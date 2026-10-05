임연서 31득점 한국, 뉴질랜드 꺾고 U18 아시아컵 첫 승

FIBA

18세 이하 대표팀 임연서의 공격력은 강호 뉴질랜드를 상대로도 통했다.한국은 전반부터 빠른 움직임을 앞세워 뉴질랜드의 추격을 어렵게 만들었다. 특히 리바운드 이후 곧바로 공격으로 전환하는 과정이 효과적이었다. 뉴질랜드가 수비 진영을 갖추기 전에 한국이 먼저 코트를 넓게 사용하면서 공격 공간을 확보했고, 이를 바탕으로 전반을 43-31로 앞선 채 마쳤다.후반에도 한국은 한동안 흐름을 이어갔다. 임연서의 돌파와 송은지의 속공 가담이 맞물리면서 공격 속도가 유지됐고, 3쿼터가 끝났을 때는 63-47까지 격차가 벌어졌다. 이 시점만 해도 한국이 비교적 여유 있게 승리를 가져가는 듯했다.하지만 마지막 10분은 전혀 다른 양상으로 흘렀다. 한국의 공격이 정체되면서 뉴질랜드에 반격할 타이밍을 내줬다. 뉴질랜드는 수비 압박을 높인 뒤 빠르게 공격으로 전환했고, 한국이 앞서 있을 때와 달리 한 번의 공격 실패가 곧바로 상대의 득점 기회로 연결됐다. 결국 뉴질랜드는 경기 종료 3분여를 남기고 66-65로 역전하며 흐름을 뒤집어버렸다.위기의 한국을 살려낸 것은 임연서였다. 공격 부담이 커진 상황에서 연거푸 빅샷을 성공시키며 흐름을 끊었다. 특히 66-65로 역전을 허용한 뒤 한국이 올린 마지막 6점 가운데 4점을 연속으로 책임졌고, 경기 종료 2분 24초 전 3점슛을 성공시키며 다시 5점 차 리드를 만들어냈다.뉴질랜드는 여기서도 포기하지 않았다. 종료 1분 33초 전 71-70까지 따라붙으며 다시 한 번 한국을 압박했다. 이번에는 김담희가 골밑에서 파울을 얻어내며 득점해 숨통을 틔웠다. 이어 임연서가 종료 8.9초 전 자유투 2개 가운데 1개를 성공시키면서 승부에 쐐기를 박았다.김담희는 흡사 '컨트롤 타워'같았다. 19개의 리바운드는 양 팀을 통틀어 압도적인 수치였고, 7어시스트까지 기록하면서 공격 전개에도 관여했다. 상대의 공격을 한 차례 끊어낸 뒤 직접 속공의 출발점이 되거나 동료에게 연결하는 역할까지 맡은 것이다.한국은 첫 경기부터 강한 상대를 만났지만 투지와 집중력을 앞세워 승리를 챙겼다. 다만 경기 내용에서는 분명한 과제도 남았다. 큰 점수 차를 잡은 뒤 상대의 압박에 공격이 흔들렸고, 수비에서도 연속 실점을 허용하면서 승부를 어렵게 끌고 갔다.아시아 정상권을 노리기 위해서는 에이스의 해결 능력뿐 아니라 리드 상황에서 경기 속도를 조절하고 공격의 안정성을 유지하는 능력도 필요하다.그래도 첫 경기에서 얻은 승리는 여러모로 의미가 크다. 뉴질랜드는 최근 국제대회에서 꾸준히 경쟁력을 보여온 팀이고, 한국은 그러한 강호를 맞아 위기 속에서 승리를 지켜냈다. 무엇보다 임연서의 득점력과 김담희의 골밑 장악력을 확인했다는 점은 확실한 자산이다.한국은 오늘 필리핀(오후 3시)과 조별리그 2차전을 치른다. FIBA 대회는 각 조 1위가 준결승에 직행하고 2·3위 팀은 준결승 진출전을 거치는 방식이다. 한국으로서는 뉴질랜드전 승리를 발판으로 필리핀전까지 잡아내며 조 선두 경쟁에서 유리한 위치를 확보하는 것이 다음 과제다.