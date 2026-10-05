클럽에선 '이달의 선수', 대표팀에선 '약점'... 이강인 두 얼굴, 왜?

연합뉴스

지난달 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 이강인 등 선수들이 4대1로 패한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.28'한국축구의 간판' 이강인이 소속팀과 대표팀에서 전혀 다른 경기력을 드러내며 아쉬움을 주고 있다.이강인은 최근 소속팀인 스페인 아틀레티코 마드리드(ATM)가 지난 3일 공식 발표한 '9월 이달의 선수'로 선정됐다. 올시즌을 앞두고 프랑스 PSG(파리 생제르맹)을 떠나 ,3년만에 스페인 프리메라라리가로 돌아온 이강인은, 아틀레티토 유니폼을 입고 부동의 주전으로 활약중이다.이강인은 9월에 아틀레티코가 치른 라리가 4경기에서 모두 출장했고 이 기간 팀은 3승 1패를 기록했다. 첫 경기인 아틀레틱 빌바오 원정에서는 0-3으로 패했으나 이후 레알 소시에다드를 3-0, 오사수나를 4-0, 레알 마드리드의 '마드리드 더비'에서는 2-1로 각각 승리하며 3연승을 내달렸다. 이강인은 오수나전에서 리그 2호골을 터뜨렸고, 레알전에서는 팀이 기록한 두골에 모두 관여하며 꾸준히 좋은 활약을 선보였다.9월의 선수 후보로 이강인과 함께 줄리아노 시메오네, 조너선 데이비드, 알레한드로 그리말도 등이 이름을 올렸으나, 팬 투표에서 최종적으로 이강인이 가장 많은 득표에 성공하며 수상의 영예를 거머쥐었다. 이강인은 지난달 말라가와의 개막전에서 환상적인 왼발 감아차기로 골망을 흔든 리그 1호골이 '라리가 8월의 골'로 선정된데 이어, 두 달 연속 월간 개인상을 수상하며 이적후 아틀레티코에 순조롭게 녹아들고 있는 모습이다.스페인 현지에서도 이강인의 빠른 적응을 긍정적으로 평가하는 분위기다. 2골 1도움으로 아직 공격포인트가 엄청나게 많은 편은 아니지만, 단기간에 디에고 시메오네 감독의 전술에 녹아들면서 공격의 핵심으로 자리잡았다는 평가다. 스페인 매체 '아스'는 "앙투안 그리즈만의 대체자로 영입된 이강인이 아틀레티코 마드리드에서 훌륭한 출발을 보이고 있다. 적응하기 쉽지않은 시메오네 감독의 시스템에 빠르게 녹아들었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.하지만 정작 대한민국 국가대표팀에서의 이강인은, 소속팀에서만큼의 모습을 보여주지 못하고 있다. 로베르트 모레노 임시감독이 지휘봉을 9-10월 A매치 4연전에 소집된 이강인은 컨디션 조절차 에콰도르전을 결장한 뒤, 우루과이전과 베네수엘라전 두 경기를 소화했다. 유럽 빅리그인 스페인의 최고 강팀중 하나인 아틀레티코에서 당당한 주축 선수로 활약중인 이강인, 현 축구 세계 최강국인 스페인 출신 모레노 감독의 만남에 어떤 시너지를 낼지 기대감이 높았다.그런데 모레노호는 정작 이강인이 결장한 에콰도르전에서는 3-0으로 승리한 반면, 이강인이 출전한 우루과이전에서 1-4 대패, 베네수엘라에전에서는 0-0 무승부로 1무 1패에 그쳤다. 아이러니하게도 핵심 선수인 이강인이 복귀한 이후 대표팀의 경기력이 더 하락하는 모양새다.이강인의 개인 활약 역시 기대에 미치지 못했다. 이강인은 모레노 감독의 4-4-2 전술에서 두 경기 모두 오른쪽 미드필더로 출전했다. 소속팀 아틀레티코에서도 이강인은 같은 포메이션에서 오른쪽 측면과 투톱 공격수를 오가며 활약중이었다.하지만 모레노호의 이강인은 소속팀과는 정반대로 오히려 모레노호의 '약점'으로 전락했다. 우루과이와의 베네수엘라는 이강인이 한국대표팀 전력의 핵심이자 플레이메이커라는 사실을 파악한듯, 초반부터 강력한 압박을 시도했다. 이강인에게 볼이 연결되면 상대 수비에 둘러싸여 소유권을 빼앗기기 일쑤였다. 중앙이나 최전방과의 연계가 되지않아 위협적인 전진패스는 거의 나오지않았고, 롱패스 성공률은 부정확했다. 이강인이 공을 잡으면 오히려 팀의 공격템포가 더 떨어지는 장면이 자주 나왔다.시메오네와 모레노의 4-4-2는 겉보기에 포메이션만 같을뿐 내용은 전혀 달랐다. 이강인 활용법도 마찬가지였다. 시메모네 감독은 이강인의 움직임을 특정 포지션과 동선에 고정시키지않고, 특기인 드리블을 활용해 측면과 중앙으로 자유롭게 스위칭시키면서 플레이의 자유도를 부여하여 위협적인 장면을 연출토록 했다. 이강인이 위치를 이동하면 그 자리를 마르코스 요렌테, 줄리아노 시메오네 등 다른 선수들이 커버하며 수비의 빈틈을 메웠다. 시메오네 감독이 아틀레티코에서만 15년간 장기집권하며 선수들이 감독의 4-4-2 전술 스타일을 깊이 이해하고 있기 때문에 가능한 조직력이었다.하지만 한국 대표팀은 4-4-2 전술에 그리 익숙하지 않다. 북중미월드컵 당시 홍명보호는 2년 가까이 스리백 전술에 투자했으나 실패했고, 이전에는 4-2-3-1 전술을 주로 구사했다. 모레노 감독의 4-4-2도 시메오네와는 운용하는 스타일이 전혀 다르며, 선수의 장점을 살린다기보다는 자신의 전술에 선수를 맞추게 한다는 느낌이 더 강하다.4-4-2의 진정한 위력은 '밸런스'에서 나온다. 선수들이 공격과 수비 모두 동시에 참여해야하고, 1,2.3선간의 철저한 간격 유지와 연계플레이가 중요하다. 다만 현실축구에서는 선수들의 능력치와 장단점이 모두 똑같을 수 없기 때문에, 감독의 세부적인 부분전술과 역할조정이 반드시 필요하다. 시메오네가 이강인을 활용하는 방식처럼, 선수의 장점을 전술 안에서 어떻게 녹여내고 단점은 최소화시킬수 있을지 조율해야한다.이강인의 장점은 패스, 드리블, 탈압박, 중거리슛, 축구지능 등이다. 하지만 수비, 몸싸움, 스피드, 활동량 등은 그리 뛰어나다고 할수 없다. 모레노호에서는 어정쩡한 우측면 미드필더에 치우친 이강인이 상대 압박에 고립되었을 때 포지셔닝을 어떻게 가져가야할지, 혹은 이강인에게 패스가 연결되었을때 동료들은 어떻게 움직여줘야할지 등, 개인능력에만 맡길게 아니라 미리 약속된 패턴이 있어야했다.베네수엘라전처럼 측면 풀백이 이강인보다 더 높은 라인에 위치하고 이강인이 수비에 전념한다거나, 공격의 핵심인 이강인이 3선까지 내려와 후방에서 공을 연결해줘야하는 장면이 늘어나는 것은 지극히 비효율적이다. 좀처럼 풀리지않는 경기에 이강인이 답답해하는 모습을 자주 드러내고, 종종 집중력을 잃고 공을 빼앗기거나 수비가담이 늦어져서 역습시 아군 포백을 위험에 빠뜨리게 하는 상황도 여러번 나왔다.이렇게 되면 이강인도 체력적으로 힘들고, 동료 선수들도 서로의 플레이가 점점 불만을 가지게 된다. 수비의 핵 김민재가 지난 경기에서 "한 팀으로 싸우는 느낌이 들지않았다. 수비가 불쌍했다"며 작심발언을 한 것은, 이강인이나 특정선수를 거론한 것은 아니지만 결국 선수들이 자기 포지셔닝 플레이에 대한 이해도와 집중력이 떨어져서 나온 결과라고 할수 있다.모레노호가 지난 2경기에서 부진한 이유가 모두 이강인 탓이라고 돌릴 수는 없다. 하지만 한국 대표팀에서 이강인의 전술적 비중이 매우 크고, 그의 존재감이 사라진 것이 졸전의 중요한 원인이 되었다는 사실만은 분명하다.아틀레티코에서의 활약에서 보듯이 이강인의 실력과 컨디션은 아무 문제가 없다. 당장 남은 3경기에서 확실한 결과를 내야 하는 '임시 사령탑' 모레노 감독으로서는 이강인의 장점을 극대화할 수 있는 전술적 해법을 찾아야 한다.이강인이 자유롭게 최상의 활약을 보여줄 때 대표팀의 경기력도 덩달아 살아나곤 했다. 하지만 이강인을 남은 경기에서도 우루과이전, 베네수엘라전처럼 기용한다면 모레노호의 운명도 장담하기 어렵다. 다음 경기인 오는 6일 우즈베키스탄과의 네 번째 평가전에서는 달라진 이강인 활용법을 보여줄 수 있을까.