통한의 투타 엇박... 희미해진 삼성 자력 1위의 꿈

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페덱의 담 증세로 인해 급하게 선발로 출격한 좌완 이승현, 결과는 처참했다삼성라이온즈
11년 만에 정규리그에서의 우승을 꿈꾸던 삼성. 하지만 4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 두산과의 경기에서 0 대 12로 완패하면서 꿈으로부터 멀어졌다.
게다가 선두 싸움을 하고 있는 1위 KT가 롯데를 상대로 2 대 2로 비기면서 두 팀의 격차가 3.5게임 차이로 벌어졌다. 1위 KT의 매직넘버는 2로 줄어들었다.
이날 삼성은 투타가 엇박을 탔다. 마운드에선 선발로 나선 좌완 이승현이 무너지면서 일찌감치 승기를 두산에게 내줬다. 사실 4일 선발은 원래 크리스 페덱이었다. 그런데 등판을 앞두고 담 증세를 느껴 출전이 불발되었다. 삼성은 어쩔 수 없이 급하게 좌완 이승현으로 교체할 수밖에 없었다.
제대로 선발 준비를 한 상태에서 등판한 것이 아니다 보니, 좌완 이승현도 이날 본인의 투구를 하지 못했다. 4이닝 9피안타(3피홈런) 무4사구 3탈삼진 5실점(5자책)으로 두산 타자들에게 혼쭐이 났다.
1회를 무사히 막았지만, 2회 선두타자 세베리노에게 좌월 솔로포를 맞으며 선취점을 내줬다. 이후에도 김민석과 정수빈의 안타로 2사 1, 2루의 위기를 맞았으나 김대한(삼진)과 박찬호(땅볼)를 막아내며 간신히 위기에서 벗어났다.
하지만 3회 선두타자 안재석의 2루타와 폭투로 무사 3루의 위기를 자초했다. 뒤이어 박준순의 1타점 내야안타가 나오면서 스코어는 0 대 2가 되었다. 설상가상 양의지에게 좌월 투런포까지 맞으며 스코어는 0 대 4로 벌어졌다. 세베리노(삼진)와 김민석(뜬공)을 막으며 한숨 돌리는 듯했지만, 양석환에게 좌월 솔로포를 맞으며 순식간에 0 대 5가 되고 말았다.
4회는 큰 위기 없이 막았지만, 5회 삼성은 마운드를 임기영으로 교체했다. 하지만 뒤이어 올라온 불펜진들도 좋은 활약을 보이지 못했다. 임기영(2이닝 1실점)을 시작으로 우완 이승현(1이닝 4실점), 장찬희(2이닝 2실점)로 두산 타선을 막으려고 했으나 모두 실점을 허용했다.