에서는 후쿠오카의 동료가 공연을 주최해 주고, 관객을 만나게 해 줍니다. 그런 네트워크가 있어서 작품이 움직일 수 있습니다.

재일동포의 이야기를 다루는 공연은 장소에 따라 반응도 달라집니다. 제주에서는 4·3의 기억이 더 직접적으로 닿고, 오사카나 도쿄에서는 재일동포의 생활사와 세대의 기억이 크게 반응하지요. 다만 어느 곳이든 중요한 것은, 관객이 그 이야기를 자기 삶과 무관한 과거로만 보지 않도록 만드는 일이라고 봐요."

- 김기강 배우를 '혼자 모든 것을 하는 1인극 배우'로만 보는 시선도 있어요. 극단 돌은 김기강·권기자·황유자 세 사람이 함께 꾸려 온 단체로 알고 있는데, 극단 돌은 어떤 방식으로 작업합니까?

"무대 위에는 제가 혼자 서지만, 작품은 절대 혼자 만드는 것이 아닙니다. 극단 돌의 활동은 공연만이 아니라 학교 수업, 탈 만들기, 지역 행사, 마을의 문제에 목소리를 내는 일까지 아주 다양합니다. 어떤 날은 공연을 만들고, 어떤 날은 학교에서 아이들과 탈을 만들고, 어떤 날은 지역의 잔치를 함께 만들지요. 돈을 마련하기 위해 전을 팔 때도 있습니다(웃음).

가난하더라도 극단 활동과 예술에 관계된 일을 하면서 살아가고 싶었습니다. 다행히 함께하는 친구들과 동료들이 있었고, 그 덕분에 지금까지 극단 활동을 중심으로 살아올 수 있었어요. <이카이노 삼춘의 깃발> 역시 무대에 선 사람은 저지만 음악, 음향, 자막, 이동과 공연 준비, 지역의 연결 등 많은 협업이 작품을 만듭니다. 좋은 공연은 한 배우의 능력만으로 만들어지지 않아요. 보이지 않는 자리에서 함께하는 사람들이 있어야 비로소 무대가 있을 수 있어요."

극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 공연 장면 일부
극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 공연 장면 일부극단 돌

- 김기강 배우에게 연극은 무엇을 가르쳐 주었습니까? 그리고 관객과 후배 예술가에게 전하고 싶은 '현장의 수업'은 무엇입니까?

"연극은 혼자 잘해서 되는 일이 아니라는 것을 가르쳐 주었습니다. 사람을 만나야 하고, 이야기를 들어야 하고, 서로 다르더라도 함께 무언가를 만들어야 하지요. 특히 재일동포의 역사처럼 쉽게 말해지지 못했던 이야기를 다룰 때는, 내가 잘 안다고 생각해서는 안 됩니다. 더 많이 듣고, 더 조심스럽게 말하고, 당사자와 함께 기억하려는 태도가 필요합니다. 좋은 공연은 관객이 극장을 나설 때 무언가를 품고 돌아가는 공연이라고 생각합니다. 슬픔일 수도 있고, 웃음일 수도 있고, 화일 수도 있어요. 하지만 결국에는 '내일을 한번 더 살아 보자', '혼자가 아니구나' 하는 힘이 남으면 좋겠습니다. 저는 그런 작품을 만들고 싶습니다."

김기강 배우와의 인터뷰는 거의 세 시간 가까이 진행되었다. 한정된 지면의 제약에서 그 목소리 전부를 담을 수 없는 게 아쉽다. 그의 연극에서 상처의 역사를 외면하지 않으면서도, "그래도 내일을 살아 보자"고 말할 힘을 얻는다. 오늘의 예술수업은 '적은 것으로 많은 것을 만드는 법'이 아니라. 천 한 장과 대나무 하나를 다르게 보게 하는 상상력은 그 사물에 생명을 불어넣는 데서 시작한다는 것이다.

한편 그의 작업은 제주와 오사카, 광주, 부산과 일본 각지를 연결한다. 그 순회 의 경로는 특별하다. 제주4·3의 기억과 연결되는 국가폭력과 식민주의, 이주와 차별의 기억을 살아 있는 사람들의 관계 속에서 다시 기억을 잇는 경로이기 때문이다. 재일동포의 이야기가 한국과 일본 양쪽에서 여전히 낯설거나 불편한 역사로 남아 있는 오늘, 김기강과 극단 돌의 작업이 더 많은 지역의 예술 현장과 만나기를 기대한다.

극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 공연 장면 일부
극단 돌의 〈이카이노 삼춘의 깃발〉 공연 장면 일부극단 돌
김기강 극단돌 이카이노삼춘의깃발 박효선연극상 예술수업뒤안에서

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조훈성 (ggachifly) 내방

대전에서 나고 자랐으며, 전통연희, 굿, 마당극 등을 연구하고, 또 그 마당을 보러 다녔다. 공연장 안팎을 분주히 걷다 보니,연극, 공연 축제에 대한 글을 쓰는 일이 생업이 되었다. 지역 문화예술정책에 관심이 많아 이와 관련한 심의, 자문 등의 일도 겸하고 있다. 2024년, 『묵음_ 다음에 걸음, 그리고 스페이스바』 (그래도, 2024) 등을 발간했다.

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