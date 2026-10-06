부활하면 더 강해진다, 이 영화가 발전시키지 못한 것

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*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷동명의 웹툰을 바탕으로 한 백종열 감독의 영화 <부활남: 더 레드>에는 죽은 뒤 72시간이 지나면 되살아나는 청년 석환(구교환 분)이 중심에 서 있다. 취업에 번번이 실패하던 그가 '부활'이라는 자신의 특별한 능력을 뒤늦게 알게 되면서 벌어지는 사건을 그린다. 친구 영하(강기영 분)와 동생 예린(김시아 분)의 응원 속에서 살아가던 그는 어느 날 낯선 이들의 습격으로 목숨을 잃는다. 그러나 사흘 뒤 다시 눈을 뜨고, 자신을 추적하는 블랙(신승호 분)과 맞서면서 몸에 감춰진 비밀을 알아간다. 소중한 사람들을 구하기 위한 무기, 부활할 때마다 강해지는 능력이다.'평범한 인간의 조건에서 벗어난 신체'라는 소재는 감독의 전작 <뷰티 인사이드>(2015)에서도 이야기의 중심에 있었던 바 있다. 매일 다른 모습으로 깨어나는 우진의 특수성은 그를 사랑하는 이수가 감당해야 하는 관계의 어려움으로 이어졌다. 비밀을 받아들이는 것과 그 비밀을 안고 살아가는 일 사이의 간극, 백종열 감독은 그 안에서 인물의 감정을 발전시켰다. 물론 두 작품 사이에는 장르적으로 큰 차이가 있다. <부활남: 더 레드>는 훨씬 더 빠른 속도로 힘 있게 나아가고자 한다. 부활로 인한 신체 변화는 새로운 액션을 가능하게 하고, 커져가는 힘은 더 거대한 장면을 필요로 한다. 문제는 신체가 그렇게 강해지는 동안, 그 사람의 서사도 그만큼 깊어지고 있는가 하는 것에 있다.영화는 원작 웹툰과 서사적 측면에서 차이가 있다. 석환이라는 인물을 움직이게 하는 동기다. 원작에서 예린은 석환의 옆집에 사는 이웃으로 설정된다. 석환은 그를 위협하는 인물들에게 맞서다 죽음을 맞이하고, 부활한 뒤에도 예린을 구하려는 과정에서 더 큰 사건에 휘말리게 된다. 이 구도에는 타인에게 가해지는 부당한 폭력에 스스로 개입한다는 선택이 주가 된다. 반면 영화는 예린을 피가 섞이지는 않았지만 함께 자라온 동생으로 설정하고, 석환과 가족에게 닥친 위협을 그의 능력과 과거로 연결한다. 타인의 위험을 외면하지 못해 사건으로 향하는 인물에서 자신이 속한 삶과 관계를 지키기 위해 흑막을 추적하는 인물로 이야기의 방향이 옮겨간 셈이다.예린이 옆집 이웃에서 가족의 자리로 옮겨온 만큼 더 중요해지는 부분이 있다. 서사적 맥락이다. 예린을 가족으로 설정하면서 영화는 석환이 그를 구해야 하는 이유를 보다 쉽고 직관적으로 얻을 수 있게 된다. 하지만 그것만으로는 부족하다. 가족이라는 관계성만으로 맥락에 대한 설명이 모두 끝나는 것은 아니기 때문이다. 심지어 두 사람은 혈연으로 맺어지지 않았기에 그 시간 속에서 가족이 되기 위해 충분한 정서적 연결이 필요했을 것이다. 물론 영화는 예린의 잔소리와 석환의 능글맞은 태도로 그 바탕을 마련하지만, 충분하게 느껴지지 않는다.불충분한 서사적 측면은 이후 이루어지는 대립 구도에서도 동일하게 드러난다. 영화 속 석환과 블랙의 능력 뒤에는 인간을 실험 대상으로 삼았던 기업 노아가 있다. 석환이 부활 능력을 가진 '레드'라는 것을 알게 된 그들은 자신들의 목적에 따라 이용하기 위해 추적해 오기 시작한다. 시냅스 확산 능력을 가진 블랙과 부활하는 레드, 그리고 신체를 강화할 수 있는 블루 모두가 있어야 인간 병기를 만들어 세상을 지배하고자 하는 목적을 이룰 수 있어서다. 하지만 이들 설정은 그저 이후에 따라올 액션신을 열기 위한 장치일 뿐, 서로의 존재를 어떻게 받아들일 것인지에 대한 물음까지는 더 나아가지 못한다.