태권도 여전사 실바, 왕총 꺾고 UFC 여성 플라이급 정상

UFC 제공

왕총은 중반 이후 나탈리아 실바 공략법을 찾아냈지만 늦은 감이 있었다.실바의 챔피언 등극으로 여성 플라이급은 새로운 국면에 들어섰다. 특히 이번 타이틀은 오랜 기간 체급의 중심에 있었던 셰브첸코가 없는 상황에서 결정됐다. 실바는 이제 도전자가 아니라 모든 선수가 넘어야 할 기준점이 됐다. 경기 전까지 자신이 상대를 연구했다면 앞으로는 도전자들이 실바의 움직임과 약점을 분석하게 된다.실바에게 가장 중요한 과제도 여기에 있다. 이번 경기에서 실바는 스피드와 거리 조절을 앞세워 초반을 장악했지만, 왕총이 후반 압박을 강화하자 케이지 주변에서 고전하는 모습도 나타났다.'MMA 파이팅'의 분석에서도 실바는 거리 관리가 뛰어난 반면 상대가 그 거리를 뚫고 들어올 경우 방어의 기본 동작이 흔들릴 수 있다는 지적이 나온 바 있다.챔피언으로서 첫 방어전을 준비한다면 상대들은 이번 경기를 참고할 가능성이 높다. 실바가 빠르게 움직이는 것을 따라가기보다 로킥과 바디 공격으로 활동 반경을 줄이고 케이지로 몰아붙이는 전략이 나올 수 있다.반대로 실바도 이번 승리로 한 가지 중요한 경험을 얻었다. 자신의 가장 좋은 경기력을 보여주는 것만큼 상대가 흐름을 되찾았을 때 경기를 다시 자신의 방식으로 돌려놓는 능력이 중요하다는 점이다.실바는 UFC에서 9연승을 기록하며 정상에 올랐다. 통산 전적은 21승 5패 1무가 됐다. 다음 상대에 대한 관심도 자연스럽게 커지고 있다. 무엇보다 셰브첸코의 복귀가 변수다. 셰브첸코는 타이틀을 반납했지만 실바의 챔피언 등극 직후 자신의 벨트를 잘 보관해달라는 취지의 메시지를 남겼다.두 선수의 맞대결은 공석 타이틀을 결정하는 경기가 아니라, 새로운 챔피언이 과거의 지배자에게 자신의 시대를 선언할 수 있는 승부로 바뀔 가능성이 있다.왕총을 상대로 한 25분은 실바에게 첫 번째 챔피언십 시험이었다. 빠른 움직임으로 앞선 라운드를 가져왔고, 결정적인 헤드킥으로 흐름을 만들었으며, 후반 압박을 견디며 판정까지 경기를 끌고 갔다.완벽한 승리는 아니었다. 그러나 챔피언에게 필요한 것은 언제나 완벽한 경기만은 아니다. 유리한 순간을 놓치지 않고, 불리한 순간을 버텨내며, 25분의 승부를 자신의 것으로 만드는 능력도 필요하다.실바는 왕총전에서 그 능력을 보여줬다. 이제 여성 플라이급의 새로운 챔피언에게 남은 과제는 하나다. 자신의 이름으로 정상의 자리를 지배하는 것이다.