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태권도 여전사 실바, 왕총 꺾고 UFC 여성 플라이급 정상

태권도 여전사 실바, 왕총 꺾고 UFC 여성 플라이급 정상

태권도 기반의 빠르고 다채로운 움직임으로 25분 승부 지배

김종수(oetet)
26.10.05 17:25최종업데이트26.10.05 17:25
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나탈리아 실바(사진 왼쪽)는 경기 내내 전략적인 움직임으로 왕총에 맞섰다.
나탈리아 실바(사진 왼쪽)는 경기 내내 전략적인 움직임으로 왕총에 맞섰다.UFC 제공

나탈리아 실바(29, 브라질)가 UFC 여성 플라이급의 새로운 챔피언이 됐다. 빠른 스피드와 정교한 거리 조절로 초반 주도권을 잡은 뒤 왕총(34, 중국)의 후반 추격을 견뎌내며 25분 승부의 해법을 보여줬다.

실바는 4일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 델타 센터에서 열린 'UFC 332: 실바 vs 왕' 메인이벤트에서 왕총에게 만장일치 판정승을 거뒀다. 심판 판정은 48-47, 48-47, 49-46이었다.

이번 경기는 공석이 된 UFC 여성 플라이급 챔피언을 결정하는 타이틀전이었다. 전 챔피언 발렌티나 셰브첸코가 부상으로 벨트를 반납하면서 당초 타이틀 도전자로 준비하던 실바와 왕총의 맞대결이 성사됐다. '로이터 통신'은 셰브첸코가 등과 어깨 부상으로 타이틀을 내려놓았다고 전했다.

실바에게는 기다려온 타이틀전이었다. UFC 데뷔 이후 패배 없이 승리를 쌓아온 그는 전 챔피언 제시카 안드라지, 알렉사 그라소, 로즈 나마유나스를 차례로 꺾으며 정상에 접근했다. 왕총 역시 4연승을 달리며 첫 UFC 타이틀전에 나섰지만, 경험과 경기 운영에서 한 단계 높은 상대를 만났다.

승부를 가른 것은 화끈한 한 방보다 공간을 누가 지배하느냐였다. 실바는 초반부터 자신의 장점을 최대한 활용했고, 왕총은 뒤늦게 압박을 강화하며 경기의 흐름을 바꿨다. 다섯 라운드가 모두 끝난 뒤에도 승부가 팽팽해 보였지만, 초반에 실바가 벌어놓은 점수가 새로운 챔피언을 결정했다.

나탈리아 실바의 태권도가 무서운 것은 발차기가 아닌 특유의 다양한 움직임을 응용한 스텝에 있다.
나탈리아 실바의 태권도가 무서운 것은 발차기가 아닌 특유의 다양한 움직임을 응용한 스텝에 있다.UFC 제공

빠른 발과 다양한 공격, 실바가 초반 흐름을 가져왔다

실바의 가장 큰 무기는 속도였다. 태권도를 기반으로 한 실바의 타격은 한 자리에서 강하게 맞붙는 형태와 거리가 있다. 발을 계속 움직이면서 상대의 공격 거리를 흔들고, 상대가 들어오는 순간 펀치와 킥을 연결한 뒤 다시 빠져나온다.

'MMA 파이팅'은 경기 전 분석에서 실바의 경기 운영을 거리 조절과 끊임없는 발 움직임, 페인트를 이용한 진입과 이탈을 핵심으로 설명했다.

왕총은 산타와 킥복싱을 기반으로 하는 타격가다. 상대가 자신의 공격 거리에 들어오면 잽과 오른손, 로킥과 바디 공격을 이어가는 것이 강점이다. 따라서 왕총 입장에서는 실바가 움직이는 공간을 좁히고 타격을 누적하는 것이 중요했다.

하지만 초반에는 실바의 움직임을 따라잡는 것이 쉽지 않았다. 실바는 왕총이 앞으로 나오는 순간 먼저 공격을 넣었다. 왼손 훅과 잽을 섞어 상대의 진입을 끊었고 킥을 활용해 거리를 유지했다. 왕총이 공격을 시작하면 한두 걸음 빠졌다가 다시 들어가는 식으로 리듬을 끊었다. 정면에서 오래 교환하지 않으면서 자신에게 유리한 공격지만 선택했다.

2라운드에는 그 차이가 결정적인 장면으로 이어졌다. 왕총이 타격을 이어가려는 순간 실바가 빠르게 공격을 연결했고, 왼쪽 앞다리에서 올라온 헤드킥이 왕총의 머리에 적중했다. 왕총은 다운됐고 실바가 이어지는 공격으로 흐름을 가져갔다. 'MMA' 파이팅 역시 이 장면을 경기 초반 실바의 우세를 굳힌 결정적인 순간으로 평가했다.

실바의 강점은 단순히 빠르다는 데 있지 않았다. 타격을 하기 위해 접근한 뒤 다시 거리를 벌리는 과정이 매끄러웠고, 필요할 때는 그래플링을 섞었다. 왕총이 타격전을 준비할 때 클린치와 테이크다운으로 리듬을 끊는 선택도 했다.

이는 타격가를 상대로 흔히 쓰이는 단순한 '아웃복싱'과도 달랐다. 실바는 상대가 자신의 움직임을 읽기 시작하면 공격 수단을 바꿨다. 펀치와 킥, 거리 변화, 그래플링을 번갈아 사용하면서 왕총이 한 가지 방식으로 대응하기 어렵게 만들었다.

이제 챔피언에 오른 나탈리아 실바에게 중요해진 것은 지배력을 얼마나 오래 가져가느냐다.
이제 챔피언에 오른 나탈리아 실바에게 중요해진 것은 지배력을 얼마나 오래 가져가느냐다.UFC 제공

왕총의 후반 반격, 그러나 초반 열세는 컸다

왕총은 3라운드부터 조금씩 경기 거리를 좁혔다. 실바가 계속 움직이면서 공격을 끊어내자 왕총은 상대를 쫓아가기보다 로킥과 바디 공격을 앞세워 움직임 자체를 제한하려 했다. 낮은 곳과 몸통을 공격해 실바의 발을 묶은 뒤 오른손을 연결하는 방식이었다. 이는 경기 전 분석에서 제시됐던 왕총의 승부 전략과도 맞아떨어졌다.

4라운드부터는 왕총의 압박이 확실히 살아났다. 실바를 케이지 쪽으로 몰아넣는 시간이 늘었고 근거리에서 펀치를 연결하는 장면도 많아졌다. 실바가 초반처럼 자유롭게 공간을 사용하는 시간이 줄면서 경기 양상이 달라졌다.

공식 채점에서도 이 흐름이 드러난다. 세 명의 심판 가운데 두 명은 4라운드를 왕총의 우세로 봤고, 5라운드는 세 심판 모두 왕총에게 줬다. 반면 1·2라운드는 세 심판 모두 실바의 우세로 판단했다. 3라운드는 심판별 판단이 엇갈렸다.

따라서 이번 경기는 실바가 5라운드 내내 일방적으로 앞선 경기는 아니었다. 오히려 후반부만 놓고 보면 왕총이 더 적극적으로 압박하면서 챔피언을 흔들었다.

다만 초반에 만들어진 격차가 컸다. 특히 2라운드 다운은 실바가 경기의 주도권을 유지하는 데 중요한 장면이었다. 왕총이 후반에 공격량을 늘렸지만 실바는 무리하게 맞불을 놓기보다 필요한 순간 공격하고 다시 거리를 확보하면서 남은 시간을 관리했다.

왕총은 경기 후 1라운드 초반 오른쪽 눈에 아이포크를 당한 것이 경기 시작에 영향을 미쳤다고 밝혔다. 시야에 문제가 생기면서 초반 대응이 늦었다는 설명이다. 다만 이 부분을 경기 결과의 직접적인 원인으로 단정할 수는 없다. 왕총은 이후 라운드에서 경기력을 회복했고, 실제로 4·5라운드에서는 실바를 상대로 우세한 흐름을 만들었다.

결국 실바는 왕총의 후반 반격을 허용하면서도 초반에 확보한 점수를 지켜냈다. 25분 경기에서 모든 라운드를 지배하는 것보다 중요한 것은 자신이 우세한 구간에서 충분한 점수를 확보하고, 상대가 반격할 때 무너지지 않는 것이다. 실바는 그 과정을 보여줬다.

왕총은 중반 이후 나탈리아 실바 공략법을 찾아냈지만 늦은 감이 있었다.
왕총은 중반 이후 나탈리아 실바 공략법을 찾아냈지만 늦은 감이 있었다.UFC 제공

셰브첸코의 빈자리를 채운 실바, 이제부터가 진짜 시험대

실바의 챔피언 등극으로 여성 플라이급은 새로운 국면에 들어섰다. 특히 이번 타이틀은 오랜 기간 체급의 중심에 있었던 셰브첸코가 없는 상황에서 결정됐다. 실바는 이제 도전자가 아니라 모든 선수가 넘어야 할 기준점이 됐다. 경기 전까지 자신이 상대를 연구했다면 앞으로는 도전자들이 실바의 움직임과 약점을 분석하게 된다.

실바에게 가장 중요한 과제도 여기에 있다. 이번 경기에서 실바는 스피드와 거리 조절을 앞세워 초반을 장악했지만, 왕총이 후반 압박을 강화하자 케이지 주변에서 고전하는 모습도 나타났다.

'MMA 파이팅'의 분석에서도 실바는 거리 관리가 뛰어난 반면 상대가 그 거리를 뚫고 들어올 경우 방어의 기본 동작이 흔들릴 수 있다는 지적이 나온 바 있다.

챔피언으로서 첫 방어전을 준비한다면 상대들은 이번 경기를 참고할 가능성이 높다. 실바가 빠르게 움직이는 것을 따라가기보다 로킥과 바디 공격으로 활동 반경을 줄이고 케이지로 몰아붙이는 전략이 나올 수 있다.

반대로 실바도 이번 승리로 한 가지 중요한 경험을 얻었다. 자신의 가장 좋은 경기력을 보여주는 것만큼 상대가 흐름을 되찾았을 때 경기를 다시 자신의 방식으로 돌려놓는 능력이 중요하다는 점이다.

실바는 UFC에서 9연승을 기록하며 정상에 올랐다. 통산 전적은 21승 5패 1무가 됐다. 다음 상대에 대한 관심도 자연스럽게 커지고 있다. 무엇보다 셰브첸코의 복귀가 변수다. 셰브첸코는 타이틀을 반납했지만 실바의 챔피언 등극 직후 자신의 벨트를 잘 보관해달라는 취지의 메시지를 남겼다.

두 선수의 맞대결은 공석 타이틀을 결정하는 경기가 아니라, 새로운 챔피언이 과거의 지배자에게 자신의 시대를 선언할 수 있는 승부로 바뀔 가능성이 있다.

왕총을 상대로 한 25분은 실바에게 첫 번째 챔피언십 시험이었다. 빠른 움직임으로 앞선 라운드를 가져왔고, 결정적인 헤드킥으로 흐름을 만들었으며, 후반 압박을 견디며 판정까지 경기를 끌고 갔다.

완벽한 승리는 아니었다. 그러나 챔피언에게 필요한 것은 언제나 완벽한 경기만은 아니다. 유리한 순간을 놓치지 않고, 불리한 순간을 버텨내며, 25분의 승부를 자신의 것으로 만드는 능력도 필요하다.

실바는 왕총전에서 그 능력을 보여줬다. 이제 여성 플라이급의 새로운 챔피언에게 남은 과제는 하나다. 자신의 이름으로 정상의 자리를 지배하는 것이다.



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덧붙이는 글 'UFC 332: 실바 vs 왕' 공식 결과

관중: 16,492명

입장수입: 약 270만 달러 (약 36억원)

퍼포먼스 오브 더 나이트: 조니 워커, 다미안 피나스, 이마놀 로드리게스, 로만 코필로프

피니시 보너스: 에릭 놀란, 알렉산더 헤르난데스, 자코비 스미스, 앤서니 윈트, 마커스 맥기, 페이튼 탤벗
왕총 우슈산타 태권도파이터 나탈리아실바

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