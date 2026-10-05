"계체 대상 아니라 했다" 정수진, '100g 탈락' 뒤 지도자 실책 폭로

대한체육회

정수진은 감독과 코치로부터 자신이 계체대상이 아니라는 말을 그대로 믿었다는 입장이다.첫 아시안게임을 준비했던 한국 여자 유도 기대주 정수진(20, 용인대)이 경기 당일 무작위 계체에서 탈락한 과정을 직접 공개했다. 지도진으로부터 자신이 계체 대상이 아니라는 설명을 듣고 체중을 회복했다가 뒤늦게 대상자라는 사실을 알게 되었는데, 결국 허용 기준을 100g 초과했다는 내용이다.정수진은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 글을 올려 지난달 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 벌어진 일을 설명했다.정수진은 전날 공식 계체를 통과한 뒤에도 경기 당일 아침까지 음식 섭취를 조절하며 체중을 관리했다고 밝혔다. 여자 -48㎏급의 경기 당일 무작위 계체 허용 기준인 50.4㎏까지 체중을 맞춘 상태였다는 게 정수진의 설명이다.문제는 무작위 계체 대상자 추첨 이후였다. 정수진은 감독과 코치가 추첨 결과를 확인한 뒤 같은 대표팀의 남자 선수 한 명만 대상자로 선정됐으며 자신은 계체 대상이 아니라고 알려줬다고 주장했다.지도진이 체중을 많이 감량한 만큼 음식을 먹고 회복하라고 했고, 정수진은 이를 믿고 죽 약 300g과 바나나 200g, 이온음료 약 600g을 섭취했다고 밝혔다. 하지만 계체 종료를 불과 15분 앞두고 자신 역시 무작위 계체 대상이라는 사실을 알게 됐다고 했다.그때부터 상황은 급박하게 돌아갔다. 정수진은 먹었던 음식을 토하고 머리카락을 자른 뒤 계속 뛰면서 체중을 줄이려 했지만 결국 허용 기준을 맞추지 못했다. 정수진은 기준보다 100g을 초과했고, 예정됐던 여자 -48㎏급 16강전에 출전하지 못했다.당시 상대는 타지키스탄의 알리야 무미노바였다. 대한유도회는 지난달 30일 정수진이 전날 공식 계체는 통과했지만 경기 당일 무작위 계체를 통과하지 못해 탈락했다고 설명했다.유도는 공식 계체만 통과하면 끝나는 구조가 아니다. 경기 전날 계체를 진행한 뒤 경기 당일 다시 무작위 계체를 실시한다. 이때 해당 체급의 5%까지 초과가 허용된다.국제유도연맹(IJF) 규정상 여자 -48㎏급의 무작위 계체 허용선은 50.4㎏이다. 이 기준을 넘으면 경기에 출전할 수 없다. 정수진은 이 기준에서 불과 100g을 넘겼지만 규정상 매트를 밟을 수 없었다.이번 사건의 핵심은 단순한 체중 관리 실패가 아니라 무작위 계체 대상 여부를 선수에게 어떻게 전달했느냐에 있다.정수진은 SNS에서 계체 추첨 결과를 직접 확인했어야 했다는 점은 자신의 책임이라고 인정했다. 그러나 국가대표팀에서 지도자의 설명을 믿고 행동하는 것이 자연스러운 상황이었고, 자신이 대상이 아니라는 안내를 받은 뒤 음식을 섭취한 만큼 모든 책임을 선수 개인에게 돌리는 것은 부당하다는 취지로 호소했다.특히 계체 종료 15분 전에 대상자라는 사실을 알게 되면서 정상적으로 체중을 조절할 수 있는 시간이 사실상 사라졌다는 것이 정수진의 주장이다.정수진은 이후 지도진이 귀국 후 책임지겠다고 했으며, 귀국 당일 아침에는 감독으로부터 이번 일을 조용히 마무리해야 한다는 취지의 말을 들었다고도 주장했다.정성숙 유도대표팀 총감독도 지도진의 실수를 인정하는 모습이었다. 정 총감독은 연합뉴스와의 통화에서 "우리의 실수로 일어나지 말아야 하는 상황이 발생했다"며 선수에게 사과했고, 선수와 대화하는 과정에서 오해가 생긴 것 같다고 설명했다.대한유도회도 사건을 인지하고 있다고 밝혔다. 대표팀이 세계선수권대회를 마친 뒤 13일 귀국할 예정인 만큼 귀국 직후 내부 평가회를 열어 정확한 사실관계를 다시 확인하고 적절한 조처를 취하겠다는 입장이다.정수진은 아직 국제무대에서 성장하고 있는 –48㎏급 유망주다. 2024년과 2025년 아시아주니어선수권대회에서 2년 연속 동메달을 따냈고, 지난해에는 홍콩 아시안오픈에서 정상에 올랐다. IJF 공식 기록에도 홍콩 아시안오픈 우승과 두 차례 아시아주니어선수권 동메달이 남아 있다. 올해에는 파리와 도쿄 그랜드슬램 등 국제대회에도 출전했다.이번 아시안게임은 그런 정수진에게 시니어 국제종합대회에서 자신의 가능성을 보여줄 중요한 무대였다. 하지만 경기 결과를 논하기도 전에 계체에서 탈락하면서 첫 아시안게임을 단 한 경기도 나서지 못한 채 마쳤다.정수진이 넘지 못한 것은 50.4㎏에서 불과 100g이었다. 그러나 이번 사건에서 확인해야 할 문제는 그 100g 자체만이 아니다. 선수가 계체 대상 여부를 정확히 전달받았는지, 지도진의 확인 과정에 어떤 문제가 있었는지 등이 핵심 팩트다.정성숙 총감독이 이미 지도진의 실수를 인정한 만큼 앞으로 남은 것은 정확한 사실관계를 확인하는 일이다. 대한유도회의 내부 평가가 어떤 결론을 내릴지에 따라 이번 사건의 책임 소재도 보다 분명해질 전망이다.