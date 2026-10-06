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부활하면 더 강해진다, 이 영화가 발전시키지 못한 것

부활하면 더 강해진다, 이 영화가 발전시키지 못한 것

[리뷰] 영화 <부활남: 더 레드>

조영준(joyjun7)
26.10.06 09:59최종업데이트26.10.06 09:59
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영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷
영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

동명의 웹툰을 바탕으로 한 백종열 감독의 영화 <부활남: 더 레드>에는 죽은 뒤 72시간이 지나면 되살아나는 청년 석환(구교환 분)이 중심에 서 있다. 취업에 번번이 실패하던 그가 '부활'이라는 자신의 특별한 능력을 뒤늦게 알게 되면서 벌어지는 사건을 그린다. 친구 영하(강기영 분)와 동생 예린(김시아 분)의 응원 속에서 살아가던 그는 어느 날 낯선 이들의 습격으로 목숨을 잃는다. 그러나 사흘 뒤 다시 눈을 뜨고, 자신을 추적하는 블랙(신승호 분)과 맞서면서 몸에 감춰진 비밀을 알아간다. 소중한 사람들을 구하기 위한 무기, 부활할 때마다 강해지는 능력이다.

'평범한 인간의 조건에서 벗어난 신체'라는 소재는 감독의 전작 <뷰티 인사이드>(2015)에서도 이야기의 중심에 있었던 바 있다. 매일 다른 모습으로 깨어나는 우진의 특수성은 그를 사랑하는 이수가 감당해야 하는 관계의 어려움으로 이어졌다. 비밀을 받아들이는 것과 그 비밀을 안고 살아가는 일 사이의 간극, 백종열 감독은 그 안에서 인물의 감정을 발전시켰다. 물론 두 작품 사이에는 장르적으로 큰 차이가 있다. <부활남: 더 레드>는 훨씬 더 빠른 속도로 힘 있게 나아가고자 한다. 부활로 인한 신체 변화는 새로운 액션을 가능하게 하고, 커져가는 힘은 더 거대한 장면을 필요로 한다. 문제는 신체가 그렇게 강해지는 동안, 그 사람의 서사도 그만큼 깊어지고 있는가 하는 것에 있다.

원작과의 차이: 이웃을 돕던 선택에서 가족을 지키는 싸움으로

영화는 원작 웹툰과 서사적 측면에서 차이가 있다. 석환이라는 인물을 움직이게 하는 동기다. 원작에서 예린은 석환의 옆집에 사는 이웃으로 설정된다. 석환은 그를 위협하는 인물들에게 맞서다 죽음을 맞이하고, 부활한 뒤에도 예린을 구하려는 과정에서 더 큰 사건에 휘말리게 된다. 이 구도에는 타인에게 가해지는 부당한 폭력에 스스로 개입한다는 선택이 주가 된다. 반면 영화는 예린을 피가 섞이지는 않았지만 함께 자라온 동생으로 설정하고, 석환과 가족에게 닥친 위협을 그의 능력과 과거로 연결한다. 타인의 위험을 외면하지 못해 사건으로 향하는 인물에서 자신이 속한 삶과 관계를 지키기 위해 흑막을 추적하는 인물로 이야기의 방향이 옮겨간 셈이다.

예린이 옆집 이웃에서 가족의 자리로 옮겨온 만큼 더 중요해지는 부분이 있다. 서사적 맥락이다. 예린을 가족으로 설정하면서 영화는 석환이 그를 구해야 하는 이유를 보다 쉽고 직관적으로 얻을 수 있게 된다. 하지만 그것만으로는 부족하다. 가족이라는 관계성만으로 맥락에 대한 설명이 모두 끝나는 것은 아니기 때문이다. 심지어 두 사람은 혈연으로 맺어지지 않았기에 그 시간 속에서 가족이 되기 위해 충분한 정서적 연결이 필요했을 것이다. 물론 영화는 예린의 잔소리와 석환의 능글맞은 태도로 그 바탕을 마련하지만, 충분하게 느껴지지 않는다.

불충분한 서사적 측면은 이후 이루어지는 대립 구도에서도 동일하게 드러난다. 영화 속 석환과 블랙의 능력 뒤에는 인간을 실험 대상으로 삼았던 기업 노아가 있다. 석환이 부활 능력을 가진 '레드'라는 것을 알게 된 그들은 자신들의 목적에 따라 이용하기 위해 추적해 오기 시작한다. 시냅스 확산 능력을 가진 블랙과 부활하는 레드, 그리고 신체를 강화할 수 있는 블루 모두가 있어야 인간 병기를 만들어 세상을 지배하고자 하는 목적을 이룰 수 있어서다. 하지만 이들 설정은 그저 이후에 따라올 액션신을 열기 위한 장치일 뿐, 서로의 존재를 어떻게 받아들일 것인지에 대한 물음까지는 더 나아가지 못한다.

영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷
영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트

부활의 다음 장면에는 무엇이 쌓여야 했을까

부활을 거듭할수록 강해지는 석환의 능력은 현재의 패배마저 다음 액션에 대한 기대를 이끌어내는 용도로 활용된다. 시각효과를 통해 구현되는 과장된 움직임은 영화가 택한 만화적 표현의 일부이며, 이를 마주하게 되는 관객은 다음에는 그가 어떤 모습으로 되살아날지, 또한 되살아난 몸이 이번에는 어떤 힘을 보여줄지 기대하게 된다. 죽음과 부활, 재대결의 반복 과정이 설정을 이해시키고 능력의 발전을 체감하게 하는 것이다. 비슷한 상황이 되풀이된다는 이유 자체를 불필요하다고 할 수는 없다.

실제로 이 영화에서 반복을 구별할 수 있게 만드는 것은 힘의 차이다. 처음에는 영문도 모른 채 일방적으로 죽임을 당했던 인물이 자신의 능력을 이해하고 주변을 구할 수 있게 될 정도로 변화해가는 모습 말이다. 이번에도 문제는 그것 뿐이라는 것이다. 능력의 상승을 시각적으로 보여주는 것에 비하면 이전의 경험(죽음)이 다음의 행동에 어떤 영향을 주는 지와 같은 부분은 거의 다루어지지 않는다. 이를 장르적 표현 또는 결정이라고 부를 수도 있지만, 반복되는 자극의 역치는 갈수록 낮아질 수밖에 없고, 그 결과 영화는 단조로워질 수밖에 없다.

이 아쉬움은 더 많은 설명이나 회상을 추가해야 한다는 뜻이 아니다. 동일한 위협 앞에서 행동의 근거가 달라지거나 누군가를 지키기 위해 방식을 달리하는 것 만으로도 반복적 서사 위에 경험은 쌓을 수 있다. 이는 기존의 다른 유사 장르, 타임 루프식 회귀물에서도 익히 활용되고 있는 방식이다. 특히 이 작품의 주인공인 석환이 소중한 사람을 지키고자 하는 인물이며, 결과적으로 마지막에는 다시 원래의 자리로 돌아가게 된다는 점에서 그 과정에서 쌓일 내면적 가치는 더 중요하다. 하지만 영화는 다음 대결의 속도와 규모를 키우는 쪽에만 더 관심을 기울인다.

영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷
영화 <부활남 : 더 레드> 스틸컷롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트

영화가 충분히 발전시키지 못한 것

석환에게 가족과 친구가 마련되었다는 점은 이 영화의 분명한 장점이다. 예린과의 티격태격하는 대화나 영하와의 우정은 그가 '부활남'이 되기 이전의 모습을 보여주는 대목들이다. 주변 사람들이 자신의 일상을 지탱해 줬기에, 그들을 구하려는 행동 또한 잘못 읽히지 않는다. 석환의 싸움이 추상적인 정의의 실현보다 곁에 있는 사람들의 안전을 향한다는 점에서도 설득력이 있다. 다만 그들을 지켜야 한다는 동기가 명확한 것과 시간을 통과하며 관계의 의미가 완성되는 것은 별개의 문제다.

영화가 충분히 발전시키지 못한 것도 이 부분이라고 생각된다. 부활이 반복될수록 위협의 크기와 액션의 정도는 계속 커지지만, 그 위협을 겪고 난 이들이 서로에게 어떤 존재가 되었는지는 액션의 변화만큼 오래 남지 않는다. 무엇보다 백종열 감독이라는 점이 그 아쉬움을 더 크게 남긴다. 이 글의 처음에서도 밝혔듯, 영화 <뷰티 인사이드>에서 인상적이었던 것은 신체적 차이를 관계의 어려움으로 발전시키는 서사였다. 이번 작품은 액션의 쾌감과 배우들의 매력은 확보했지만, 설정을 인물의 삶으로 확장하는 지점은 비교적 아쉽게 느껴진다. 장르적 속성만을 따를수록 인물의 이야기는 상대적으로 얕게 여겨진다. 영화가 그의 마지막을 죽음을 넘어 일상으로 돌아갈 수 있도록 한 만큼, 서사적 측면을 조금 더 끈질기게 붙들어줬다면 어땠을까.
영화 부활남 구교환 신승호 김시아

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